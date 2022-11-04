Аутсайдер, о которого хотели вытереть ноги, обходит грандов. И не собирается останавливаться

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

«Ак Барс» переиграл «Салавата Юлаева» в серии буллитов — 2:1, и хотя бы немного успокоил ситуацию вокруг себя. Все же еще одно поражение, да в таком матче могли не простить — обстановка накалена до предела. Так что, собрав всю силу и волю в кулак, «Ак Барс» сумел продержаться 65 минут, а затем Тимур Билялов вытащил в серии буллитов.

Убедила ли эта победа поклонников клуба в том, что команда преодолела кризис? Наверное, это был лучший матч за последнее время. Да, можно сколько угодно предъявлять за качество хоккея, за проваленный второй период, но было очень важно добиться положительного исхода. Требовалось вспомнить, что такое победная раздевалка, вручить кому-то приз лучшего игрока, и справедливо, что им стал вратарь. Такие эмоции дают возможность с иным настроением прийти на тренировку в пятницу.

Ближайший календарь такой, что надо брать шесть очков, и все для этого есть. Сейчас команда едет в Череповец, Нижний Новгород и Нижнекамск. Получится пройти этот отрезок с максимальным показателем — будет легче через неделю, так как далее идут два матча с «Авангардом» и один против питерских ребят. Порадовало, что игроки «Ак Барса» все игровое время носились по льду не останавливаясь. Плюс появился Никита Евсеев, который словно сидит в отдельной раздевалке и не в курсе, что происходит вокруг.

Если говорить о «Салавате Юлаеве», то мы снова увидели команду, которая еще в процессе строительства. Формирование идет неплохо, но не хватает уверенности в себе. Не зря от руководства требуют трансферов. Нужно усиливать атаку, причем искать хорошего опытного бомбардира, желательно с чемпионским бэкграундом. В России никого свободного нет, придется активизироваться на иностранном рынке.

Рекорд

«Адмирал» победил в основное время «Барыс», команда Леонида Тамбиева установила клубный рекорд, набрав очки в восьми встречах подряд и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Посмотрите, кто позади клуба из Владивостока — дух захватывает. Очень нравится смотреть пресс-конференции Леонида Тамбиева. Он как будто не понимает, чего все так восхищаются. Мол, ну мы сделали свою работу так, как планировали. Не прыгают же от радости водители автобуса, если отработали смену. Для тренера эти успехи понятны и не являются сенсацией.

Но в спорте оценивают работу несколько иначе. У «Адмирала» нет такого подбора игроков, который бы позволил одержать 13 побед за два месяца. Плюс команда много летает и находится в худшем положении, чем конкуренты. Например, уже в ближайшее воскресенье им играть дома с «Динамо», а потом через плотную неделю (четыре матча с серьезными соперниками) лететь в Москву и Минск. Но Тамбиева даже раздражают постоянные упоминания о сложностях клуба. Он начинает выходить из себя: «Ну летаем и летаем, что с этим поделать?» Не нравится тренеру, что заранее начинают искать оправдания, он и хоккеистам запрещает ныть и на что-то жаловаться. Такой уж человек.

При этом будем откровенны: смотреть матчи команды очень непросто. Игра не вызывает отвращения, но мы же приходим на хоккей, чтобы получить и эстетическое удовольствие. А у Тамбиева все достаточно упрощено. Приехав в Барселону, не будешь же восхищаться обычным домом, понимая, что жить там удобно и безопасно. Но для наслаждения ходишь смотреть на творчество Гауди. Впрочем, хорошо, что у нас появилась такая команда. Каждый, кто встречается с «Адмиралом», должен бояться проиграть.

Хет-трик

Нападающий Андрей Кузьменко впервые в своей карьере НХЛ забросил три шайбы в одном матче. В ночь на пятницу российский форвард принял участие в сумасшедшей игре против «Анахайма», в которой «касатки» победили — 8:5. Напомним, что бывший форвард СКА подписал контракт с канадским клубом в нынешнее межсезонье и пока, скорее всего, оправдывает возложенные на него надежды. То, что он до копейки отрабатывает свой первый контракт, нет никаких сомнений. На 925 тысяч Андрей точно наиграл. Но нынешний чемпионат хоккеист проводит для будущих предложений.

В сентябре про Кузьменко восхищенно (иногда даже чересчур) писала местная пресса. Но все подвиги во время предсезонной подготовки не имеют никакого значения, мы уже неоднократно видели доказательства этого тезиса. Так и получилось. «Ванкувер» ужасно начал турнир, а Кузьменко хоть и отличился в первом матче, но затем поник, как, впрочем, и его команда. В шести следующих встречах он набрал только один балл за передачу и стал немного нервничать. То, что проходило в России, не проходило за океаном, его знаменитые «улитки» не работали, а тренеры меняли партнеров и сокращали время. Во встрече с «Каролиной» Кузьменко провел на площадке всего 12 минут, получив «минус». Уже с волнением ждали новостей о том, кого именно отправят в «Абборсфорд» для «адаптации в Северной Америке», но страшного не случилось. Прошло какое-то время, и пошли голы.

Андрей во время большинства теперь игрок «пятачка»: забросив с непривычной позиции, он почувствовал уверенность в себе и снова стал больше владеть шайбой. Хет-трик прошлой ночью — результат того, что Андрей сбросил напряжение. Правда, Кузьменко должен очень сильно поблагодарить Элиаша Петтерсона, так как без него ничего бы этого не было. Впрочем, это не умаляет успех нашего хоккеиста.