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Сегодня, 08:30

«В «Рейнджерс» дали психологический тест на 150 вопросов». Интервью лучшего молодого вратаря КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
Алексей Колосов.
Фото Global Look Press
Алексей Колосов.
Фото Global Look Press
Алексей Колосов.
Фото Global Look Press
Андрей Мезин.
Фото Игорь Золотарев
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Поговорили с голкипером минского «Динамо» и сборной Белоруссии Алексеем Колосовым.

Алексей Колосов — один из самых прогрессирующих вратарей КХЛ. На драфте-2021 голкипера выбрала «Филадельфия» под 78-м номером. Третий год он развивается в минском «Динамо» — и в сезоне-2022/23 стал первым номером команды. В декабре Колосов сыграл на Матче звезд КХЛ, который прошел в Челябинске. В интервью «СЭ» Алексей рассказал о приглашении на Неделю звезд хоккея, прогрессе в «Динамо», выборе на драфте НХЛ и будущей карьере.

Салей, Грабовский и Мезин — звезды хоккейной Белоруссии

— Вас пригласили на Матч звезд КХЛ. Вы считаете себя звездой?

— Нет, не считаю. Приятно, что болельщики выбрали меня. Даже не знаю, от чего это зависело. Возможно, от игры. Рад, что проголосовали за меня. Не задумываюсь о том, звезда я или нет. Просто играю и получаю удовольствие.

— А кого относите к звездам белорусского хоккея?

— Руслан Салей, Михаил Грабовский, Андрей Мезин. Молодых игроков, которые сейчас выступают в НХЛ, пока все-таки рано называть звездами.

— С чем связываете прогресс молодых белорусских игроков в последние годы?

— Правильно заработала система внутри страны. Изменился подход — в сторону профессионализма и индивидуальной работы с каждым игроком. Сейчас дети тренируются в лучших условиях, чем даже мы. Все постепенно улучшается, поэтому идет прогресс.

— Поддерживаете связь с «Филадельфией», которая выбрала вас на драфте?

— Только через агента.

— Думали об отъезде в Северную Америку сразу после драфта?

— Таких мыслей не было. На преддрафтовых интервью говорил, что останусь играть в КХЛ — во взрослой лиге. Можно развиваться и здесь. Когда в «Филадельфии» увидят, что я готов к основной команде, тогда и поеду.

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— Много команд интервьюировали вас перед драфтом?

— Точно уже не помню, по-моему, со мной связывались 28 команд.

— Что спрашивают на интервью у вратарей?

— Всего сейчас и не вспомню. Вопросы, мягко говоря, странноватые. На первых интервью я еще думал, а дальше отвечал по шаблону. В «Рейнджерс» дали психологический тест на 150 вопросов.

— 150?

— Да. И все вопросы — не о хоккее. Допустим: есть треугольник, квадрат и круг. Что выберете из этого?

— И что выбрали?

— Уже не вспомню.

— Обратную связь получили по тестам?

— Нет.

— Но если «Рейнджерс» вас не задрафтовали, значит, надо было выбрать другую фигуру.

— Возможно.

— По интервью понимали, что именно «Филадельфия» выберет вас?

— Абсолютно нет. Было обычное интервью — одно из самых коротких на драфте. Получилось неожиданно.

— Ваш контракт с «Динамо» заканчивается после этого сезона. Какие мысли о будущем?

— Пока никаких. Сосредоточен на текущем сезоне.

— Какой вы видите свою карьеру? Илья Сорокин, например, сделал имя в КХЛ и потом поехал в НХЛ. Но есть и примеры, когда неокрепшие в России парни уезжали за океан.

— Мне больше нравится путь Сорокина. Надо заявить о себе в КХЛ, а потом готовым ехать в НХЛ. Это лучше, чем выбирать низшие лиги Северной Америки.

