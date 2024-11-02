«Амур» проиграл «Адмиралу» и установил антирекорд КХЛ. Команда не забивала в пяти матчах подряд

В следующей игре может установить еще один.

FONBET Чемпионат КХЛ

«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)

Голы: Родуолд — 6 (Фьоре, Завгородний), 0:54 — 0:1. Основин — 3 (Соколов, Муранов), 8:12 — 0:2. Родуолд — 7 (бол., Шулак, Завгородний), 18:09 — 0:3. Соколов — 1 (Муранов, Солянников), 19:13 — 0:4. Завгородний — 6 (Фьоре), 21:21 — 0:5.

Вратари: Бобков (Лозебников, 19:13) — Демченко.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 37 (9+18+10) — 33 (16+10+7).

Судьи: Дударов, Лазарев.

2 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.

2 ноября «Амур» в очередном матче FONBET Чемпионата КХЛ встречался с «Адмиралом», от которого потерпел восьмое поражение подряд (0:5). В пяти последних играх хабаровчане уступили всухую, что является антирекордом лиги.

«Какие-то потусторонние силы на нас влияют»

Пять подряд матчей без голов — худший показатель в истории КХЛ. За это время «Амур» потерпел поражения от ЦСКА (0:7), «Локомотива» (0:5), «Северстали» (0:3), московского «Динамо» (0:1) и «Адмирала» (0:5) с общим счетом 0:21. После четвертого сухого проигрыша подряд исполняющий обязанности главного тренера Виктор Костюченок заподозрил в происходящем влияние потусторонних сил.

«Очень хорошая игра была с обеих сторон. «Динамо» с победой. Понравилось, что ребята услышали нас, действовали короткими сменами. Я не знаю, что происходит, какие-то потусторонние силы на нас влияют, мы не можем забить четвертую встречу кряду. По игре было видно, что ребята хотели, старались. Самоотдача была на высшем уровне», — рассказал специалист после поражения «Динамо».

В следующей игре «тигры» могут установить еще одно отрицательное достижение — максимальное количество времени без заброшенных шайб. Сейчас «Амур» не забивает 307 минут и 13 секунд и лишь слегка отстал от антирекорда «Спартака» — в конце 2012-го красно-белые не могли отличиться 317 минут и две секунды. Перед ними наибольшая сухая серия была у «Нефтехимика» — 296 минут и шесть секунд.

«Амур» уволил главного тренера

Команда из Хабаровска потерпела восемь поражений подряд — после шестого (от «Северстали» 28 октября) главного тренера Андрея Мартемьянова отправили в отставку.

«Стороны пришли к решению о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. Хоккейный клуб «Амур» благодарит Андрея Алексеевича Мартемьянова за проделанную работу, честный труд, запомнившиеся нам надолго зиму и весну 2024 года и желает ему успеха в дальнейшей тренерской карьере», — говорилось в сообщении «Амура» после увольнения специалиста.

Исполняющим обязанности стал Виктор Костюченок. Скорее всего, он останется в этой роли на ближайшую домашнюю серию, которая началась поражением от «Адмирала». Впереди еще четыре игры: против «Авангарда», «Металлурга», «Автомобилиста» и «Трактора».

При этом, по информации «СЭ», одним из кандидатов на место главного тренера в клубе считают Андрея Назарова.

Удивительно, но «Амур» не последний на «Востоке»

Несмотря на ужасную серию поражений, «Амур» пока не достиг дна Восточной конференции — на одно очко обгоняет идущий последним «Барыс». Не очень далеко идет «Авангард», опережающий «тигров» лишь на три балла. За 22 игры регулярного чемпионата клуб из Хабаровска проиграл 17 раз.