17 ноября, 13:45

За что Кудашова убрали из «Динамо»? Похоже, смена тренера не решит проблему клуба

«Динамо» объявило об уходе главного тренера Кудашова
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Алексей Кудашов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бело-голубым пора заняться перестройкой состава.

Об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо» говорили давно — еще на самом старте сезона это было уже решенным вопросом. Но в итоге полыхнуло только в середине ноября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов — по информации «СЭ», именно он с большой долей вероятности и будет утвержден в этой роли до конца нынешнего сезона.

Алексей Кудашов и&nbsp;Вячеслав Козлов.За что уволили Кудашова? Как «Динамо» объяснит это решение?

После неудачного старта сезона Кудашову дали время, и команда начала выигрывать. Но надолго «Динамо» не хватило. По нашей информации, ряд лидеров команды был недоволен поведением главного тренера, а точкой невозврата стал конфликт Кудашова с Максимом Комтуа. Тренер вообще хотел убрать канадца из команды, но руководство и лидеры были против.

В прошлом сезоне «Динамо» добилось наилучшего результата с 2013 года, выйдя в полуфинал Кубка Гагарина. Но амбиции у клуба самые высокие, а игра в нынешнем сезоне не впечатляла. При этом не склонен винить в этом исключительно главного тренера. В клубе еще по ходу прошлого сезона решили сохранить состав, продлевая лидеров.

Даниил Пыленков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Причем если к сохранению Даниила Пыленкова и Комтуа нет никаких вопросов, то в остальном «Динамо» должно было идти в перестройку. Джордан Уил и Никита Гусев давно перешагнули 30-летний рубеж, а ведь на них делается основная ставка в атаке команды. Явно не в своем прайме находятся опытные, но уже не такие свежие Максим Мамин и Антон Слепышев. Травмы замучили Седрика Пакетта. Выбыл на неопределенный срок один из лучших оборонительных центров лиги Артем Михеев. Сдал после несостоявшегося перехода в СКА Максим Джиошвили.

При этом в системе «Динамо» хватает молодежи, которая могла бы уже сейчас играть важные роли в основе. Защитник Магомед Шараканов отлично провел прошлый сезон в «Ладе», но после возвращения в «Динамо» играет всего по 10 минут за матч. Не получают должного доверия защитники Паталаха и Лиъматов, нападающие Прохоров и Римашевский. Очевидно, что только этих игроков для перезагрузки не хватит — нужны и подписания со стороны.

«Динамо» в любом случае остается претендентом как минимум на выход в полуфинал, но состояние дел в клубе не внушает оптимизма. Спокойно в «Динамо» никогда не было, так что и сейчас можно ждать чего угодно. Вот только с походом за Кубком опять стоит повременить. Пожалуй, все, что есть для этого у «Динамо» — сильный вратарь и опытная оборона с победным опытом (Классон, Сергеев, Ожиганов выигрывали в других командах). Но этого недостаточно.

61

  • MVD1969

    Кудашова заменит Карпин, а Карпина Кудашов. И будет у общества Динамо счастье.

    17.11.2025

  • Товарищ Майор

    Купа решает эти вопросы ректально.

    17.11.2025

  • Новоуепинни

    на фоте - справа кудашов, слева - "прочие отходы". спецом чтоле?

    17.11.2025

  • Vasya StruZhkin

    Не от семьи, а от обиженного Ромы. Боря то младший не такой идиот

    17.11.2025

  • Vasya StruZhkin

    Дай бог каждому Ротенберга как в Локо

    17.11.2025

  • бэтмен

    В Трактор Кудаша! Как раз канадский дурачок свалил))

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    День закончен - нас ждут под землею Громкий ящер, свечение ламп Не пытать здесь огнем и водою Лишь толкаясь людей на мгновенье обнять :)

    17.11.2025

  • рustot

    А по нашим данным последней каплей стало отсутствие желания у Кудашев взять блатного родственника гендиректора клуба. Или нет, СЭкс?

    17.11.2025

  • tatarin

    "Мы продолжаем КВН! Для чего? Для кого? Пусть не решит он всех проблем, ну и что? Что с того?"

