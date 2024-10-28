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Сегодня, 16:45

В «Амуре» все-таки уволили главного тренера. Мартемьянова сделали виноватым во всех неудачах

«Амур» объявил об отставке главного тренера Андрея Мартемьянова
Иван Богун
Корреспондент
Бывший главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов
Андрей Мартемьянов был уволен с поста главного тренера «Амура».
Фото ХК «Амур»
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Однако спрашивать в Хабаровске нужно далеко не только с отправленного в отставку специалиста.

Было бы странно, если бы руководство «Амура» с его подходом к комплектованию, непереоцененными амбициями и подпотолочным составом простило Андрею Мартемьянову ужасные 0:15 по итогам последних трех матчей команды. Сегодня в Хабаровске решили не устраивать чистку ростера и парад расторжений, как это сделали не так давно в Астане, а ограничились еще одной жертвой на тренерском мостике.

Однако виноваты ли в затяжном кризисе дальневосточников только Мартемьянов и его помощник Евгений Федоров, уволенный несколькими днями ранее, когда у хабаровчан весь сезон исполняют роль дружелюбных привидений Алекс Гальченюк и Александр Хохлачев с годовыми зарплатами под 80 миллионов рублей, а другие нападающие не способы наскрести хотя бы один голик в матче против открытой и играющей «Северстали»? Снимать ответственность с хоккеистов в этой ситуации точно нельзя. Как и с генерального менеджера клуба Вадима Покотило, который с огромным бюджетом не стеснялся раздавать контракты намного выше рынка тем, кто по разным причинам оказался не нужен топ-клубам.

Хоккей Мартемьянова действительно можно назвать устаревшим. Во многом именно уральского жигана имел в виду бывший босс «Сибири» Кирилл Фастовский, когда в одном из своих интервью употребил выражение «заскорузлые консерваторы». И пока игровые тренды менялись, а остальные коллеги становились гибче, он оставался верным своим рабоче-крестьянским игровым принципам. Но гибкости его командам зачастую не хватало не в регулярках, а на стадии плей-офф. Что же пошло не так в этом сезоне?

Главный тренер &laquo;Амура&raquo; Андрей Мартемьянов (справа) и&nbsp;тренер защитников Виталий Атюшов. «Амур», спасибо за сезон? Хабаровский клуб — один из лидеров по зарплатам, но идет на предпоследнем месте

Кажется, чуть ли не главной проблемой Мартемьянова стало отсутствие сильных помощников, на которых в предыдущие годы очень многое держалось в его штабе. Прошлой весной «Амур» лишился сразу двух топовых специалистов: старшего тренера Евгения Шалдыбина, отвечавшего за оборону и меньшинство, а также Алексея Жигарева, работавшего с вратарями.

Если без своего старого друга и «гения большинства» Константина Шафранова, с которым Мартемьянов разминулся сразу после Екатеринбурга, он еще справлялся, то после ухода Шалдыбина его зыбкая конструкция рухнула, лишившись ключевой опоры. Вот только в «Амуре» от уехавшего в «Сочи» Шалдыбина, как утверждают некоторые Telegram-каналы, не отказывались. Как же тогда получилось, что они оказались в других клубах?

Бывший главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов
Фото ХК «Амур»

Ответ нелеп до невозможности. Дав прошлой весной новый контракт Мартемьянову до начала плей-офф, в Хабаровске просто забыли продлить его помощников. Кажется, на радостях от собственного соглашения попросить за своих ассистентов у губернатора края забыл и сам Андрей Алексеевич. Пока клубные боссы радовались попаданию в кубковую восьмерку «Востока», другие клубы подсуетились, заблаговременно ударив по рукам с ликвидными специалистами.

В ближайших матчах исполнять обязанности главного тренера будет белорус Виктор Костюченок, заменивший в прошедшее межсезонье Шалдбыина. Но главное — уже во встрече с «Динамо» на лавку встанет генменеджер «Амура» Вадим Покотило. Он должен взвалить на себя работу с нападающими. Имел ли его в виду генеральный директор «тигров» Евгений Лугин, говоря о том, что считает Мартемьянова не единственным виновником сложившейся ситуации? Как бы то ни было, в Хабаровске 52-летний управленец заслужил репутацию непотопляемого человека, и ждать его скорого ухода будет крайне наивно.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов

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