За что уволили Кудашова? Как «Динамо» объяснит это решение? Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»

Алексей Шевченко в шоке от случившегося. В «Динамо» — очередная революция, на этот раз максимально странная. Главный тренер Алексей Кудашов отправлен в отставку. И хотя поводов для этого не было, в клубе зачем-то приняли это решение. Объяснить его будет трудно, но все равно придется. Были ли какие-то сигналы, которые могли привести к такому исходу? Честно скажу — нет. И хотя я довольно часто бывал на утренних тренировках «Динамо», не было ничего такого, что намекало бы на подобное развитие событий. Естественно, какие-то противоречия существовали, но как и в любом другом клубе КХЛ. То есть кто-то чем-то недоволен, кому-то не нравятся какие-то слова или действия. Но так везде, это же не повод принимать такие странные решения. Причем наиболее странное из всех возможных. По моим данным, никто толком и не объяснил, почему Кудашов обязан покинуть команду. Доходят какие-то бредовые аргументы. Что-то вроде «нет яркой игры» или «плохое меньшинство». Доходили слухи о каком-то громком разговоре с генеральным директором Сергеем Сушко, во время которого не удалось найти общего языка. «Динамо» ждут перемены? Кудашов — на грани отставки Но опять же — так во всех клубах. Но сейчас, когда удивление прошло, я прекрасно понимаю: рано или поздно такой громкий скандал должен был случиться. Потому что в «Динамо» тренер никогда не чувствовал себя спокойно. Алексея Кудашова «увольняли» за время его работы, наверное, сотни раз. И сейчас, вспоминая поводы, удивляюсь, какой железной выдержкой обладал тренер, чтобы остаться, не бросить все и просто уйти. Претензии были безумными, о некоторых я даже не писал, так как мне просто не поверили бы. Например, после какой-нибудь победы могли поругать за плохую игру во втором периоде. А после серии побед говорили, мол, да кого вы обыграли. Вся история Алексея Кудашова в клубе — это битва тренера против тех, чья задача, по идее, ему помогать. Такого огромного количества начальников и людей, которые вообще ни за что не отвечают, я не видел нигде. Помню, одному моему знакомому предложили навести в «Динамо» порядок. Прийти, как говорили, с максимальными полномочиями. Мой знакомый согласился, но для начала хотел пройтись по офису, чтобы узнать, кто чем занимается, зачем и какой в этом смысл. После первой «аудиторской» проверки ему сказали, что некоторых людей убрать нельзя ни при каких обстоятельствах. И он отказался. Начало конца эпохи Кудашова — уход Алексея Сопина. Лучший генеральный менеджер за последние годы сделал все, чтобы коллектив дошел до полуфинала, но уволился заранее, так как ему надоело все, что происходит в клубе. Сопин тоже долго терпел, но выдержать подобное психологическое давление было невозможно. И ладно бы платили нормальные деньги! Потеряв Сопина, Кудашов остался один на один с теми, кто хотел его отставки просто потому, что на его место можно поставить другого. Того, например, кто не сопротивлялся бы трансферной политике. Я знаю пару фамилий, которые зарубил Алексей Кудашов этим летом и нажил дополнительных врагов. Поверьте, это не усиление, а ослабление клуба. Я раз в месяц задавал Кудашову один и тот же вопрос, но он всегда отвечал одинаково. — Зачем вам все это? Зачем работать в организации, где вас не ценят? — Я хочу сделать команду, чтобы история клуба пополнилась трофеями, хочу вернуть клубу величие. «От прихода Ротенберга надеемся получить усиление». Кудашов — об изменениях в «Динамо» Это не дословный ответ, но смысл понятен. Теперь этого человека уволили. Руководство может говорить все что угодно, однако мы видим появление нового «Динамо». Вряд ли хоккеисты обрадуются изменениям — многие сильные ребята подписывали контракты только из-за тренера.

Мишандос Ну конечно Ротенберг виноват, ну и Газпром ещё) 17.11.2025

Бустег СКА не виноват, что большие дяди назначили клоуна главным тренером и сделали клуб посмещищем на 3 года, это беда нашего спорта как ты правильно сказал. 17.11.2025

Бустег ну и забудут про вкус побед на долгие годы динамовцы. 17.11.2025

Бустег Кудашов отличный тренер, умный, толковый грамотный мужик!И динамовец.Ясно что слили его по наускиванью ротенберга.Глупое решение.С роро Динамо всегда будет на слуху, может даже неплохо закончит регулярку, но в плейофф второй раунд - потолок, потому что ротенберг не умеет играть в плейофф с сильными соперниками 17.11.2025

blue-white! Теперь понятна довольная ухмылка Ромы вРота на игре с Акроном, когда его показали на экранах стадиона... 17.11.2025

