Александр Пашков: «Зачем мы во всем слепо копируем НХЛ? Площадки уменьшили, сборы сократили, правила бесконечно меняем»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — знаменитый хоккейный вратарь Александр Пашков, олимпийский чемпион-1972, которому 28 августа исполнилось 80 лет.

1 — Начнем с вашего юбилея. Как отметили?

— Скромно, на даче, в кругу семьи. С женой, сыном и внучкой. Я не люблю пышных торжеств, никогда не закатывал банкеты по случаю юбилеев. Сейчас тоже ничего устраивать не хотелось. И так целый день не мог от телефона отойти, шквал звонков! Первый — от Гриши Твалтвадзе, рано утром, в полвосьмого. Ну и понеслось...

2 — Самый неожиданный звонок?

— От Виталия Давыдова. Мы всегда были в добрых отношениях, но с днем рождения друг друга не поздравляли. Даже не знаю почему. А тут набрал мне, наговорил кучу теплых слов. Очень приятно.

Много сообщений получил и в WhatsApp — в нашем динамовском чате, созданном специально для ветеранов. А еще звонили простые болельщики из разных уголков страны. Я был поражен. Как же они мой телефон нашли?!

3 — Давыдов, которому в апреле исполнилось 85, восстановился после инсульта?

— Ну походка немножко подгуляла. С ногами проблемы. В остальном все нормально. Мы регулярно видимся на хоккее, домашние матчи родного «Динамо» Давыдов не пропускает. Как и Мальцев. Вот Петухов выбирается реже, он круглый год на даче под Истрой живет. Не ближний свет. Да и возраст надо учитывать — в августе 87 стукнуло. Но на важные игры заглядывает.

Я тоже всегда с удовольствием приезжаю на «ВТБ Арену». Спасибо руководителям клуба, что заботятся о ветеранах. У нас своя ложа. Отличный обзор, стол накрыт, шикарная кухня — как в первоклассном ресторане. Просмотр хоккея можно спокойно совместить с ужином в приятной компании.

Когда сейчас меня спрашивают: «Как здоровье?», отвечаю с улыбкой: «В соответствии с возрастом». Ведь если скажу: «Все хорошо», никто же не поверит, правда? Но на самом деле грех жаловаться. По-прежнему веду активный образ жизни, сам за рулем и на даче с хозяйством пока справляюсь.

4 — Александр Кожевников не в восторге от старта сезона в КХЛ: «Финская возня, закрытый хоккей...» Согласны?

— Нет. Понятно, хочется видеть больше ярких личностей, которые могут раскрасить игру за счет индивидуальных действий. Но в целом уровень неплохой.

Меня другое обескураживает. Зачем мы перешли на заокеанские рельсы и во всем слепо копируем НХЛ? Это ошибка! Уменьшение площадок, сокращение предсезонных сборов, бесконечные изменения в правилах. Теперь вот при буллитах разрешили добивание. Колющие удары клюшкой при атаке вратаря уже становятся нормой...

Нам говорят, что реформы добавят зрелищности. Хотя главное, что привлекает болельщика на трибуны — мастерство игроков. Над их воспитанием и нужно работать, а не наводить тень на плетень.

Андрей Василевский. Фото Global Look Press

5 — В России классных голкиперов хватает. Кто сегодня для вас номер один?

— Андрей Василевский. Это не просто хороший вратарь. Василевский — явление в хоккее! Я еще десять лет назад говорил, что у Андрея большое будущее.

Он очень трудолюбивый, много работает индивидуально. Плюс великолепные физические данные. Высокий, длинные руки. Феноменальная гибкость. Прямо гуттаперчевый! Это редкость среди вратарей. Обычно они, отразив бросок, невольно делают паузу. У Василевского такого нет. Даже если падает — мгновенно вскакивает, из одной фазы приема шайбы переходит в другую, постоянно выбирая наилучшую позицию для защиты ворот. Потрясающе!

