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Сегодня, 19:15

Появится ли в «Динамо» Гусев? Интервью спортивного директора клуба

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеист СКА Никита Гусев.
Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Алексей Сопин — о новичках и трансферной политике.

Московское «Динамо» стало одним из самых обсуждаемых клубов после открытия рынка свободных агентов. Обмен с «Северсталью», благодаря которому москвичи получили защитника Даниила Пыленкова, подписание обладателя Кубка Стэнли Седрика Пакетта — безусловно, яркие сделки. Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» рассказал о трансферной политике клуба.

— Расскажите, как вам удалось выиграть борьбу за Даниила Пыленкова? На него ведь было много претендентов.

— Я слышал, что было много желающих получить Пыленкова, но мы очень рады, что смогли договориться. Все ведь сейчас говорят, что рынок пустой, поэтому получить деньги и отремонтировать крышу на стадионе — один момент, а получить хоккеистов, которые смогут играть, — другой. Как я понимаю, наши основные конкуренты предлагали «Северстали» деньги, поэтому мы смогли найти точки соприкосновения по ребятам и финансовой компенсации.

Павел Порядин, Александр Шаров, Александр Кадейкин. Кадейкин — в СКА, Шаров — в Уфе. Таблица переходов КХЛ

— Я знаю, что Даниилу при выборе клуба был важен московский регион. Для «Динамо» это большой плюс. Пользуетесь ли вы этим преимуществом при переговорах с игроками? Можете ли попросить подвинуться по деньгам, ссылаясь на город и хорошие условия для семьи, или это не так сильно влияет?

— Я два года уже работаю на этой должности и могу сказать, что этот фактор почти нивелировался. Город сейчас практически никого не волнует, в основном всем важна финансовая сторона, плюс амбиции и желания клуба. Я бы не сказал, что Даниил хотел любой ценой играть в Москве. Для него было важно, чтобы это был серьезный клуб с задачами. Он мог и в другой команде оказаться, которая играла в финале (по информации «СЭ», это «Ак Барс». — Прим. ред.).

Хоккеист Даниил Пыленков.
Даниил Пыленков.
ХК «Северсталь»

— Появилась информация, что защитник «Динамо» Бреннан Менелл может получить российское гражданство. Расскажите, как вы пришли к этой идее? Насколько велики шансы на успешное завершение этого вопроса?

— Бреннан еще в ноябре — декабре сказал нам, что он доволен командой, тренерским штабом, атмосферой и Москвой, также он говорил, что хотел бы рассмотреть долгосрочный контракт. Когда мы вернулись к конкретному разговору, то решили предложить соглашение на два или три года. Сам Менелл больше склонился к трехлетнему договору.

Мы спросили, не хочет ли он, учитывая нынешнюю ситуацию, получить российское гражданство? Мы были удивлены, но Бреннан позитивно отреагировал на эту идею, сказал, что он не против и написал заявление, процесс запущен. Тяжело сейчас говорить по срокам, надеюсь, что будет положительный исход.

— Почему решили остаться с О‘Деллом и Лильей?

— По Эрику очень тяжелый вопрос. Мы поддерживали его, даже когда были вопросы с его травмами и отъездом, защищали. Он провел очень хорошее время в «Динамо», стал душой коллектива, его очень любят наши болельщики. Вся загвоздка заключается в финансовой стороне контракта, мы не смогли договориться по деньгам.

С Якобом Лильей мы тоже общаемся, ищем компромиссные варианты. Рассчитывали, что у него будет казахский паспорт, но он отказался от этой идеи и не захотел ехать на чемпионат мира в составе сборной Казахстана. Ребята полезные, они здорово проявили себя у нас, но, к сожалению, сейчас такие условия.

— Что можете сказать по поводу подписания Седрика Пакетта?

— Это хороший хоккеист, мы следили за его игрой в Минске, нам понравился его стиль, плюс у него хороший кубковый опыт, он обладатель Кубка Стэнли. Это боевой хоккеист, мне кажется, что он подойдет под систему Кудашова.

Хоккеист Седрик Пакетт.
Седрик Пакетт.
ХК «Динамо» Минск

— Ходят слухи по поводу перехода Никиты Гусева в «Динамо». Кажется, что он совсем не подходит под систему Алексея Кудашова. Смущает ли это при обсуждении его кандидатуры?

— До середины мая переговоры с Гусевым «на стоп». Никита работал с Алексеем Николаевичем, у них довольно хорошие отношения. Да, разбор игры действительно был, но я не вижу в этом проблемы. Классно, когда есть система с боевыми ребятами, которые хорошо «копают», но мы понимаем, что еще нужны игроки, которые будут забивать голы и отдавать передачи, поэтому я думаю, что хоккеист такого уровня не помешает любой команде.

Никита Гусев. Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?

— Есть ли в «Динамо» собственный потолок зарплат? Можете ли вы дать какому-то игроку больше 70-75 миллионов или нет, потому что это может нарушить баланс команды? Если вы сейчас возьмете Гусева, то он будет резко выделяться по зарплате среди других игроков «Динамо».

— Да, у нас есть внутренние нормы, вы назвали сумму даже выше. С Эриком как раз не договорились по цифрам, потому что не хотели уходить в контракты, которые раньше у нас были. У нас нет проблем с потолком, но есть свой бюджет, за который мы вылезать не можем. Я думаю, что мы найдем определенный баланс, если будем вести переговоры с игроками уровня Гусева. Я много читаю в прессе про запросы Никиты, но это совсем не так. К конкретным цифрам мы не переходили, но его агент прекрасно знает наши возможности.

— Ведутся ли переговоры с Каблуковым?

— Да, я могу сказать, что мы пару дней назад все детали обговорили, осталось только подписать контракт. Думаю, что мы все зарегистрируем в течение недели.

Алексей Сопин
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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