«Если на игрока оказывают политическое давление, мне он не нужен». Интервью ведущего агента легионеров КХЛ

В пятницу гостем прямого эфира «СЭ» стал агент из Словении Алеша Пилко.

С точки зрения политической обстановки ожидал худшего

— Вы только что вернулись из Казани. Вели переговоры по защитнику?

— Нет, там я был по семейным делам. «Ак Барсу» нужен защитник серьезного уровня, способный помочь выиграть Кубок Гагарина. Но таких кандидатов у меня пока нет. Есть только Джоуи Кин.

— Он еще ни с кем не договорился?

— У нас есть по нему предложение от «Спартака», где Кин провел прошлый сезон. Но Джоуи хочет, чтобы его в НХЛ обменяли из «Каролины» в другую клубную систему. Окончательный ответ мы дадим в начале августа. Понятно, какая сейчас платежка у «Спартака» и чего хочет сам Кин, год назад подписавший контракт при другом курсе рубля. Это обстоятельство делает нашу работу в нынешнее межсезонье очень сложной. Я могу говорить, ссылаться на историю и показывать, что рублевый курс меняется в разные стороны, но все смотрят на ситуацию здесь и сейчас.

— Иностранцы все равно заработают больше, чем в АХЛ?

— Да, но и в этой лиге ведущим игрокам стали платить по 400-500 тысяч долларов в год. Есть семьи, жены — у них тоже свое мнение. Разница в предложениях должна быть такой, чтобы игроку не приходилось сталкиваться с тяжелым выбором.

— Вы занимаетесь словацким нападающим Далибором Дворски, которого выбрал на недавнем драфте под десятым номером «Сент-Луис». Была мысль привезти его на пару лет в КХЛ?

— Его семья живет в Швеции с тех пор, как ему исполнилось девять лет. Все в ней подстроено под развитие карьеры Дворски. Отец очень хорошо относился к перспективам Далибора поиграть в России, например в «Сочи», но есть план, предусматривающий развитие игрока в Швеции. Сначала была вторая лига, сейчас его обменяли в клуб, который выступает в элитном дивизионе. Тренер «Оскархамна» два раза подряд признавался лучшим в Швеции.

— Как обстоят дела у Даниила Тарасова, он не смотрит в сторону России?

— Нет. У него была достаточно сложная операция год назад. Он долго после нее восстанавливался. В предстоящем сезоне «Коламбус» будет делать ставку на него и Мерзликина.

Мальте Стремвалль. Фото photo.khl.ru

Стремвалль — в «Салавате Юлаеве»?

— Почему шведский нападающий Мальте Стремвалль, которого сватали в «Локомотив», подписался в соцсетях на «Салават Юлаев»?

— Конечно, не по ошибке. На какие еще он клубы подписался?

— Не знаю.

— Нужен иностранец такого уровня этим командам?

— Да.

— Вот и ответ на ваш вопрос.

— Шведский агент Стремвалля говорил совсем другое о желании игрока продолжить карьеру в КХЛ.

— Мальте нанял его всего два месяца назад. Этот человек для него еще не сделал ни одного контракта, но наобещал много и теперь выступает, зарабатывая на этом политические очки. Реальность же другая. Он представляет интересы Йеспера Братта и многое Стремваллю расписал, говоря, как ему будет хорошо. Я то же самое могу сказать про Криштиану Роналду и его приезд в Россию. Согласны?

— Конечно.

— Но есть еще миллион обстоятельств применительно к НХЛ, о которых никто не знает и не говорит. Клуб пытается продвигать тех игроков, которых он задрафтовал, чтобы доказать правильность работы своего генерального менеджера и скаутов. Но если хоккеист такого плана, как Стремвалль, не попадает сразу в топ-6 нападения, то зачем ему туда ехать?

— Правильно я понимаю, что шведские клубы отказались подписывать игроков, выступавших в прошлом сезоне в КХЛ?

— Да, все.

— Стремвалль на фоне такой позиции готов приехать в КХЛ?

— В этом случае математика простая. Известно, какие контракты дают в Европе, и понятно, сколько Мальте осталось играть в хоккей на высоком уровне. Швейцария, Швеция или КХЛ? Сам хоккеист должен решать, готов он ехать или нет.

— Многих игроков смущает давление властей и родственников.

— Мне такие хоккеисты для КХЛ не нужны. Всегда будет вопрос, доработает такой человек контракт или нет. Я сам говорю игрокам, что когда у них все хорошо, то в Россию их подпишет моя мама и особенно теща. (Смеется.) Если понимаю, что человек плавает и сомневается, — звать его не надо. Можно подставить не только себя как агента, но и руководство клуба.

— Стремвалль готов ехать?

