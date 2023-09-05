Если разобраться, в новости нет ничего сенсационного.

Инсайд «СЭ» о том, что известная в прошлом теннисистка Анастасия Мыскина получит должность президента «Лады», произвела громкий эффект. Хотя ранее она на протяжении четырех лет входила в наблюдательный совет тольяттинского клуба. Никого это обстоятельство сильно не смущало и воспринималось как некая экзотика только в самом начале.

Подавляющему количеству болельщиков глубоко все равно, кто занимает пост президента его любимого клуба. За редким исключением (тут надо сразу вспомнить Игоря Есмантовича из ЦСКА) — это просто статусная фигура, обеспечивающая поддержку на высоком уровне, причем как в финансовом плане, так и в административном, но в публичном пространстве появляющаяся крайне редко.

Очевидно, что Мыскина, которая одновременно является вице-президентом Федерации тенниса России, не обязана с ходу назвать хват новичка «Лады» Скотта Космачука или сильные стороны пришедшего из СКА вратаря Владислава Подъяпольского. Хотя если ей хочется вникнуть во все вещи более детально — имеет право. Представительские функции тоже важны и порой значат гораздо больше, чем умение понимать игру.

Мыскина не посторонний в этом плане человек, которого отправили на хоккей из-за больших связей. Ее бывший гражданский муж и отец детей Сергей Мамедов хорошо знаком с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Для современной России дело привычное и касается разных сфер жизнедеятельности. В нынешней ситуации это не самое важное. Как бывшая и при этом очень успешная спортсменка, Мыскина вряд ли захочет ассоциировать себя с заведомо безнадежным проектом. Теперь с нее в любом случае будет большой спрос.

Фото ХК «Лада»

Много лет назад чемпионка «Ролан Гаррос» встречалась с хоккеистами — Александром Степановым, сейчас возглавляющим клуб ВХЛ «Барс», и Константином Корнеевым, который входит в тренерский штаб «Звезды», играющей в той же лиге. Тогда Мыскина частенько появлялась в стареньком ЛДС ЦСКА, и надо полагать, что шайбу от клюшки отличит спокойно. Сложно сейчас ожидать от дамы с тремя несовершеннолетними детьми полного погружения в процессы. Но для человека из мира спорта она при личном общении всегда оставляла впечатление вежливого, воспитанного и грамотного человека, говорящего на хорошем русском языке. Точно не похожа на самодура с большим самомнением.

Главная проблема, применительно не только к хоккею, лежит на поверхности. Это гендерный вопрос. За исключением одиозной Ольги Смородской дамы не возглавляли клубы с миллиардными бюджетами. Считается, что это не женское дело. Для Мыскиной предстоящее назначение в определенной степени станет личным вызовом. Крайне интересно посмотреть, что из этого выйдет.