Андрей Мезин. Фото Игорь Золотарев
Андрей Мезин.
Игорь Золотарев

В детстве равнялся на Мезина

— Ваш агент Алеша Пилко сравнил вас с Ярославом Галаком. Что подумали об этом?

— Он и раньше говорил мне, что я похож на него. Галак небольшого роста, как и я. Они играли вместе с моим агентом.

— Опишите свои сильные стороны как вратаря?

— Хорошая скорость, чтение игры, спокойствие.

— На кого из вратарей равнялись в детстве?

— В то время за «Динамо» играл Андрей Мезин. Следил за ним. Когда повзрослел, в КХЛ нравились Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Андрей Василевский. Продолжил наблюдать за ними, когда они уехали в НХЛ. Стараюсь у каждого что-то почерпнуть в свою игру.

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— В детстве сразу встали в ворота?

— Да. О другом и речи не шло. На первых тренировках еще ни у кого не было вратарской формы. И когда мы играли на всю площадку (а это человек 100), я всех выталкивал с ворот и говорил: «Мои ворота!» Когда уже определили состав и выбрали меня вратарем, формы все равно не было. Тренировался в воротах, но в форме полевого игрока.

— Не больно было?

— Нет. Дети же совсем. Шайба даже до ворот не долетала.

— Вы говорили об изменениях в подходе к тренировкам. Сами застали этот момент?

— Конечно. Намного серьезнее тренировки стали в 17 лет, когда мы перешли в сборную. Институт сборной мне многое дал. Были интенсивные и интересные тренировки.

— Насколько в Белоруссии интересен хоккей?

— Хоккей — главный спорт в стране. Многие знакомые следят и смотрят матчи. Все в городе знают о минском «Динамо». Хоккей для нас — спорт номер один.

— На улице узнают?

— Иногда бывает, просят сфотографироваться.

Алексей Колосов. Фото Global Look Press
Алексей Колосов.
Фото Global Look Press

— Мы обсудили развитие игроков в стране. Насколько не хватает практики на мировом уровне?

— Конечно, этого не хватает. Мне очень повезло, что я попал на чемпионат мира в Риге и увидел, что это такое изнутри.

— Раз вы играли на чемпионате мира, не могу не спросить: у кого самый сложный бросок?

— У Ильи Шинкевича и Дениса Мосалева. Я серьезно. У них другая техника броска. Они натягивают клюшку и стреляют как из лука. Сейчас игроки обычно выдавливают шайбу и бросают почти без движения. Привыкаешь к таким броскам, а потом один из 30 человек едет и натягивает. Я понимаю, куда полетит шайба, а он сам не понимает, поднимется она или нет.

— Мосалев не первый сезон перезапускает карьеру. Денис — важная часть «Динамо»?

— Очень. Рад, что он играет с нами. Я смотрел на него, когда он играл за московское «Динамо» в финале Кубка Гагарина. Запомнил его с детства и даже подумать не мог, что сыграем в одной команде. А сейчас мы сидим в одной раздевалке. Это один из наших ключевых игроков — может завести команду, сказать нужные слова.

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— Вернемся к чемпионату мира. Какой матч запомнился больше всего?

— С чехами. Из НХЛ приехал Якуб Врана, играл Ян Коварж. Больше запомнился первый период. Не столько из-за волнения, сколько из-за усталости. Чехи сделали 18 бросков. Я еле до раздевалки дошел после периода. Потом втянулся, разошелся и играл нормально.

— Чехи играют нагло. На пятаке жарко было?

— Помню, Коварж на пятаке постоянно подставлял клюшку. Куда бы шайба ни полетела, он подставит, развернется и добьет ее.

— В мире котируются высокие вратари, но ваш рост только 183 сантиметра. Испытываете дискомфорт?

— Нет, даже не думал об этом. Конечно, высокий вратарь может просто сесть, и шайба сама попадет в него. Это его преимущество. Но большие вратари менее подвижные. Их могут растащить передачами под воротами.

