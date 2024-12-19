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Сегодня, 21:45

Нашли виноватого. Самая слабая команда КХЛ избавилась от вратаря, только что залечившего травму

«Амур» расторг контракт с вратарем Игорем Бобковым
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Игорь Бобков.
Фото Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru
В 2019 году Игорь Бобков и «Авангард» проиграли ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Бобков — участник Матча звезд КХЛ 2020 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Игорь Бобков остался без работы прямо перед дедлайном 27 декабря.

В «Амуре» происходит что-то странное, а иначе нельзя объяснить отказ от вратаря Игоря Бобкова. Есть ощущение, что этот трансфер такой же суетливый, непродуманный, какими они были у клуба несколько лет назад. Но все нормально. В клуб пришли те, кто уже не слишком успешно руководил хабаровским клубом. А генеральный менеджер вообще остался прежний.

Игорь Бобков пришел в «Амур» два сезона назад, подписал двухлетнее соглашение на 55 миллионов рублей (за сезон), и цена (кажется, чуть завышенная) была оправданной. Дело в том, что из хабаровского клуба ушел Евгений Аликин, на рынке среди вратарей традиционно было пусто, так что пришлось немного переплатить. И взять того, у кого было не так уж много вариантов. Бобков не слишком удачно провел время в Екатеринбурге, считается даже, что именно из-за его неуверенных действий «Автомобилист» проиграл «Металлургу» в седьмом матче первого раунда плей-офф-2023.

Но Игорь всегда был голкипером настроения. Пик его карьеры — выступление в «Авангарде». Тогда вратарь стал важной частью первого успешного сезона Боба Хартли, с ним команда из Балашихи добралась до финала, и не вина Игоря в том, что решающая серия была проиграна.

В 2019 году Игорь Бобков и «Авангард» проиграли ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но после этого начался спад. И пусть не такой резкий, как у некоторых игроков, но все равно ощутимый. Бобков — габаритный голкипер, который обладает определенным уровнем, но с ними надо очень сильно работать, причем чуть ли не в ручном режиме, чтобы был эффект.

В общем, из «Авангарда» его убрали, причем, насколько я помню, Александр Крылов чуть ли не из ложи кричал, чтобы голкипера выгнали из команды. Затем был бесславный период в «Ак Барсе», «Автомобилисте», а потом был Хабаровск.

Вратарь &laquo;Амура&raquo; Виктор Кобозев сыграл на&nbsp;ноль в&nbsp;матче с &laquo;Барысом&raquo; (3:0). В КХЛ прервалась самая длинная серия поражений в этом сезоне. «Амур» победил впервые за 14 матчей

Пусть говорят что угодно, но Бобков сыграл на приличном уровне в «Амуре». В первый год провел 50 матчей и вывел команду в плей-офф. В этом сезоне все у хабаровчан пошло не так, но виноваты в этом менеджеры — в той же степени, что и хоккеисты. Но у последних нет опции уволить начальство.

Да, цифры против Бобкова. В 20 матчах — 14 поражений. Страшный процент отраженных бросков — 89,7. Со стороны все ужасно, но только для тех, кто не смотрел ни одного матча «Амура» в этом сезоне. Факт в том, что хабаровский клуб трясло с первого дня регулярного чемпионата, а когда клуб ставит рекорд лиги по количеству минут без голов, то в этом точно виноват не голкипер.

Игорь Бобков — участник Матча звезд КХЛ 2020 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что делать Игорю дальше? Работу он найдет. Козырей у Бобкова гораздо больше, чем минусов. Понятно, что после такой истории ему будет очень непросто попасть в сильную команду в качестве основного голкипера, но он вполне может стать качественным бэкапом. И точно основным вратарем, если будет клуб чуть попроще. Сейчас вроде бы работы для Бобкова нет, но варианты обязательно появятся.

И закончим тем, с чего начали. В Хабаровске полный хаос в управлении. Непонятно, почему расстались с вратарем. Игорь был травмирован с 2 ноября, не успел он набрать форму, как его бросили в пекло против «Адмирала». Три шайбы за 14 минут, замена и слишком поспешное решение.

А с кем остается «Амур», который не хочет публично признаваться, что сезон завершен? С Мэттом Джурусиком, который не играл полгода и никогда не считался крутым голкипером. А также с двумя молодыми вратарями — Кобозевым и Шаймардановым, чей уровень пока не совсем соответствует лиге. Дмитрия Лозебникова отправили в «Сибирь», а в МХЛ уж совсем сырые ребята.

Главный тренер &laquo;Амура&raquo; Андрей Мартемьянов (справа) и&nbsp;тренер защитников Виталий Атюшов. «Амур», спасибо за сезон? Хабаровский клуб — один из лидеров по зарплатам, но идет на предпоследнем месте

Логики в решениях хабаровского клуба никакой. Но мы уже поняли, что в кабинетах царит суета, вспоминая, например, историю с главным тренером. То ищут замену, то оставляют Виктора Костюченка, получая команду, которая выходит на лед без мысли.

Игорь стал жертвой этой суеты. Его даже можно поздравить с тем, что он выбрался и больше не является частью клуба.

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Игорь Бобков
КХЛ
ХК Амур
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