андр Автор, сколько вам платит :clown:? 17.11.2025

vladmad_75 Что тут непонятного? ротенберг. Вот и всё. Не скажу, что прям Кудашов сильный тренер конечно, но он хотя бы тренер... 17.11.2025

sergey485 Похоже, с Карпиным перепутали... 17.11.2025

bvp Динамо наконец-то ждет новая, счастливая эпоха под этим феерическим руководством. 17.11.2025

Haiaxi Так то воплощением является не он. Он только является отражением происходящего в спорте. 17.11.2025

Haiaxi Ясно дело, что и его заменят. За шторкой уже ждёт другой персонаж, переминающийся с ноги на ноги в нетерпении выскочить на авансцену. 17.11.2025

Haiaxi В засаде. 17.11.2025

Haiaxi Мы сейчас живём в известном произведении Оруэлла, так что всё возможно 17.11.2025

выдр Руководство клуба приходится Роме родным дядей. Чего там узнавать то? 17.11.2025

Victorns Дорогу рутенбергам расчистили, можно рулить снова. Безобразие. 17.11.2025

echo2011 Скорее нужно говорить о том,что тренер работал в клубе довольно долго по российским меркам,а не о том,что его уволили. 17.11.2025

Mel_Alex_SPB Может быть и не главным, и/или не сразу, но... Одним словом, никогда не являлся поклонником Динамо (разве что желал им победы над ЦСКА в середине - конце 80-х), но объективно жаль, что на ведущие роли придёт этот самодур, воплощающий в себе всё то грустное и нелепое, что происходит и в моей родной стране... 17.11.2025

В.Захаров Запоздалое, но правильное по существу решение. Кудашов как ГТ как правило никак не влиял на ход матча, стало привычкой вести по счету и проиграть, игроки сами по себе, ГТ сам по себе. Минск вынес Сибирь 7:0, а мы с превеликим трудом 3:2, а ГТ доволен, говорит, что ой как нелегко было выиграть у Сибири после смены тренера ... Очень показательная самооценка, с таким ГТ КГ никогда бы не взяли, а стаким составом это провал 17.11.2025

Блин медный все по делу, Кудашов может еще сто лет тренировать Динамо и доходить до второго раунда.Тренер он -никакой (временный уход Козлова очередной раз это доказал)Для команды с таким бюджетом и историей это провал.Кудашов - это в лучшем случае тренер для команд со средним бюджетом.Я болелщик Динамо с 55-летним стажем с сегоднящнего дня опять начну болеть за хоккейное Динамо (без Кудашова) 17.11.2025

Dorognik Это вообще стиль данного персонажа отдела хоккея СЭ. Типа, я знаю, кого Кудашов не взял летом в команду, поверьте, это ослабление. Но фамилии не скажу. И так у него постоянно. Просто постоянно. Как собака, всё понимает, только не говорит. Зачем вообще тогда это пишешь, если все равно ничего сказать не можешь? 17.11.2025

АбАкУмоВ У шизофреников везде Питер мерещится это клиника)) Сотни раз увольняли Кудашова .. И это называется спортивный журналист?.. Предпосылок к увольнению по результатам не было..Помешаенным на фамилии Ротенберг везде мерещатся заговоры)) 17.11.2025

Niko McCowrey Как «Динамо» объяснит это решение?.. Владельцы клуба, работадатели, не обязаны объяснять свои кадровые решения никому. И уж тем более - корреспонденту. А для пипла что-нить придумают. 17.11.2025

Т80БВМ Спецкор Ш. "... часто бывал на утренних тренировках "Динамо" - вот и причина и следствие увольнения хорошего тренера Алексея Кудашева. Ну а в статье обычный для этого автора бред сивого мерина и ни слова про Романа Борисовича. 17.11.2025

pivor Странный автор какой-то. Все полунамеками, недомолвками. Начал говорить, заканчивай фактами. "Такого огромного количества начальников и людей, которые вообще ни за что не отвечают, я не видел нигде" - кто эти люди? "После первой «аудиторской» проверки ему сказали, что некоторых людей убрать нельзя ни при каких обстоятельствах." - ну назовите и этих людей, не стесняйтесь. 17.11.2025

Scallagrim Ты не понимаешь, почему? Потому, что кое-кто, когда-то, ходил в один спортзал вместе с кое-кем. Это система, за которую ты яростно топишь, патриотик. Так что тебе не нрасится? 17.11.2025

Алексей Гусев Тайфун "Роман" грядет.Хана Динаме 17.11.2025

Александр Шубин Ситуация довольно странная, А.Н. довольно быстро продлили в 2024 году после провальный серии с Трактором, зачем делать это сейчас, когда можно дождаться окончания сезона, и при плохом результате свалить все на ГТ, при хорошем - поблагодарить за работу и мирно расстаться, т.к. контракт закончится. Если проблема в чьих то амбициях, или не дай бог по Ротенберга тащут на место ГТ, то это катастрофа всей спортивной составляющей клуба. 17.11.2025

