Главный тренер магнитогорцев — о приглашении бывших лидеров череповчан Вовченко, Гераськина, отношениях с Гомоляко и удивительном обмене Дронова.

Усиление в дедлайн

— В последнее время у вас опять появились проблемы с игрой.

— С «Барысом» мы провалили матч, потом провалили встречу с «Ладой». Бывают такие игры. Сегодня (в матче против «Сочи» — 3:2 ОТ) тоже очень плохо играли в первом периоде. Но это же хоккей! Сейчас многие команды подравнялись. Иногда так происходит, что одна-вторая залетают, и игра уже не идет. Как это случилось с той же «Ладой».

— Вы позвали много игроков из «Северстали», и главный тренер «Магнитки» тоже из этой команды. Превращаетесь в «Северсталь»? Да, приглашенные игроки — сильные, но череповецкая команда не была лидером.

— Давайте порассуждаем. Летом мы сделали офершит (предложение ограниченно свободному агенту с истекшим контрактом в другом клубе. — Прим. «СЭ») Гераськину и Алистрову. Последний не имеет отношение к «Северстали». К тому же вы не знаете, с кем мы вели переговоры, каких именно игроков планировали пригласить в команду. По сравнению с прошлым сезоном состав «Металлурга» поменялся больше чем на 50 процентов. И не все пришедшие игроки из «Северстали». Сначала из Череповца мы забрали только Робина Пресса. Петунина мы выменяли, и то это была инициатива Коростелева (которого «Магнитка» обменяла в «Северсталь». — Прим. «СЭ»). Вовченко тоже оказался на рынке, и мы его вырвали из лап другой команды в самый последний момент.

Робин Пресс. Фото ХК «Металлург»

Если брать рынок, то это самые ходовые игроки. Не мое право обсуждать политику «Северстали» или любого другого клуба. Приглашенные нами хоккеисты появились на рынке, и мы их взяли. Был вариант с Жафяровым, я тоже хотел его пригласить, разговаривал с ним. Мы всегда в поиске, Сергей Гомоляко (спортивный директор «Магнитки». — Прим. «СЭ») звонит игрокам, иногда это просит сделать меня, чтобы объяснить что-то и исключить посторонние гадости, которые про меня говорят. Включая вас! Ха-ха!

— За последние шесть часов я слышал о вас от игроков только хорошее.

— Надеюсь, что вы не только слышали, но и услышали. Я вам еще перед матчем звезд говорил, что ни в одной команде КХЛ не было семь выходных. На Новый год точно не было ни одной команды, у кого было сразу три выходных.

— Когда что-то улучшается, мы стараемся говорить об этом.

— Сейчас у меня такой контингент игроков, с кем работать приятно. Те же ребята из «Северстали» поднялись на ступеньку выше.

— Поднялись ли?

— Сейчас времена поменялись. Когда в конце 90-х, будучи игроком, я приехал играть в «Динамо», мне задали вопрос: «Ну тут же Москва! Как вы справитесь?» Игроки, которых мы пригласили, стали старше, опытнее. Принцип формирования «Металлурга» не подразумевает наличия ярко выраженного первого звена. Мы взяли сильнейших хоккеистов из каких-то команд, Зернов с Карповым вышли на новый уровень, прибавили Юров с Гребенкиным. Наша команда — не «Северсталь». Это «Металлург» Магнитогорск.

Есть много других факторов. Тот же Пашка Акользин получал другие роли, нежели в прошлом сезоне.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Инцидент на пресс-конференции

— Что у вас за эпизод произошел в Тольятти на пресс-конференции?

— Есть определенный регламент. Есть пресс-атташе, который объявляет участников и ведет конференцию. Но не задает вопросы тренеру. Я ожидал этот вопрос (про неравноценный обмен защитника Григория Дронова. — Прим. «СЭ»). Меня взбесило даже не то, кто этот вопрос задает, а форма подачи этого вопроса. Почему человек, работающий в клубе соперника, утверждает, что Дронов является игроком топ-4? Даже если он является этим игроком, это не его дело. Если бы сидел корреспондент и задал бы этот вопрос, я устроил бы диалог. Я бы тоже мог задать провокационные вопросы про команду «Лада». Но есть этика! Мы шли по коридору пять минут, я был на телефоне по поводу тройного обмена, и пресс-атташе «Лады» это слышал. И от него же вдруг прилетел вопрос. Мы же не на базар пришли! Есть же регламент!

— Есть ли у вас противостояние с Сергеем Гомоляко?

— Нет. Более того, он меня защищает от многих тяжелых вопросов.

— И от Яковлева?

— Нет, от Яковлева я сам защищусь. Только у меня с ним и так очень хорошие отношения. Он авторитетный хоккеист, можете у него сами спросить. Что касается Сергея, мы можем по-разному смотреть на игру, но это рабочие моменты. Но по комплектованию команды мы — душа в душу.

— Чего Дронова-то обменяли на запасного вратаря?

— Если посмотреть статистику за сентябрь — Григорий шикарный защитник из топ-4 и бригады большинства. Он получал очень много игрового времени. 7 очков, хороший плюс-минус. Что случилось с ним дальше? Есть хоккеисты, которые меня в конце концов слушают и слышат. Взять ситуацию с Артемом Минулиным — он в начале сезона вообще не попадал в состав. Пришел я, новый тренер, у меня совсем другая тактика, другая подготовка. Ему нужно было время, чтобы перестроиться. И мы нашли общий язык, несмотря на его агента, как все утверждают. Он заиграл.

С Гришей произошла обратная ситуация. Он немножко сбавил, плюс у него пошли травмы. Есть такие «тепличные» хоккеисты, которые с детской школы идут наверх в домашних условиях: папа-мама рядом, потом невеста, жена, дети. Это все в конце концов приедается, и нужна смена обстановки, если только человек не суперпрофессионал. Искать стимул в своей работе, когда каждый день один и тот же дворец, те же лица — тяжело. Грише нужна была смена обстановки.

— Компенсация неравноценная.

— Если бы была компенсация лучше, мы бы взяли лучше. Мы не с бухты-барахты обменяли Дронова. Про все подводные камни я не могу рассказать.