«Радулов, Ткачев, Яшкин вернулись в КХЛ. Мастерства меньше не стало — оно возросло». Большое интервью Алексея Морозова

Разговор с президентом КХЛ по итогам сезона-2022/23 — о лимите и потолке зарплат, календаре и перекрестном плей-офф, а также отношениях с НХЛ.

Долги «Салавата» и «Барыса»

— В начале июня «Барыс» и «Салават Юлаев» закрыли задолженности по зарплатам. Клубам восстановлен доступ к Центральному информационному бюро и они могут полностью осуществлять свою деятельность?

— Да, долги погашены. Мы долго прорабатывали этот вопрос. Пришлось вводить санкции согласно регламенту и закрывать использование ЦИБ. Сомнений в том, что долги выплатят, не было. Нас заверяли, что все погасят, и объясняли, что происходит. Сначала дали гарантии до 30 апреля. Мы увидели, что долги к этому сроку не погасили. После чего закрыли доступ к базе для регистрации контрактов. Это вынужденная мера.

Общались с игроками, сами ребята из клубов звонили и спрашивали, почему нет новостей от лиги. Прорабатывали все варианты. Понимали, что клубам нужно закрывать долги. Это влияет на имидж — в будущем хоккеисты могут вспоминать эту ситуацию и думать, что так может случиться с каждым. За последние годы динамика по выполнению финансовых обязательств улучшается. Раньше были клубы, которые ежегодно в один и тот же период имели трудности с долгами. И все понимали, из-за чего. Сейчас они исправили эту ситуацию. Мы довольны, но будем работать дальше. Надеемся, что таких ситуаций, как сейчас случилось с «Салаватом Юлаевым» и «Барысом», в дальнейшем не произойдет.

— Понимаете, как избежать подобного в будущем?

— То, что случалось в «Сочи» или «Динамо», нам понятно. Детально разбирали и совместными усилиями находили решение. Сейчас возникла нестандартная ситуация, которую никто не предвидел. Есть фонды, финансирующие клубы. С «Барысом» встречались на днях в Сочи. Бюджет утвержден на три сезона. Три года клуб знает, как он финансируется, когда будут поступать деньги, и поэтапно планирует развитие.

— Готова ли лига ужесточить санкции по несоблюдению финансовых обязательств?

— КХЛ рассматривает разные варианты. Мы за то, чтобы клубы и лига работали совместно, чтобы не возникало долгов. Это имидж не только команды, но и КХЛ. Сейчас применены санкции, и они работают. Все начали подписывать контракты с новыми игроками, а «Барыс» и «Салават Юлаев» не могли. Любой хоккеист мог рассмотреть другое предложение и заключить договор с другим клубом, понимая, что ситуация неоднозначная. Станем следить за динамикой. Если понадобятся изменения в регламенте, то вынесем предложения на совет директоров.

— Как получилось, что КХЛ одобрила обмен Александра Самонова из «Северстали», хотя «Салават» не выплатил долги?

— «Салават Юлаев» получил только права на Самонова. Но новое соглашение не подписали — уфимцы не могли этого сделать, пока не погасят долги.

— С нового сезона КХЛ пересмотрела бонусные части контрактов, которые теперь включат в потолок зарплат. Как лига пришла к этому решению? Все ли довольны им?

— Все довольны никогда не будут. Каждый смотрит со своей точки зрения. У лиги есть утвержденная в 2023 году стратегия. Это одно из ее действий на выравнивание возможностей, чтобы матчи стали зрелищнее, а конкуренция — выше. Мы внесли изменение учета бонусов в стратегию и будем поэтапно идти к этому. Командные бонусы уходят. Есть подвижки по посуточному учету заработных плат и возрасту игроков. Индивидуальные бонусы постепенно начнут входить в потолок зарплат — со следующего года 10 процентов, потом — полная сумма. Также есть льготные бонусы: за чемпионство, за вхождение в топ по отдельным критериям — голы, очки, передачи. Игроки смогут зарабатывать деньги сверх потолка зарплат. Принятая трехлетняя стратегия обозначает направления, над которыми нам нужно работать. Это поможет выравниванию.

— Замечали, что клубы хитрили с индивидуальными бонусами — когда игрок получал деньги за очень скромные достижения?

