Системный провал. Почему «Амур» в очередной раз остался без плей-офф

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Амур» потерял даже теоретические шансы попасть в плей-офф КХЛ. Правда, на этот раз команда боролась до последнего, но не выдержала в самой концовке. Впрочем, главный итог — опять сезон без второго этапа. И так будет дальше, если клуб не изменит отношение к работе.

Почему-то споры об «Амуре» сводятся к лишь к теме аренды в КХЛ. Да, дальневосточная команда взяла Ярослава Лихачева, Никиту Гребенкина и Сергея Дубакина, ставших важной частью команды. И вокруг вздыхают, что придется отдать ребят, не получив ничего взамен. Какие-то горячие головы считают, что лучше бы команда наигрывала ребят из молодежки, мол, тогда бы потом не пришлось решать кадровые проблемы.

Нападающий «Амура» Никита Гребенкин. ХК «Амур»

Странные рассуждения. Все матчи «Амурских Тигров» в МХЛ есть в открытом доступе, следите за ними онлайн. И если бы команда КХЛ использовала лишь ребят из молодежки, как предлагают недалекие люди, то о борьбе за плей-офф не могло быть и речи. У «Тигров» есть три или четыре хоккеиста, которых можно назвать более или менее перспективными. Регулярно играл лишь Игнат Коротких. Можно было бы привлечь Матвея Кабанова или Максима Сапежникова, но они точно слабее арендованных ребят.

Кроме того, «Амуру» предъявляют странные претензии. Вы вообще последите за тем, как в клубах КХЛ меняются составы, даже в самых богатых коллективах все время 8-10 новичков. Система такая, что невозможно сделать команду-династию, а затем точечно менять хоккеистов. Так что и эту претензию мы отметаем.

Проблема дальневосточного клуба совсем не в этом. В Хабаровске очень слабые менеджеры. Это традиционная беда, и в нынешнем сезоне лучше совсем не стало. Клуб совершает какие-то нелепые трансферы, приглашает таких хоккеистов, что остается только развести руками — почему он? То есть деньги тратят по совершенно непонятному принципу.

И это касается всего, в том числе и назначения тренеров. Кто внятно объяснил, почему отказались от Михаила Кравеца, по каким критериям взяли именно Вадима Епанчинцева, за что уволили Александра Гулявцева и что делал в команде Александр Юдин? А ведь в Хабаровск назначали Владимира Воробьева, Мисхата Фахрутдинова. И никто никогда не говорил, какими мотивами руководствуются в клубе.

Да, в этом сезоне у «Амура» всего 315 миллионов на зарплаты, то есть команда едва дотягивает до пола. Но ведь так было не всегда. Сколько спалили денег, когда был большой бюджет! Кроме того, пришло время тех, кто умеет управлять деньгами. У «Витязя» и «Северстали» бюджет не больше, а результаты совсем другие.

Сейчас в российском хоккее мало людей, которые умеют правильно тратить деньги. Да, большой зарплатный фонд дает больше свободы, но ценятся те, кто понимает, на что именно тратить. В Хабаровске бюджетом распоряжаются отвратительно, совершая нелепые трансферы, которые ничем не оправданы.

Вратарь «Амура» Евгений Аликин. ХК «Амур»

О том, что менеджеры не соответствуют лиге, говорит и ситуация с вратарем Евгением Аликиным. Теперь голкипер уходит бесплатно, команда не получила ничего. При этом после дедлайна Аликин и не играл, получив травму. Что вы выиграли?

А уж приглашение иностранцев — настоящая комедия. Угадали только с Кэмероном Ли, но в команде был Михал Йордан, который неожиданно сбежал в середине сезона, непонятный Эндрю Кэйлоф, очень нестабильный Янис Калниньш. Еще пригласили Евгения Оксентюка, белорусского форварда из ECHL. И он прочно осел в «Соколе», правда, даже там не выделяется. Да, появился Ян Дрозг, но с ним пока не договорились.

Надо полностью менять подход к работе, нынешние менеджеры «Амура» не справляются, они показали свой непрофессионализм. А арендованные игроки — это меньшая из проблем.