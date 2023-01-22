«Сочи» будет биться не только за плей-офф, но и ставить цели выше». Бадюков — о будущем клуба

Интервью заместителя генерального директора по спортивным операциям южан Алексея Бадюкова — о рекордной серии поражений, второй отставке по ходу сезона и надежде на молодежную команду.

— В «Сочи» уже вторая отставка по ходу сезона. Что не получилось у Светлова?

— Команда выступала не лучшим образом. Да, с «Магниткой» удалось прервать эту злосчастную серию поражений (21 матч подряд. — Прим. «СЭ»). На матчах с «Металлургом» и с «Торпедо» на трибунах была доброжелательная обстановка. Мы увидели своими глазами, что играем для болельщиков. Но на выезде мы опять стали играть не в тот хоккей. Может, где-то не хватало «физики». Когда нет свежести в ногах, команда начинает допускать ошибки. Мы об этой проблеме знали, но надо было что-то делать в такой ситуации.

— Серия поражений вышла рекордной для отечественных чемпионатов. Насколько велика в ней была вина Светлова?

— Тут общая вина. Мы делали собрание, говорили, и я в том числе, что каждый должен посмотреть на себя, чтобы понять, почему происходят отставки. Никто с себя вину не снимает. Значит, мы где-то недорабатываем, каждый мог что-то сделать лучше: игроки, тренерский штаб.

— Почему решили уволить Светлова именно после «Куньлуня»?

— Наша система подразумевает развитие игроков и тренеров. Думаю, что Дмитрий Кокорев заслужил то время, которое сейчас проведет в КХЛ в качестве главного тренера. Он себя хорошо зарекомендовал не только в «Капитане», но и со сборной. Многие ребята его хорошо знают, в том числе и новое поколение, которое вольется в команду в следующем сезоне. Момент, в котором Дмитрию Александровичу надо дать шанс, наступил.

Сергей Светлов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Думаете, что Кокорев будет работать в следующем сезоне?

— Поживем — увидим. Сейчас он получает необходимый тренерский опыт. Посмотрим, какая будет отдача. На первом собрании Дмитрий сказал, что будут играть только те, кто будет биться. Характер должен быть виден сразу.

— Здорово себя проявляет тренер Вадим Хомицкий. Сейчас он в молодежной команде системы — ступинском «Капитане». Не думали вернуть его обратно в главную команду?

— У «Капитана» серьезные задачи в МХЛ. На настоящий момент там собралась очень серьезная команда. К ней после окончания регулярного чемпионата КХЛ присоединятся ребята из главной команды, которые еще могут выступать в молодежной лиге.

— В следующем году у «Сочи» будет такая же молодая команда без явных спортивных задач?

— У нас всегда серьезные спортивные задачи, так как мы сами спортивные люди. С кем ни поговоришь из тренерского штаба — все хотят побеждать. Мы видим, что это возможно сделать в нашей системе. В поступательном движении через молодежную команду мы можем добиться многого. В следующем сезоне в основную команду зайдет очень сильное поколение. Конкуренция будет очень высокой. Мы учтем ошибки, которые сделали сейчас, в том числе с легионерами. Думаю, что будет все именно так, как хотят болельщики. Я понимаю, что сейчас они отзываются о нашей игре не лучшим образом, в том числе и обо мне. Но это наш удел. И мой лично. Поверьте, мы стараемся сделать нашу систему такой, которая будет приносить результат. В том числе и главную команду, которая будет не только попадать в плей-офф, но и ставить более высокие задачи.

Хоккеисты «Сочи». ХК «Сочи»

— Останетесь ли вы в «Сочи»? Ваш контракт заканчивается.

— Пока не разговаривали. Спортивную задачу мы не выполнили. В любом случае мы работаем над формированием команды на следующей сезон. Я там буду работать или кто-то еще — не важно.

— Много ли игроков покинет команду? Наверняка уйдут ветераны Александров и Пивцакин, иностранцы.

— Постараемся прежде всего создать конкуренцию, в том числе и в концовке регулярного чемпионата. Повторюсь — будем следить за «Капитаном». Потому что его успех будет очень многому способствовать в дальнейшем.