— Раньше хитрили — когда 20 процентов от суммы контрактов выносили за потолок. Бывали случаи, когда игрок получал 20 процентов за один гол. А сейчас, когда все вошло в потолок, клуб сам определяет: платить бонусы за один гол или за другие достижения. Мы уходим от этой хитрости.

— Обсуждался вопрос снижения возраста выхода на рынок игроков — свободных агентов?

— Мы рассматривали это в стратегии. Поняли, что после снижения количества иностранцев это могло привести к большему взрыву рынка топовых игроков.

Александр Самонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новая стратегия

— Какими видите следующие шаги лиги по принятой стратегии?

— О потолке зарплат я уже рассказал. Стратегия затронет клубы, которые имеют команды в ВХЛ. Уменьшится количество командированных игроков: не 40 человек, а 15. Привилегия на пять игроков по сравнению с теми, у кого нет своих фарм-клубов, останется. Это способствует дополнительному перераспределению игроков, готовых к уровню КХЛ. Мы специально сделали это, чтобы такие хоккеисты не оседали у богатых в фарм-клубах.

— Потолок зарплат действует третий год. Довольны тем, как этот инструмент способствует выравниванию лиги?

— Потолок зарплат постепенно действует. Новая стратегия направлена на улучшение ситуации. Мы хотим больше непредсказуемых матчей. Вы сами знаете и все заметили, что в прошедшем сезоне было намного больше непредсказуемых результатов и распределения по местам. Плей-офф прошел с новыми рекордами. Чемпион потратил почти максимальное количество матчей, чтобы выиграть Кубок. Видно, что потолок работает. Дальше мы будем повышать пол зарплат.

— Любое решение предполагает позитивные и негативные последствия. С первыми по вопросу потолка зарплат все понятно. А что вы считаете негативными последствиями ограниченной платежки?

— Негативных последствий нет, но много недовольных: кто-то не привык так жить. Потолок зарплат работает три года. Все увидели динамику. Сейчас в стране такая экономическая ситуация, что нет разговоров о повышении потолка зарплат. Надо, наоборот, как сказано в нашей стратегии, повышать пол заработных плат до 50 процентов. После чего проводить анализ и смотреть, в каком направлении двигаться дальше.

— Пол зарплат вырастет со следующего сезона?

— Да, на десять процентов. Через год мы хотим дойти до 450 миллионов.

— Как на повышение пола реагировали клубы, владельцы которых выделяли минимальную сумму для участия в чемпионате?

— Когда разрабатывали стратегию, мы отдельно встречались со всеми и рассказывали наше видение. Чтобы они понимали, что их ждет. Документ большой, все нужно разъяснить. На удивление, многие, от кого мы ожидали, что они попросят оставить прежний пол зарплат, абсолютно нормально относились к повышению. Так они смогут потратить больше денег на игроков. Богатые клубы, наоборот, заступались за бедных. Возможно, был интерес в том, чтобы избежать уравнивания. Мы собрали мнения по разным пунктам, сделали анализ. Были еще идеи — в стратегию вошло не все. Те предложения, которые не устраивали клубы и которые могли не пойти на пользу лиги, мы не выносили на совет директоров.

— Согласны, что новый лимит, который вам навязали со стороны, нивелирует достоинства потолка зарплат? Топ-россияне в основном едут в ЦСКА, СКА и «Ак Барс», и даже восточные гранды, у которых есть деньги, не могут никого пригласить.

— По лимиту мы считаем, что пять игроков — оптимальное количество. Сейчас принят приказ, мы живем с этим. По трансферам я не соглашусь с вами. Вы назвали ЦСКА. А кого армейцы подписали?

— Они сохранили важных игроков чемпионского состава. Это ценно.

— Это большая ценность! Почему они выигрывают два года подряд? Потому что стабильно пять сезонов играют почти одним и тем же составом. Посмотрите на другие переходы. Шаров подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». СКА взял Грицюка и Толчинского из «Авангарда», но потерял двух своих игроков. Жафяров и Яшкин переходят на «Восток».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— В «Ак Барс»!

— Да, в «Ак Барс». И сейчас казанцы за потолком зарплат. Значит, кого-то из игроков им придется отдать. И, значит, другие смогут их забрать. Трансферный рынок еще работает. Идет интересный процесс. Если кто-то хочет взять двух топ-игроков, то должен с кем-то расстаться. Все зависит от того, как сработают менеджеры.

— Возвращение пяти иностранцев — решаемый вопрос?

