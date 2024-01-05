Такого, как Радулов, в КХЛ не будет еще долго. Один из символов лиги может завершить карьеру

Решение о продолжении он примет летом.

У Александра Радулова нет контракта на будущий год ни с одним клубом КХЛ. Он прекратил переговоры с «Ак Барсом», про другие команды вообще речи не идет. Только лишь агентам «смешно» по этому поводу. Понятно, когда теряешь пять процентов от большой суммы на ровном месте, то начинается паника.

Нигде и никогда не утверждал, что Радулову надоел хоккей или он стал не успевать за соперниками, или его уровень мастерства снизился. Конечно, нет. Но тем не менее существует вариант, при котором Александр действительно сосредоточится на других вещах, а агентам останется только принять это. Их влияние на решение мизерное, чуть больше, чем у опавших листьев деревьев, но не слишком.

Радулов сейчас и Радулов еще год назад — разные люди. И опять же дело не в хоккее. Есть семья, дети, которые требуют ежедневного внимания. Я почему-то уверен, что жена Александра не капает ему на мозги с требованием не ходить на тренировку, не ездить на гостевые матчи команды. Он сам понимает, что профессиональная карьера отнимает много времени, а его нужно потратить на другие вещи.

Есть несколько причин, почему Радулову приходят в голову подобные мысли. И агенты наверняка их знают, но делают вид, что ничего не происходит.

Фото ХК «Ак Барс»

Мне будет безумно жалко, если Александр прекратит карьеру. КХЛ, безусловно, без него станет немного другой, вряд ли много хоккеистов в стране могут рассчитывать на такое признание. Некоторые пару лет не играют, и про них уже никто не вспоминает. Но требовать, чтобы Александр непременно остался ради болельщиков, ради лиги, невозможно. Это его и только его дело.

Многое будет зависеть от того, как быстро Александр решит все семейные вопросы. Допускаю, что предпочтет спокойную жизнь, по крайней мере в ближайшее время. Но есть шанс, что летом он все разложит по полочкам и согласится играть дальше. Только оценить вероятность того или иного решения невозможно. Многое может произойти, а учесть все переменные трудно.

Нет у него никакого предубеждения против Казани. И если он примет решение остаться, то «Ак Барс» точно будет первым при переговорах. Конечно, играть за тренера, который не живет прошлым, лучше, но лезть в тренерский вопрос Александр уж точно не может. Это в клубе должны осознать, что если они хотят прежнего Радулова, то надо назначить и соответствующего специалиста.

Так что просто ждем, что решит Александр. Не подталкиваем со сроками, с уважением примем любое решение. Он не горит желанием рассказывать подробности — и это тоже нормально.

Но, конечно, такого, как Радулов, не будет в КХЛ еще очень долго.