Vitamin007 Уволили, потому, что физрук он, а ты, шевченко- тоже физрук, но от журналистики, и тебя гнать надо! 17.11.2025

Топотун Ментам дали врот. 17.11.2025

НВ ответ очевиден, ромку ротенберга поставят главным тренером, поэтому уволили Кудашова 17.11.2025

Sergey Markelov Погодите, погодите, это только очередная ступень,. Он у же в Москве... Кремль рядом, не смейтесь. Попомните мои слова 17.11.2025

Haiaxi Лучше сразу СосиРот 17.11.2025

Scallagrim Не строй другому стенку, сам к ней встанешь, нацистик. 17.11.2025

Scallagrim "Но так везде, это же не повод принимать такие странные решения. Причем наиболее странное из всех возможных" --- Да ладно. Наиболее странное решение из всех возможных ещё впереди. 17.11.2025

Гмитрий Дуберниев Старыйэврей Шева много чего знает, но ничего конкретного не скажет ( не напишет). Азохенвэй. 17.11.2025

маар Достали эти блатные-неприкосновенные везде и всюду,штаты раздувают ради этих бездельников, а потом везде талдычат, что в стране низкая производительность труда. 17.11.2025

Sergey Markelov Во благо, для тренера. Он не пропадет, а Динамо проклято, и это факт неоспоримый. К новому году крысеныш встанет у руля 17.11.2025

fktrc Ну а с другой стороны- постоянно трусливый хоккей, игра на удержание счёта чуть ли не с 2 периода и тд..Кому это нравится?! Мне нет! С таким составом и подьяпольским можно играть мощно и с давлением все три периода! Да всем понятно, что потолок этого тренера был в прошлом году, а это был бы очередной потерянный сезон, а это хоть какая-то надежда появилась! 17.11.2025

Алексей Волков Питерская крыса разваливает команду:face_with_symbols_over_mouth: 17.11.2025

Stabichs Рома сейчас придет и добьет команду. Курс понятен. 17.11.2025

yarkvasu2013 Много желающих стать главным. Со своей командой тренеров и административным ресурсом. 17.11.2025

Kimi_ Сам РБ к тренерству рвется, соскучился))) А для динамовского руководства это решение просто позорное. Хотя уже надо перестать удивляться. Везде и всюду у нас принимаются несправедливые и бестолковые решения, во всех сферах. Так как столько идиотов находятся на руководищих постах, так как они или сынки или друзья кого-то из богатеев нынышних. 17.11.2025

Haiaxi Великим комбинатором был и остаётся Остап Бендер. А этот - великий прохиндей. 17.11.2025

knight templar Не понятно за что уволили, нормальный тренер. Надо его в ЦСКА взять вместо никитина, который уже вылетел из зоны плей-офф. 17.11.2025

ALEX-68 Между строк витает фамилия Врот-его-Берга . Как же так , совсем забыли о плохише . Вот он и напомнил о себе . 17.11.2025

Андрей Недобрый Прочитав статью в СЭ ,Штирлиц понял, что он находится на грани провала.. 17.11.2025

Lars Berger Ты это - всерьёз, жидяра вонючая?) Я не признаю холокост, хитрожопый...) После того, что вы натворили в Палестине - гореть вам в аду... И я лично готов ставить вас, мразей лицемерных, к стенке. 17.11.2025

Симон Вирсаладзе Всё было предопределено после того, как в структуре клуба появился член всем известного мафиозного клана. Думаю, Кудашову и нервишек успели поистрепать с тех пор. Вот вам и хоккейные люди супротив нехоккейных (но с баблом и нужными связями). 17.11.2025

Sehrgut Дайте Роман Борисычу поработать... -) 17.11.2025

baruv И вдруг "неожиданно" появилась эта мразь - ШЕВЧЕНКО!, которая всегда появляется в тандеме с Роттенбергом. Значит ждем очередных проплаченных статей о том, что только он должен возглавить клуб или статей к этому подводящих. Надеюсь, что руководство клуба уже успело узнать этого прохиндея. 17.11.2025

Alexander Martsinovich Наконец-то ... 17.11.2025

SP2 да легко объяснит. даже я могу! хотели уволить карпина, а оказалось его нельзя. решили уволить кудашева - тоже тренер, тоже динамо! 17.11.2025

Константин Срулевич Наумов Чего вы все так распереживались? Динамо подпишет Евгения Кузнецова и всё будет ништяк. 17.11.2025