    17.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Дром-дром....

    17.11.2025

  • sdf_1

    Константин Алексеев писал, что во время ноябрьской паузы на игры сборной из «Динамо» уволят Карпина. А на деле уволили Кудашова. Кто-то в «Динамо» ввёл Константина в заблуждение. Или зло подшутил над ним

    17.11.2025

  • loginovsky.al

    Это команда вротена. Через 2-3 года его ждёт ЦСКА. Это стратегия великого.

    17.11.2025

  • Yury Petrov

    в Спартаке бы ему поработать.

    17.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Тебе видней...ты же в теме...

    17.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Слышь майорша....шестигранник тридарасовский тебе что мало напихали сегодня? Подарю тебе и чугуний и люминий...Успокойся уже...

    17.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Карпина уберите????

    17.11.2025

  • Топотун

    В Гей Хаусе.

    17.11.2025

  • Товарищ Майор

    Ты знал что ублюдок Купа, торгует в Канаде подержанными чугунными дилдо ?

    17.11.2025

  • Секир-башка

    -Шура! Здесь чувствуется лапа Корейко.

    17.11.2025

  • Юмнов

    Ну, в принципе, из-за прохвоста уволили, это понятно. Но Динамо на старых дрожжах, уж кого-кого, и свинюшек обыграет.

    17.11.2025

  • Mikeroft

    Главное не кто он, а куда он смотрит. Куда не посмотрит, все в г...но превращается. Царь Мидас наоборот:star_struck:

    17.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Такие вопросы решают на охоте или рыбалке...

    17.11.2025

  • Vitamin007

    даже гнилое руководство услышало,наконец, крики болел- убрать физрука! У этого деятеля любая команда, превратится в среднестатистическое унылое говно! А убирать его надо было еще в сезоне 22-23 после ужасного провала на "Дальнем". Как был мрак на своем пятаке, отвратительный выход из зоны, позиционка при игре у себя в зоне в полных составах, плохая дисциплина с ненужными удалениями, омерзительная игра на удержание, когда даже 5:1 после второго не давали уверенности, что удержат, унылое и вечно недовольное лицо кудаша с демотивирующими "поздравлениями" в раздевалке после побед! Короче! Вон из команды, бездарь!!!

    17.11.2025

  • Mikeroft

    Давай, Ро Ро, действуй ! Нет больше такой команды московское Динамо. Есть цирк им. Романа Ротенберга. Сейчас помру от смеха:joy: Еще и в футбольном Локомотиве появился свой Ротенберг. Блин,.все, больше не могу смеяться :rofl:

    17.11.2025

  • Серж

    Интрига -- когда Роман займет желанный пост главного, до кубка первого канала или после?

    17.11.2025

  • Rosinant

    Йозе Марин отлично справится, ну в крайнем случае Валерку Карпина можно попробовать.

    17.11.2025

  • novick

    А у клуба есть проблемы?

    17.11.2025

  • Топотун

    Мусора прокляты сионскими мудрецами !

    17.11.2025

  • fktrc

    :thumbsup::thumbsup:

    17.11.2025

  • Vitamin007

    степашин???))) а не он ли в этой шайке сколько лет?

    17.11.2025

  • КИРИЛСОН

    Если это будет Козлов, то почему это не даст результата? Тема не раскрыта, на доработку!

    17.11.2025

  • dinela

    Ромку на царство?

    17.11.2025

  • Неизвестность

    Сейчас будут сватать какого-нибудь иностранца или на худой конец по пояс деревянного (сверху) Ротенберга

    17.11.2025

  • ОstWa11

    правильно я понял, что это проплаченная статейка, потому что всякие ТК говорят, что его уволил некто Сушко из-за своего сынишки?

    17.11.2025

  • Pol Pol

    Ну за что его убрали ? Ну всё как обычно, взяли зах .. да и .... убрали. Так делают, когда больше .... не за что взять ... что бы убрать. Во всех смыслах. Вот каб они КарпСавельича, да с такой же лёгкостью, да ещё десять туров тому обратно .... тут бы я, весь в апплодисментах погряз бы ! А что касаемо этого мужичка .... ну не знаю, за что ему такая участь. Может, кто то попросился, кому отказать .... оччень тяжело. А может и нет ? Кто рулит Динамай, я не знаю ... но явно, кто то из сильно придурошных, причём крепких таких .... махрово - едрёных ! Так что ... чему тут удивлятся уже ?