— Минспорт готов к обсуждению. Будем в течение года пытаться обсуждать лимит. Даже пригласим представителей Минспорта на матчи, чтобы показать разные примеры.

— НХЛ — самостоятельная бизнес-единица, существующая по своим правилам. КХЛ пользуется правом проведения чемпионата от ФХР. Понимаете, как нашу лигу сделать самостоятельной бизнес-единицей? Чтобы не согласовывать календарь, легионеров и другие вопросы с ФХР.

— Существует Закон о спорте, в котором все прописано. За всероссийские соревнования отвечает ФХР. КХЛ — топовая лига, которая проводит чемпионат России. С ФХР заключен договор по делегированию прав. Сейчас нет решения этого вопроса, потому что он не прорабатывался. Есть закон, по которому мы живем.

— Получается парадокс. КХЛ старается, вводит потолок зарплат и другие механизмы для выравнивания, но потом ФХР вредит сокращенным лимитом.

— Есть нюансы, которые не идут на благо лиги. Мы пытаемся выходить из разных ситуаций. Пандемия вообще научила нас жить по-новому. Будем справляться и дальше своими положительными примерами показывать, что надо двигаться в направлении, которое мы и предлагаем.

— В КХЛ с нового сезона вступает «Лада». Не боитесь, что лига получит еще одного аутсайдера, который будет жить по средствам?

— Мы планомерно работали по вступлению «Лады». В октябре встречались с тольяттинцами, разработали дорожную карту. Прорабатывали все вопросы по инфраструктуре, по спортивному результату. Мы говорили, что спортивный результат должен стоять в основе. Сезон в ВХЛ у «Лады» получился нервный, команда на ранней стадии вылетала из плей-офф. Надеемся, что в Тольятти соберут боеспособную команду. Это хоккейный регион, там всегда хорошо работала школа, оттуда вышло много хороших игроков. Если «Лада» не будет показывать результат, это отразится на болельщиках. Как, например, в Челябинске, где все разбираются в хоккее, любят и болеют за команду и каждое поражение обсуждается общественностью. В «Ладе» сменился тренер, пришел новый спортивный менеджер с опытом работы в КХЛ.

— Говоря о новом спортивном менеджере Рафике Якубове, который перешел из системы СКА, и учитывая партнерские отношения, нет опасений, что «Лада» станет вторым «Сочи»?

— Конечно, нас ситуация по обменам с «Сочи» не устраивает. Мы следим за ней. Помним ранние обмены с «Витязем». Пока что таких предпосылок по «Ладе» нет. Если такое произойдет, будем ужесточать регламент. В лиге есть аренда, в этом сезоне она работала эффективно. Показательно, что лучшим новичком стал Гребенкин, которого отдали в аренду: он получил отличный стимул вместо того, чтобы сидеть на скамейке в «Металлурге». Этот механизм показывает, что он работает. Им нужно пользоваться.

— В сезоне-2022/23 КХЛ провела рекордную по количеству матчей регулярку. Какой получили фидбек от клубов?

— При составлении календаря на следующий сезон мы провели опрос. Мы знаем, что снова будет одна пауза, которую ФХР утвердила под Кубок Первого канала. Опрос показал, что большинство клубов — 12 из 23 — проголосовали за сохранение 68 матчей. Кто-то голосовал за уменьшение, кто-то — за увеличение. Мы остановились на 68. Сезон получился экспериментальным — раньше никогда не играли с одной паузой. Это был вызов для игроков, тренеров, менеджеров. Кто и как с ним справился — вы помните по сезону. Даже у СКА, победителя регулярного чемпионата, был спад — во время поездки на Дальний Восток.

Фото photo.khl.ru

Расширение чемпионата, перекрестный плей-офф

— Рассматривалось расширение дат проведения чемпионата? Ведь Россия точно пропустит ближайший сезон соревнований ИИХФ.

— Этот вопрос рассматривался. В некотором смысле нам интересно увеличение количества дней для проведения чемпионата. Смотрели как в одну, так и в другую сторону. Играть в августе не так интересно для болельщиков и зрителей. Многие в отпусках или занимаются подготовкой детей к школе или детскому саду. КХЛ — международная лига. У нас играют легионеры, которых могут пригласить в сборные на чемпионат мира. Следующий стартует в Чехии 10 мая.

