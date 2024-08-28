Интервью лучшего бомбардира прошлого плей-офф.

В сезоне-2023/24 «Автомобилист» показал лучший результат в клубной истории, пробившись в полуфинал Кубка Гагарина. Нападающий уральцев Анатолий Голышев стал лучшим бомбардиром плей-офф. После успешного чемпионата форвард продлил контракт с командой на пять лет. В интервью «СЭ» Анатолий объяснил свое решение и поделился ожиданиями от ближайшего сезона.

Длинный контракт — стабильность

— Вы подписали контракт жизни с «Автомобилистом» на пять лет. Приятно вести переговоры после такого успешного плей-офф?

— Я бы сказал не контракт жизни, а пожизненный контракт с «Автомобилистом». Переговоры не были долгими. Я выразил желание о длительном контракте. Руководство пошло навстречу. Все спокойно, в рабочих отношениях. Мы договорились еще перед плей-офф.

— Длительный контракт — это главным образом стабильность?

— Конечно. У меня семья, дети. Вся моя жизнь проходит в Екатеринбурге. Я бы не хотел куда-нибудь переходить и даже не думал об этом.

— И переговоров с другими клубами не было?

— Знаю об интересе ко мне, но у меня не было интереса уезжать в другие клубы.

— Вы — один из самых патриотичных хоккеистов лиги. Почему таких игроков становится меньше и меньше?

— Даже не знаю. Обстоятельства разные. Кого-то не хотят оставлять, кто-то, наоборот, хочет сменить обстановку. У меня, повторюсь, большая семья, весь быт выстроен в Екатеринбурге. С малых лет я прошел все ступени в «Автомобилисте». Очень хочется выиграть с командой кубок. Это моя цель. Даже не думал о переходе в другие команды.

— Готовы завершить карьеру в «Автомобилисте»?

— Сто процентов!

— Страницу НХЛ для себя перевернули?

— Давно ее закрыл. После приезда из «Айлендерс» больше никогда не поеду в НХЛ.

— Из-за такого отношения к вам в «Айлендерс»?

— Нет. Через пять лет контракта уже точно дорога в НХЛ будет закрыта. Я съездил, не получилось, шанс не дали — так бывает. Не жалею об этом.

— У вас был классный плей-офф. После такого же сезона вами могут заинтересоваться за океаном.

— Мне уже будет 30 лет. Думаю, в НХЛ сделают ставку на более молодых игроков. Плюс все понимают, что у меня еще будет четыре года контракта.

— Никаких опций в случае предложений из Северной Америки в вашем контракте нет?

— Нет. Я сто процентов буду играть в «Автомобилисте» и закончу карьеру здесь.

Анатолий Голышев (№15). Фото Global Look Press

Бронзовый сезон

— Есть облегчение после того, как «Автомобилист» наконец-то прошел в плей-офф дальше второго раунда?

— Конечно, облегчение есть. Но есть и чувство неудовлетворенности. Мы могли выиграть седьмой матч и выйти в финал. Наконец-то мы почувствовали это и поверили. Думаю, в новом сезоне этот драйв, адреналин и вера друг в друга нам только помогут.

— Седьмая игра с «Металлургом» — самое большое разочарование в карьере?

— Может быть. Наверное, да.

— Долго не могли уснуть после матча?

— Честно, не помню. После завершения сезона всегда чувствуешь опустошение. Обидно, но так бывает. Это хоккей, такая жизнь. Приехали домой, поговорили с женой, расстроились. С утра опустошенный сходил на собрание, поздравили друг друга с успешным сезоном. Но внутри было чувство, что мы могли играть дальше. Сейчас — новый сезон, надо все доказывать заново.

— С годами легче переносите такие поражения?

— Нет. На самом деле все так же трудно.

— Чем так хорош чемпионский «Металлург»?

— Это чемпионская команда. Но мы сто процентов не были хуже.

— В шестом матче дома у вас получилось смять «Металлург» и сравнять счет в серии. Сработала психология?

