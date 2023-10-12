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Сегодня, 09:00

«Писали, что наш потолок — это оттолкнуться от дна. Это только раззадоривает». Интервью игрока команды-сенсации

Михаил Зислис
Обозреватель
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист «Лады» Андрей Алтыбармакян.
Андрей Алтыбармакян.
Фото ХК «Лада»
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Андрей Алтыбармакян — о суперстарте «Лады».

Нападающий Андрей Алтыбармакян перед прошлым сезоном вернулся в КХЛ после двухлетнего пребывания в системе «Чикаго». Игрок стал лидером «Сочи», откуда перед дедлайном был обменян в СКА. В армейском клубе закрепиться не удалось — в плей-офф Алтыбармакян провел всего один матч. В итоге перед нынешним сезоном Андрей стал одним из игроков, обменянных из СКА в «Ладу». В интервью «СЭ» нападающий рассказал об успешном старте тольяттинцев, обмене из СКА и поездке в Северную Америку.

Разбили обе губы

В матче против «Трактора» ты попал под мощный силовой прием Сергея Телегина, которому дали 5 минут за удар в голову. Расскажи, как это было?

— Я видел его по касательной, но думал, что успею обработать шайбу и выведу Диму Кугрышева «один в ноль». После удара я не понял, что произошло, — просто упал и увидел свой соскочивший шлем. Сознание я не терял, но сначала не мог вспомнить момент. Потом посмотрел видео, и картинка пришла в голову. Мне разбили обе губы, было немного крови.

После просмотра этого эпизода ты можешь сказать, кто виноват? Это Телегин сыграл грубовато или ты, возможно, переоценил себя, когда подумал, что успеешь обработать шайбу?

— Я не думаю, что виноват в этой ситуации. Я обрабатывал шайбу, он мог сыграть мне в плечо, но пошел так. Не думаю, что кто-то намеренно бьет в голову. Если ему дали штраф, то значит, что он виноват. После этого эпизода я подъехал к судьям и спросил, какой штраф выпишут Телегину. Они мне сказали, что если бы я без сознания лежал, то дали бы 5+20. Но я не давил на них, мне просто было интересно. Я бы мог уйти в раздевалку, отлежаться там и выйти в следующем периоде, но меня это очень бесит. Я считаю, что если игрок ушел в раздевалку, то он не должен в этом матче уже появляться на льду.

Бывало ли такое, что уходили в раздевалку после подобных приемов?

— Я не так много ударов в голову пропускал, потому что она у меня всегда поднята. Бывало, что в раздевалку уходил, но там была травма другой части тела.

Вы сыграли с «Трактором» уже четыре матча. Возможно, у вас появилась какая-то ненависть друг к другу? В одной из игр Максим Березин расколол Виталия Кравцова, в результате чего он выбыл на месяц. Чувствовалось ли, что может последовать какой-то ответ?

— Если честно, то не думаю, что это был какой-то ответный «привет». А если бы такое было, то мне кажется, что это случилось бы в той игре, когда Кравцов получил травму.

— «Лада» сейчас идет в лидерах конференции, хотя никто не ожидал, что команда будет бороться хотя бы за плей-офф. Какая у вас реакция внутри команды на такие результаты?

— Никакой эйфории от побед у нас нет, просто у всех в команде хорошее настроение на тренировках и в раздевалке. Тренерский штаб держит нас в ежовых рукавицах, даже после «Куньлуня» было собрание, на котором меня выделяли на видео не в хорошем плане, но все по делу. Команда держится нормально. У нас сейчас много травмированных, и все в команде понимают, что от каждого зависит результат. Никто не ликует, все скромно делают свое дело.

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Есть ли у тебя внутри какой-нибудь вау-эффект от таких результатов, или ты ожидал, что вы будете побеждать?

— Я понимаю, что предсезонные матчи ничего не решают, но если честно, то после побед над «Ак Барсом» и «Магниткой» у меня появилась уверенность, что мы сможем бороться. Я был изначально уверен, что в нашей команде есть хорошие качества — меньшинство, например, которому мы уделяли много внимания. И оно в сентябре нам очень хорошо помогло. Да, с большинством где-то не клеится, но это из-за того, что игроки часто меняются по причине травм некоторых основных ребят. А в равных составах можно хорошо играть, если система была построена на сборах. Было не очень приятно начинать сборы за два месяца до старта, но, как видите, это было не зря.

Многие эксперты скептически относились к перспективам «Лады» в этом сезоне. Возможно, это помогло вам стать сильнее и злее?

