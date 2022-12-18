«В «Рейнджерс» дали психологический тест на 150 вопросов». Интервью лучшего молодого вратаря КХЛ

Поговорили с голкипером минского «Динамо» и сборной Белоруссии Алексеем Колосовым.

Алексей Колосов — один из самых прогрессирующих вратарей КХЛ. На драфте-2021 голкипера выбрала «Филадельфия» под 78-м номером. Третий год он развивается в минском «Динамо» — и в сезоне-2022/23 стал первым номером команды. В декабре Колосов сыграл на Матче звезд КХЛ, который прошел в Челябинске. В интервью «СЭ» Алексей рассказал о приглашении на Неделю звезд хоккея, прогрессе в «Динамо», выборе на драфте НХЛ и будущей карьере.

Салей, Грабовский и Мезин — звезды хоккейной Белоруссии

— Вас пригласили на Матч звезд КХЛ. Вы считаете себя звездой?

— Нет, не считаю. Приятно, что болельщики выбрали меня. Даже не знаю, от чего это зависело. Возможно, от игры. Рад, что проголосовали за меня. Не задумываюсь о том, звезда я или нет. Просто играю и получаю удовольствие.

— А кого относите к звездам белорусского хоккея?

— Руслан Салей, Михаил Грабовский, Андрей Мезин. Молодых игроков, которые сейчас выступают в НХЛ, пока все-таки рано называть звездами.

— С чем связываете прогресс молодых белорусских игроков в последние годы?

— Правильно заработала система внутри страны. Изменился подход — в сторону профессионализма и индивидуальной работы с каждым игроком. Сейчас дети тренируются в лучших условиях, чем даже мы. Все постепенно улучшается, поэтому идет прогресс.

— Поддерживаете связь с «Филадельфией», которая выбрала вас на драфте?

— Только через агента.

— Думали об отъезде в Северную Америку сразу после драфта?

— Таких мыслей не было. На преддрафтовых интервью говорил, что останусь играть в КХЛ — во взрослой лиге. Можно развиваться и здесь. Когда в «Филадельфии» увидят, что я готов к основной команде, тогда и поеду.

— Много команд интервьюировали вас перед драфтом?

— Точно уже не помню, по-моему, со мной связывались 28 команд.

— Что спрашивают на интервью у вратарей?

— Всего сейчас и не вспомню. Вопросы, мягко говоря, странноватые. На первых интервью я еще думал, а дальше отвечал по шаблону. В «Рейнджерс» дали психологический тест на 150 вопросов.

— 150?

— Да. И все вопросы — не о хоккее. Допустим: есть треугольник, квадрат и круг. Что выберете из этого?

— И что выбрали?

— Уже не вспомню.

— Обратную связь получили по тестам?

— Нет.

— Но если «Рейнджерс» вас не задрафтовали, значит, надо было выбрать другую фигуру.

— Возможно.

— По интервью понимали, что именно «Филадельфия» выберет вас?

— Абсолютно нет. Было обычное интервью — одно из самых коротких на драфте. Получилось неожиданно.

— Ваш контракт с «Динамо» заканчивается после этого сезона. Какие мысли о будущем?

— Пока никаких. Сосредоточен на текущем сезоне.

— Какой вы видите свою карьеру? Илья Сорокин, например, сделал имя в КХЛ и потом поехал в НХЛ. Но есть и примеры, когда неокрепшие в России парни уезжали за океан.

— Мне больше нравится путь Сорокина. Надо заявить о себе в КХЛ, а потом готовым ехать в НХЛ. Это лучше, чем выбирать низшие лиги Северной Америки.

Андрей Мезин. Игорь Золотарев

В детстве равнялся на Мезина

— Ваш агент Алеша Пилко сравнил вас с Ярославом Галаком. Что подумали об этом?

— Он и раньше говорил мне, что я похож на него. Галак небольшого роста, как и я. Они играли вместе с моим агентом.

— Опишите свои сильные стороны как вратаря?

— Хорошая скорость, чтение игры, спокойствие.

— На кого из вратарей равнялись в детстве?

— В то время за «Динамо» играл Андрей Мезин. Следил за ним. Когда повзрослел, в КХЛ нравились Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Андрей Василевский. Продолжил наблюдать за ними, когда они уехали в НХЛ. Стараюсь у каждого что-то почерпнуть в свою игру.

— В детстве сразу встали в ворота?

— Да. О другом и речи не шло. На первых тренировках еще ни у кого не было вратарской формы. И когда мы играли на всю площадку (а это человек 100), я всех выталкивал с ворот и говорил: «Мои ворота!» Когда уже определили состав и выбрали меня вратарем, формы все равно не было. Тренировался в воротах, но в форме полевого игрока.

— Не больно было?

— Нет. Дети же совсем. Шайба даже до ворот не долетала.

— Вы говорили об изменениях в подходе к тренировкам. Сами застали этот момент?

— Конечно. Намного серьезнее тренировки стали в 17 лет, когда мы перешли в сборную. Институт сборной мне многое дал. Были интенсивные и интересные тренировки.

— Насколько в Белоруссии интересен хоккей?

— Хоккей — главный спорт в стране. Многие знакомые следят и смотрят матчи. Все в городе знают о минском «Динамо». Хоккей для нас — спорт номер один.

— На улице узнают?

— Иногда бывает, просят сфотографироваться.

Алексей Колосов. Фото Global Look Press

— Мы обсудили развитие игроков в стране. Насколько не хватает практики на мировом уровне?

— Конечно, этого не хватает. Мне очень повезло, что я попал на чемпионат мира в Риге и увидел, что это такое изнутри.

