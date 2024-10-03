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Сегодня, 18:00

«Не помню игрока, который столкнулся бы с такой ненавистью». Генменеджер «Динамо» — об американском вратаре

В «Динамо» отреагировали на критику американского вратаря Миска
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеист «Динамо» Хантер Миска
Хантер Миска.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Алексей Сопин дает ответы на острые и самые насущные вопросы о команде.

Миска

— Спасибо вам за Миску: привезли человека, который дарит радость людям, но не ловит шайбы. С другой стороны, либо одно, либо другое, я так понимаю?

— Я не соглашусь на 100 процентов, что он не ловит шайбы. Я реально удивлен и не помню хоккеиста, который столкнулся бы с такой ненавистью. Его просто уничтожают все журналисты, все Телеграм-каналы. Не могу сказать, что мы на 100 процентов довольны его игрой и к нему нет ни одной претензии. Он реально выручает, спасает, оставляет команду в игре, но пропускает легкие шайбы, которые могут надломить коллектив. Я сам как хоккеист помню, что бросок из средней зоны, гол — и руки опускаются. Даже если мы анализируем прошлый матч с ЦСКА: были необязательные, легкие голы. Причем мы сами обращаем внимание на то, что привело к голу: потеря на синей линии, бросок с убойной дистанции и он мог выручить. Мое мнение по Миске — любой уровень вратаря доказывается и оценивается стабильностью, то есть когда ты каждый матч ниже своего уровня не опускаешься. От нас претензия к нему — это легкие шайбы. Да, он потом в третьем периоде в меньшинстве и в овертайме дал шанс команде выиграть. Конечно, смазывают общее впечатление необязательные пропущенные голы. Тренер вратарей Артем Искевич видит, какие ошибки он допускает, и они пытаются это улучшить. Будем надеяться, что он будет исправлять эти моменты.

Хантер Миска. Американский вратарь оказался не готов к КХЛ. У «Динамо» большая проблема с голкиперами

Вы ищете вратаря?

— Я бы не сказал, что каждый день начинается с того, что мы ищем вратаря, но есть несколько фамилий, которые свободны на данный момент и в Северной Америке, и с тем же опытом игры в КХЛ. Но пока мы с тренерской бригадой решили, что не планируем брать этих ребят.

— Что за история с тем, что вы меняете О'Делла на Уилсона?

— Говорить, что под этим нет никакой почвы, будет нечестно с моей стороны, но это нормально, когда команды, у которых не все идет гладко, к таким я отнесу и нас, и «Метталург», пытаются найти какие-то варианты для решения проблем. Бывает, что я звоню своим коллегам в другие клубы и спрашиваю, есть ли кто-то на обмен. Если нас интересует хоккеист — я спрашиваю. У нас с Сергеем Гомоляко (бывший спортивный директор «Магнитки», отправленный в отставку 30 сентября. — Прим. «СЭ») был разговор. В нем он обозначил хоккеистов, которые ему были интересны: это не только Эрик О'Делл. Были фамилии с их стороны, с нашей, но это не какое-то предложение об обмене, тем более и у Уилсона, и у О'Делла пункт о запрете обмена.

Хоккеист «Динамо» Джордан Уил
Джордан Уил.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему не забивает Уил

— Что происходит с Уилом?

— Можно вернуться к разговору о Миске: когда выбираешь одного человека и можешь сказать, что он причина всех неудач. У нас претензия ко всем лидерам— Уилу, О'Деллу, Рашевскому, Слепышеву. Если бы эти ребята играли по-другому, то мы бы шли в первой тройке и никаких вопросов бы не было. Разговариваем с ними, пытаемся улучшить ситуацию, но пока Эрик и Джордан совсем не похожи на себя прошлогодних. И это дает отпечаток на всю команду.

— Вы не знаете, что происходит? Может, он не вошел в сезон еще? Может быть, мы в декабре посмеемся над тем, о чем говорим в октябре, но спрашивать буду сейчас.

— Непонятно, как отразилась предсезонка. Но, опять же, сейчас 1-2 октября, уже глупо списывать на это. Я думаю, Джордану не везет, он так же держит шайбу, отдает передачи, бросает — но не забивает. Если в прошлом году много забивали с передач Менелл, Уил, Гусев, то сейчас в основном голы получаются при связке Гусев — Менелл — Пакетт. Джордан вне зачетов за результативные баллы. Ждем улучшения игры от этих ребят.

Джордан Уил. «Москва похожа на Нью-Йорк, Казань — на Бостон». Интервью канадского форварда «Динамо»

— Слепышев опять получил травму. Проблема в том, что врачи неправильно его осматривали?

— Нет. Сначала он пропустил две игры, потому что просто заболел, потом вернулся. Сейчас небольшое повреждение, оно не следствие того, что было в прошлом сезоне в ЦСКА.

— Зато Швец-Роговой бегает как новенький.

— Я думаю, что он еще не набрал ту форму, на которую он может выйти, но он добавляет.

Хоккеисты «Динамо»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Давление руководства

— Вы работаете в весьма сложном клубе, где поражение в одном матче ведет к необъяснимым последствиям. Насколько вы чувствуете сейчас, что давление стало сильным?

— Полная поддержка руководства, президента и нашего владельца клуба. Виктор Геннадьевич Воронин накануне приезжал, разговаривал с командой, было дружелюбное собрание с поддержкой. Вчера после игры также сказал мне спуститься к Кудашову, к тренерскому штабу и команде и сказать, что есть хорошая игра, пусть не переживают и пусть работают. Слава богу, на сегодняшний день поползновений нет. Весь наш неудачный старт и все неудачные игры, которые у нас были, Виктор Геннадьевич поддерживал команду.

— Правда ли, что в системе клуба работает Михаил Бирюков?

— Да, пару недель, как он контролирует у нас МХЛ и ВХЛ. Продолжает следить за вышкой, он собрал хорошую команду совместно с тренерским штабом, с руководством Санкт-Петербурга. Мы это видим по результатам, он продолжает трудиться на благо двух наших команд. Я, к сожалению, не в полную меру охватывал МХЛ, потому что не хватало времени, он же сейчас пристально взялся за молодежку. Мы обозначили с ним болезненные точки и как их решить.

— Что с Иваном Рябкиным? Такие надежды подавал, а сейчас даже в МХЛ не блистает.

— Я думаю, никаких проблем особо нет, бывает. Отличный прошлый сезон, в этом, может, чуть-чуть не задалось. Может быть, у нас завышенные ожидания, потому что к нему пристальное внимание. Парень молодой, и мне кажется, это нормально, когда развитие идет так волнообразно. Я думаю, никто на нем в КХЛ не поставил крест. Сегодня МХК «Динамо» играют с «Карелией», а завтра, может, мы уже увидим его здесь.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска

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