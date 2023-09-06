Главная сенсация первых дней КХЛ: «Сочи» выиграл в Казани!

Радулов и Яшкин оказались бессильны.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Шиксатдаров — 1 (мен., Галенюк), 4:49 — 0:1. Шипачев — 2 (бол., Лямкин), 21:07 — 1:1. Хафизов — 1 (Феоктистов), 25:29 — 1:2. Рендулич — 2, 45:54 — 1:3.

Вратари: Мифтахов (58:11 — 59:59) — Бердин.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 31 (9+8+14) — 24 (8+13+3).

Судьи: Бирин, Гофман.

6 сентября. Казань. «Татнефть-Арена».

Выступления «Ак Барса» и «Сочи» на старте нового сезона соответствовали ожиданиям от команд. Казанцы обыграли ЦСКА и «Трактор», а вот сочинцы проиграли на выезде «Северстали» и «Куньлуню». Но спортивный директор «Сочи» Алексей Бадюков на раскатке был настроен оптимистично. «Мы играли не хуже «Куньлуня», просто они быстро реализовали большинство», — сказал Бадюков в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Перемены не заставили себя ждать: в состав «Сочи» не попали защитник Волков, нападающие Рассказов и Сероух. Впервые в сезоне вошли в заявку нападающие Завгородний и Хафизов, которому суждено было стать одним из героев матча.

«Ак Барс», как и положено фавориту, начал мощнее, но напоролся на контратаку, которую точным броском завершил Ильдар Шиксатдаров. Прошлый сезон он провел в ВХЛ, и можно сказать, что «Сочи» — последний шанс для 29-летнего нападающего закрепиться в КХЛ. Гол в ворота одной из самых мощных команд лиги должен помочь в этом.

В первом периоде казанцы намного больше атаковали, но не забили. Зато реализовали численное преимущество в начале второй двадцатиминутки: Вадим Шипачев замкнул передачу Никиты Лямкина. На старте регулярки 87-й номер «Ак Барса» все больше напоминает себя прежнего: на счету Шипачева уже 5 (2+3) очков в трех матчах.

Игра в обороне никогда не относилась к достоинствам Шипачева, и этим вскоре воспользовался 87-й номер «Сочи». Хафизов выехал из-за ворот и броском с неудобной отправил шайбу в сетку.

Второй период однозначно остался за гостями — быстрые сочинцы зачастую запирали соперника в зоне. А в третьей двадцатиминутке развили свой успех: Рендулич удачно выскочил со скамейки штрафников, убежал один на один с Мифтаховым и переиграл вратаря казанцев.

Шикарный матч провел вратарь сочинцев Бердин, отразивший 30 бросков из 31. Редкий случай: вратарь дважды был наказан малым штрафом. В первом случае — за выброс шайбы за пределы площадки, во втором — за сдвиг ворот. Но Бердин блистательно исправил свои оплошности.

Для «Сочи» игра в Казани должна стать импульсом, который подтолкнет команду вперед. У команды Дмитрия Кокорева есть потенциал для того, чтобы побороться за выход в плей-офф. Делать выводы по «Ак Барсу» из-за одной неудачной игры не стоит: одинаково настроиться на все 68 матчей регулярки невозможно. И можно быть уверенным, что на матч с «Куньлунем» 8 сентября казанцы выйдут вдвойне мотивированными.