— У него вот-вот должен родиться ребенок. Потом будем думать. Но ему Россия нравится и здесь всегда было комфортно. Ему в один момент снова захотелось попробовать реализовать себя в НХЛ, как сейчас Филу Майе.

— У «Салавата» больше шансов подписать Стремвалля, чем у «Локомотива»?

— Шансы у всех одинаковые. Просто, на мой взгляд, он больше подходит под хоккей Виктора Козлова, чем под систему «Локомотива».

Крис Верстиг. Фото Global Look Press

Верстигу ничего не было надо. Турист

— «Локомотив» в межсезонье упустил много нападающих, которыми плотно интересовался. В чем проблема?

— Расскажу об истории с немецким форвардом Марселем Небельсом. Ему отправили предложение, он остался всем доволен и хотел перейти в «Локомотив». Договорились и с «Айсбэреном», что его отпустят. Все идет спокойно. Но заканчивается чемпионат мира, на котором немцы проиграли в финале, и вокруг Небельса собирается все высшее руководство сборной. Марселю говорят, что если он поедет в КХЛ, то национальная команда для него будет закрыта. Шантаж. Парень не знает, что делать. На него стали давить, используя фактор будущей Олимпиады. Жалко, конечно.

— Есть другой вариант для «Локомотива»?

— Я почти уверен, что да. В Ярославль могу предложить много кого. Но мне не хочется снижать уровень своей работы. Хотя многие клубы сейчас подписывают игроков, в сторону которых два года назад не глянули бы. Был у меня когда-то Крис Верстиг. Но я в жизни сюда больше такого игрока не привезу. Не по его уровню. Дело в другом. Ему уже ничего было не надо. Турист. Я получил опыт в процессе живой работы.

— Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сказал, что был близок к договоренности с вами по новому контракту Филиппа Майе. Что не получилось?

— Майе хотел поиграть за «Монреаль», поэтому все переговоры были сфокусированы в этом направлении. Не получилось бы там — он играл бы в «Металлурге». Мы об этом четко сказали клубу, когда к нам в первый раз подошли еще перед началом плей-офф. Фил сам из Монреаля. Ему это было очень важно.

— Ваши непростые отношения с главным тренером Андреем Разиным мешают «Металлургу» подписать сильного легионера?

— С Гомоляко я на связи постоянно. Но если говорить о Разине, то в прошлой жизни он был экономистом. Он все время пишет и говорит о каких-то цифрах — Пилко мог заработать столько. (Смеется.) Пусть он занимается своим делом. Своими игроками буду заниматься я.

— Старый конфликт с ним из-за Митчелла до сих пор на что-то влияет?

— С «Металлургом» у меня все нормально. С Разиным — вопрос другой.

— Может, на уровне игроков возникает вопрос, стоит ли ехать в команду к Разину?

— Они сами так говорят. Без моей подсказки. К менеджменту клуба у меня ноль вопросов. В прошлом году в «Магнитке» выступало четыре моих клиента. Но они играли в совсем другой хоккей по сравнению с тем, который будет сегодня.

— Получается, никого в «Металлург» не привезете?

— У меня остался Райан Спунер, на которого имеется спрос в других клубах. Еще есть Тему Пулккинен. Он очень специфический игрок, и его надо уметь правильно использовать, как это делал в Ярославле Андрей Скабелка. Обычно Тему тренеров бесит тем, что чего-то не делает и не всегда возвращается в оборону. Но в хоккее, где надо забить больше, чем пропустить, Пулккинен будет суперполезным. Он готов остаться в КХЛ. Сейчас ведутся переговоры с одной командой. Если с ней не договоримся, то Тему поедет в Швейцарию.

— Это минское «Динамо»?

— Разговоры об этом были, но только с другим агентом. (Смеется.) Мы с большим уважением относимся к «Динамо», но Пулккинен рассчитывает еще поиграть в России, где игрокам его уровня платят больше. В Минск он первоначально приходил, поскольку им был задрафтован и хотел себя зарекомендовать в КХЛ. Сейчас ему после не самого удачного сезона хочется добиться большего как спортсмену. Летом он, кстати, занимается триатлоном.

Брендан Лайпсик (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я уговорил Лайпсика получить российское гражданство

— Лайпсик и Маттссон подписали контракты в СКА на меньшую сумму, чем могли получить по рынку.

— За какие деньги они бы играли в ЦСКА?

— Команда находится под потолком, поэтому им тоже вряд ли бы дали очень много.

— Эти два клуба тянут к себе всех топовых русских хоккеистов, поэтому иностранцы им особенно не нужны на больших деньгах. Но ЦСКА и СКА всегда играли в финале конференции и теперь тоже будут претендовать на высокие места. Если ты хочешь реально бороться за кубок, то чуть снижаешь свои требования по зарплате. ЦСКА два раза подряд стал чемпионом, и за счет премий игроки компенсировали себе все, что недополучили по контрактам.