По правилам ИИХФ мы должны уже 3 мая отпустить игроков в сборные. А в турнире участвует Казахстан, чья сборная составлена из хоккеистов «Барыса». Есть другие легионеры, которые могут быть вызваны в сборные. В плей-офф команды могут потерять своих игроков, и это будет неправильно. Мы изучили все плюсы и минусы. Пока для проведения матчей в мае большой перевес по минусам. Поэтому мы оставили все как есть. Не забываем и о контрактах, которые заканчиваются 30 апреля. Тогда их пришлось бы переписывать — возможно, даже на новых условиях. Следующий чемпионат КХЛ также закончится до 30 апреля.

— Складывается впечатление, что лиге удобнее расширить чемпионат на август и начать раньше.

— Наоборот. КХЛ невыгодно играть в августе. У нас уже были такие сезоны, и в них зрители даже на матч открытия не собирались. Мы, наоборот, думали, может, сдвинуть старт чемпионата на вторую неделю сентября.

— Успели проанализировать изменения финансовых потоков за прошлый сезон? С увеличением количества матчей выросли доходы?

— Детальных данных мы пока не получили. Да, матчей стало больше, но доходы приносят не столько они, сколько партнеры. Год назад мы разрешили привлекать к партнерству букмекеров. С ними заключили соглашения 20 клубов — и получили хорошую финансовую поддержку. Многие компании проводили различные акции на матчах. В том, что букмекеры помогают клубам и им интересен наш вид спорта, лига видит большой плюс.

— Когда КХЛ представит календарь на сезон-2023/24?

— Календарь готов, сейчас идет техническая подготовка к выводу на сайт, не позже завтрашнего дня он будет доступным для всех. В этом году мы раньше получили структуру согласования от ФХР. Год назад это произошло только в 20-х числах июня, после чего лига приступила к разработке календаря. Сейчас процесс был запущен раньше. Все проанализировали и продумали, чтобы все были в равных условиях для проведения такого длинного чемпионата.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Продолжат ли в новом сезоне соседи проводить больше матчей между собой? Например, «Адмирал» и «Амур», «Металлург» и «Трактор», «Авангард» и «Сибирь».

— На «Востоке» у «Адмирала» и «Амура» точно не будет столько встреч. Все проведут между собой по четыре матча плюс два по «добору». «Амур» с «Адмиралом», «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилист» с «Трактором», «Магнитка» с «Авангардом» сыграют по шесть матчей. На «Западе» другая ситуация. Команд меньше, поэтому каждая получит по четыре матча «добора».

— Какие аргументы лиги в пользу перехода на перекрестный плей-офф со второго раунда?

— Главный аргумент — сделать плей-офф интереснее. Некоторые болельщики привыкли к одному и тому же. Всегда хочется посмотреть что-то новое. Мы решили объединить конференции. Пришли к тому, что перекрестный плей-офф оптимальнее проводить со второго раунда. Считаем, что это вызовет большой интерес у болельщиков. Помню свои игры в плей-офф за «Ак Барс». Мы встречались в полуфинале с московским «Динамо», а «Магнитка» — с «Локомотивом». Мы приезжали в Москву словно на финал.

— Перекрестный плей-офф введен на один сезон или это долгосрочный проект?

— Структуру календаря мы каждый год согласовываем с ФХР. Выводы сделаем после окончания сезона. Надеемся, перекрестный плей-офф приживется. Возможно, появятся новые пары, которые не приелись зрителям.

— Появилась ли новая информация о вступлении в КХЛ «Сокола»?

— Нет. Мы общаемся с красноярцами целый год. Также узнаем про «Югру». Держим в поле зрения всех претендентов, чтобы понимать ситуацию. Но так быстро, как кто-то заявил в прессе, вступление в КХЛ не происходит. Все проходит планомерно, как с «Ладой»: проверка инфраструктуры, улучшение. За последние годы мы ушли вперед: появилась обновленная система видеогол, системы для судей. Все это нужно планомерно дорабатывать во дворцах, которые и ранее не подходили для матчей КХЛ.

— Лига исключает неожиданное вступление команды «по звонку сверху»?

