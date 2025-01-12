Поговорили о жизни с одним из самых ярких российских тренеров.

Андрей Разин в 2024 году выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина. Первый же сезон в качестве главного тренера магнитогорцев получился идеальным. А в декабре редакция «СЭ» провела традиционное голосование, по итогам которого Разин выиграл в номинации «Тренер года», обогнав футбольных коллег — Сергея Семака и Мурада Мусаева.

Тренер «Металлурга» всегда открыт для СМИ и уже много говорил о хоккейных победах и пути к Кубку Гагарина. Однако наша новая беседа открывает Разина с другой стороны. Детство, семья, путешествия и фильмы — об этих и других темах он рассказал в интервью «СЭ».

Спорт дал дорогу в жизнь

— Понимаете, с чем бы связали жизнь, если бы не хоккей?

— В моей жизни был момент, когда я висел на волоске в хоккее и спорте. Вытащил счастливый билет, хотя мог закончить карьеру. Мне было 20 лет, ни одна команда не хотела меня брать. Приехал «Металлург» на товарищеские игры, меня пригласили в команду — так и остался в хоккее. А так, думаю, банально — пошел бы работать на завод. Это 90-е годы. Тольятти в то время был очень криминальным городом. Кто знает, куда бы привела моя дорога. Мог оказаться рабочим на заводе, мог, наверное, и в группировку какую-нибудь вступить. О том, чтобы стать детским тренером, тогда даже не думал, был очень молод. Скорее всего, пошел бы на завод, как и мои родители.

— Но были и другие, очень опасные дороги.

— В Тольятти было много криминала. Много людей снаркоманилось, причем в раннем возрасте. Один из моих одноклассников сидел в тюрьме. Одного убили. Один развивается в компьютерной индустрии, состоялся как личность. Многие вступали в криминальные группировки. Хорошо, что в конце концов оставались в бизнесе, когда криминал поутих. Спорт меня из этого всего вытащил.

— Вас пытались затянуть в криминальный мир? Тяжело сказать нет, когда растешь в таком окружении?

— Меня не пытались затянуть. Я от всего абстрагировался и следовал за своей целью. Родители всю жизнь проработали на заводе. Я с раннего возраста полюбил хоккей. Отец играл в хоккей с мячом и за заводскую команду уже с шайбой. Он меня привел, мне все понравилось. До сих пор помню, как в четыре года он поставил меня на лед во время перерыва хоккейного матча, я бросил вратарю и забил.

Конечно, он мне поддался, но воспоминание осталось на всю жизнь. После этого я шел напролом и знал, что буду хоккеистом. У меня была цель. Летом я самостоятельно тренировался, бегал кроссы, прыгал через барьеры, придумывал упражнения, когда приезжал к дедушке и бабушке. А в то время этого еще никто не делал. Друзья у меня были, но никто не звал пить вино или заниматься темными делами. Я все прошел стороной. Учеба и спорт — две мои цели в то время.

— Помните самую жуткую картину, которую видели в 90-е?

— Мы с отцом и сестрой шли с пляжа в Тольятти. Сели в автобус, он был полный. И вдруг ужасные крики. Один мужик другого пырнул ножом. Я не знаю почему, но водитель вдруг открыл дверь. Нападавший выбежал из автобуса. Как-то раз мы с мамой работали в огороде. Мимо нас бежит мужик, а за ним несутся два или три человека. А мне лет десять. Пробегают мимо, мама спрашивает: «Что случилось?» — «Да он человека зарезал». Такие моменты я видел.

— Часто дрались на улице?

— Приходилось. Было и такое: стою вечером на остановке, останавливается машина. Выбегают три человека, начинают меня обыскивать. Оказывается, пришла ориентировка, связанная с наркотиками. Спутали со мной, руки скрутили. Но отпустили.

В Магнитогорске была криминальная история. В 1998 году один товарищ предложил открыть бизнес: возить на продажу машины из Германии. Человек просто решил на мне заработать. Взял деньги, привез совсем плохие машины. Я сильно попал. Потом выбивал из него деньги. Спустя год выловил его и сильно избил. Он оказался сотрудником милиции. Меня скрутили, но, так как я был хоккеистом, быстро отпустили.