— Сработала вера в себя. Мы продолжили выполнять установку тренеров. Работали на команду, бились друг за друга — это и дало результат.

— В чем «Автомобилист» стал сильнее за лето?

— Сезон покажет. Летом старались отдохнуть. Прошлый сезон получился длинным для нас. И сейчас будет длинный чемпионат. Отдохнули, попутешествовали, набрались эмоций, подготовились.

— Где отдыхали?

— Все банально: Турция, Мальдивы.

— Знаю, что вы еще фанат рыбалки.

— Да. После сезона сидели дома, с сыном и женой поехали на рыбалку. Сменили обстановку. Поймали налима. Приготовили, поели — очень вкусная рыба.

— В «Автомобилисте» традиционно много легионеров. Уже привыкли, что английский язык в раздевалке звучит наравне с русским?

— Привыкли. У нас хороший коллектив. Сейчас всего три новичка. У нас нет деления на иностранцев и русских. Никто не общается группами. В раздевалке мы один коллектив — «Автомобилист».

— Были тяжелые ощущения от того, что «Автомобилист» год за годом рано вылетал из плей-офф?

— Это обидно. Как бы ты ни старался абстрагироваться, об этом все пишут и говорят. И когда играешь в первом раунде плей-офф, это сидит в голове. Мы хотели сломать эти чувства — и наконец-то прошли два раунда. И могли еще играть дальше. Сейчас все поверили в это, все знают, что надо делать. Коллектив сохранился, будем продолжать гнуть свою линию и добиваться более высокого результата.

Сергей Широков. Фото Global Look Press

Уход Широкова — потеря для команды

— В какой момент сезона «Автомобилисту» удалось переключиться и показать классный результат в плей-офф?

— У нас отличный коллектив. Серега Широков здорово сплачивал команду. Хорошо работал тренерский штаб. Конечно, были трудности, как и у любой команды, но мы их преодолевали за счет единства и работы.

— Кто будет сплачивать команду после ухода Широкова?

— Это могут сделать все. У нас дружная команда. Проблем не будет.

— Уход Широкова — потеря для «Автомобилиста»? Такой опытный человек привносит дух победителя.

— Сто процентов. Серега — заслуженный мастер. Я считаю, что это большая потеря для команды.

— Как реагировали на слухи об отставке Николая Заварухина?

— Желтую прессу не читаем. Мы знаем, что происходит в команде. Не думали об этом и даже не обсуждали в раздевалке. Мы верим друг в друга так же, как и в тренерский штаб. И они, тренеры, тоже верят в нас. Мы понимали, кто и для чего это пишет, чтобы дестабилизировать команду. Но мы оставались коллективом и прошли это.

— Екатеринбург — хоккейный город? Вас часто узнают на улице?

— Узнают часто, особенно после такого сезона. Сейчас многие влюбились в хоккей. Это очень круто и приятно.

— В необычных местах вас узнали?

— Банально: в Турции на пляже. Неожиданно, но приятно.

— В социальных сетях болельщики часто пишут после поражений?

— Нет. Раньше писали. Кому-то отвечал, кому-то нет. Сейчас уже редко это делаю.

— А раньше все-таки пытались отвечать?

— Все равно видишь сообщения. Кому-то не отвечал, кому-то, например на поздравления, отвечал, писал «спасибо».

— Как научиться бороться с критикой?

— Стараться не принимать критику близко к себе и делать правильные выводы.

— Это тяжело? Особенно когда у команды неудачные результаты.

— Нет. Главное, чтобы ты на сто процентов отдавался команде, игре и чтобы совесть была чиста.

— Чем объясните свой прогресс в плей-офф?

— Старался делать все то же самое, что и в сезоне, играл на команду. Мы забили много голов в большинстве. Две шайбы, по-моему, забросил в пустые ворота. Мы были командой, играли друг за друга. Так получилось, что я забил больше. Тем не менее другие парни ловили шайбы на себя, играли без прокатов.

