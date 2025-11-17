За что Кудашова убрали из «Динамо»? Похоже, смена тренера не решит проблему клуба

Об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо» говорили давно — еще на самом старте сезона это было уже решенным вопросом. Но в итоге полыхнуло только в середине ноября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов — по информации «СЭ», именно он с большой долей вероятности и будет утвержден в этой роли до конца нынешнего сезона.
После неудачного старта сезона Кудашову дали время, и команда начала выигрывать. Но надолго «Динамо» не хватило. По нашей информации, ряд лидеров команды был недоволен поведением главного тренера, а точкой невозврата стал конфликт Кудашова с Максимом Комтуа. Тренер вообще хотел убрать канадца из команды, но руководство и лидеры были против.
В прошлом сезоне «Динамо» добилось наилучшего результата с 2013 года, выйдя в полуфинал Кубка Гагарина. Но амбиции у клуба самые высокие, а игра в нынешнем сезоне не впечатляла. При этом не склонен винить в этом исключительно главного тренера. В клубе еще по ходу прошлого сезона решили сохранить состав, продлевая лидеров.
Причем если к сохранению Даниила Пыленкова и Комтуа нет никаких вопросов, то в остальном «Динамо» должно было идти в перестройку. Джордан Уил и Никита Гусев давно перешагнули 30-летний рубеж, а ведь на них делается основная ставка в атаке команды. Явно не в своем прайме находятся опытные, но уже не такие свежие Максим Мамин и Антон Слепышев. Травмы замучили Седрика Пакетта. Выбыл на неопределенный срок один из лучших оборонительных центров лиги Артем Михеев. Сдал после несостоявшегося перехода в СКА Максим Джиошвили.
При этом в системе «Динамо» хватает молодежи, которая могла бы уже сейчас играть важные роли в основе. Защитник Магомед Шараканов отлично провел прошлый сезон в «Ладе», но после возвращения в «Динамо» играет всего по 10 минут за матч. Не получают должного доверия защитники Паталаха и Лиъматов, нападающие Прохоров и Римашевский. Очевидно, что только этих игроков для перезагрузки не хватит — нужны и подписания со стороны.
«Динамо» в любом случае остается претендентом как минимум на выход в полуфинал, но состояние дел в клубе не внушает оптимизма. Спокойно в «Динамо» никогда не было, так что и сейчас можно ждать чего угодно. Вот только с походом за Кубком опять стоит повременить. Пожалуй, все, что есть для этого у «Динамо» — сильный вратарь и опытная оборона с победным опытом (Классон, Сергеев, Ожиганов выигрывали в других командах). Но этого недостаточно.