— Хоккеисты в 90-е имели протекцию?

— Расскажу историю. Я из Тольятти, но у меня никогда не было машины «Жигули». Хотя я мечтал о «восьмерке». В Магнитогорске мне выдали «Волгу». Ездил на ней в Тольятти, она постоянно ломалась, а сервиса не было. А в 1996 году я купил себе первую BMW 3. До сих пор поражаюсь, почему, когда я приехал в Тольятти, у меня ее не угнали. Ставил ее на обычную стоянку, а машина в то время считалась очень крутой. Повезло, наверное, пробивали, кто я такой. Никто ко мне не подходил и машину не трогал.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Воспитан в семье, где деньги очень тяжело зарабатывались

— Испытываете страсть к машинам или скорости?

— Нет. Я особо не мечтал о машинах. Ставил себе цель: купить квартиру, потом машину. Никогда не гнался за крутыми автомобилями. Если и появлялись деньги, никогда не тратил их все на супердорогие покупки. Но тогда, в 1996 году, появились деньги, получил премию. Появился вариант купить эту машину. Она была не новой. Мне она понравилась, я ее купил. Недавно приобрел себе очень хорошую машину. Но уже после того, когда было все. Я не отдал последние деньги на нее. Сейчас такое время в экономике, что не знаешь, что будет дальше. Помимо того что исполнил маленькую мечту, я еще вложил деньги в автомобиль.

— Как смотрите на молодых хоккеистов, которые с первых контрактов покупают премиальные автомобили?

— Я не лезу, это их жизнь, их деньги. Человек с раннего возраста тратил время и шел к цели. Может быть, покупка автомобиля — мечта всей жизни, которая сбылась. У хоккеистов есть папа, мама, жена, которые должны объяснить ценность денег. Мне без разницы, на чем ездят хоккеисты. Мне интересно только, как он играет.

— Помните, на что потратили первую большую зарплату?

— Одной покупки не вспомню. Когда играл в Тольятти, моя зарплата была 70 рублей. Это около 12 долларов. На тот момент «Сникерс» стоил пять рублей. Когда приехал в Магнитогорск, мне сначала дали контракт на 500 долларов, а через месяц, когда я выдал хороший старт сезона, мне переписали его и сразу выдали машину и квартиру. Из грязи — в князи.

— Голова не закружилась, когда резко выросли доходы?

— Нет. Я воспитан в семье, где деньги очень тяжело зарабатывались и считались. Мы с дедушкой в детстве всегда по утрам ходили на рыбалку. И рыбачили не просто так, а зарабатывали с продажи рыбы. Одно лето даже был заказ от соседей на 100 килограммов. Как сейчас помню, 1 кг рыбы стоил два рубля. 200 рублей — приличная сумма. Сам ездил с маленькой сестрой продавать на рынок картошку. Прекрасно понимал, как зарабатываются деньги, и разбрасываться ими я не никогда не хотел.

— Рыбу с дедушкой ловили сетями?

— Нет. Опускается грузило, приманка, а на кольце пять крючков. Ловили лещей, сомов, язей. Что-то оставляли себе на уху или жареху, что-то опускали в погреб или отдавали соседям.

Андрей Разин и его супруга Татьяна. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Выстраивать любовные отношения с супругой — интересный процесс

— Насколько Андрей Разин был популярен в юности среди девушек?

— В школе я был очень стеснительным молодым человеком. До 12 лет я носил очки, а еще в подростковом периоде на лице было много угрей. Я был стеснительным, потому что считал себя некрасивым мальчиком. Выходя отвечать к доске, всегда волновался и стеснялся. Спустя какое-то время понял, что не так уродлив. В общении с девушками проблем не было.

— В чем секрет счастливой семейной жизни?

