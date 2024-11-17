Три очка за 150 миллионов. «Амур» расторг контракт с самым дорогим форвардом

Александр Хохлачев не смог играть на Дальнем Востоке.

Нападающий Александр Хохлачев за семь месяцев до окончания контракта становится неограниченно свободным агентом. «Амур» решил расстаться с нападающим, а ведь еще осенью 2023 года все поздравляли клуб с шикарной сделкой. Тогда дальневосточники выменяли Александра у «Спартака», и все стороны были довольны.

Напомним, что с Хохлачевым красно-белые расстались буквально за считаные дни до начала прошлого чемпионата. То ли игроки предложили пойти на понижение зарплаты, то ли Алексей Жамнов не видел этого хоккеиста в команде, то ли была совокупность причин, но в то время хабаровский клуб не считал деньги и был готов потратить сколько угодно на именитых ребят. Но знаменитые не шли в клуб, а тут появилась возможность взять забивного нападающего. Тут же «Амур» выписал Александру 150 миллионов на два сезона базовой зарплаты, а также посулил бонусы, да и премиальные никуда не делись.

Кажется, что был доволен и сам Александр. Он становился одним из самых высокооплачиваемых российских нападающих, спортсмен прекрасно понимал, что будет играть в «Амуре» много, со всем большинством, а через два года Хохлачев выходил бы на рынок свободных агентов и мог диктовать условия.

Однако все закончилось очень печально. И если в прошлом сезоне еще была какая-никакая статистика, то в этом — настоящая беда. Правда, и прошлый чемпионат Хохлачев вряд ли может занести себе в актив. 9 заброшенных шайб с учетом плей-офф, менее 30 очков — это не стоило 75 миллионов рублей. Да еще форвард попал в неприятную историю, когда после ресторана стал прыгать на чужие машины.

Однако если историю с автомобилем в «Амуре» отыграли нормально, сам Хохлачев извинился, а момент даже обыграли на закрытии сезона с болельщиками, то игра в нынешнем чемпионате не выдерживает никакой критики. Всего одна (!) заброшенная шайба, да и то лишь 22 сентября, серия из 16 матчей без голов, две результативные передачи. И самое страшное — апатия на льду.

Летом ходили разговоры о том, что Хохлачев согласен перейти в любой другой клуб с огромным дисконтом по контракту. Причем он был готов даже на двукратное падение по зарплате, лишь бы перебраться в европейскую часть. Но, во-первых, «Амур» не отпускал, а во-вторых, после сезона-2023/24 особого интереса к Александру и не было. Для бедных команд он по-прежнему считался дорогим игроком, для богатых — сбитым летчиком.

Но надо сказать, что Хохлачев летом работал честно и был полон надежд вернуть себе имя. Насколько я слышал, о нем были неплохие отзывы, а Андрей Мартемьянов связывал большие надежды со связкой Хохлачев — Алекс Броадхерст. Просто одно дело тренировки и сборы, и совсем другое — сама игра.

Так что же случилось с Александром за эти полтора сезона? Он недооценил перелеты. Многие хоккеисты, сталкиваясь с длинными переездами и сменой часовых поясов, теряют легкость и быстроту мысли. Кто-то, сжав зубы, старается, кому-то нагрузки даются легче, а Хохлачев не справился. Это не его вина, но каждый матч превращался для Александра в борьбу с самим собой. В первый сезон он побеждал организм, а в нынешнем чемпионате природа взяла вверх.

Но все планы по рынку этого сезона порушены. Сейчас на Хохлачева претендует лишь «Сочи», там готовы предложить довольно среднюю зарплату, но очень надеются, что Александр согласится. Есть и другие варианты, но ничего конкретного. Так, небольшая заинтересованность.

Но многие клубы уже не верят, что Александр воспрянет и вернется к своему состоянию, когда он подбирается к отметке в 20 шайб за сезон. Винить их в этом нельзя, ведь сейчас спрашивают за каждый потраченный рубль. А еще очень интересно, что будет у «Амура». Игрока-то они потеряли, но взамен никакого не берут.

Думаю, что хабаровский клуб больше не будет вспоминать про Кубок Гагарина, который нужно выиграть в 2026 году.