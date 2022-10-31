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Сегодня, 16:50

Радулов выставляет виноватыми всех, кроме себя. С такой токсичностью никто не захочет с ним работать

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Александр Радулов.
Фото ХК «Ак Барс»
Олег Знарок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Радулов.
Фото ХК «Ак Барс»
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Исповедь форварда «Ак Барса» получилась странной и противоречивой.

Сегодняшнее интервью Александра Радулова «Чемпионату», в котором он рассказал, как несправедливо с ним поступили в «Ак Барсе», выведя из основного состава, хотелось читать с широченной улыбкой, как у Чеширского кота. И повода для ехидства тут сразу два. Первый — я изначально не верил в то, что у Радулова получится в Казани что-то путное. Поэтому могу совершенно позволить себе крики из разряда «а я ведь говорил».

 
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Второй — уверен, что это не интервью в традиционном формате, а скорее исповедь, которую захотел вынести на всеобщее обозрение сам Александр или его агент Юрий Николаев. Знаю, что Радулова после старта чемпионата обхаживали с просьбой о большом интервью достаточно крупные фигуры нашей хоккейной журналистики и постоянно получали от ворот поворот. Тут же сам игрок решил выйти к народу и бабахнуть речь о том, как из него в Казани делают козла отпущения, а вокруг виноваты все, кроме него. И выдает в материале завуалированный монолог то, что он начинается не с вопроса, а сразу с реплики самого хоккеиста:

«Очень многое было сказано и написано после этой открытой тренировки, очень много мне позвонило людей, которые меня поддерживают. Они читали все эти комментарии, высказывания от каких-то источников. Когда понимаешь, что это полная чушь и не соответствует действительности, то хочется высказаться на этот счет».

Олег Знарок. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Олег Знарок.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вряд ли кому-то стоит объяснять, что эта выходка появилась в Сети без вычитки и разрешения «Ак Барса», который, как и любой другой уважающий себя клуб, заверяет интервью своих игроков и тренеров. Сложно сказать, как ситуация будет развиваться дальше. Но, думается, этот публичный и абсолютно ненужный выпад не просто увеличит анафему Радулова, но и сократит количество претендентов на него.

Если до этого у нападающего была возможность показать, что он по-настоящему уважает решение Знарка и готов биться за место в составе, в случае чего тихо-мирно разбежаться с генменджером Маратом Валиуллиным и без особых репутационных потерь найти себе новый клуб, то теперь сложно даже представить, кто из претендентов на Кубок Гагарина станет связываться с ядовитым нижнетагильским ветераном. Вместо полюбовного расставания сторона хоккеиста решила снять с себя всякую ответственность и выставить виноватыми всех, кроме себя.

 
Хоккеисты &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. «Ак Барс» без Радулова наконец победил, но проблемы не ушли. Впереди команду ждет главное испытание

«Не было никаких разговоров, посылов. Просто меня вывели из состава. Я ко всему готов, но мне чуть-чуть непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает 10 матчей из 12 последних и не происходит никаких перестановок после поражений, а потом вдруг меня убирают. Это тренерское решение, я его уважаю, но сейчас начинают что-то говорить, вылезает информация, что у меня какие-то конфликты с одним, с другим.

Для чего эти перестановки? Чтобы найти крайнего? Кто может сказать, что я не выкладываюсь, не создаю моменты голевые? Я смело могу сесть и посмотреть нарезку своей игры. Я адекватно смотрю на вещи и очень люблю хоккей, но, когда идет такая несправедливость, трудно молчать. Не хочу ни на кого ничего сваливать, но хоккей — командная игра. И если что-то делается, то нужно делать это от чистого сердца и чтобы это действительно команду подстегивало.

Я не выгораживаю себя, но когда ты видишь из игры в игру такие же ошибки, недоработки, сидя на лавке, и понимаешь, что не принимается никаких мер, а потом тебя начинают делать крайним... Этого мне не понять. Просто хочется выиграть! А когда этого не происходит, то начинаются какие-то моменты, разногласия», — именно к этим трем абзацам кратко можно свести весь «крик души» Радулова.

Александр Радулов. Фото ХК "Ак Барс"
Александр Радулов.
ХК «Ак Барс»

Александр противоречит сам себе. Сначала он говорит, что уважает решение тренера. Затем обвиняет Знарка в том, что тот делает его крайним, а следом и вовсе изобличает штаб казанцев в бездействии. Со вторым спорить трудно: игра «Ак Барса» по ходу октябрьской черной серии никак не менялась, а ни руководство, ни люди на лавке не торопились что-то или кого-то менять. Но достаточно ли 15 (8+7) очков в 22 матчах для форварда с зарплатой 80 миллионов за сезон, чтобы снимать с себя ответственность? Прямо сейчас он самый токсичный элемент раздевалки. И говорить о несправедливом отношении к себе после драки с Александром Бурмистровым, которого в конфликте поддержала добрая половина команды, как минимум странно. Правда, об этом факте пока еще лучший бомбардир казанцев почему-то умалчивает.

 
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От Радулова уже успели откреститься в Уфе. В ЦСКА путь не просто заколочен досками, а огорожен рвом с крокодилами и контролируется вышками, на одной из которых стоит лично Игорь Есмантович, который считает свою бывшую звезду чуть ли не личным врагом. В «Магнитке» с ее тремя играющими звеньями дорогой пенсионер точно не нужен. Роман Ротенберг, конечно, авантюрист, но не настолько, чтобы ставить рядом бочку с порохом, да и усиление нынешнему СКА не требуется. В Екатеринбурге Николай Заварухин только-только создал здоровую атмосферу в раздевалке, и даже на фоне травм Кертиса Волка и Сергея Широкова 47-й номер будет скорее вредителем, чем еще одним вожаком. Неужели вся надежда на Омск, который в нынешнем положении вполне может пойти на экстравагантный ход, и Ярославль, где Игорю Никитину так не хватает лидеров?

Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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«Ак Барс» без Радулова наконец победил, но проблемы не ушли. Впереди команду ждет главное испытание