— Прежде всего в любви, как бы это банально ни звучало. В доверии, в понимании друг друга, в возможности реализации, когда каждый ставит перед собой свои цели, при этом помогая и поддерживая друг друга. Дети — тоже стимул. Когда есть любовь, гармония, все бытовые проблемы преодолеваются. В семье прежде всего надо разговаривать, общаться, тогда отношения будут счастливыми.

— Вы романтик?

— Я больше оптимист. Всегда хочется верить в лучшее.

— Когда вы в последний раз дарили своей жене цветы?

— Ох, это очень тяжелый вопрос. Мне проще подарить жене квартиру, машину, украшения, чем цветы. В цветах я не силен, но в украшениях разбираюсь. С опытом это приходит. Понял, что девочкам нравятся украшения. А цветы вянут. Супруга сейчас сама себе их покупает, какие ей нравятся. Я редко угадываю. (Улыбается.)

— Что сложнее: завоевать сердце девушки или Кубок Гагарина?

— Это несопоставимые вещи. Выстраивать любовные отношения с супругой — интересный процесс. Это тоже одна из целей. Кубок — это любимая работа. Это тоже интересно.

— Александр Овечкин назвал себя подкаблучником. И в его словах это прозвучало вполне нормально. Вы можете сказать так же?

— С удовольствием назову себя подкаблучником. Одно дело, когда ты стоишь в магазине и видишь, как жена отбирает бутылку пива у несчастного мужика. А другое, когда моя супруга о чем-то просит меня, я делаю это с удовольствием. Так что тоже могу назвать себя подкаблучником.

— У вас на плече татуировка. Расскажете о ней?

— Да. Я проиграл спор супруге. Лет 15 назад был момент, когда я был не в лучшей форме. Мне было около 35, надо было заставить себя похудеть. Супруга меня простимулировала. Мы поспорили, я проиграл.

— В чем заключался спор?

— В том, что я похудею на определенное количество килограммов. Я спор проиграл и сделал татуировку.

— Это орел?

— Скорее ястреб или кто-то еще из этого семейства. Когда пришли в салон, супруга показала мне варианты. Мне понравился этот. Сделали татуировку на таком месте, что с годами не должна обвиснуть. Но в конце концов, когда сидел без работы в Екатеринбурге, пошел в тренажерный зал, занялся боксом и похудел больше чем на десять килограммов. Даже когда я заканчивал карьеру, я весил больше на три. Была цель — привести себя в хорошую форму, и я добился этого.

— Следующий вопрос подходит к этой теме. Илья Ковальчук назвал пиво напитком для восстановления. Согласны с ним?

— Все упирается в количество. Одна-две бутылки — это нормально. Я особо пиво не пью. Люблю его пить, когда хочется. На отдыхе, когда жарко, после хорошей тренировки или когда вышел из баньки. А есть хоккеисты, которые не останавливаются на одной-двух бутылках. Возьмите мое поколение. Ящиком иногда дело не заканчивалось! Пьянка — это не восстановление. То, что Ковальчук до сих пор держит себя в очень хорошей форме, означает, что пиво ему действительно хорошо помогает.

— Помните хоккеистов, которые проиграли борьбу со стаканом?

— Таких примеров очень много. И их больше, чем обратных: когда малоталантливые хоккеисты добивались успехов своим трудом. Необязательно, кстати, стакан губил людей. Казино, ставки — были другие способы запустить свою карьеру не туда.

— У вас есть привычки, от которых хочется избавиться?

— Нет. Больше всего боишься потерять работу. Когда ты работаешь, ты всегда в режиме, всегда есть цель. Одним словом — живешь! Тяжело быть безработным, тяжело искать какое-то занятие. Быт становится в тягость.

Путешествие в Дагестан

— Последний фильм, который произвел на вас ошеломительное впечатление?

— В кино я давно не ходил. В прошлом году смотрели «Мастер и Маргарита», нам понравилось. В основном смотрю детективные сериалы. Из последних понравился «Триггер». Из иностранных — очень хороший фильм «Джентльмены».

— А какой фильм вас разочаровал?

— Недавно смотрели «Бременских музыкантов», новую версию. Песни хорошие, а сюжет не зацепил.

— Ваше самое запоминающееся путешествие?