    17.11.2025

  • vladmad_75

    Мне вообще забавно читать про возраст в КХЛ. При этом почему-то в НХЛ никакой возраст уезжать не мешает )

    17.11.2025

  • mackevich-petr@tut.by

    один в олин как и в футболном Динамо - ДОЛБО-ЗМ

    17.11.2025

  • blue-white!

    Что-то подсказывает это не случайность...

    17.11.2025

  • Павел Леонидович

    да как то все равно) плюс, ну кудаш реально физпук и с ним бы ничего не светило, так что не гони артурчик

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    ... в отличие от Динамо Комтуа. И это неудивительно

    17.11.2025

  • vladmad_75

    suki, почините уже сайт. Ну невозможно же так.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    И это в тот момент, когда на Динамо Карпина народ пошёл

    17.11.2025

  • vladmad_75

    Вопрос не в том, что правильно. А в том, КАК это и КОГДА сделано. Ведь прибытие в клуб ротенберга чисто совпадение, да? )))

    17.11.2025

  • vladmad_75

    Пошла заказуха от семьи ротенбергов. И Кудашов уже не тренер. И, оказывается, он не тех игроков подписывал. Хотя он ВООБЩЕ не занимался трансферами и переподписанием контрактов. А, ещё конечно же "конфликт" с Комтуа ) Весь набор.

    17.11.2025

  • echo2011

    Степашин с 2000 года никто...

    17.11.2025

  • echo2011

    На Овечкина и Малкина делают ставку в 40 и 39 лет соответственно,но это другое...

    17.11.2025

  • Ezekiel Ponse

    А что ж не пишете, что он сына гендиректора не взял в состав? Прям хихимки -2 и садыговщина

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    За что Карпина убирают из «Динамо»? Похоже, смена тренера не решит проблему клуба

    17.11.2025

  • За спорт!

    Физики нет у команды, но ещё есть время.

    17.11.2025

  • blue-white!

    Кудашов в Автомобилист хочет, на край в Урал...

    17.11.2025

  • Андрей

    а зчто тебя уберут их редакции клоун его убрали теперь твоя очередь

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Там в Тракторе место освобождается, Гру домой едет. Так что вполне возможно, что Кудашов поедет в Челябинск.

    17.11.2025

  • андр

    Кудашов тренер слабоватый конечно, но кто его сменит, вопрос. Если арлекин, то страшно становится за будущее команды.

    17.11.2025

  • blue-white!

    То что убрали правильно сделали. Вот только надо было убирать еще сезон-другой назад, или хотя бы после окончания прошлого сезона, а не посреди нынешнего. 1/2 это потолок Кудашова...

    17.11.2025

  • Highlander

    Ромка Йозе Марино место себе освобождает. Засиделись мол хлопцы в конях.

    17.11.2025

  • Андрей Грищенко

    за то не дал результат

    17.11.2025

  • bruno conti

    очевидно великий неземной тренер с ино гражданством прогулял и пропил все деньги в москве - теперя назначут тренером - потом ген.манагером - глядишь на московских баб и хватит - потом освоит весь бюджет - учитесь - было бы у него три жизни - десять зарплат получал бы - сказка а не динамо

    17.11.2025

  • Vitamin007

    Убирать надо гнилое руководство как в хоккее, так и в футболе!!! Касаемо физрука, так давно пора было убрать!

    17.11.2025

  • Иван

    вы же сами орали что надо уволить тренера из Динамо. сверху прочитали, не поняли о каком Динамо речь, вот и выгнали не того

    17.11.2025

  • ninasuss

    Не за что, а для чего. Убрал его питерский прохвост. Расчистил место для себя. Твари, один футбольное Динамо разваливает, щас второй в хоккейное Динамо пришел развалить. Что происходит? Куда Степашин смотрит?

    17.11.2025

    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    Алексей Кудашов
