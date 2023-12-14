Самая молодая команда в КХЛ: будут ли новички? Увеличат ли бюджет?

Интервью заместителя директора по спортивной работе череповецкого клуба Александра Крюкова.

8 декабря перед Матчем звезд в Санкт-Петербурге прошло совещание руководителей клубов КХЛ. Менеджеры вместе с руководством лиги обсудили будущий облик чемпионата, возвращение прежнего лимита на иностранцев, расширение календаря и другие важные вопросы. После совещания корреспондент «СЭ» пообщался с заместителем директора по спортивной работе «Северстали» Александром Крюковым и расспросил о самых актуальных темах, связанных с будущим лиги и непосредственно череповецкой команды.

Клубы — за возвращение пяти легионеров

— Какие самые важные темы поднимались на совещании руководителей клубов?

— Совещание прошло по итогам рабочей группы, которая проходила чуть раньше. Для нас актуальные вопросы — ситуация с полом зарплат на следующий год: будут ли какие-то изменения или нет. Этот вопрос стоит для нас наиболее остро. Как и вопрос возраста НСА при выходе на рынок. Пока решения не приняты, все будет прорабатываться детальнее.

— Какая позиция «Северстали» по этим вопросам?

— По возрасту НСА — уменьшить, но не кардинально и не на следующий год. Формирование команды идет не на один сезон. Игроки подписывают длительные контракты. Может быть, через год прийти к этому. Все обсуждается в процессе.

— Какой возраст считаете оптимальным для полевых игроков и для вратарей? Вратари по умолчанию играют меньше, но для них сделан тот же предел — это несправедливо.

— Не совсем правильно привязываться к количеству матчей. Надо отталкиваться от возраста. Сейчас он — 28. Наша позиция — понизить его на год.

— По полу зарплат «Северсталь» за повышение или за сохранение нынешней границы?

— Такой вопрос не стоит. Стратегия КХЛ принята на три года. Пол поднялся в этом году на 90 миллионов, а в следующем еще на 50. В любом случае повышение планируется. Другой вопрос: на сколько это в процентах заявки и надо ли будет его выполнить к 27 декабря. Больше обсуждался этот вопрос.

— Спонсоры «Северстали» готовы к увеличению бюджета клуба после повышения пола зарплат?

— Думаю, да. Проблем с этим никогда не было. Руководители компании всегда идут на это. Команда в КХЛ была и будет.

— Есть предпосылки к росту бюджета для больших маневров по селекции?

— Конечно, в таком случае маневренность будет. Но многое зависит от рынка игроков и легионеров. Если их количество изменят на следующий сезон, то вариантов будет больше.

— Это возможно?

— Да, этот вопрос обсуждался. Он будет прорабатываться лигой с Минспорта.

— Я так понимаю, все клубы проголосовали за возвращение прежнего лимита?

— Пока официального голосования не было, но все выступили за увеличение лимита. Пять иностранцев — достаточное количество для КХЛ.

— Сокращение лимита и скудный рынок иностранцев особенно ударили по «Северстали», которая не может в силу возможностей подписать топовых российских игроков?

— Это сыграло какую-то роль. Но у нас немного другая стратегия, направленная на развитие молодых российских хоккеистов. Наша команда — самая молодая в лиге. Мы идем по этому пути.

Андрей Козырев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

К Козыреву нет никаких вопросов

— Довольны, как «Северсталь» прошла первую половину чемпионата?

— Довольны. Задача в любом случае — попадание в плей-офф. Это не обсуждается, но аппетит приходит во время еды. Команда показывает зрелищный атакующий хоккей.

— Самая слабая позиция «Северстали» — вратарская. Есть мысли, как ее усилить?

— Хорошего качественного вратаря не так легко найти на рынке. Плюс ко всему, мы верим в наших голкиперов. Они показывали свой уровень и в прошлом сезоне, и в этом году. Игры бывают разные — хорошие или менее удачные. Мы им доверяем.

— Дмитрия Шугаева даже вызывали в сборную России. Что с ним случилось? Возможно, повлияла смена системы игры в обороне?

— В том числе поменялась система игры. Команда больше играет в атакующий хоккей. Нынешняя система предполагает чуть большее количество ошибок в обороне. С другой стороны, иногда до вратаря доходит по одному броску за период. Им нужно перестроиться, когда вратарь не в тонусе.

— Редкая ситуация, когда команда по ходу чемпионата расстается с лучшим бомбардиром в истории клуба. Речь о Данииле Вовченко. Почему ваши пути разошлись?

— Это обоюдное согласие — и клуба, и желание игрока что-то поменять. Даниил весной становился НСА. Рассматривали на данный момент какой-то обмен.

— Выгоднее сейчас обменять Вовченко, чем летом отпустить просто так?

— Да.

— От «Металлурга» вы получили Илью Квочко — центрального нападающего, который на юношеской Олимпиаде играл в тройке с Матвеем Мичковым и Иваном Мирошниченко. В молодежке «Магнитки» форвард захандрил, переход на взрослый уровень затянулся. Понимаете, как его реанимировать?

— Илья был первым центральным сборной по своему возрасту. У него есть определенное мастерство. Посмотрим, как он будет дальше развиваться в системе. Шанс у него в любом случае будет. У нас ставка на молодежь — дальше все зависит от него.

— Довольны итогами летнего обмена с «Салаватом Юлаевым», когда вы получили Данила Аймурзина за Александра Самонова?

— Довольны. Если бы мы были, скажем так, недовольны, то и не совершили бы сделку. Аймурзин вписался в команду, выходит на хороший уровень.

— До дедлайна от «Северстали» ждать ходов по селекции?

— Конкретных сроков нет. В любой день до дедлайна может что-то произойти. Работа в этом направлении ведется.

— Какие позиции хотите особенно усилить?

— Нет предела совершенству. В любой линии можно найти усиление, которое нам поможет.

— Андрей Козырев оправдывает ваши ожидания в роли главного тренера?

— Конечно. Мы полностью довольны его работой. К нему нет никаких вопросов.

— Классно влился в команду Никита Коростелев. Как сохранить его в «Северстали»?

— У Никиты контракт на следующий год. Он остается у нас. Не буду скрывать: на него есть спрос. На данный момент мы не рассматриваем никакие предложения.

— Несколько лет «Северсталью» руководил Андрей Разин, который не только тренировал, но и занимался селекцией. Когда такой человек уходит из клуба, требуется время, чтобы перестроиться. Насколько этот процесс сложился успешно?

— Принятие решений всегда проходило коллективно. Да, последнее слово было за Андреем Владимировичем. В остальном все так же коллективно обсуждали с тренерским штабом, как и сейчас. Серьезных изменений в структуре не произошло.