— Один из тех, кто ловил шайбы на себя, — Кирилл Воробьев. Уникальный защитник. Как он переносит такие мощные броски?

— Кирилл — мужик! Даже на тренировке против него тяжело играть. Он все ловит на себя, играет на команду. Такие люди нужны в коллективе, он очень нам помог в прошлом сезоне.

— Момент в последнем матче со СКА, когда Кирилл лег на шайбу, — показатель смелости и силы духа?

— Да. Когда его клюшками тыкали... Мужик! Он после каждой игры сидит весь обмотанный льдом. Красавец.

Никита Гребенкин. Фото Global Look Press

Разговор с Гребенкиным

— Андрей Разин рассказывал, что в прошлом сезоне звонил вам вместе с Никитой Гребенкиным. Вы удивились?

— Конечно. Я сидел в выходной день в бане. Звонит Андрей Владимирович. Я оделся и ответил на звонок. Мы просто пообщались, попросил помочь молодому человеку, чтобы я сказал советы. Без подробностей.

— Это спортивные советы или бытовые?

— Бытовые. У меня была схожая ситуация с Никитой. Неправильно воспринимал информацию, которую давал тренер. Но со временем понял, что все было правильно.

— Вы тоже в свое время неправильно воспринимали слова Разина?

— Конечно. Были амбиции. В силу возраста, неопытности думал по-другому, но со временем понял некоторые моменты.

— Когда работали с Разиным в «Автомобилисте», понимали, что он может вырасти в большого тренера?

— Каждый тренер в моей карьере сыграл определенную роль, каждому благодарен. Если ты работаешь в «Автомобилисте», то ты уже большой тренер.

— Время, когда вы заходили в «Автомобилист» как молодой игрок, отличается от нынешнего в плане отношения к молодежи?

— Меня сразу здорово приняли в команде. Были Алексей Симаков, Сергей Гусев — опытные ребята. Они направили меня, подсказали, хорошо приняли. Сейчас мы стараемся делать то же самое. Нет дедовщины, помогаем и подсказываем молодым ребятам.

— Сейчас молодежь уже к вам тянется за советами.

— Непрошеных советов не даю. Только если меня спрашивают о чем-то, могу подсказать.

— Для молодых важно, чтобы в коллективе были такие дядьки, как Симаков?

— Просто когда тебя заносит, люди могут подсказать тебе. Такие люди есть в каждом коллективе. Они играют большую роль.

— Никита Гребенкин — неприятный игрок на льду?

— Неприятный. Он лезет под кожу, хорошо делает свою работу, а еще и забить может.

— Какие переходы за лето в КХЛ вас удивили?

— Кузнецов в СКА.

— Из-за того, что вернулся уже сейчас из НХЛ?

— Конечно. Он — большой мастер, удивлен, что он не остался в НХЛ, но это его решение. Сейчас еще большой список суперигроков без контрактов.

— Почему это произошло?

— Вообще не понимаю этого.

— Из этого списка можно набрать людей на две команды.

— Ну да. Но объяснения, почему так произошло, у меня нет.

— Может ли быть объяснением то, что Кубок Гагарина выиграл молодой «Металлург», в «Северстали» и «Торпедо» активно вводят молодежь и задают тренды?

— Сомневаюсь. Скорее всего, это из-за потолка зарплат. Он все поджимает и поджимает. Сейчас в платежку входят бонусы и премии. У клубов просто не хватает денег на игроков.

— Огорчены, что Алексей Макеев покинул «Автомобилист»?

— Алексей — мой приятель и друг. Конечно, я разочарован. Но такова хоккейная жизнь. Очень рад, что он подписал контракт с «Авангардом». Сейчас мы уже соперники. На льду нет друзей.

— Алексей вернулся после тяжелой травмы. Это было сложное время для него?

— Он очень долго восстанавливался после травмы на предсезонке. На него было больно смотреть. Но Алексей вернулся, и вы сами видели, какой результат он показал в прошлом сезоне.