— Да, даже после побед на предсезонке некоторые наши болельщики писали, что наш потолок — это оттолкнуться от дна. На самом деле это помогает, когда ты с общественным мнением борешься. Мы только раззадориваемся от этого, если честно.

Фото ХК «Лада»

Думал, что СКА не будет обменивать меня

В победных матчах «Лада» пропускает мало шайб, очень многое в команде держится на Подъяпольском. Утомляет ли вас игра в таком стиле, ведь, по сути, вам нельзя ошибиться?

— Ты начинаешь об этом думать только в последние 10 минут третьего периода, ведь согласитесь, что было бы обидно хорошо играть 50 минут, а в конце ошибиться и отдать весь матч. Поэтому в такие моменты мы играем попроще. Я не могу сказать, что меня утомляет наша игра, мы пытаемся идти в атаку и рисковать. Просто нужно понимать, что есть разница в риске за пять минут до конца третьего периода и в риске в середине второго. Всегда надо помнить, что за тобой есть еще 20 человек в команде, которые ловят на себя шайбы и тоже хотят победить.

Перед началом сезона мало кто знал о существовании Троя Джозефса, а он приехал и забивает почти в каждом матче. Расскажи поподробнее о нем.

— Я думаю, что сыграла свою роль небольшая эйфория. Человек впервые оказался в России, для него здесь все новое — в такие моменты появляется адреналин внутри, игроку хочется, чтобы команда его поддерживала, поэтому он сразу старается показать свои лучшие качества. Поэтому легионеры нас повели за собой на старте, когда команда в себя еще не очень верила, — честь им и хвала. Главное, чтобы их физические кондиции были на хорошем уровне, потому что нам предстоит много перелетов.

Расскажи, какие сильные стороны есть у Олега Браташа и Павла Десяткова?

— У нас есть еще один тренер — Максим Петрович Семенов. Могу сказать, что они все хорошо друг друга дополняют. Главный тренер подсказывает какие-то нюансы на скамейке, Павел Николаевич говорит, кто выходит на лед. Они распределили роли и вместе движутся в одну сторону. Мне кажется, что для них это тоже большой вызов.

Мог ли ты сам выбирать команду этим летом или никто в СКА твоего мнения не спрашивал?

— У меня был действующий контракт, поэтому я не мог ничего решать. Я думал, что меня не будут обменивать, но руководство посчитало по-другому. Воспринял этот переход позитивно, потому что нет смысла париться над тем, что ты не можешь поменять.

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Насколько приятно, что стал снова получать больше игрового времени? Возможно, уже подзабыл это чувство?

— Нет, я не забыл это чувство, потому что не так много времени прошло после «Сочи», в который я приезжал на такие же роли. Каждый хоккеист рад, когда он может много играть и помогать команде. Когда я переходил в СКА, то команда шла на первом месте, больше всех забивала и меньше всех пропускала — все было идеально. И тогда, конечно, было не совсем понятно, чем я могу усилить команду, которая лидирует с большим отрывом. Возможно, взяли меня, чтобы раздевалка веселее стала. Сейчас я очень хочу провести весь сезон в одной команде.

Ты удивился, когда СКА выдал серию из пяти поражений подряд?

— Я думаю, что для лиги это здорово в плане хайпа, но я не сомневаюсь, что СКА попадет в плей-офф и будет бороться за кубок. Просто я считаю, что очень сложно быстро направить большое количество новых игроков в одно русло, для этого нужно время. Мне нравится, что мы стали больше играть, ведь если сейчас даже выиграть двадцать игр подряд, то нет гарантий, что ты попадешь в плей-офф. Жалко, что мы с «Трактором» сыграли все четыре матча в сентябре. Они начали сезон не лучшим образом, а это значит, что мы не сможем оценить их настоящую силу, когда они разыграются.

Хоккеист «Лады» Андрей Алтыбармакян.
Фото ХК «Лада»

В Америке прибавил как хоккеист

Сейчас в Магнитогорске идет ремонт полосы в аэропорту, поэтому до города приходится добираться на автобусах. Как тебе эти ощущения? Возможно, вспомнил АХЛ?

— Да, конечно, вспомнил это все. Больше всего не люблю после игры на автобусах ездить, потому что спине нужно отдохнуть, а не получается. Но вообще у нас было хорошее настроение, играла музыка, поэтому время пролетело быстро. Нам сложнее бывает возвращаться домой, потому что аэропорт находится в Самаре. Обычно ведь ты прилетаешь и думаешь, что скоро будешь дома, а тут еще надо доехать из Самары до Тольятти.