— Конечно. Это мы видим на примере «Лады». Для вступления в КХЛ необходимо финансирование как минимум на три года и соответствующая инфраструктура. Для клубов обязательна коммерческая стратегия. Раньше мы заявляли, что хотим дойти до 25 процентов окупаемости бюджета. Ни один из клубов к этому не пришел. Но мы все равно оставили пункт в следующей стратегии и хотим за три года прийти к этому. Мы видим, что коммерческая стратегия начала работать. Клубы присылают свои стратегии: мы помогаем, дорабатываем их. И дело продвигается, проводится больше активностей с болельщиками.

— Вынесенные матчи планируются в новом сезоне?

— Пока нет. Была идея с Китаем: «Куньлунь» заявил, что хочет сыграть несколько матчей дома. После проработки из клуба недавно пришло письмо, что все игры пройдут в Мытищах.

Один из матчей планируется на открытом воздухе. Пока конкретно говорить преждевременно.

— Инициатива вынесенных матчей идет от клубов?

— Конечно. Это ведь значит, что кто-то пропустит домашнюю игру, лишив своих болельщиков, которые покупали абонементы, одного матча. Это важный нюанс.

Фото ХК «Лада»

Судейство, Фазель

— Правда, что КХЛ с нового сезона вводит правило трапеции, которое в прошлом чемпионате опробовали в МХЛ?

— Да. Я общался со многими тренерами молодежных команд. Все отмечают, что это придает игре динамики, хоккеисты не стоят за воротами. Это решение будет приниматься совместно с ФХР и выноситься на утверждение в Минспорт. Судейский департамент проработает это нововведение. Сроки поставлены до первых матчей предсезонных турниров, чтобы игроки и судьи привыкли к правилу. Надеемся, что это изменение тоже приведет к увеличению динамики игры.

— В прошлом сезоне КХЛ осталась без нескольких сильных арбитров. Почувствовали, что это сказалось на уровне судейства?

— Думаю, Алексей Анисимов детальнее расскажет про судейство. Мы довольны тем, как отработали арбитры. Да, в начале чемпионата им было тяжело. Потребовалось время, чтобы перестроиться. Стало больше матчей, больше легло ответственности. Лига довольна, как развивается наше судейство. Это многие отмечают. Мы общались с Рене Фазелем, который тоже отмечает высокий уровень наших арбитров. Со следующего сезона он согласился помогать нам — он возглавит комитет по обеспечению контроля качества судейства.

— Фазель будет возглавлять комитет удаленно?

— Комитет разбирает спорные эпизоды. Рене будет участвовать в этом. Это, конечно, не каждодневная работа в офисе. Наш СДК работает по видеосвязи. Процесс налажен. Рене согласился, что для определения оценки работы арбитров этого достаточно.

— Планирует ли лига отменить штраф за обсуждение работы арбитров?

— Это вопрос к Алексею Анисимову. Для чего обсуждать работу арбитров? Они такие же люди. Мы не обсуждаем других, не видим смысла в этом. Такая практика существует и в других лигах. Судьи должны работать честно и непредвзято. Мы создали все условия для этого. А ошибки бывают и у игроков, и у тренеров, и у судей. Это человеческий фактор.

— Тем более можно собрать больше денег в казну лиги.

— Честно, на существование лиги мы заработать на этом не сможем (улыбается).

— В начале беседы вы отмечали эффект легализованной аренды. Она помогла бороться со скрытой?

— Конечно. В регламенте есть ужесточение: если игрок покидает клуб, то до ноября следующего года не может вернуться. Лига ввела это правило, чтобы пользоваться скрытой арендой было невыгодно. Пожалуйста, пользуйтесь легальной. Не вижу смысла отдавать игроков в скрытую аренду. Пока что таких случаев не было.

— Почему на второй год легальную аренду стали использовать больше?

— В первый год многие осторожничали. Потом мы изменили критерии, докрутили механизм. Раньше боялись отдавать хоккеистов из-за того, что в другой команде они тоже могут не получить игрового времени. Один клуб рискнул — другие увидели, что это работает: в случае, если хоккеист не проводит 35 процентов матчей, его можно вернуть. Сейчас аренду практикуют чаще. Сокращение командированных игроков с 40 до 15 тоже подтолкнет к использованию аренды.

— Самый дискуссионный вопрос о КХЛ: снижается или не снижается уровень мастерства и хоккея в лиге?

— Хоккей вообще меняется. Как можно оценивать уровень мастерства? Это как отцы и дети. Отцы — это прошлое. Дети сейчас растут, развиваются и учатся играть в другой хоккей — динамичный, быстрый, на маленьких площадках. Сейчас берешь клюшку, не чувствуешь ее в руке и думаешь: как же мы старыми-то бросали раньше?

