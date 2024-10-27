Впрочем, Кубок Гагарина планировали выиграть на год позже.

Поздней весной 2022 года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, ныне работающий министром спорта, выдвинул совершенно удивительное (именно так тогда казалось) пожелание: «Амур» должен завоевать Кубок Гагарина к 2026 году. На тот момент клуб лишь дважды смог попасть в плей-офф, хотя играл в КХЛ с самого ее основания. Менялись тренеры, игроки — а результаты оставались прежними.

Время Дегтярева, пожалуй, пока лучшее в истории «Амура». Впервые клуб с Дальнего Востока смог посоревноваться с конкурентами по платежке. Цель «выход в плей-офф» перестала быть рядовым указанием на сезон. Так что паника, начавшаяся было весной после внезапного переезда Дегтярева и его команды, совершенно логична.

Воспрянувший проект «Амура» мог застопориться, не выиграв даже скромную бронзовую медальку. После матча с ЦСКА Андрей Мартемьянов заявил: команда на краю пропасти. После матча с «Локомотивом» стало понятно — край обвалился и команда полетела в пучину. У «Амура» пять грустных поражений, последние два — с общим счетом 0:12. В составе всего четыре человека с неотрицательным показателем полезности.

Что бы ни говорил экс-губернатор Хабаровского края, выиграть трофей «Амуру» почти невозможно. Правда, после ухода Дегтярева зарплатные расходы меньше не стали. Наоборот: если прошлый сезон ограничился платежкой в 649 миллионов рублей, в этом сезоне — 752. Что, между прочим, больше, чем у «Салавата Юлаева» или «Спартака». В общем, сменщик Дегтярева Дмитрий Демешин тоже денег на команду не жалеет.

Несмотря на уход в межсезонье Егора Коршкова — бесспорного лидера «Амура» прошлого сезона, — новый состав хабаровчан на бумаге выглядит даже сильнее. Пару месяцев назад было сложно представить команду вне зоны плей-офф. Да, прошла неважная по результатам предсезонка, но нет смысла придавать ей большое значение.

«Амур» получил подарок от СКА в виде Гальченюка, сохранил Барулина, Дрозга и Кэмерона Ли. Добавьте к этому сильную вратарскую бригаду прошлого сезона — на выходе получим, конечно, не Кубок Гагарина, но уверенный выход в плей-офф.

Но сейчас роль лидера Дальнего Востока в КХЛ выполняет «Адмирал». Что же мешает «Амуру» играть так, как они должны?

Защитник «Амура» Кэмерон Ли. Фото ХК «Амур»

Полевые игроки

Хотим мы этого или нет — но на Дальний Восток до сих пор многие хоккеисты едут от безысходности. Молодой и не можешь пробиться — Дальний Восток. Легионер, не оправдавший ожидания более состоятельных клубов — Дальний Восток. Нужна перезагрузка — Дальний Восток. Возрастной игрок, не приглянувшийся другим клубам — Дальний Восток. Плюс этого Дальнего Востока в том, что у многих получается там раскрыться. Заиграть, реанимировать карьеру, стать лидером.

А потому после одного удачного сезона счастливо покидают команду в поисках лучших вариантов, без утомительных бесконечных перелетов. «Амуру» и «Адмиралу» впору поднимать потолок зарплат, чтобы выплачивать игрокам дополнительные деньги как компенсацию длительных полетов (жаль, что заполнить они его не смогут не скоро). Пока это единственный способ заполучить крепкий костяк, который не разбежится после заключительной игры сезона. Далеко ходить не надо — Егор Коршков летом 2023 года оказался не нужен «Локомотиву». Но один хороший сезон в Хабаровске — и нападающий снова в топ-клубе. Кто знает, вдруг Алекс Гальченюк в ближайшем мае окажется в «Авангарде»?

Оставим в стороне настрой бывшего губернатора на Кубок Гагарина в 2026 году. Сам Мартемьянов говорил: чтобы построить чемпионскую команду, нужно как минимум три года, а такой роскоши у клуба уже нет.

Этот сезон уже, считайте, пропал — 61 пропущенная шайба, 12 очков за 19 игр, 31% набранных баллов и предпоследнее место в таблице. Даже если случится чудо и удастся попасть в плей-офф с восьмого места, то попадут они под каток «Трактора» или «Автомобилиста». Ни против виртуозного Гру, ни против опытного Заварухина шансов у нынешнего Хабаровска не будет.