— Как иностранцы ведут себя в раздевалке?

— Когда у них пришла уверенность, то они начали подбадривать всех ребят и общаться с ними, хотя, как выяснилось, у нас в команде мало кто знает английский язык. Космачука мы недавно сводили в баню, ему очень понравилось. Он сказал, что, когда вышел из парилки, чуть Иисуса не увидел. Джозефса мы пока в баню не заманили, но я думаю, что в скором времени он пойдет, как и Росандич.

Что интересного успел найти в Тольятти? Какие фишечки есть у этого города? Что там нужно первым делом посмотреть?

— Первым делом стоит посетить амбарные бани — это фантастика, я был очень удивлен, когда увидел здесь такие хорошие бани. Они находятся прямо напротив Волги, сейчас там вода чистая, можно окунуться и охладиться, также можно снять лодку. Мне нравится, что здесь очень много леса, воздух действительно свежий, здесь с этим все хорошо. Также мне нравится, что в городе очень широкие дороги — это удобно. Есть прикольные рестораны на берегу Волги, в которых вкусно кормят.

За время, проведенное в Тольятти, поняли ли вы, насколько фанаты изголодались по большому хоккею? Узнают ли вас на улице? Встречают ли болельщики после игр?

— Это мы начали ощущать сразу. После первых предсезонных игр болельщики подходили и благодарили за игру. Здесь нас реально узнают, виден интерес к хоккею — по городу плакаты висят, на матчах постоянно полные трибуны.

&laquo;Лада&raquo; проиграла &laquo;Трактору&raquo; на&nbsp;старте КХЛ. Возвращение легенды: как «Лада» провела свой первый матч в КХЛ за пять лет

Местный автозавод не предлагал стать амбассадором «Лады»?

— Пока нет, но наш пиар-менеджер намекал мне, что что-то такое будет. Когда я был в «Сочи» еще до отъезда в Америку и ездил на ВАЗ-2114, мы отправили официальное письмо «Ладе», в котором предложили, чтобы я рекламировал их автомобили. Мне это было очень интересно, но, конечно, просто так рекламировать их было бы не очень прикольно, поэтому я хотел, чтобы они дали какую-нибудь машину. В итоге они ответили, что им это не нужно. Я очень удивился, когда вернулся из Америки и увидел, что «Лада» стала одним из главных спонсоров КХЛ.

Фото ХК «Лада»

Ты не считаешь, что твоя поездка в Америку была авантюрой? Мне кажется, что у тебя не было никакого четкого плана.

— Если честно, то четкого плана действительно не было, я просто хотел постараться попасть в первую команду. Не думаю, что я бы уехал из России, если бы у меня было хорошее предложение от команды КХЛ. Единственное, о чем я жалею, — это то, что я попал не в тот момент не в то место. Я не снимаю с себя ответственности, но даже Лукас Райхел, которого задрафтовали в первом раунде и называли новым Драйзайтлем, играл в АХЛ.

Что ты для себя осознал в Америке?

— Я думаю, что человек начинает больше осознавать по мере взросления. Сомневаюсь, что я бы развивался как-то иначе, если бы остался в России. Как человек я не изменился, как хоккеист я прибавил. Мне очень нравилось, что в Америке у нас было много свободного времени на льду. Ты мог остаться после тренировки и отрабатывать то, что хочешь. Я, например, всегда оставался и бросал по воротам, поэтому бросок у меня там стал лучше, чем был.

Были ли моменты за два сезона в АХЛ, когда вас могли поднять в первую команду?

— Да, во второй сезон меня должны были поднять в основную команду, я начал набирать много очков в АХЛ. В тот год я преодолел себя и вылез из сложной ситуации. На предсезонке я до самого конца был в лагере «Чикаго», но в итоге меня не взяли на выезд с основной командой и сказали, чтобы я поиграл в АХЛ. Сначала я думал, что буду играть в первом звене, как это было годом ранее, но они спустили пять человек с односторонним контрактом в АХЛ, поэтому они физически не могли поставить меня в первое звено. В итоге я выходил в четвертом, но меня это не устраивало, поэтому я много работал и не опускал руки, начал чаще брать игру на себя, обыгрывал соперников на синей линии. Меня подняли в звено к Райхелу, мы начали набирать очки, и мне сказали, что скоро меня поднимут в НХЛ. Потом случились известные февральские события, а в Чикаго была большая украинская диаспора, поэтому как-то все заглохло. Но я доиграл тот сезон в АХЛ, меня все подбадривали.

Андрей Алтыбармакян
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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