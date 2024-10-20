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«Вероятна атака не только на целостность российского хоккея, но и всего спорта в стране». Агент — об отношениях КХЛ с ИИХФ

Агент Пилко считает, что в конфликте КХЛ с ИИХФ нет никакого смысла
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеист «Сочи» Михал Криштоф
Михал Криштоф самовольно покинул «Сочи» и подписал контракт с «Лангнау».
Фото Global Look Press
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Известный агент из Словении Алеша Пилко рассуждает о возможном кризисе трансферов из КХЛ в Европу.

— Вы одним из первых отреагировали на ситуацию с самовольным отъездом словацкого нападающего Михала Криштофа из «Сочи» в швейцарский «Лангнау». Что заставило?

— Меня удивило молчание больших людей, связанных с российским хоккеем. Складывается серьезная ситуация, которая может привести к проблемам для лиги и ее клубов. Вероятна атака не только на целостность российского хоккея, но и на целостность всего спорта в стране. Мне это очевидно. Хоккей — национальная гордость России. Его нельзя ставить под удар. Хотя я работаю и в Европе, именно КХЛ помогла мне добиться признания в моей сфере. Сейчас живу в Москве и хочу каждый день видеть в России хоккей высокого уровня. Когда в феврале 2022-го года началась СВО, я сделал все, чтобы сохранить своих игроков в КХЛ как минимум до конца сезона. Это было очень сложно.

— Некоторые мои коллеги осудили ваше резкое высказывание.

— Это мне сложно понять. Почему я думаю о том, как защитить интересы КХЛ, а российские журналисты — нет, видя во мне какого-то врага? Наверное, им выгоднее сотрудничать с одним американским агентом, который заинтересован только в быстром отъезде молодых российских игроков в Северную Америку.

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— Теперь КХЛ должна воевать с ИИХФ?

— Нет, ИИХФ все сделала по регламенту и к ней нет вопросов. Дело Криштофа — частная и небольшая история одного клуба и одного игрока, которые почему-то не смогли нормально договориться о расставании. Но у нее могут быть последствия. Сейчас произведен только предупредительный выстрел в воздух. Будем медлить — последует контрольный в голову.

— Что тогда делать?

— Я уже сказал, что надо налаживать общение с ИИХФ, а не враждовать с ней. В конфликте нет никакого смысла.

— Но у «Сочи» же была на руках трансферная карта игрока?

— Возможно, что срок ее действия один год. Продлить карту — не проблема. Это обошлось бы в скромную сумму. Зато позволило спокойно решать самые сложные вопросы в юридическом поле. Видимо, «Сочи» не продлил трансферную карту Криштофа. Сейчас у клуба возможности бороться за свои интересы в юридическом плане нет.

Михал Криштоф.
Фото ХК «Сочи»

— Были в вашей карьере агента такие случаи?

— Два года назад нападающий Эндрю Кейлоф перешел в «Швеннинген» из шведского «Векше». Однако его контракт с немецким клубом был оформлен без трансферной карты. В такой ситуации трудовое законодательство в Европе очень лояльно по отношению к работникам. Игрок может прийти в клуб и сказать, что не хочется больше там оставаться, и расторгнуть контракт через гражданский суд. ИИХФ не сможет поставить красный флаг и отказать хоккеисту в выдаче трансферной карты при переходе в другой чемпионат. Тогда Кэйлоф спокойно уехал в «Амур». Препятствий ему не чинили.

— А если «Сочи» своевременно продлил действие карты?

— Значит клуб может спокойно идти в суд и доказать свою правоту. Закон будет на его стороне.

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— Получается, при каждом трансфере из-за границы надо по-прежнему оплачивать карту и проблемы решатся?

— Это шаг в правильном направлении для всех сторон. КХЛ вышла из-под юрисдикции ИИХФ, но не вижу ничего страшного, если клубам придется немного платить за трансферную карту, как они всегда делали. Всех это должно устроить. Никто в Европе не будет добровольно отказываться от денег. КХЛ же таким образом обезопасит себя от возможных последствий.

— С Криштофа «Сочи» сможет вернуть деньги?

— Да, это не самая сложная ситуация. Надо обращаться в CAS, а потом с готовым решением идти дальше. Юридическая процедура быстрая и в финансовом плане обойдется недорого.

— Стоит ли устраивать борьбу с европейскими клубами и забирать у них игроков на контрактах?

— Это один из самых жестких вариантов, но я всегда выступаю за то, чтобы нормально договариваться. Но если другая сторона не хочет слышать, то надо быть готовым ко всему.

— Недавно «Барыс» отказался почти от всех легионеров, включая ваших клиентов. Это большая проблема для вас?

— Я не могу влиять на позицию руководства, посчитавшим необходимым сменить путь развития клуба. Это выбор «Барыса». В плане соблюдения регламента вопросов к нему у меня нет. Клуб сработал профессионально. Кажется, я в первый раз так быстро получил бумаги о расторжении контракта, где учтено все до последней копейки. Это касается Чейза Де Лео. Вы знаете, что он тоже хотел уехать?

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— Бросив все?

— Да, с трудом удалось уговорить его этого не делать, чтобы не разжигать конфликт. Всегда надо находить общий язык. Это моя позиция. Вспомните, например, ситуацию с уходом Корбана Найта из «Авангарда». Мы достигли решения, устроившего все стороны.

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