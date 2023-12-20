Кудашов считает, что тренеры в КХЛ сильнее, чем в НХЛ

Поговорили с главным тренером бело-голубых.

Алексей Кудашов третий сезон возглавляет московское «Динамо». За это время бело-голубые прошли немало трудностей, связанных как с изменениями состава, так и с перестановками в высшем руководстве. На паузу в чемпионате динамовцы ушли на втором месте Западной конференции, уступив только «Спартаку». В перерыве Кудашов принял участие в Матче звезд КХЛ и возглавил дивизион Тарасова. В большом интервью «СЭ» наставник бело-голубых вспомнил первый кахаэловский Олл-стар на Красной площади, рассказал про обмен опытом с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым, начале тренерской карьеры и прокомментировал игру команды в сезоне-2023/24.

Первый Матч звезд КХЛ, опыт пляжного футбола

— Вы участник первого Матча звезд КХЛ, который прошел в 2008 году на Красной площади.

— И не только! Я играл в 2000 году в первом российском Матче звезд в Новокузнецке. Конкурсов не было, только игра. Журналисты определяли стартовые пятерки, потом тренеры добавляли игроков. У нас был Зинэтула Билялетдинов, у другой команды Валерий Белоусов. Даже перстень есть, который вручали лучшим игрокам.

— Это было шоу или более конкурентная игра?

— Мы просто играли. Она не была настоящей. Честно, уже все и не вспомню — прошло больше 20 лет.

— Что помните о Матче звезд на Красной площади?

— Масштабное событие! Во-первых, играли в главном месте страны. Во-вторых, в двух командах собрали величайших звезд. В-третьих, соревновательная часть: русские играли против иностранцев. Было круто. За исключением погоды. Мороз стоял градусов 30 (на самом деле — «минус 17» с сильным ветром. — Прим. «СЭ»). Организаторы не смогли сделать нормальный лед. Ветер задувал, кататься нереально. Но мы сделали все возможное, в том числе в конкурсах. Когда бежали круг на скорость, люди боялись, что упадут. Кататься невозможно. Качество хоккея, конечно, страдало из-за льда. Но все очень хотели выиграть и бились до последнего.

Алексей Кудашов — игрок «Динамо» в 2000 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Это самые экстремальные условия, в которых вы играли в хоккей за свою жизнь?

— Если вспоминать детские годы, то играл в Ухте при минус 40. Раньше зимы стояли крепкие. Может быть, и не 40, а чуть меньше. Помню только, что играли на открытом катке и было очень холодно. Хотя раньше это было нормально. Я долго занимался в дворовой команде, тренировались на улице.

— Начинали, получается, на улице, как и все мальчишки вашего времени?

— Да. Как и все мальчишки, гонял шайбу во дворе. Потом перешел в дворовую команду. У нас в Электростали была хорошая дворовая команда. Мы обыгрывали клубы. Тренировались серьезно: каждый день хоккей, летом — футбол. Тренер Умнов Алексей Яковлевич занимался с нами серьезно.

— С футболом ваша жизнь могла пересечься профессионально?

— Нет. Мы играли в футбол летом, но в Электростали, где я родился и рос, был только хоккей. Футбола не было.

— В детстве футбол вас цеплял?

— А я и сейчас люблю футбол.

— Играете, смотрите?

— И играю, и смотрю. Ну, как играю? Иногда выхожу с детьми. В этом году чуть-чуть не доехал на динамовскую базу, где играли болельщики и ветераны. Я должен был поехать, но не смог. С пацанами своими только во дворе играю. Куда-то ездить не получается, но я не исключаю такой возможности.

— А хотели бы постажироваться в футбольном клубе?

— Я хорошо общаюсь с Михаилом Лихачевым — заслуженным тренером России, трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу. Он был в нашем тренерском штабе на матчах с «Сочи». Говорил некоторые вещи на установках.

— Как работает такой обмен опытом?

— Я спрашивал то, что меня интересует. Это конкретные упражнения. Например, он рассказал мне, что бразильцы, начиная матчи, не стесняются выбить мяч в аут. Часто соперники против бразильцев начинают играть активно. А они понимают, что к какой-то минуте напор спадет. Мы и ожидали такого начала во втором матче с «Сочи». И Лихачев привел правильный пример бразильцев. Вот, пожалуйста, пример взаимодействия.

— Как вы познакомились с Лихачевым?

— Он любит хоккей, ходил на наши матчи. Так и познакомились. Сейчас мы хорошо общаемся.

Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Взросление, семья

— Мы вспомнили 2008 год: Красная площадь, плохой лед, первый Матч звезд КХЛ. В 2023-м Алексей Кудашов уже тренер на Матче звезд. Как вы изменились за 15 лет?

