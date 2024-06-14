Радулов и Никитин воссоединились в «Локомотиве» после ЦСКА. Чем закончится эта история?

Сегодня, 00:10
Мой личный рейтинг клубов, которые давно заслуживают Кубка Гагарина, но никак не могут добраться до главного трофея КХЛ, возглавляет «Локомотив». Ярославцы дважды играли в финале, но оба раза уступили. В 2009-м, когда лига только-только создавалась, — «Ак Барсу». В 2024-м — «Металлургу».
Два финала железнодорожников разделили 15 лет, за которые клуб пережил, простите за штамп, множество взлетов и падений. Ярославцы от сезона к сезону кружили в районе фаворитов, но постоянно проигрывали. Миллионы вложенных денег, десятки талантливых молодых хоккеистов, которые, выпускаясь из школы и МХЛ, оставались на обочине и не подходили «Локомотиву», тренеры, которых увольняли при первой же осечке, — все то, через что прошел клуб, неизбежно наводит на мысль, что Ярославль как никто другой достоин Кубка Гагарина.
Игорь Никитин возглавляет «Локомотив» с 2021 года и в сезоне-2023/24 вывел команду в финал. И хотя ярославцы считались фаворитами, «Металлург» на кураже разобрался с более опытным соперником за четыре матча. Год назад, когда команда вылетела в первом раунде от будущего чемпиона — ЦСКА, Никитин произнес фразу, разлетевшуюся позднее на афоризмы: «Нам нужно почиститься».
«Локомотив» провел точечную селекцию и значительно улучшил прошлогодний результат, но снова остался без кубка. В нынешнее межсезонье ярославцы пошли на риск и пригласили опытного Александра Радулова, который заменит переехавшего к Роману Ротенбергу в Санкт-Петербург Сергея Андронова как лидера раздевалки.
Возрастного нападающего и ярославскую команду объединяет большое желание выиграть Кубок Гагарина. И вполне возможно, что для Радулова и нынешней сборки «Локомотива» с машинистом Никитиным ближайший сезон может стать последним шансом на чемпионство. Александру скоро исполнится 38 лет. В таком возрасте с каждым годом сложнее вернуть режим зверя.
Не сомневаюсь, что Радулов даже после невзрачного сезона в «Ак Барсе» поможет «Локомотиву». И на льду (мастерство никуда не делось), и в раздевалке, и авторитетом, что тоже важно для строительства чемпионской команды. Вот только через год Александр станет еще старше, а физиологию, как ни крути, не обманешь. В игровом стиле Радулова много держится на энергии и самоотдаче. Доставать все это в 39 лет будет еще сложнее.
Следующий сезон станет четвертым для Никитина в «Локомотиве». В последние годы руководство ярославцев лояльнее относится к тренерским судьбам. Хочется верить, что времена, когда наставников меняли с периодичностью раз в сезон, остались в прошлом. Однако терпение президента клуба Юрия Яковлева небезгранично. Ранний вылет из плей-офф может спровоцировать уход Никитина после завершения контракта. Где, если не в «Локомотиве», может произойти такая нелепица?
Радулов и Никитин воссоединились спустя восемь лет после того, как в 2016 году проиграли финал «Металлургу». Давнее знакомство тренера с игроком — важный момент переговоров. Наставник «Локомотива» понимает, как использовать форварда и как он должен помочь команде.
Александр, безусловно, мотивирован после провального сезона в Казани. Все привыкли оценивать нападающего как звезду мирового масштаба, но спешу напомнить, что на клубном уровне, кроме кубка в 2011 году с «Салаватом Юлаевым», легенда #47 ничего не выиграл. Само собой, хочется уходить из хоккея победоносно, а не разочарованным вылетом из плей-офф.
Переход игрока такого калибра неизбежно влечет риски. С точки зрения будущего Никитина в клубе получится история из серии «все или ничего». Почти как ставка на зеро. Радулов может как помочь команде завоевать Кубок Гагарина, так и потопить ее, если продолжит играть так, как в «Ак Барсе». И если сделка, согласованная с тренером, не сработает, а ярославцы рано вылетят из плей-офф, то через год в «Локомотиве» вполне могут задуматься о поиске нового наставника.