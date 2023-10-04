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Сегодня, 00:00

«Ак Барс» начал валиться, как в прошлом году? Старается один Радулов

«Ак Барс» дома проиграл «Северстали»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Игроки «Северстали» радуются победе над «Ак Барсом».
Фото ХК «Северсталь»
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У казанцев третье поражение в последних четырех матчах. Поражение «Северстали» увидели полупустые трибуны.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Скоренов — 5 (Иванцов), 3:39 — 0:1. Ильин — 3 (Тихонов, Аймурзин), 4:42 — 0:2. Аймурзин — 4 (бол., Скоренов, Иванцов), 38:46 — 0:3. Терехов — 1 (Дыняк), 50:44 — 1:3. Коростелев — 2 (п.в., Барберио), 59:22 — 1:4.
Вратари: Ахтямов (57:28 — 59:22) — Шугаев.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (4+10+14) — 27 (8+10+9).
Судьи: Морозов, Шувалов.
3 октября. Казань. Татнефть-Арена.

Прилично обновившаяся в межсезонье «Северсталь» вполне претендует на звание самой рок-н-рольной команды этого чемпионата. Парни Андрея Козырева играют в развеселый ай-на-нэ, плетут кружева на льду, максимально раскованно действуют в атаке, много забивают и, что естественно, умудряются пропускать по пять шайб за матч. Однако до сегодняшнего вечера они шли за пределами зоны плей-офф и рисковали получить третье поражение подряд. Помог поправить ситуацию команде бывшего помощника Ларионова чересчур вальяжный «Ак Барс», схвативший яму и напомнивший сегодня себя образа сентября прошлого года.

Череповчане начали матч с места в карьер и задушили казанцев скоростью, показав великолепное движение. «Северсталь» еще при Андрее Разине приучила нас к тому, что она играет в крайне энергозатратный и интенсивный хоккей. Но теперь складывается впечатление, что при новом тренере она стала еще более быстрой и темповой. При этом «сталевары» нисколько не потеряли в игровитости и в атакующей мысли.

Уже на четвертой минуте гости задушили форчекингом пару Адамчук — Лямкин, поплывшую под прессингом Никиты Коростелева и Александра Скоренова, и заслуженно открыли счет.

А всего через минуту они завершили голом Михаила Ильина позиционную атаку третьего звена. В начале сентября 18-летний нападающий уже успел получить сообщение от генерального менеджера «Питтсбурга» Кайла Дубаса после своей первой шайбы в сезоне, и теперь вправе рассчитывать еще на одну поздравительную СМС от своего будущего босса. Кажется, в этот момент где-то в очередной раз обрадовался комментатор КХЛ-ТВ и скаут «Пингвинз» Александр Хаванов, который посоветовал клубу из Пенсильвании обратить внимание на воспитанник череповецкого хоккея на прошлом драфте НХЛ.

В итоге гостям оказалось достаточно этой ранней «двоечки», чтобы переиграть крайне статичную команду Билелятдинова, к которой они в конце второго периода добавили гол Данила Аймурзина, удачно выменянного у «Салавата Юлаева» на Александра Самонова. Как бы он был хорош в прошлом сезоне в ВХЛ за «Торос», в родной Уфе молодого праворукому нападающему вряд ли бы смогли предоставить место на полборта в одной спецбригад большинства. У Козырева же он великолепно исполняет роль наконечника.

Все на то, что хватило хозяев — это гол 21-летнего нападающего Семена Терехова, который стал для него дебютным в КХЛ. Симптоматично, что прошил Дмитрия Шугаева один из самых голодных форвардов «Ак Барса», который в прошлом сезоне провел 33 матча в качестве 13-го нападающего. Пока у Казани молчат и хандрят лидеры, он делает все, чтобы выгрызть место в основе после великолепного начала сезона за фарм-клуб.

Единственным же светлым пятном и генератором энергии среди звездной россыпи «Ак Барса» оказался Александр Радулов, не забивающий уже 11 матчей подряд. Сегодня нижнетагильская АЭС несколько раз была по-настоящему близка к тому, чтобы прервать свою черную серию. Вот только сейчас настало время спросить не с 37-летнего ветерана, не дававшего упакованной под потолок команде окончательно развалиться на старте прошлой регулярки, а с совершенно других людей. Кто точно не заслуживал увидеть в этот вечер опустевшие к концу третьего периода трибуны «Татнефть-Арены», так это он.

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
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