— Стал взрослее. Был один ребенок, потом двое детей. Теперь уже все взрослые. Жизнь идет, отца не стало. Это моменты, которые происходят со всеми. Все взрослеют — кто-то быстрее, кто-то медленнее.

— Как рождение детей отразилось на вашей жизни и карьере?

— Рождение детей отражается даже не на карьере. Жена все воспитание взвалила на себя, да и сейчас тащит семью. Я постоянно в разъездах, на играх. Она понимает это, как опытная жена хоккеиста, что нужно мужу, чтобы достигать цели. Давала возможность отдыхать, взвалив семью на себя. Конечно, с рождением детей появляется новая ответственность, которая приходит к каждому отцу.

— Хотя многие ошибочно думают, что жены хоккеистов попадают в золотую клетку, когда у мужа хороший доход, он занимается любимым делом и может полностью обеспечить все хотелки.

— Видел и таких жен. Это встречается в любой сфере. Все зависит от человека. Стараюсь молодым ребятам объяснять, чтобы они не ошиблись в выборе. Сейчас общение у молодых людей сведено к минимуму — все через социальные сети. Мы общались намного больше. У нас не было интернета и телефона. Мы общались! И могли выбрать круг общения по интересам.

— Как вы познакомились с женой?

— На улице, элементарно. Она ловила такси, я был на машине и подвез ее. Мне было тогда 20 лет.

— В чем секрет долгой успешной семейной жизни, когда график отталкивается от мужа, у которого сперва были матчи, а теперь тренерская работа?

— А какой секрет? Надо разговаривать с ней в первую очередь и спрашивать, что она терпит. А терпит она, естественно, много. Секрет — любовь, уважение друг к другу, понимание, уступки. Это своеобразная работа. Семья — сложный механизм. Помимо любви, которая с годами только усиливается, еще есть ответственность, уважение и понимание.

— Тяжело осознавать, что уделяете меньше внимания детям из-за поездок и занятости в сезоне?

— Ты это понимаешь с возрастом. Когда только рождаются дети, ты молодой человек, который занимается любимым делом. А сейчас я в Санкт-Петербурге, а дети дома. Я понимаю, что и они хотят меня видеть, и я тоже.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Мог поехать на стажировку в «Тампу»

— Когда вас впервые посетила мысль о тренерстве?

— Когда я еще играл — лет в 30.

— Пришло осмысление будущих планов?

— Осмысление будущих планов, вы совершенно четко сказали.

— Что начали делать, когда поняли, что хотите в будущем тренировать?

— Во-первых, мы в свое время окончили физкультурный институт, имея планы, что со временем пойдем тренировать. Отец говорил мне, что надо думать о будущем и получить образование. Учитель физкультуры или тренер — уже без куска хлеба не останешься. Что я начал делать? Я начал записывать за тренерами все тренировки.

— Именно упражнения?

— Расписание дня, упражнения — как мы делаем, что мы делаем. Дома лежат конспекты.

— Это помогло в будущем?

— Когда я заступил на работу, я взял проверенные варианты и начал использовать. Позднее переделал их под себя.

— Некоторые тренеры ездили стажироваться в Северную Америку. У вас было такое желание?

— Я должен был поехать в «Тампу», когда меня сняли из «Локомотиве». Я уже договорился, но не помню, почему не получилось. «Тампой» руководил Купер. У меня в штабе работал Наместников, а его сын как раз играл в «Тампе». Или Игорь Николаевич Ларионов договаривался — я уже не помню, как это было. Я должен был поехать на домашние игры, но почему-то не получилось.

— В чем видели пользу от этого?

— Сравнить, увидеть и понять, как работают тренеры в НХЛ.

— Почему «Тампа»?

— Была такая возможность. Я же просил еще зайти на какие-то игры в тренерскую: посидеть, послушать. Не все тренеры согласятся на такое.

— Позднее к этой идее не возвращались?

— Было не до этого, всегда работал: полуфиналы, финалы, сборная, чемпионаты мира. Оставалось время только на то, чтобы перезарядить батарейки. А в плей-офф никто уже не пустит тебя в тренерскую.

— Подход тренеров в Северной Америке и России отличается?

— Нет. Я не раз говорил: наши тренеры ничуть не хуже, а многие намного лучше, чем тренеры НХЛ. Я знаю, что они детальнее, они аналитики. Думаю, наши тренеры как минимум не хуже.

— Время, когда российский тренер возглавит клуб НХЛ, скоро?

— Нет.

— Это закрытое сообщество?

