Радулов и Никитин воссоединились в «Локомотиве» после ЦСКА. Чем закончится эта история?

Переход Александра влечет риски для ярославского клуба.

Мой личный рейтинг клубов, которые давно заслуживают Куб ка Гагарина, но никак не могут добраться до главного трофея КХЛ, возглавляет «Локомотив». Ярославцы дважды играли в финале, но оба раза уступили. В 2009-м, когда лига только-только создавалась, — «Ак Барсу». В 2024-м — «Металлургу».

Два финала железнодорожников разделили 15 лет, за которые клуб пережил, простите за штамп, множество взлетов и падений. Ярославцы от сезона к сезону кружили в районе фаворитов, но постоянно проигрывали. Миллионы вложенных денег, десятки талантливых молодых хоккеистов, которые, выпускаясь из школы и МХЛ, оставались на обочине и не подходили «Локомотиву», тренеры, которых увольняли при первой же осечке, — все то, через что прошел клуб, неизбежно наводит на мысль, что Ярославль как никто другой достоин Кубка Гагарина.

Игорь Никитин возглавляет «Локомотив» с 2021 года и в сезоне-2023/24 вывел команду в финал. И хотя ярославцы считались фаворитами, «Металлург» на кураже разобрался с более опытным соперником за четыре матча. Год назад, когда команда вылетела в первом раунде от будущего чемпиона — ЦСКА, Никитин произнес фразу, разлетевшуюся позднее на афоризмы: «Нам нужно почиститься».

«Локомотив» провел точечную селекцию и значительно улучшил прошлогодний результат, но снова остался без кубка. В нынешнее межсезонье ярославцы пошли на риск и пригласили опытного Александра Радулова, который заменит переехавшего к Роману Ротенбергу в Санкт-Петербург Сергея Андронова как лидера раздевалки.

Игорь Никитин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возрастного нападающего и ярославскую команду объединяет большое желание выиграть Кубок Гагарина. И вполне возможно, что для Радулова и нынешней сборки «Локомотива» с машинистом Никитиным ближайший сезон может стать последним шансом на чемпионство. Александру скоро исполнится 38 лет. В таком возрасте с каждым годом сложнее вернуть режим зверя.

Не сомневаюсь, что Радулов даже после невзрачного сезона в «Ак Барсе» поможет «Локомотиву». И на льду (мастерство никуда не делось), и в раздевалке, и авторитетом, что тоже важно для строительства чемпионской команды. Вот только через год Александр станет еще старше, а физиологию, как ни крути, не обманешь. В игровом стиле Радулова много держится на энергии и самоотдаче. Доставать все это в 39 лет будет еще сложнее.

Следующий сезон станет четвертым для Никитина в «Локомотиве». В последние годы руководство ярославцев лояльнее относится к тренерским судьбам. Хочется верить, что времена, когда наставников меняли с периодичностью раз в сезон, остались в прошлом. Однако терпение президента клуба Юрия Яковлева небезгранично. Ранний вылет из плей-офф может спровоцировать уход Никитина после завершения контракта. Где, если не в «Локомотиве», может произойти такая нелепица?

Игорь Никитин и Александр Радулов в ЦСКА в 2016 году. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Радулов и Никитин воссоединились спустя восемь лет после того , к ак в 2016 году проиграли финал «Металлургу». Давнее знакомство тренера с игроком — важный момент переговоров. Наставник «Локомотива» понимает, как использовать форварда и как он должен помочь команде.

Александр, безусловно, мотивирован после провального сезона в Казани. Все привыкли оценивать нападающего как звезду мирового масштаба, но спешу напомнить, что на клубном уровне, кроме кубка в 2011 году с «Салаватом Юлаевым», легенда #47 ничего не выиграл. Само собой, хочется уходить из хоккея победоносно, а не разочарованным вылетом из плей-офф.