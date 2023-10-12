«Писали, что наш потолок — это оттолкнуться от дна. Это только раззадоривает». Интервью игрока команды-сенсации

Андрей Алтыбармакян — о суперстарте «Лады».

Нападающий Андрей Алтыбармакян перед прошлым сезоном вернулся в КХЛ после двухлетнего пребывания в системе «Чикаго». Игрок стал лидером «Сочи», откуда перед дедлайном был обменян в СКА. В армейском клубе закрепиться не удалось — в плей-офф Алтыбармакян провел всего один матч. В итоге перед нынешним сезоном Андрей стал одним из игроков, обменянных из СКА в «Ладу». В интервью «СЭ» нападающий рассказал об успешном старте тольяттинцев, обмене из СКА и поездке в Северную Америку.

Разбили обе губы

— В матче против «Трактора» ты попал под мощный силовой прием Сергея Телегина, которому дали 5 минут за удар в голову. Расскажи, как это было?

— Я видел его по касательной, но думал, что успею обработать шайбу и выведу Диму Кугрышева «один в ноль». После удара я не понял, что произошло, — просто упал и увидел свой соскочивший шлем. Сознание я не терял, но сначала не мог вспомнить момент. Потом посмотрел видео, и картинка пришла в голову. Мне разбили обе губы, было немного крови.

— После просмотра этого эпизода ты можешь сказать, кто виноват? Это Телегин сыграл грубовато или ты, возможно, переоценил себя, когда подумал, что успеешь обработать шайбу?

— Я не думаю, что виноват в этой ситуации. Я обрабатывал шайбу, он мог сыграть мне в плечо, но пошел так. Не думаю, что кто-то намеренно бьет в голову. Если ему дали штраф, то значит, что он виноват. После этого эпизода я подъехал к судьям и спросил, какой штраф выпишут Телегину. Они мне сказали, что если бы я без сознания лежал, то дали бы 5+20. Но я не давил на них, мне просто было интересно. Я бы мог уйти в раздевалку, отлежаться там и выйти в следующем периоде, но меня это очень бесит. Я считаю, что если игрок ушел в раздевалку, то он не должен в этом матче уже появляться на льду.

— Бывало ли такое, что уходили в раздевалку после подобных приемов?

— Я не так много ударов в голову пропускал, потому что она у меня всегда поднята. Бывало, что в раздевалку уходил, но там была травма другой части тела.

— Вы сыграли с «Трактором» уже четыре матча. Возможно, у вас появилась какая-то ненависть друг к другу? В одной из игр Максим Березин расколол Виталия Кравцова, в результате чего он выбыл на месяц. Чувствовалось ли, что может последовать какой-то ответ?

— Если честно, то не думаю, что это был какой-то ответный «привет». А если бы такое было, то мне кажется, что это случилось бы в той игре, когда Кравцов получил травму.

— «Лада» сейчас идет в лидерах конференции, хотя никто не ожидал, что команда будет бороться хотя бы за плей-офф. Какая у вас реакция внутри команды на такие результаты?

— Никакой эйфории от побед у нас нет, просто у всех в команде хорошее настроение на тренировках и в раздевалке. Тренерский штаб держит нас в ежовых рукавицах, даже после «Куньлуня» было собрание, на котором меня выделяли на видео не в хорошем плане, но все по делу. Команда держится нормально. У нас сейчас много травмированных, и все в команде понимают, что от каждого зависит результат. Никто не ликует, все скромно делают свое дело.

— Есть ли у тебя внутри какой-нибудь вау-эффект от таких результатов, или ты ожидал, что вы будете побеждать?

— Я понимаю, что предсезонные матчи ничего не решают, но если честно, то после побед над «Ак Барсом» и «Магниткой» у меня появилась уверенность, что мы сможем бороться. Я был изначально уверен, что в нашей команде есть хорошие качества — меньшинство, например, которому мы уделяли много внимания. И оно в сентябре нам очень хорошо помогло. Да, с большинством где-то не клеится, но это из-за того, что игроки часто меняются по причине травм некоторых основных ребят. А в равных составах можно хорошо играть, если система была построена на сборах. Было не очень приятно начинать сборы за два месяца до старта, но, как видите, это было не зря.

— Многие эксперты скептически относились к перспективам «Лады» в этом сезоне. Возможно, это помогло вам стать сильнее и злее?