«Амур» — такая самобытная команда, где Гальченюк и Броадхерст выходят в четвертом звене, тогда как в первом — Олег Ли и Евгений Грачев. Не считайте это бзиком: против сильнейших троек нападения соперника играют сильнейшие оборонительные пятерки. Защиту Мартемьянов ставит на первый план. И вопреки философии рыба начала гнить с обороны: невооруженным взглядом виден регресс Кэма Ли, Ефима Гуркина и Евгения Кулика. Вскоре и атака потянулась на дно

Чуть выше уже говорилось об уходе Коршкова — да, он был лучшей деталью Хабаровска прошлого года. Но не системоообразующей: только 0,65 очка за матч. Кроме него покинул команду Станислав Бочаров. Возрастной хоккеист выдал лучший год в карьере и после перезагрузки решил вернуться в более состоятельный клуб КХЛ. К сожалению, удача ему не улыбнулась, и только в октябре он подписал контракт с раздробленным «Барысом» — точно не на повышение в перспективе. Выстрелившие в прошлом сезоне Владислав Барулин и Дмитрий Шевченко второй месяц не могут вкатиться в сезон.

Для полного курьеза «Амур» получил проблемы с легионерами. Например, у всех иностранцев сейчас — отрицательные показатели полезности. Победитель здесь Кэмерон Ли — у него рекордные «минус 10». Он один из худших в лиге, уступает только пяти еще более беспросветным игрокам «Куньлуня». От греха подальше Мартемьянов убрал его из состава перед матчем с «Локомотивом», так как во встрече с ЦСКА Ли находился на льду в четырех эпизодах из семи, в которых команда пропускала.

И все же, как бы убого ни выглядела игра Ли сейчас, все равно он важный компонент «Амура». Результативностью он и год назад не отличался, но тогда и коэффициент полезности по итогам марта был приятным. Но с учетом количества ошибок в этом сезоне Ли — второй претендент на выход после Александра Хохлачева.

На удивление, меньше всего претензий к Гальченюку, самому критикуемому игроку хабаровчан. После не самой плохой попытки завязать длительные контрактные отношения со СКА нападающего презентовали «Амуру». По итогам почти двух месяцев он лучший бомбардир, снайпер и лидер «тигров». Но за пределами этой статистики он растворяется в общей массе и играет еще хуже, чем в Петербурге. Коэффициент полезности лишь слегка лучше, чем у Ли — «минус 8».

Капитальный провал менеджмента — Арно Дюрандо. Еще в сезоне-2022/23 он сыграл четыре игры в НХЛ, но теперь вынужден выступать в нижних звеньях слабого клуба КХЛ. В «Амуре» он пока остановился на отметке в 4 очка. Генеральный менеджер Вадим Покотило выловил Дюрандо летом в Северной Америке. За прошлый сезон он поменял три команды АХЛ и ни в одной не стал лидером. Неизвестно, насколько высоко оценили в «Амуре» статус задрафтованного игрока (в 2017 году Дюрандо в шестом раунде выбрал «Айлендерс»), но в реалиях сегодняшнего дня бронь в НХЛ не значит совершенно ничего.

Он может включить хорошую скорость, но легко обрезается и привозит контратаки. Его карьера после ухода из «Бриджпорта» шатается из стороны в сторону. Последний сезон в АХЛ стал для него решающим. Молодой нападающий должен либо показывать мастерство сейчас, либо ехать доигрывать — и желательно уже не в КХЛ.

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов. Фото ХК «Амур»

Тренерский штаб

Некоторые коллеги связывают падение результатов «Амура» с переходом в «Сочи» многолетней правой руки Андрея Мартемьянова Евгения Шалдыбина. Они поработали вместе семь лет, за исключением годового перерыва, когда в Екатеринбурге работал Билл Питерс, а сам Мартемьянов сидел без работы.

За эти годы Шалдыбин вырос от тренера по ОФП до старшего тренера и отвечал уже не за правильный подъем штанги, а за меньшинство. Вероятно, переход в «Сочи» мог стать возможностью по-настоящему поруководить командой, а не довольствоваться ролью помощника. «Леопарды» любят менять тренеров по ходу сезона, и на какое-то время сам Шалдыбин мог бы оказаться главным. Но пока план не работает: «Сочи» с учетом своих ресурсов играет очень даже хорошо.

Что до «Амура», то, кажется, с меньшинством справились и без Шалдыбина: с прошлого сезона оно стало лишь лучше, а количество пропущенных шайб уменьшилось. Но с защитниками заменивший его Виктор Костюченок справляется гораздо хуже. В частности, присутствует ощущение, что у него совершенно нет коммуникации с Кэмом Ли.

Не устарели ли методы самого Мартемьянова? Однажды лютая оборона, возможно, выйдет из моды. Но пока еще в тренде: по такой схеме работает Игорь Никитин, и его «Локомотив» первый в лиге. Соседний «Адмирал» тоже не фанат светиться в атаке, но не бедствует в таблице. Что до трепетного отношения к игрокам и, в частности, к легионерам (вдруг именно этой детали не хватает Дюрандо для стабильной игры?), то тут подойдет пример Дэвида Немировски, досрочно уволенного второй раз за два сезона.

Что в «Сибири», что в «Барысе» он по-свойски относился к иностранцам, а те в свою очередь — наплевательски к обязанностям. Философия Мартемьянова гораздо проще: в раздевалке по шапке получает вся команда. Самое главное — она работает. Точнее, работала раньше. Минус метода крика: команды имеют свойство уставать от авторитаризма и вырабатывать иммунитет. И тогда не подействует даже полет кулера.