6 — Вратарь номер два?

— Вот тут какую бы фамилию ни назвал, мне сразу начнут оппонировать. Потому что выбор огромный. И все-таки на второе место ставлю Игоря Шестеркина.

Не скажу, что он как-то выделяется по манере игры. Зато фантастически стабилен. В любой ситуации благодаря устойчивой нервной системе сохраняет уверенность в собственных силах. У него в карьере было немало сложных моментов — и в России, и в НХЛ. Но Шестеркин все преодолел.

7 — Вы разных вратарей тренировали. Главный бриллиант, который прошел через ваши руки?

— Выделю двоих — Женю Белошейкина и Артура Ирбе. Первый — исключительно одаренный. Но беда — любил погулять, выпить. Помню, разговариваю с ним на сборе в Новогорске: «Женя, это тебя губит!» — «Больше ни грамма». Я из комнаты — а дежурная после рассказала: через две минуты он выпрыгнул с балкона. К приятелям, которые завезли багажник пива и водки.

Про Белошейкина я все понял, когда убедился: на тренировках он не шлифует ничего и не собирается. Играет на интуиции. Навык не вырабатывается, заканчивается это травмами. Так и вышло — в день отъезда на Олимпиаду в Калгари. Короткая двусторонка, столкновение, у Жени колено неестественно выгибается...

Последний раз я видел его, когда был проездом в Ленинграде. Белошейкин уже играл за вторую команду СКА. В воротах напоминал манекен. Да и чего ждать от человека, который постоянно выпивает, недосыпает? В семье пошли нелады. Его там «прихватили» как добытчика. А когда в карьере начались проблемы, оказался никому не нужен. В 33 года покончил с собой.

На примере Белошейкина лишний раз убедился, что талант — пять-десять процентов успеха, не более. Все остальное — трудолюбие, целеустремленность, желание прогрессировать. Вот к Ирбе в этом смысле не было претензий. Фанатик! Все спрашивал в сборной: «Когда тренировка? А может, выйдем раньше? А давайте еще позанимаемся?» Готов был пахать с утра до вечера.

Тихонов в него не верил. Мы выиграли золото в Калгари, набрали новый состав. Три недели тренировались в Сухуми, и я должен был сказать Виктору Васильевичу, кто из четверки вратарей остается. Назвал Ирбе и Шталенкова.

Услышал в ответ: «Ну, Ирбе, этот...» И добавил нехорошее слово. Тихонов его знал по Риге, какие-то свои отношения. Но я парня отстоял. Через год он получил приз лучшего вратаря чемпионата мира. Артур не обладал выдающимися данными. Сделал себя сам. На характере и невероятной работоспособности.

Александр Пашков. Фото Юрий Голышак, «СЭ»

8 — В кого из вратарей вы не верили — а тот раскрылся?

— Для меня приятным сюрпризом стал стремительный прогресс Миши Шталенкова. Думал, сезона четыре ему понадобится, чтобы пройти путь от динамовского новичка до игрока сборной. А он уже через два года завоевал в Альбервиле олимпийское золото, причем был основным вратарем.

В «Динамо» же, как ни странно, первым номером тогда считался Андрей Трефилов. Хотя Шталенкову он значительно уступал и по уровню мастерства, и с точки зрения психологической устойчивости. Но Юрзинов с симпатией относился к Андрею. Наверное, поэтому чаще выпускал его на лед.

Если в потенциале юного Шталенкова у меня были сомнения, то по Хабибулину вопросов не возникало. Талантище! Впервые увидел Колю в 17 лет. Успел поработать с ним и в юношеской сборной, и в молодежной, и в национальной. Думаю, мои рекомендации на старте карьеры ему помогли.