— А как бы вы бросали современными клюшками тогда?

— Вот именно! Этим вопросом мы всегда задаемся, но наше время прошло. Изменился сам хоккей. Сейчас побеждают за счет организации команды и мастеровитых игроков. Важна динамика и физическая форма. Нельзя сопоставлять то, как играли раньше и как сейчас. Хоккей стал другим. Посмотрите на другие лиги. Игра быстрее, где-то упрощеннее, меньше риска. В КХЛ всегда есть мастеровитые хоккеисты, за которыми интересно смотреть. Вернулись Радулов, Ткачев, Яшкин. Что, от их возвращения стало меньше мастерства? Оно, наоборот, возросло.

Дмитрий Яшкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новые дворцы, «Куньлунь»

— Вас не беспокоит, что «Куньлунь» не первый год летом выбирает выжидательную тактику и включается в селекционную работу последним?

— Доступ в ЦИБ, как «Барысу» и «Салавату Юлаеву», лига им не закрывала (улыбается). «Куньлунь» из года в год так подписывает игроков. Есть договоренности, но они откладывают заключение контрактов. Только 13 июня пришло письмо, что команда будет в большинстве состоять из игроков сборной, которая в феврале участвует в международном турнире. «Куньлунь» попросил учесть эту паузу в календаре. Мы понимаем, что договоренности с игроками есть, но подписания проходят позже. Это их специфика.

— Мы говорим о стратегии лиги, о коммерческой части, а потом смотрим на «Куньлунь», который неизвестно чем занимается половину межсезонья.

— Это, может быть, мы не знаем, кого они подписали. А они уже договорились. Придет время, когда они начнут подписывать игроков. «Куньлунь» позже всех выходит из отпуска, это его специфика. Надеемся, что они соберут боеспособный коллектив.

— Просьба «Куньлуня» о паузе на игры сборной сильно повлияет на календарь?

— Да, у «Куньлуня» предусмотрена восьмидневная пауза с 5 по 12 февраля.

— В каком состоянии строящиеся арены в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге?

— У СКА дворец еще достраивается. В Новосибирске построен, команда планирует начинать сезон на новой арене. Нижний Новгород и Екатеринбург — это еще сезон-два: дворцы только в процессе строительства.

— Говорят, СКА планирует провести предсезонные турниры в старом дворце, а начать чемпионат — в новом.

— Все будет зависеть от того, когда сдадут новую арену.

Строительство новой арены СКА в декабре 2022 года. Фото ХК СКА

— Опыт с неудачным переездом «Сибири» перед прошлым плей-офф чему-то научил?

— В КХЛ есть четкое понимание по приему арен. Мои коллеги выезжали в Новосибирск, изучали инфраструктуру и расписывали, какие мероприятия до первого матча КХЛ нужно провести. Вспомните, как открывалась арена в Омске. Сначала прошли тестовые мероприятия, потом матч МХЛ. Тестировали в том числе и те системы, которые не задействованы на играх МХЛ. Перед плей-офф мы проверяли дворец в Новосибирске. Назначали даты, был план Б. Мы не можем заходить во дворец без подписанных документов о сдаче в эксплуатацию. По последним разговорам все в Новосибирске хорошо. Если понадобится тестовое мероприятие, оно пройдет, и лига проверит все инженерные системы, чтобы они работали бесперебойно.

— Известно, сколько матчей на выезде проведет «Металлург» из-за закрытия аэропорта на ремонт?

— Выход из ситуации есть. «Металлург» начинает сезон пятью выездными матчами. Сегодня или завтра календарь появится на сайте, вы все увидите сами. Лига точно избежит ситуации, в которую попал «Авангард» в прошлом сезоне.

— Челябинский аэропорт подходит «Металлургу»?

— От него будет неудобно добираться. Немного далековато.

— «СЭ» месяц назад впервые в истории опубликовал зарплаты абсолютно всех хоккеистов лиги в этом сезоне. Как вы оцениваете это для КХЛ?

