Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:40

«Амур» проиграл «Адмиралу» и установил антирекорд КХЛ. Команда не забивала в пяти матчах подряд

«Амур» крупно проиграл «Адмиралу» в КХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
«Амур» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ со счетом 0:5. 2 ноября 2024 год.
Фото ХК «Амур»
Telegram Дзен
В следующей игре может установить еще один.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Голы: Родуолд — 6 (Фьоре, Завгородний), 0:54 — 0:1. Основин — 3 (Соколов, Муранов), 8:12 — 0:2. Родуолд — 7 (бол., Шулак, Завгородний), 18:09 — 0:3. Соколов — 1 (Муранов, Солянников), 19:13 — 0:4. Завгородний — 6 (Фьоре), 21:21 — 0:5.
Вратари: Бобков (Лозебников, 19:13) — Демченко.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 37 (9+18+10) — 33 (16+10+7).
Судьи: Дударов, Лазарев.
2 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.

2 ноября «Амур» в очередном матче FONBET Чемпионата КХЛ встречался с «Адмиралом», от которого потерпел восьмое поражение подряд (0:5). В пяти последних играх хабаровчане уступили всухую, что является антирекордом лиги.

«Какие-то потусторонние силы на нас влияют»

Пять подряд матчей без голов — худший показатель в истории КХЛ. За это время «Амур» потерпел поражения от ЦСКА (0:7), «Локомотива» (0:5), «Северстали» (0:3), московского «Динамо» (0:1) и «Адмирала» (0:5) с общим счетом 0:21. После четвертого сухого проигрыша подряд исполняющий обязанности главного тренера Виктор Костюченок заподозрил в происходящем влияние потусторонних сил.

Главный тренер &laquo;Амура&raquo; Андрей Мартемьянов (справа) и&nbsp;тренер защитников Виталий Атюшов. «Амур», спасибо за сезон? Хабаровский клуб — один из лидеров по зарплатам, но идет на предпоследнем месте

«Очень хорошая игра была с обеих сторон. «Динамо» с победой. Понравилось, что ребята услышали нас, действовали короткими сменами. Я не знаю, что происходит, какие-то потусторонние силы на нас влияют, мы не можем забить четвертую встречу кряду. По игре было видно, что ребята хотели, старались. Самоотдача была на высшем уровне», — рассказал специалист после поражения «Динамо».

В следующей игре «тигры» могут установить еще одно отрицательное достижение — максимальное количество времени без заброшенных шайб. Сейчас «Амур» не забивает 307 минут и 13 секунд и лишь слегка отстал от антирекорда «Спартака» — в конце 2012-го красно-белые не могли отличиться 317 минут и две секунды. Перед ними наибольшая сухая серия была у «Нефтехимика» — 296 минут и шесть секунд.

«Амур» уволил главного тренера

Команда из Хабаровска потерпела восемь поражений подряд — после шестого (от «Северстали» 28 октября) главного тренера Андрея Мартемьянова отправили в отставку.

«Стороны пришли к решению о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. Хоккейный клуб «Амур» благодарит Андрея Алексеевича Мартемьянова за проделанную работу, честный труд, запомнившиеся нам надолго зиму и весну 2024 года и желает ему успеха в дальнейшей тренерской карьере», — говорилось в сообщении «Амура» после увольнения специалиста.

Андрей Мартемьянов был уволен с&nbsp;поста главного тренера &laquo;Амура&raquo;. В «Амуре» все-таки уволили главного тренера. Мартемьянова сделали виноватым во всех неудачах

Исполняющим обязанности стал Виктор Костюченок. Скорее всего, он останется в этой роли на ближайшую домашнюю серию, которая началась поражением от «Адмирала». Впереди еще четыре игры: против «Авангарда», «Металлурга», «Автомобилиста» и «Трактора».

При этом, по информации «СЭ», одним из кандидатов на место главного тренера в клубе считают Андрея Назарова.

Удивительно, но «Амур» не последний на «Востоке»

Несмотря на ужасную серию поражений, «Амур» пока не достиг дна Восточной конференции — на одно очко обгоняет идущий последним «Барыс». Не очень далеко идет «Авангард», опережающий «тигров» лишь на три балла. За 22 игры регулярного чемпионата клуб из Хабаровска проиграл 17 раз.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 36 голов
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Сегодня
Вчера
Неделя