Сегодня, 19:00
— В последнее время у вас опять появились проблемы с игрой.
— С «Барысом» мы провалили матч, потом провалили встречу с «Ладой». Бывают такие игры. Сегодня (в матче против «Сочи» — 3:2 ОТ) тоже очень плохо играли в первом периоде. Но это же хоккей! Сейчас многие команды подравнялись. Иногда так происходит, что одна-вторая залетают, и игра уже не идет. Как это случилось с той же «Ладой».
— Вы позвали много игроков из «Северстали», и главный тренер «Магнитки» тоже из этой команды. Превращаетесь в «Северсталь»? Да, приглашенные игроки — сильные, но череповецкая команда не была лидером.
— Давайте порассуждаем. Летом мы сделали офершит (предложение ограниченно свободному агенту с истекшим контрактом в другом клубе. — Прим. «СЭ») Гераськину и Алистрову. Последний не имеет отношение к «Северстали». К тому же вы не знаете, с кем мы вели переговоры, каких именно игроков планировали пригласить в команду. По сравнению с прошлым сезоном состав «Металлурга» поменялся больше чем на 50 процентов. И не все пришедшие игроки из «Северстали». Сначала из Череповца мы забрали только Робина Пресса. Петунина мы выменяли, и то это была инициатива Коростелева (которого «Магнитка» обменяла в «Северсталь». — Прим. «СЭ»). Вовченко тоже оказался на рынке, и мы его вырвали из лап другой команды в самый последний момент.
Если брать рынок, то это самые ходовые игроки. Не мое право обсуждать политику «Северстали» или любого другого клуба. Приглашенные нами хоккеисты появились на рынке, и мы их взяли. Был вариант с Жафяровым, я тоже хотел его пригласить, разговаривал с ним. Мы всегда в поиске, Сергей Гомоляко (спортивный директор «Магнитки». — Прим. «СЭ») звонит игрокам, иногда это просит сделать меня, чтобы объяснить что-то и исключить посторонние гадости, которые про меня говорят. Включая вас! Ха-ха!
— За последние шесть часов я слышал о вас от игроков только хорошее.
— Надеюсь, что вы не только слышали, но и услышали. Я вам еще перед матчем звезд говорил, что ни в одной команде КХЛ не было семь выходных. На Новый год точно не было ни одной команды, у кого было сразу три выходных.
— Когда что-то улучшается, мы стараемся говорить об этом.
— Сейчас у меня такой контингент игроков, с кем работать приятно. Те же ребята из «Северстали» поднялись на ступеньку выше.
— Поднялись ли?
— Сейчас времена поменялись. Когда в конце 90-х, будучи игроком, я приехал играть в «Динамо», мне задали вопрос: «Ну тут же Москва! Как вы справитесь?» Игроки, которых мы пригласили, стали старше, опытнее. Принцип формирования «Металлурга» не подразумевает наличия ярко выраженного первого звена. Мы взяли сильнейших хоккеистов из каких-то команд, Зернов с Карповым вышли на новый уровень, прибавили Юров с Гребенкиным. Наша команда — не «Северсталь». Это «Металлург» Магнитогорск.
Есть много других факторов. Тот же Пашка Акользин получал другие роли, нежели в прошлом сезоне.
— Что у вас за эпизод произошел в Тольятти на пресс-конференции?
— Есть определенный регламент. Есть пресс-атташе, который объявляет участников и ведет конференцию. Но не задает вопросы тренеру. Я ожидал этот вопрос (про неравноценный обмен защитника Григория Дронова. — Прим. «СЭ»). Меня взбесило даже не то, кто этот вопрос задает, а форма подачи этого вопроса. Почему человек, работающий в клубе соперника, утверждает, что Дронов является игроком топ-4? Даже если он является этим игроком, это не его дело. Если бы сидел корреспондент и задал бы этот вопрос, я устроил бы диалог. Я бы тоже мог задать провокационные вопросы про команду «Лада». Но есть этика! Мы шли по коридору пять минут, я был на телефоне по поводу тройного обмена, и пресс-атташе «Лады» это слышал. И от него же вдруг прилетел вопрос. Мы же не на базар пришли! Есть же регламент!
— Есть ли у вас противостояние с Сергеем Гомоляко?
— Нет. Более того, он меня защищает от многих тяжелых вопросов.
— И от Яковлева?
— Нет, от Яковлева я сам защищусь. Только у меня с ним и так очень хорошие отношения. Он авторитетный хоккеист, можете у него сами спросить. Что касается Сергея, мы можем по-разному смотреть на игру, но это рабочие моменты. Но по комплектованию команды мы — душа в душу.
— Чего Дронова-то обменяли на запасного вратаря?
— Если посмотреть статистику за сентябрь — Григорий шикарный защитник из топ-4 и бригады большинства. Он получал очень много игрового времени. 7 очков, хороший плюс-минус. Что случилось с ним дальше? Есть хоккеисты, которые меня в конце концов слушают и слышат. Взять ситуацию с Артемом Минулиным — он в начале сезона вообще не попадал в состав. Пришел я, новый тренер, у меня совсем другая тактика, другая подготовка. Ему нужно было время, чтобы перестроиться. И мы нашли общий язык, несмотря на его агента, как все утверждают. Он заиграл.
С Гришей произошла обратная ситуация. Он немножко сбавил, плюс у него пошли травмы. Есть такие «тепличные» хоккеисты, которые с детской школы идут наверх в домашних условиях: папа-мама рядом, потом невеста, жена, дети. Это все в конце концов приедается, и нужна смена обстановки, если только человек не суперпрофессионал. Искать стимул в своей работе, когда каждый день один и тот же дворец, те же лица — тяжело. Грише нужна была смена обстановки.
— Компенсация неравноценная.
— Если бы была компенсация лучше, мы бы взяли лучше. Мы не с бухты-барахты обменяли Дронова. Про все подводные камни я не могу рассказать.