— Раз вы играли на чемпионате мира, не могу не спросить: у кого самый сложный бросок?

— У Ильи Шинкевича и Дениса Мосалева. Я серьезно. У них другая техника броска. Они натягивают клюшку и стреляют как из лука. Сейчас игроки обычно выдавливают шайбу и бросают почти без движения. Привыкаешь к таким броскам, а потом один из 30 человек едет и натягивает. Я понимаю, куда полетит шайба, а он сам не понимает, поднимется она или нет.

— Мосалев не первый сезон перезапускает карьеру. Денис — важная часть «Динамо»?

— Очень. Рад, что он играет с нами. Я смотрел на него, когда он играл за московское «Динамо» в финале Кубка Гагарина. Запомнил его с детства и даже подумать не мог, что сыграем в одной команде. А сейчас мы сидим в одной раздевалке. Это один из наших ключевых игроков — может завести команду, сказать нужные слова.

— Вернемся к чемпионату мира. Какой матч запомнился больше всего?

— С чехами. Из НХЛ приехал Якуб Врана, играл Ян Коварж. Больше запомнился первый период. Не столько из-за волнения, сколько из-за усталости. Чехи сделали 18 бросков. Я еле до раздевалки дошел после периода. Потом втянулся, разошелся и играл нормально.

— Чехи играют нагло. На пятаке жарко было?

— Помню, Коварж на пятаке постоянно подставлял клюшку. Куда бы шайба ни полетела, он подставит, развернется и добьет ее.

— В мире котируются высокие вратари, но ваш рост только 183 сантиметра. Испытываете дискомфорт?

— Нет, даже не думал об этом. Конечно, высокий вратарь может просто сесть, и шайба сама попадет в него. Это его преимущество. Но большие вратари менее подвижные. Их могут растащить передачами под воротами.

— Откуда взялся тренд на высоких вратарей? Тренеры намеренно с детства ставят в ворота высоких парней?

— Возможно. Помню, в детстве смотрели по родителям. Если мама и папа высокие, то и сын будет высоким. Значит, его можно попробовать в воротах.

— А как в вашей семьей с ростом?

— Папа выше меня. Мама — тоже.

— Получается, обманули систему.

— Да и ладно, мне без разницы. В НХЛ есть примеры невысоких вратарей. Взять тех же Галака или Сароса. Чем меньше вратарь, тем он подвижнее, быстрее и собраннее. Роста 185 сантиметров достаточно.

— В последние годы в НХЛ серьезно взялись за сокращение вратарской экипировки. Что думаете об этом? Безопасность вратарей снижается?

— Однозначно. Читал про Сергея Бобровского, что он не мог тренироваться в уменьшенном нагруднике. На игры он надевал один нагрудник, а на тренировки — другой. Причем, когда сократили форму вратарей, результативность, наоборот, снизилась. Вратари стали подвижнее и меньше пропускали.

— В КХЛ строго следят за габаритами экипировки?

— Да. Постоянно отправляем размеры, идут замеры перед сезоном. Могут измерить по ходу игры.

— Все вратари соблюдают нормы?

— Есть в лиге вратари, скажем так, с секретами, но не в минском «Динамо».

— Как болельщикам понять, что вратарь хитрит?

— Смотрите на нагрудник и плечи. Он должен соблюдать геометрию тела. Смотрят еще на щитки, но думаю, там сложно что-то увеличить. Главное — нагрудник и шорты.

— Вы шайбы не боитесь?

— Нет. Помню, лет в 15, когда стало пробивать форму бросками, оставались синяки. Это вырабатывает страх. Мне постоянно пробивало ключицу. Сделал себе сам хороший ошейник.

— Сами?

— Да. Уплотнил его. Вырезал из блина пластину и подложил вторым слоем. Ничего теперь не пробивает. Шайба отлетает назад.

Алексей Колосов. Фото Global Look Press

Сезон КХЛ

— Вы третий год играете в КХЛ. Как изменились за это время?

— Стал спокойнее. Первые сезоны не хватало опыта, волновался перед играми, делал лишние движения на льду. Сейчас хладнокровнее отношусь к матчам, играю спокойнее. Чем больше матчей проводишь, тем опытнее становишься. Чувствовал доверие тренеров, и волнение пропадало.

— В первых матчах за «Динамо» потряхивало?

— Только в первом матче против московского «Динамо». Дальше игралось легче. Во втором матче пропустил одну шайбу, третий сыграл на ноль.

— К чему тяжелее всего привыкали, когда перешли в КХЛ?

— В КХЛ выше скорости, сильнее броски, больше зрителей. Понимал, что выхожу за команду, за которую всю жизнь мечтал играть. В детстве ходил смотреть на матчи, а сейчас сам выхожу на лед. Чувствовал давление, но сейчас все нормально.

— На третий год вы стали основным вратарем в «Динамо». Насколько важно было выйти на роль стартера?

— Думаю, такая цель есть у каждого вратаря. Но я об этом особо не задумываюсь. Хочется играть как можно больше и лучше.

— В чемпионате впервые играют по 68 матчей. Почувствовали, что это тяжело?

— Игр сейчас много, пауз — мало, но матчи идут подряд, как тренировки. Нет времени ходить два-три дня и думать об игре. Через день уже матч против следующей команды.

— Довольны началом регулярки минского «Динамо»?

— Начали мы неплохо. Потом произошел небольшой спад. Постараемся стабилизировать игру, чтобы чаще побеждать и забраться в таблице как можно выше.

— В вашей команде много иностранцев. Чувствуете, что все плывете в одной лодке?

— Да. Стараемся все держаться вместе, играем друг за друга. Никакого разделения на иностранцев и белорусов нет.