Philip Future Очередной кретинизм от "руководства" Динамо. К чему, блин, это "решение" ? Ну, проиграли три игры недавно - ну и что теперь ? До этого была серия из 5 побед. Да и вообще, наладили в целом игру, после неудачного старта сезона. Им надо, чтобы всегда на первом месте что ли команда шла, в регулярке ? Идиоты . . 17.11.2025

голос из Санкт-Петербурга Рома - красавчик! Отомстит по полной всей этой беснующейся хамской компании "сосисколюбителей" и развалит мусарню изнутри! Динамо - только начало! Спартак - ждать и бояться... 17.11.2025

Пан Юзеф Нет. Я всегда буду у тебя поперек горла, гнида нацистская. Пока ты не сдохнешь. 17.11.2025

Михаил Т А Рома где!? 17.11.2025

Keep Calm And Carry On Нет прогресса за все года. Еще в позапрошлом году и прошлом назревало. 17.11.2025

Lars Berger Скажите, почему мы должны терпеть эту срань от семейки ротенбергов? Объясните, почему их все так боятся.... Каков предел всему этому? И, что, проглотим назначение тупого шоумена Ромы?! Я - не динамовец. Я просто - возмущаюсь этой срани... 17.11.2025

Исрапил Калянов. это шок 17.11.2025

Lars Berger Беспредел... Реальный беспредел. 17.11.2025

igor1972 Вангую. Какое-то время для проформы и.о. побудет Козлов. Месяц, например. И все это время будут типа искать нового тренера. А после представят Ротенберга, как единственную возможную кандидатуру... 17.11.2025

rotkiv Там у них кукушенок завелся, так что Динамо обретет в скором времени великого тренера ромочку, он уже один клуб вывел в лидеры российского хоккея, теперь и этот выведет 17.11.2025

Dmitry Koltsov .КЛУБ еще можно перемновать.СКАДИНАМОГАЗРОТ,люди привыкнну к к новому бренду) 17.11.2025

Lars Berger Кац, ты - старая еврейская мразь...) Чего ты прицепился к России, жидёнок?) Отстань от нас, сволочь. 17.11.2025

Lars Berger Алексей Шевченко - пьющая бабулька. Иного определения для этого "журналиста СЭ" - нет и не будет. Ходячее позорище... Вон из Хоккея, срань!.. 17.11.2025

fell62 чего там комбинировать , папа в Попечительском совете ))) 17.11.2025

Dmitry Koltsov херня,динамо держитись болелы,вопрос видимо не деньгах,аОЧЕНЬ БОЛЬШИХ ДЕНЬГАХ 17.11.2025

fell62 рассчищают место для Гения ))) 17.11.2025

Так Надо Как за что? Спросите у Романборисыча!) 17.11.2025

fell62 Шевченко не хоккеист , Шевченко писатель ))) 17.11.2025

Олег Каноков В тандеме Кудашова с Козловым,братские начали регулярно брать очки.Пара тренеров явно заработала.Потянет ли Козлов в одиночку,увидим.Но всё как-то неожиданно. 17.11.2025

AleSSio87 если сам из себя дурака строишь, то не надо других таковыми считать! всем по-моему понятно - изза чего и почему, а точнее изза и для кого уволили Кудашова! когда где-то в команде сидит никчемная гнида, которая только за счет своей фамилии держится где-то на плаву и не тонет, то жди беды, в которую попал весь наш спорт в целом с приходом этих тварей! соболезную болельщикам Динамо - теперь почувствуете на себе то, что ощущали на себе болельщики ГЛАВНОГО ПОЗОРА РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ на протяжении 8 лет или сколько там, когда это чмо прилизанное самого себя главным тренером назначило 17.11.2025

Неприкрытый Писярев Позорное решение 17.11.2025

Олег Воробьёв Неправильно поставлен вопрос у СЭ: ни за " что",а "почему"- так правильнее.. Ответ очевиден: Потому что Гладиолус Роман Борисыч. 17.11.2025

Patera "Я..., я, ещё раз я..." Шевченко, ты кто? Правильный ответ дал ГТ Металлурга!!! 17.11.2025

Секир-башка Без руки Роман Борисыча тут не обошлось. Великий комбинатор. 17.11.2025

Алексей Фролов Как только этим летом в клубе появился "великий специалист из Питера", не было сомнений в том, что дни Кудашева в роли главного тренера сочтены. Думаю, очень скоро главным станет именно бывший тренер СКА. 17.11.2025

Пан Юзеф И хотя я довольно часто бывал на утренних тренировках «Динамо»... ____ А толку-то в твоих тренировках, Алексей? Кудашов тебя всё равно в основу не ставил. Может, потому его и уволили. Но ты тоже хорош. Надо было не "довольно часто", а каждый день тренироваться. И не только днем, а и ночью тоже. 17.11.2025