— Лига не вправе разглашать зарплаты. По закону мы должны получить письменное согласие от игроков на разглашение. Так как некоторые не захотят этого делать, выкладывать зарплаты частично — неправильно. Сам я, честно, не интересуюсь всеми зарплатами. Это хорошая работа журналистов, которые нашли каналы получения информации. Но часто публикуемые данные не совсем точны либо расходятся с реальностью. Мы не видим смысла разглашать зарплаты, пока не будет коллективного согласия от всех игроков.

— А если публиковать общие платежные ведомости клубов?

— Так их приблизительно все знают. «Спорт-Экспресс» считает лучше всех. Можно сказать, что вы нас проверяете.

— Если лига придет к открытию платежек официально, это будет прорывом.

— Мы показываем, сколько клубов находится под потолком. В сезоне никто не переходит потолок. Этого сделать нельзя — игрок автоматически не заявится на матч. Все привыкли жить по таким правилам. Мы рассказываем, кто существует на деньги пола, кто на грани потолка.

— После выхода зарплатного проекта «СЭ» клубы связывались с вами? Выражали недовольство?

— Нет. Обращений от клубов не было.

— Существуют планы по расширению КХЛ за границу — в дружественные страны?

— Конкретно — нет. Недавно в Сочи проходил конгресс ЕАЭС. КХЛ делала свой стенд, представляла Кубок и историю лиги. Мы приглашали дружественные страны к сотрудничеству по выездным матчам, которые могли бы провести. Есть арены в Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане. Можно было бы провести выездные игры и посмотреть на реакцию болельщиков. Тогда уже стоит говорить о создании хоккейного клуба в этих странах.

— Интерес от Дубая есть?

— В сегодняшней обстановке переговоры идут тяжело. Мы поддерживаем отношения с дружественными странами, общаемся. В нынешней экономической ситуации должно пройти время, чтобы мы пришли к вступлению какого-либо зарубежного клуба в лигу.

Фото ХК «Куньлунь»

Матч звезд, НХЛ

— Известно, где пройдет Матч звезд в новом сезоне?

— Пока нет. Мы прорабатываем этот вопрос. Построены новые дворцы; есть мысли о городах, в которых еще не проводился Матч звезд. Даты проведения определены — 9 и 10 декабря. Сейчас решаем по месту.

— По вашему ответу ближе всех Омск.

— Мы только что обсуждали Новосибирск и Санкт-Петербург — города с новыми дворцами.

— Но в этих дворцах еще не проводились матчи.

— Матч звезд запланирован только на декабрь. Пока вопрос прорабатывается. Болельщикам из других городов будет интересно побывать на новой арене, посмотреть на новую инфраструктуру.

— Интересно ли КХЛ участие в Лиге чемпионов, когда Россию вернут на международную арену?

— Давайте будем говорить об этом, когда нормализуется ситуация: когда ИИХФ допустит нашу сборную под нашим флагом и с нами будут считаться. Тогда и поймем, нужны ли мы в Лиге чемпионов. Участие в другом соревновании приведет к уменьшению количества матчей в регулярном чемпионате. В России станет меньше хоккея для наших болельщиков. После пандемии нам задавали вопрос о низкой посещаемости. Людям требовалось время, чтобы отойти от ковида. А сейчас во время плей-офф устанавливались рекорды, собирались аншлаги. Это надо развивать дальше, а потом уже решать, что интереснее болельщикам: меньше матчей дома или чтобы несколько команд сыграли в Лиге чемпионов.

— А насколько были бы интересны матчи с клубами НХЛ?

— Два года назад велись переговоры о таких встречах. Потом мы остановились — вы понимаете, по каким причинам.

— Расскажете, кто с кем мог сыграть?

— Конкретных договоренностей не было. Мы обсуждали возможные даты проведения, услышали сторону НХЛ. В августе, когда у нас идет предсезонка, их команды еще не собираются. В сентябре они готовы к играм не в полном объеме. Этот вопрос можно было проработать. Мы могли поиграть со своим календарем и что-то придумать, если обеим сторонам интересно провести эти матчи.

— Теоретически это решаемый вопрос?

— С нашей стороны — да. Мы не видим преград к матчам с НХЛ.

— А НХЛ была заинтересована в матчах с КХЛ?

— НХЛ осторожничает. После матча в Санкт-Петербурге (СКА — «Каролина» в 2010 году. - Прим. «СЭ») они говорили, что игроки получили травмы, что не набрали форму и показали не тот спортивный результат. Много нюансов, на которые ссылается НХЛ и оставляет на проработку.