— Да. Я знаю ряд тренеров, которые работали в сборной России и потом пытались попасть в НХЛ. И не только наши. Швед Гренберг хотел попасть в НХЛ. Нет шансов.

— А помощником?

— Нет шансов.

— А как же Брылин и Гончар?

— Это совсем другое. Их примеры не берем. Они всю карьеру провели в НХЛ, а теперь остались там работать. Думаю, есть возможность у Федорова и Ларионова, но это та же история.

Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Тренерский путь

— Как использовали всю собранную информацию от других тренеров, когда начали работать ассистентом в «Атланте»?

— Как ассистент я практически ее не использовал. Только какие-то упражнения в индивидуальной работе с нападающими, немного руководил ОФП. Когда стал главным тренером, я не остановился, а сразу запустил то, что хотел.

— Ожидания от работы главным тренером совпали с реальностью?

— Нет, конечно. Ты начинаешь работать, и тебе кажется, что ты все умеешь, все знаешь. И вот сейчас я сделаю это, и все получится, хотя у других не получалось.

— Откуда берется такая уверенность? Думали, что ждет легкий путь?

— Молодость, амбиции. В такое время думаешь, что ты самый умный.

— Вы тоже это прошли?

— Конечно. И я не мог этого понять. Когда играешь, думаешь: надо сделать это, это и это. И почему тренер такой глупый и не может догадаться?

— В какой момент прилетело по шапке?

— Когда ты делаешь, а команда продолжает проигрывать.

— Как выходили из таких ситуаций?

— Начинаешь понимать, что делаешь не так. Наш разговор затянется, если все перечислять. Много моментов, которые осознаешь: физиология, психология, техническая оснащенность, командный дух, цели, задачи.

— Какая часть идей, с которыми заходили в «Атлант», осталась сейчас?

— Процентов 50. В основном тактика. Подготовка поменялась. Хоккей вообще меняется. Нельзя проводить параллель с тем временем. Это два разных вида спорта — игра на большой площадке и игра на «канадке». Все поменялось.

— Как тренеру искать золотую середину, когда играли на площадках трех размеров?

— Это был очень сложный сезон. Тогда было меньше игр, оставалось время подготовиться. На «олимпийской» площадке — больше тактики. На «канадке» — больше прямых атак. «Финская» — что-то смешанное. Соответственно, подбирались нужные упражнения.

— Упражнения для подготовки к игре на большой площадке и на маленькой могут полностью отличаться?

— Да. То, что работает на одной площадке, может не работать на другой. На «канадке» ты не сможешь поставить такую оборону в средней зоне, как на «олимпийской» площадке. Все быстрее, разные зоны. «Автобус» на «канадке» не поставишь.

— Когда начался переход на «канадские» площадки, заговорили о потере советских традиций комбинационного хоккея. Мол, раньше играли на больших площадках, играли в пас, а сейчас хоккей совсем изменился и упростился. Так можно говорить?

— Наверное, есть и плюсы, и минусы. Да, мы действительно уходим от больших площадок, на которых надо больше кататься и играть в пас. Зато хоккей стал быстрее, возросла зрелищность, больше бросков. Мне, например, сейчас неинтересно смотреть хоккей на больших площадках, как сейчас играют в Европе.

— Медленно?

— Просто по-другому. Да и почему медленно? Люди играют те же. Кажется по картинке, что медленно.

— Раз вы следите за европейскими лигами, то, подозреваю, хоккея смотрите очень много?

— Очень много. Приходится смотреть три свои команды: КХЛ, МХЛ и ВХЛ. Потом смотрю соперников, другие клубы ВХЛ. А еще НХЛ и другие лиги — все, что интересно.

— Это исключительно профессиональный интерес?

— Я поймал себя на мысли, что смотрю хоккей и вижу все одно и то же: какие схемы используют, кто сыграл неправильно, кто где ошибся.

— А удовольствие от просмотра хоккея в вашем случае можно получить?

— Я смотрю матчи и всегда сравниваю с собой. То же самое с просмотром игр НХЛ. Некоторые их матчи намного скучнее наших. Включаю и думаю: «Зачем мне это?» Я люблю смотреть плей-офф НХЛ — это совсем другое.

— Понимаете почему?

— Меняется стимул. Для них кубок — это мечта всей жизни.

— В России так же?

— Да.

— Можете выделить команды НХЛ, которые смотрите чаще всего?

— Ближе к плей-офф начинаю смотреть команды, которые мне интересны и от которых я могу что-то взять, подсмотреть и применить в своей работе. Это команды, которые мне интересны по духу, по самой игре, по подбору исполнителей. А так стараюсь смотреть своих ребят, которых знаю.