Проблемы Хабаровска также и в бесхребетном нападении. С этого компонента руководство и решило начать репрессии: покинул мостик тренер нападающих Евгений Федоров. В клуб он пришел только в межсезонье. Сам Мартемьянов, к слову, был против, но руководство пошло наперекор его мнению. То есть «Амур» решил пожертвовать маленькой пешкой, не респрессируя ферзей. Таких как Хохлачев.

Правда, этот гамбит вряд ли поможет. За два года Дальнему Востоку Александр запомнился в основном прыжками по машинам в нерабочее время. За восемь месяцев у него 0,36 очка за матч и коэффициент полезности «минус 11». А ведь ему перезагрузка требовалась больше всех. Сейчас же он перестал попадать в состав и сидит на трибуне — за 75 миллионов рублей в год.

Покотило оправдывал для ТАСС спад Хохлачева игрой вдали от дома. Но ведь они вроде в хоккей играют, а не в куклы? Если уж на то пошло, всегда можно расторгнуть контракт по своей инициативе и переехать, например, в Балашиху. Правда, на меньшие деньги. Зато ближе к семье. «Амуру» давно пора начать чистку состава, и Александр — первый кандидат на нее.

В недавнем послематчевом комментарии Андрей Мартемьянов сказал: «Большинство идет, только мы не забиваем». Надеюсь, он позволит мне с ним не согласиться. Поскольку игра «Амура» в большинстве — беготня от одних ворот до других. Шайбу в зоне хабаровчане держат с большим трудом и получают множество контратак. Инородной деталью в большинстве выглядит Хохлачев. Так что «идет» оно только в смысле времени: оно идет, а прогресс — нет. Плюсик команде лишь за одну пропущенную шайбу в большинстве.

Что до смены тренера нападающих, то, если Мартемьянов сохранит пост (что далеко не факт), пророчу на это место Сергея Кривокрасова, который после ухода из «Сибири» сидит без работы. Когда-то на пару с Мартемьяновым они уже создали убойное большинство, почему бы не повторить? Но сам тренер на пресс-конференции заявил: поиск нового специалиста по нападающим не ведется. И логичным решением со стороны руководства это не кажется. И если управление и тренер смотрят в разные стороны, впору делать ставки — кто дольше задержится на своем посту.

Понятно, что при Мартемьянове в «Амуре» игра в атаку почти невозможна. Он, конечно, строил когда-то красивый «Автомобилист». Но где Екатеринбург 2018 года, а где «Амур» 2024-го? Разница по лидерам, добавились вратарские проблемы (об этом ниже) — и элементарно не тот тренерский штаб. Но есть ли смысл избавляться от Мартемьянова сейчас? Если чистка состава команду не встряхнет, то скорее да. Но для начала нужно попробовать избавиться от пассажиров — может, тогда поезд поедет быстрее.

Вратарь «Амура» Игорь Бобков. Фото ХК «Амур»

Игра вратарей

Важное напоминание: игра вратаря не может не зависеть от полевых. Как с тем же Миской в московском «Динамо»: как только ни клеймили его что болельщики, что пресса — но колоссальное множество шайб пропущено после некачественных действий защитников. Похожие проблемы и в «Амуре»: 36% шайб заброшены с пятака. Потому пускай вас не удивляет слабая статистика вратарей: 90,6% ОБ у Бобкова и 89,1% у Лозебникова.

Последний откровенно расстроил на старте регулярки. В прошлом сезоне он неожиданно ворвался в КХЛ после многолетних страданий в ВХЛ. Из-за травмы Бобкова и абсолютно иррациональной игры Яниса Калниньша Мартемьянову пришлось поставить в ворота толком не игравшего в лиге Лозебникова.

25 лет уже солидный возраст для первого полноценного сезона, и в начале прошлого он стал основным вратарем команды. Можно списать регресс на синдром второгодника. Но Лозебников не вчерашний сдюшоровец, чтобы не справляться с нервами.

Есть ли вообще положительные стороны?

Да. Одна из них зовется Игнатом Коротких. Мы помним, что Мартемьянов не любит выпускать молодых игроков слишком часто и большее доверие оказывает опыту. Игнат — редкое исключение, когда принципы уходят на второй план. Да и кем еще-то играть? Многомиллионные лидеры сидят на трибунах или действуют откровенно слабо. Кстати, Коротких — один из немногих, чей показатель полезности не ушел в минус — в его случае ровно «0». И уже сейчас он делит шестое место в списке бомбардиров с Дэвином Броссо, Дюрандо и Шевченко.

Стоит ли говорить хабаровскому клубу «спасибо за сезон» уже в октябре? Сгоряча можно не только крест поставить, но и могилу вырыть. Проблемы «Амура» серьезные, но на первый взгляд решаемые. Просто пока клуб обходился бархатной революцией. Но после выезда самое время устроить настоящую.

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