— Зачем Лайпсик попросил себе российское гражданство?

— Я его уговаривал сделать этот ход. Все нюансы обсуждать не хочу — это наше личное решение, которое в большей степени не связано с хоккеем. Он крутой игрок, но видит себя именно в России, а не в каком-то другом месте.

— Лайпсик мог остаться в «Магнитке»?

— Он крайний, а клуб сейчас ищет центрального нападающего. При трех легионерах выбор становится очевидным. Требуются праворукий защитник и два центра. Если лимит в пять человек, то можно и о вратаре подумать, и о крайнем форварде. Спрос на Паскуале был вроде бы большим, но мы договорились только с «Барысом». У большинства клубов приоритеты изменились. Все ищут себе по два центральных. Но их нет. Это вопрос, из-за которого я не сплю ночами уже на протяжении двух месяцев.

— Ужесточение лимита вам сильно усложнило работу?

— Своих 30-35 человек все равно трудоустрою, а вот с новыми игроками стало сложнее.

— Как удалось привезти Энди Андреоффа в «Сибирь», ведь центрфорварда такого уровня ждали более богатые клубы?

— С ним вообще получилась уникальная ситуация по нынешним временам, ведь сначала мы расторгли его контракт с «Айлендерс». Выбор «Сибири» связан с Немировски и Беком. До подписания контракта мы все вместе встретились в Торонто и обговорили каждую деталь. Два канадца и канадский тренер — это плюс. Будь такая же ситуация в «Локомотиве», шансы ярославцев выросли бы. Андреофф как раз подошел бы и под стиль Никитина, и под «Магнитку». Он как Кормье — ставишь его на чужой пятачок, а Бек и Мерфи сделают свою работу. К плей-офф «Сибирь» может стать опасной.

— Все ждут Спунера в Минске.

— По очкам, набранным в прошлом сезоне, это лучший свободный агент в лиге на сегодняшний день. Гусев подписался с «Динамо», с Ткачевым тоже все более-менее. Далее по Спунеру возникает вопрос, сколько ему надо платить.

— Но 60 миллионов но нынешнему рынку он стоит?

— Ему предлагали даже больше!

— Чего вы тогда ждете?

— Надо не ошибиться с выбором команды и сделать так, чтобы на игрока был спрос и через год. Свободные места у клубов еще есть. Вопрос со Спунером должен решиться в течение недели.

Крэйг Вудкрофт. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вудкрофт пусть немного отдохнет

— С чем связан отъезд Джозефа Душака из минского «Динамо»?

— Это его выбор. Он еще хочет попробовать пробиться в НХЛ. Хотя мой совет ему был другим.

— Почему так легко удалось договориться об аренде Алексея Колосова с «Филадельфией»?

— Я самого начала ставил вопрос о том, что он не готов приехать в Северную Америку и сразу начать там делать разницу. Так будет в дальнейшем, но не сейчас. Колосову еще надо поиграть в КХЛ. В прошлом сезоне ему было всего 20 лет, и на него выпала слишком большая нагрузка. Из-за этого он получил травму и выбыл на два месяца. Надо не спешить и нагружать его дозированно.

— Где будет работать Крэйг Вудкрофт после ухода из минского «Динамо»?

— Пусть отдохнет чуть-чуть. (Улыбается.)

— Скандал с «Авангардом» затух, но в мае все было очень остро — имею в виду вашу реакцию на слова Дамира Шарипзянова в интервью, а прежнее руководство клуба подало на вас жалобу.

— Сейчас с «Авангардом» у меня все нормально, и с Антоном Курьяновым выстроен хороший диалог. Что касается того заявления, то ждем официального решения со стороны лиги.

— Есть вероятность, что до КХЛ доедет Брендан Перлини?

— Его ждут третий год, но он не сдается и по-прежнему хочет попасть в НХЛ. (Смеется.) Он снова будет выступать в АХЛ. Может, через десять дней его позиция изменится, но пока — ничего нового. Перлини со своими сильными качествами бы мог стать одним из лучших игроков КХЛ.

— Гудачек может вернуться?

— Понятно, что мне будет сложно сделать ему такой же контракт, как раньше. Но Гудачеку всего 34 года, и если какой-то команде понадобится опытный вратарь с известными всем в КХЛ возможностями, то он будет готов приехать.

— Это Минск?

— Какого-то вратаря «Динамо» еще подпишет.

— Из «Амура» звонили по вашим клиентам?

— Да, предлагали сумасшедшие деньги Андреоффу. Но он сказал, что с новорожденным ребенком так далеко не поедет. Вопрос на этом был закрыт. С холостым игроком такой проблемы бы не возникло, сказали бы ему, и он поехал.