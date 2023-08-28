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Сегодня, 15:45

Разрешит ли КХЛ играть Федотову? Каким будет новый лимит? Главное из интервью Морозова

КХЛ прорабатывает вопрос об увеличении количества легионеров в заявках команд
Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеист Иван Федотов
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент лиги ответил на важные вопросы.

Президент КХЛ Алексей Морозов провел пресс-конференцию перед стартом 16-го сезона лиги, на которой ответил на вопросы журналистов о лимите на легионеров, дисквалификации вратаря Ивана Федотова и новых клубах в КХЛ.

О лимите на легионеров:

— По легионерам у нас действует приказ Минспорта, который мы обязаны исполнять. С прошлого года уменьшили количество иностранцев до трех человек. Мы уже разговаривали с Минспортом по поводу следующего года. Мы хотим доказать, что оптимальное число легионеров для российских клубов — пять.

У иностранных клубов нет лимита на легионеров. Но надо отметить, что одна из целей «Барыса» и «Динамо» Минск — наигрывать хоккеистов для своих сборных.

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О ситуации с Иваном Федотовым:

— Федотов подписал контракт, лига зарегистрировала. Международная федерация хоккея одобрила заявку, но сделала пометку, что у игрока действует дисквалификация до 31 декабря. На данный момент такая ситуация.

Первая игра у ЦСКА 1 сентября, юристы клуба работают. Мы все хотим помочь парню, который пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Он целенаправленно подписал двухлетний контракт с ЦСКА, хочет продолжить свою карьеру здесь. Мы пытаемся сделать все, чтобы помочь ему.

Хоккеист Иван Федотов
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Думаю, 1 сентября мы увидимся и скажем, что удалось сделать. Для всех это важный вопрос. Мы понимаем серьезность ситуации. Все законы, санкции мы знаем. Юристы сейчас работают, но однозначного ответа нет. Все понимают последствия, которые могут быть.

Разрешит ли лига ему играть? На данный момент — нет. У него стоит дисквалификация. У Федотова заканчивается дисквалификация 31 декабря, 1 января он сможет играть. Мы его заявили на сезон, но есть пометка о дисквалификации до 31 декабря.

О поле зарплат:

— В следующем сезоне он повысится. Сейчас к 1 сентября клубы должны использовать 85 процентов от пола. Раньше их нужно было использовать к 27 декабря.

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О допинг-скандале в «Толпаре»:

— Мы ждем решения РУСАДА. Знаем, что там происходит. Все остальные игроки сдали тесты, и у них не нашли допинга. РУСАДА разбирается, не может быстро принять решение. На данный момент игроки с положительными тестами не могут играть. Мы пытаемся ускорить процесс, понять, что ребят ждет.

Санкции к врачу, который давал им допинг? РУСАДА ведет расследование. Должна быть доказана вина. Санкции обязательно последуют. Ребята молодые, вся карьера впереди.

Президент КХЛ Алексей Морозов
Алексей Морозов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

О зависимости от ФХР:

— Отказаться от проведения чемпионата России и стать независимыми? Есть закон. Все соревнования, проводимые на территории России, должны быть подконтрольны Минспорту. Никакое профессиональное соревнование без них проводить нельзя. Надо попадать в календарный план проведения соревнования. Если мы туда не включаемся, то букмекеры не могут принимать ставки на наши матчи, игроки не могут получать разряды и так далее. По этим законам мы и живем. ФХР является контролирующей организацией.

О включении новых клубов в КХЛ:

— Мы провели большую работу с «Ладой» и показали всем, как это надо делать. На данный момент мы не получали больше заявок на вступление в КХЛ. Все понимают, что нужна будет инфраструктура: стадион, гостиницы. Кого-то тянуть в лигу мы не будем. Должно быть желание региона, команды, руководства клуба. Мы на связи с Красноярском. Пока что они не говорят о желании вступить в КХЛ.

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О натурализации легионеров:

— Натурализация легионеров — это добровольная воля человека. Все делается по закону. Здесь мы не видим никаких проблем. Когда нашу сборную вернут на международные соревнования, у тренеров будет больше выбора.

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
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