— Какие команды близки вам?

— Я брал нарезки «Колорадо», «Каролины», «Нью-Джерси». Посмотрел, увидел, применил. Много материала от «Питтсбурга» — мне его давал Гончар. Сейчас много смотрю по «Ванкуверу», но он нам не подходит. У них немного другая игра, отличаются исполнители. Мы с Сергеем иногда обсуждаем некоторые вещи, он подсказывает мне по большинству и меньшинству.

— У Сергея Гончара есть желание поработать главным тренером в КХЛ?

— У него было много предложений! Но он хотел работать в Америке. Там у него живет семья. Он давно играл там, теперь работает тренером. Рик Токкет, главный тренер «Ванкувера», вел с ним переговоры еще во время Олимпиады.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Проблемы «Динамо»

— В какой момент тренерской карьеры «убили» в себе игрока?

— А я и сейчас люблю играть в хоккей! Иногда смотрю на моменты глазами игроков.

— Не видите в этом проблемы?

— Такая проблема, конечно, была. Самое сложное — общение с игроками, когда приходится говорить неприятные вещи. Это неприятно для любого человека. Работа тренера включает в себя общение. Иногда говоришь игрокам то, что они не хотят слышать, в том числе про отчисление. Это самый сложный момент.

— Особенно болезненные ситуации помните?

— Они и сейчас происходят. Вот несколько дней назад. Мы никого не отчислили, но с игроками провели жесткий разговор.

— Вы сказали, что от идей, с которыми заходили в «Атлант», сейчас осталось процентов 50, и это в основном тактика. Получается, умение выстроить коммуникацию — главное, в чем вы изменились за годы тренерской работы?

— Это жизнь — то, о чем говорили с вами в самом начале. С годами понимаешь, что нужно команде. Я же делаю все не для себя. Главное — победы команды. Я несу ответственность за всех. Помимо игроков в команде работает персонал, тренерский штаб. И все завязаны на результате. Я должен принимать решения не в угоду себе, а для того, чтобы команда выигрывала. И, как мне кажется, это поможет команде. Подчеркну: как мне кажется. Не всегда я делаю правильно.

— Есть мнение, что тренеру нужно три года, чтобы построить команду. Вы работаете в «Динамо» третий сезон. Этот тезис подходит под вас?

— Мои три сезона в «Динамо» прошли так: каждый год как на вулкане. Каждый год, за исключением второго сезона, я продлеваю контракт. Это немного другая история. Что имеется в виду под тремя сезонами? Тренер берет команду, и дальше есть финансовая возможность купить игрока на рынке или сохранить и воспитать. Тогда можно о чем-то говорить. А когда ты подготовил молодых, а они взяли и уехали — тренер опять остался у разбитого корыта. Хочешь взять взрослых, но не всех можешь из-за денег. Тонкий вопрос. Можно ли говорить, что средний клуб со средним бюджетом за три года выстроит чемпионскую команду?

— Нет.

— Вот и ответ.

— «Динамо» не первый год вредят некоторые личности внутри клуба. Как вы пережили уход больших звезд в 2022 году, когда команду покинули Шипачев, Войнов, Галиев?

— Анализируешь, смотришь, меняешь. У меня и сейчас хорошие игроки. Я очень доволен. Немного не хватает глубины. Сейчас за «Динамо» играют Никита Гусев, Джордан Уил, подрос Дмитрий Рашевский. Есть опытные хоккеисты, есть среднее звено, есть молодые. Я доволен составом. Мы идем с командой до самых больших задач. А те, кто желает зла «Динамо», никуда не делись. Только активизировались еще больше.

— Мне казалось, что с приходом Владимира Крикунова и Сергея Сушко в «Динамо» будут преобладать здравые мысли.

— У нас в тренерской они преобладают вместе с Сушко и Крикуновым. Вы же говорите про руководство, все фамилии известны. Ничего не поменялось. Я вам могу показать статьи, которые готовят на меня. Много еще не публикуется! Я стараюсь не читать.

— Их могут читать жена, ваши дети, родственники. Это и по ним удар.

— Наверное, они читают. Знаете, для чего публикуют эти статьи? Чтобы показать нашему главному акционеру. Их никто даже не читает. Они публикуются в совсем нерейтинговых изданиях. Но потом при необходимости их показывают: посмотрите, что про нас пишут!

— В этом сезоне результат для «Динамо» особенно важен?

— Результат важен всегда, но сейчас да, особенно. Я понимаю.

— Результат — выход в финал конференции?

— Я не раз говорил про результат. Радулов наконец донес в прошлом году правильную мысль. Какая разница, попал ты в плей-офф, не попал, вылетел в первом раунде или в финале? Кубок — один!