— Откуда взялся тренд на высоких вратарей? Тренеры намеренно с детства ставят в ворота высоких парней?

— Возможно. Помню, в детстве смотрели по родителям. Если мама и папа высокие, то и сын будет высоким. Значит, его можно попробовать в воротах.

— А как в вашей семьей с ростом?

— Папа выше меня. Мама — тоже.

— Получается, обманули систему.

— Да и ладно, мне без разницы. В НХЛ есть примеры невысоких вратарей. Взять тех же Галака или Сароса. Чем меньше вратарь, тем он подвижнее, быстрее и собраннее. Роста 185 сантиметров достаточно.

— В последние годы в НХЛ серьезно взялись за сокращение вратарской экипировки. Что думаете об этом? Безопасность вратарей снижается?

— Однозначно. Читал про Сергея Бобровского, что он не мог тренироваться в уменьшенном нагруднике. На игры он надевал один нагрудник, а на тренировки — другой. Причем, когда сократили форму вратарей, результативность, наоборот, снизилась. Вратари стали подвижнее и меньше пропускали.

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— В КХЛ строго следят за габаритами экипировки?

— Да. Постоянно отправляем размеры, идут замеры перед сезоном. Могут измерить по ходу игры.

— Все вратари соблюдают нормы?

— Есть в лиге вратари, скажем так, с секретами, но не в минском «Динамо».

— Как болельщикам понять, что вратарь хитрит?

— Смотрите на нагрудник и плечи. Он должен соблюдать геометрию тела. Смотрят еще на щитки, но думаю, там сложно что-то увеличить. Главное — нагрудник и шорты.

— Вы шайбы не боитесь?

— Нет. Помню, лет в 15, когда стало пробивать форму бросками, оставались синяки. Это вырабатывает страх. Мне постоянно пробивало ключицу. Сделал себе сам хороший ошейник.

— Сами?

— Да. Уплотнил его. Вырезал из блина пластину и подложил вторым слоем. Ничего теперь не пробивает. Шайба отлетает назад.

Алексей Колосов. Фото Global Look Press
Алексей Колосов.
Фото Global Look Press

Сезон КХЛ

— Вы третий год играете в КХЛ. Как изменились за это время?

— Стал спокойнее. Первые сезоны не хватало опыта, волновался перед играми, делал лишние движения на льду. Сейчас хладнокровнее отношусь к матчам, играю спокойнее. Чем больше матчей проводишь, тем опытнее становишься. Чувствовал доверие тренеров, и волнение пропадало.

— В первых матчах за «Динамо» потряхивало?

— Только в первом матче против московского «Динамо». Дальше игралось легче. Во втором матче пропустил одну шайбу, третий сыграл на ноль.

— К чему тяжелее всего привыкали, когда перешли в КХЛ?

— В КХЛ выше скорости, сильнее броски, больше зрителей. Понимал, что выхожу за команду, за которую всю жизнь мечтал играть. В детстве ходил смотреть на матчи, а сейчас сам выхожу на лед. Чувствовал давление, но сейчас все нормально.

— На третий год вы стали основным вратарем в «Динамо». Насколько важно было выйти на роль стартера?

— Думаю, такая цель есть у каждого вратаря. Но я об этом особо не задумываюсь. Хочется играть как можно больше и лучше.

— В чемпионате впервые играют по 68 матчей. Почувствовали, что это тяжело?

— Игр сейчас много, пауз — мало, но матчи идут подряд, как тренировки. Нет времени ходить два-три дня и думать об игре. Через день уже матч против следующей команды.

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— Довольны началом регулярки минского «Динамо»?

— Начали мы неплохо. Потом произошел небольшой спад. Постараемся стабилизировать игру, чтобы чаще побеждать и забраться в таблице как можно выше.

— В вашей команде много иностранцев. Чувствуете, что все плывете в одной лодке?

— Да. Стараемся все держаться вместе, играем друг за друга. Никакого разделения на иностранцев и белорусов нет.

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