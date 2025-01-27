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27 января, 23:30

Вот это «Зеленое дерби» в Казани! Ливо бесился, но опять забил, «Салават» выдал камбэк, «Ак Барс» дожал в овертайме

«Ак Барс» в «Зеленом дерби» обыграл «Салават Юлаев»
Артем Белинин
Корреспондент
«Ак Барс» в «Зеленом дерби» обыграл «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) 27 января. Дмитрий Яшкин и Джош Ливо.
Фото ХК «Ак Барс»
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Самый яркий матч дня в КХЛ.

Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»! Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился победой хозяев в овертайме со счетом 4:3. Решающий гол оказался на счету Степана Фальковского.

FONBET чемпионат КХЛ
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Голы: Пустозеров — 2, 1:49 — 1:0. Галимов — 23 (Журавлев, Фальковский), 33:41 — 2:0. Ливо — 39 (Тодд, Хафизуллин), 35:45 — 2:1. Хмелевский — 19 (Ремпал, Науменков), 46:23 — 2:2. Науменков — 3 (Алалыкин, Хмелевский), 50:57 — 2:3. Яшкин — 24 (бол., Барабанов, Галимов), 54:26 — 3:3. Фальковский — 3 (Барабанов, Семенов), 64:18 — 4:3.
Вратари: Мифтахов — Самонов.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 43 (16+14+11+2) — 22 (8+8+5+1).
Судьи: Гашилов, Ромасько.
27 января. Казань. «Татнефть-Арена».

Пустозеров огорчил бывшую команду

От матча двух лидеров Восточной конференции ждали яркой игры — оба проиграли свои матчи накануне, и оба же при этом выглядели более чем достойно. Казанцы досадно уступили дома «Сибири» (0:1), уфимцы до последнего навязывали борьбу СКА на выезде (2:3). После таких встреч желание победить обычно запредельное.

Ожидания не обманули — команды действительно начали резво. Но удачливее оказался «Ак Барс» — усилиями Алексея Пустозерова вышел вперед уже на второй минуте. Примечательно, что нападающий переехал в Казань как раз из Уфы только в конце декабря — шайба в ворота бывшего клуба стала для него второй за «Ак Барс» и в сезоне вообще. Отмечал Алексей эмоционально!

В итоге первый период прошел за явным преимуществом хозяев — гости нанесли в два раза меньше бросков в створ (16-8 в пользу «Ак Барса»), хотя в атаке провели на целую минуту больше времени. «Салават» явно не планировал мириться с таким результатом.

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Ливо запустил камбэк

В начале второго периода команды обменялись удалениями, пытались остро атаковать, но получалось не очень. Следующей шайбы пришлось ждать 13 минут после сирены — и вновь отличились казанцы, удвоив преимущество. Постарался Артем Галимов.

Буквально через две минуты «Салават Юлаев» все-таки включился. Ожидаемо забросил шайбу главный бомбардир команды Джош Ливо — форварда в день матча как раз признали лучшим на неделе в КХЛ. Еще бы не признать, если канадец бьет рекорд за рекордом со своими бесконечными хет-триками!

Гол стал для Ливо 39-м в сезоне и еще приблизил хоккеиста к великому рекорду Сергея Мозякина из «Металлурга» — у того было 48 шайб в регулярке сезона-2016/17 за «Металлург». Время еще есть.

Шайба, заброшенная Ливо, стала тем ценнее, что в целом матч канадцу не удался — в первом периоде он не нанес ни одного броска, но при этом заработал четыре минуты штрафа. А в конце второго периода чуть не устроил драку — пошел мстить защитнику Марченко за болезненный удар (канадец после него некоторое время даже не мог подняться) и в итоге в третий раз за матч отправился в штрафной бокс.

Зато уфимцы получили эмоции — и в третьем периоде сделали красиво. На 46-й минуте благодаря голу Александра Хмелевского сравняли счет, а на 51-й Михаил Науменков и вовсе вывел «Салават Юлаев» вперед. Правда, дотерпеть все равно не получилось.

«Ак Барс» дожал

Казанцев две пропущенные шайбы в нокаут не отправили — они все равно давили. И додавили — на 53-й минуте ранее сравнявший счет Хмелевский оставил гостей в меньшинстве, которым уже через минуту охотно воспользовался Дмитрий Яшкин. Последние минуты прошли напряженно, но без голов — и игра ушла в овертайм.

Уже там «Ак Барс» показал то, что у него получалось лучше всего в этой игре — давил и пользовался удачей. После затяжной атаки казанцы забросили шайбу — постарался защитник Степан Фальковский. Для белоруса гол стал первым за «Ак Барс» — хоккеиста обменяли из СКА только в декабре. И каким важным этот гол получился!

Теперь «Ак Барс» занимает пятое место в таблице «Востока», на его счету 64 балла. На счету «Салавата Юлаева» 65 очков, уфимцы занимают четвертую строчку.

Джош Ливо
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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