— Но готово ли «Динамо» сейчас к кубку?

— Мы обыграли всех. И проиграли всем. А назовите хотя бы одну команду, которая не так прошла половину чемпионата? Пока мы все идем на равных.

— Вратарская позиция вас беспокоит?

— Не особо. У нас три вратаря, двое уже набрались опыта. Давайте говорить прямо: есть неудачные игры. Они бывают у любой команды, у любых хоккеистов. Вратарей просто чуть лучше видно. Меня эта позиция не беспокоит.

— У Ильи Коновалова в прошлом сезоне неудачных игр было намного меньше.

— Значит, мы исправим эту ситуацию.

— Понимаете, как ее можно исправить?

— Да. Мы работаем над этим.

— Это ваша работа или тренера вратарей?

— Индивидуальная работа — функционал тренера вратарей. Но отвечаю за все я. Если вижу, что мое присутствие нужно, то я вступаю. Но мне не хотелось бы этим заниматься. Я полностью доверяю своим помощникам. Они профессионалы высочайшего уровня. Но все равно бывают моменты, когда только главный тренер может что-то поменять.

— «Динамо» в этом сезоне равнее играет три периода и почти не просаживается к концу матча. Это можно связать с новым тренером по ОФП или вы что-то изменили в игре?

— Мы сами все поменяли: стали по-другому тренироваться, изменилось время и отношение к тренировкам. Поменялся тренер по ОФП. Я же неслучайно в конце прошлого сезона сказал, что мы все проанализируем и сделаем выводы. Это же не пустые слова.

— Режим тренировок стал более щадящим?

— Да.

— Команда правильно отреагировала на изменения в пользу большей свободы?

— Когда команда неправильно реагирует, мы снова начинаем тренироваться.

— Снова начинаете гонять команду?

— Да.

— Это часто возникало в сезоне?

— Возникало, но нечасто.

— «Динамо» удалось избежать длинных серий поражений. Что этому помогло?

— Не сглазьте! Они сейчас есть у всех. Четыре поражения — это совершенно нормально.

— У «Динамо» таких серий не было. Как это объяснить?

— Не знаю. Это такая тонкая грань! В прошлом сезоне у нас было несколько поражений по буллитам. Прихожу в тренерскую. Начинаем разговаривать, обсуждать. Все сидят грустные. И я говорю: «Вот забили бы мы этот буллит — все бы поменялось». Зачем разговаривать об этом? Это регулярный чемпионат. Уже и на «Западе», и на «Востоке» приблизительно ясно, какие команды попадут в плей-офф.

— Вот только плей-офф со второго раунда теперь перекрестный. Это изменит вашу жизнь?

— Нет. Раньше играли по общей таблице, 16 команд. Играли с одними, теперь будем с другими. Не с чужаками же играть! Единственное — придется больше летать.

Владимир Крикунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Опыт Крикунова

— Ваше летнее предложение войти в штаб «Динамо» как советник генерального директора продлило тренерскую карьеру Владимира Крикунова, который сейчас главный в петербургском «Динамо». Вы удивились, что он согласился на это?

— Владимир Васильевич поехал исправлять ситуацию. Его попросили — он поехал. Не думаю, что он там останется недолго. Он выигрывает матчи, идет по нарастающей и поменял все, что надо. Но боюсь, это никто не оценит.

— Почему?

— Мы говорили с вами о людях, которые желают «Динамо» добра и зла. Все это звенья одной цепи. Владимир Васильевич поехал в фарм-клуб исправить ситуацию.

— Как вы подружились с Владимиром Крикуновым? У вас ведь большая разница в возрасте.

— Общение с ним — огромный опыт. В нужный момент он подсказывает очень нужные вещи. Это мой умышленный ход. Я еще играл под его руководством. Когда Владимир Васильевич сидел без дела, я, постоянно читая его интервью, подумал летом: почему я — человек, который пришел после него, — не приглашу его на работу? Позвонил ему, предложил. Его это заинтересовало, он согласился.

— Откуда у него берется неиссякаемая энергия?

— Она действительно неиссякаемая. И мне кажется, ему с нами стало интересно. Он любит работать с молодежью, передает свой опыт, общается. Он при деле, тренирует, советует, занимается просмотром матчей, анализом. И в то же время меньше нервотрепки, хотя в последнее время сильно переживает за нас — за московское «Динамо».

— Вы бы хотели научиться такому трудолюбию?

— Я беру с таких людей пример. Чтобы чего-то добиться, надо трудиться. Выражение Владимира Васильевича: «Я верю в труд!» И я тоже верю в труд.