— Да, даже после побед на предсезонке некоторые наши болельщики писали, что наш потолок — это оттолкнуться от дна. На самом деле это помогает, когда ты с общественным мнением борешься. Мы только раззадориваемся от этого, если честно.

Фото ХК «Лада»

Думал, что СКА не будет обменивать меня

— В победных матчах «Лада» пропускает мало шайб, очень многое в команде держится на Подъяпольском. Утомляет ли вас игра в таком стиле, ведь, по сути, вам нельзя ошибиться?

— Ты начинаешь об этом думать только в последние 10 минут третьего периода, ведь согласитесь, что было бы обидно хорошо играть 50 минут, а в конце ошибиться и отдать весь матч. Поэтому в такие моменты мы играем попроще. Я не могу сказать, что меня утомляет наша игра, мы пытаемся идти в атаку и рисковать. Просто нужно понимать, что есть разница в риске за пять минут до конца третьего периода и в риске в середине второго. Всегда надо помнить, что за тобой есть еще 20 человек в команде, которые ловят на себя шайбы и тоже хотят победить.

— Перед началом сезона мало кто знал о существовании Троя Джозефса, а он приехал и забивает почти в каждом матче. Расскажи поподробнее о нем.

— Я думаю, что сыграла свою роль небольшая эйфория. Человек впервые оказался в России, для него здесь все новое — в такие моменты появляется адреналин внутри, игроку хочется, чтобы команда его поддерживала, поэтому он сразу старается показать свои лучшие качества. Поэтому легионеры нас повели за собой на старте, когда команда в себя еще не очень верила, — честь им и хвала. Главное, чтобы их физические кондиции были на хорошем уровне, потому что нам предстоит много перелетов.

— Расскажи, какие сильные стороны есть у Олега Браташа и Павла Десяткова?

— У нас есть еще один тренер — Максим Петрович Семенов. Могу сказать, что они все хорошо друг друга дополняют. Главный тренер подсказывает какие-то нюансы на скамейке, Павел Николаевич говорит, кто выходит на лед. Они распределили роли и вместе движутся в одну сторону. Мне кажется, что для них это тоже большой вызов.

— Мог ли ты сам выбирать команду этим летом или никто в СКА твоего мнения не спрашивал?

— У меня был действующий контракт, поэтому я не мог ничего решать. Я думал, что меня не будут обменивать, но руководство посчитало по-другому. Воспринял этот переход позитивно, потому что нет смысла париться над тем, что ты не можешь поменять.

— Насколько приятно, что стал снова получать больше игрового времени? Возможно, уже подзабыл это чувство?

— Нет, я не забыл это чувство, потому что не так много времени прошло после «Сочи», в который я приезжал на такие же роли. Каждый хоккеист рад, когда он может много играть и помогать команде. Когда я переходил в СКА, то команда шла на первом месте, больше всех забивала и меньше всех пропускала — все было идеально. И тогда, конечно, было не совсем понятно, чем я могу усилить команду, которая лидирует с большим отрывом. Возможно, взяли меня, чтобы раздевалка веселее стала. Сейчас я очень хочу провести весь сезон в одной команде.

— Ты удивился, когда СКА выдал серию из пяти поражений подряд?

— Я думаю, что для лиги это здорово в плане хайпа, но я не сомневаюсь, что СКА попадет в плей-офф и будет бороться за кубок. Просто я считаю, что очень сложно быстро направить большое количество новых игроков в одно русло, для этого нужно время. Мне нравится, что мы стали больше играть, ведь если сейчас даже выиграть двадцать игр подряд, то нет гарантий, что ты попадешь в плей-офф. Жалко, что мы с «Трактором» сыграли все четыре матча в сентябре. Они начали сезон не лучшим образом, а это значит, что мы не сможем оценить их настоящую силу, когда они разыграются.

Фото ХК «Лада»

В Америке прибавил как хоккеист

— Сейчас в Магнитогорске идет ремонт полосы в аэропорту, поэтому до города приходится добираться на автобусах. Как тебе эти ощущения? Возможно, вспомнил АХЛ?

— Да, конечно, вспомнил это все. Больше всего не люблю после игры на автобусах ездить, потому что спине нужно отдохнуть, а не получается. Но вообще у нас было хорошее настроение, играла музыка, поэтому время пролетело быстро. Нам сложнее бывает возвращаться домой, потому что аэропорт находится в Самаре. Обычно ведь ты прилетаешь и думаешь, что скоро будешь дома, а тут еще надо доехать из Самары до Тольятти.