Для Тихонова-то он был одним из многих. Вспоминаю, как Виктор Васильевич пригласил меня на сбор ЦСКА. Произнес: «У нас три вратаря. Посмотри их в деле и скажи, кого освободить из команды». Я изучил ребят и ответил: «Убирать можно любого, кроме Хабибулина». Тихонов прислушался.

9 — Для Александра Мальцева сильнейший игрок в истории нашего хоккея — Анатолий Фирсов. Для Виталия Давыдова — Мальцев. Кого назовете вы?

— Как-то в Канаде провели опрос «Кто лучший советский хоккеист, не игравший в НХЛ?». Первое место занял Фирсов. Я тоже ставлю его выше всех. Он изумительно выглядел на Олимпиадах и чемпионатах мира. Одним броском мог перевернуть игру. А главное, Фирсов — не только замечательный форвард, но и великий спортсмен.

Есть люди, которые добиваются выдающихся результатов, а по духу — все равно не спортсмены. Для них спорт — эпизод, увлечение. Но не вся жизнь. Толя же был одержим хоккеем. О таких говорят — спал с клюшкой и в коньках.

10 — Режимщик из режимщиков?

— Ну нет. Иногда позволял себе расслабиться. Но руководствовался принципом Льва Яшина: «Надо знать — когда, с кем и сколько». В этом плане Фирсов ошибок не допускал.

А еще он уникален тем, что всю карьеру прошагал в одну ногу с Тарасовым — в прямом и переносном смысле. Это мало кому удавалось. Анатолий Владимирович очень непростой человек, жесткий, требовательный. Но Фирсов в нем полностью растворился. Жил под девизом: «Только хоккей! Только Тарасов!»

11 — Говорят, реакция у вас была феноменальная даже для вратаря. В жизни выручала?

— В игре-то я больше рассчитывал на другое. Вглядывался в момент отрыва шайбы от крюка. Если клюшка отведена — шайба пойдет низом. Лига была меньше — все вратари знали, что Викулов, допустим, будет бросать между ног.

А возвращаясь к вопросу... Как-то на машине чуть не разбился. Но сгруппировался и руль не бросил. На окружной дороге отбойников еще не было, одни кустики. Свежий асфальт, снежок. Закрутило на спуске, выкинуло мои «Жигули» на встречную полосу. Помню, проплывают мимо грузовики, из каждого окошка высовывается дальнобойщик и меня материт.

Или история, когда в Уфе тренировал. Стою у бортика. Вдруг крик. Оборачиваюсь, вижу шайбу, которая летит точно мне в висок. И как успел руку подставить? Всю разбил до крови, часы расколотил... Но в висок-то — страшнее!

Александр Пашков (слева), Татьяна Васильева (в центре), Александр Мальцев. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

12 — Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— «Отверженные». Кто-то в юности читает Гюго, а я вот недавно решил с его творчеством познакомиться. Получил огромное удовольствие. Понравилась мне и «Дальняя бомбардировочная». Автор — Главный маршал авиации СССР Александр Голованов. Между прочим, библиографическая редкость, долго эту книжку искал. И не зря! Интересно, достоверно. Не про все военные мемуары можно сказать то же самое.

Еще обожаю перечитывать классиков — рассказы Чехова, романы Толстого, особенно «Воскресение». Ну и конечно, Пушкина. Я вообще люблю стихи. Они не устаревают. Даже читая в десятый раз, открываешь для себя что-то новое.

13 — Ваш любимый афоризм?

— Есть много чудесных изречений. На все случаи жизни. Например, когда начинаю размышлять о законах мироздания, сразу вспоминается Ломоносов:

Открылась бездна, звезд полна;

Звездам числа нет, бездне дна.

Удивительные строчки. Какой глубокий смысл в них заложен! Чем старше становишься, тем лучше это понимаешь.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. С ворами и душегубами можно бороться их методами. Лишь бы искоренить преступность. Толстовский принцип непротивления злу насилием здесь, как мне кажется, не работает.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Самое страшное — вранье. Все остальное могу простить.