— Как иностранцы ведут себя в раздевалке?

— Когда у них пришла уверенность, то они начали подбадривать всех ребят и общаться с ними, хотя, как выяснилось, у нас в команде мало кто знает английский язык. Космачука мы недавно сводили в баню, ему очень понравилось. Он сказал, что, когда вышел из парилки, чуть Иисуса не увидел. Джозефса мы пока в баню не заманили, но я думаю, что в скором времени он пойдет, как и Росандич.

— Что интересного успел найти в Тольятти? Какие фишечки есть у этого города? Что там нужно первым делом посмотреть?

— Первым делом стоит посетить амбарные бани — это фантастика, я был очень удивлен, когда увидел здесь такие хорошие бани. Они находятся прямо напротив Волги, сейчас там вода чистая, можно окунуться и охладиться, также можно снять лодку. Мне нравится, что здесь очень много леса, воздух действительно свежий, здесь с этим все хорошо. Также мне нравится, что в городе очень широкие дороги — это удобно. Есть прикольные рестораны на берегу Волги, в которых вкусно кормят.

— За время, проведенное в Тольятти, поняли ли вы, насколько фанаты изголодались по большому хоккею? Узнают ли вас на улице? Встречают ли болельщики после игр?

— Это мы начали ощущать сразу. После первых предсезонных игр болельщики подходили и благодарили за игру. Здесь нас реально узнают, виден интерес к хоккею — по городу плакаты висят, на матчах постоянно полные трибуны.

— Местный автозавод не предлагал стать амбассадором «Лады»?

— Пока нет, но наш пиар-менеджер намекал мне, что что-то такое будет. Когда я был в «Сочи» еще до отъезда в Америку и ездил на ВАЗ-2114, мы отправили официальное письмо «Ладе», в котором предложили, чтобы я рекламировал их автомобили. Мне это было очень интересно, но, конечно, просто так рекламировать их было бы не очень прикольно, поэтому я хотел, чтобы они дали какую-нибудь машину. В итоге они ответили, что им это не нужно. Я очень удивился, когда вернулся из Америки и увидел, что «Лада» стала одним из главных спонсоров КХЛ.

Фото ХК «Лада»

— Ты не считаешь, что твоя поездка в Америку была авантюрой? Мне кажется, что у тебя не было никакого четкого плана.

— Если честно, то четкого плана действительно не было, я просто хотел постараться попасть в первую команду. Не думаю, что я бы уехал из России, если бы у меня было хорошее предложение от команды КХЛ. Единственное, о чем я жалею, — это то, что я попал не в тот момент не в то место. Я не снимаю с себя ответственности, но даже Лукас Райхел, которого задрафтовали в первом раунде и называли новым Драйзайтлем, играл в АХЛ.

— Что ты для себя осознал в Америке?

— Я думаю, что человек начинает больше осознавать по мере взросления. Сомневаюсь, что я бы развивался как-то иначе, если бы остался в России. Как человек я не изменился, как хоккеист я прибавил. Мне очень нравилось, что в Америке у нас было много свободного времени на льду. Ты мог остаться после тренировки и отрабатывать то, что хочешь. Я, например, всегда оставался и бросал по воротам, поэтому бросок у меня там стал лучше, чем был.

— Были ли моменты за два сезона в АХЛ, когда вас могли поднять в первую команду?

— Да, во второй сезон меня должны были поднять в основную команду, я начал набирать много очков в АХЛ. В тот год я преодолел себя и вылез из сложной ситуации. На предсезонке я до самого конца был в лагере «Чикаго», но в итоге меня не взяли на выезд с основной командой и сказали, чтобы я поиграл в АХЛ. Сначала я думал, что буду играть в первом звене, как это было годом ранее, но они спустили пять человек с односторонним контрактом в АХЛ, поэтому они физически не могли поставить меня в первое звено. В итоге я выходил в четвертом, но меня это не устраивало, поэтому я много работал и не опускал руки, начал чаще брать игру на себя, обыгрывал соперников на синей линии. Меня подняли в звено к Райхелу, мы начали набирать очки, и мне сказали, что скоро меня поднимут в НХЛ. Потом случились известные февральские события, а в Чикаго была большая украинская диаспора, поэтому как-то все заглохло. Но я доиграл тот сезон в АХЛ, меня все подбадривали.