— Их очень много. У меня выбор всегда делает супруга. Могу сразу назвать, что не понравилось: в позапрошлом году мы летали на Кубу. Полное разочарование. Потому что мы лет восемь — десять назад были там, и страна была совсем другой. А сейчас все очень грустно. Путешествовать мы любим, много приятных воспоминаний. Нам нравятся многие страны, жалко, что сейчас тяжело съездить в Европу, но прошлым летом у нас получилось. Побывали в Будапеште, в Мюнхене, в Фюссене.

— У вас больше туристический отдых, а не лежание на пляже?

— Мне больше нравится отдохнуть на лежаке, но моя супруга — молодец. Она всегда нас ведет за собой. Я такой человек, что мне тяжело собраться и куда-то пойти. Для меня самое главное — начать, а дальше меня уже не остановить. Очень благодарен супруге, что она открыла для меня Дагестан. Где мы лазили по горам и где я чуть не сорвался.

— Как это произошло? Был обрыв?

— Не совсем, конечно, обрыв, но кувырком я бы там покатился, и косточки переломал, если бы не сгруппировался.

— Дагестан — это ведь еще и вкусная кухня.

— Конечно. И мясо, и национальные изделия из теста. Плюс, конечно, реки. Мы в Дагестане сплавлялись на лодках. Это тяжело, мои колени не позволяют ощутить все прелести. Но в то же время очень интересно, красиво и романтично. Переночевать в палатке под миллионами звезд в 50 лет — это круто.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уважаю в людях трудолюбие и честность

— Какие качества характера вы уважаете в людях?

— Прежде всего трудолюбие. Без этого вообще никуда. Человек может быть талантлив, но если он не делает для своего таланта ничего, то просто прожигает жизнь. Честность, конечно. Не люблю, когда люди нагло врут в лицо.

— Если идти от обратного — в раздевалке никогда не потерпите лентяев и врунов?

— Конечно. Я человек прямой. Мне лучше высказаться, чем копить в себе. Поэтому я могу честно все сказать в лицо. Иногда это может быть неправильно, но я такой и считаю, что это правильно.

— Был в вашей жизни человек, оказавший особое влияние на ваш характер и убеждения?

— Таких людей было много, кто хотел вставить мне палки в колеса. Но не было такого, чтобы я пытался кому-то что-то доказать. Прежде всего делал это для самого себя. Расскажу историю. Когда я пришел в детский хоккей и тренировал ребят 2002 года рождения, когда им было по шесть-семь лет, Борис Александрович Майоров предложил мне возглавить сборную 1996 года. А президент федерации хоккея Владислав Александрович Третьяк сказал мне: «Андрей, вот когда ты докажешь, что ты — хороший тренер, тогда мы тебе и дадим сборную». Вот я и до сих пор это Владиславу Александровичу доказываю.

— Получается, Борис Майоров предложил вашу кандидатуру?

— Борис Александрович предложил эту должность мне. Я согласился. А человек на ступеньку выше решил ситуацию не в мою пользу. Думаю, Владислав Александрович сейчас и не помнит этот разговор. Тогда я был только в начале тренерской карьеры. И Владислав Александрович имел полное право на такое решение. Этот разговор засел занозой у меня, и я был мотивирован доказать, что я могу.

— Когда вы в последний раз плакали?

— Когда умер отец. Рак — такая болезнь... Две недели, и человека нет. Это очень тяжело пережить. Не дай бог кому-нибудь такие чувства. Это тяжелая утрата до сих пор. Отец всегда был рядом. Он многое для меня сделал. И не только в плане спорта, но и в становлении личности.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С удовольствием ушел в тренерство

— После победы в Кубке Гагарина вы стали популярнее?

— Наверное. В Магнитогорске-то понятно, что везде узнают. По России это тоже чувствуешь. Узнают, фотографируются, просят автографы.

— За последнее время необычные знакомства были?

— Не сказал бы. Блогеры просят дать интервью. В Екатеринбурге, где я живу, стало больше знакомых. Юмористы из «Уральских пельменей», которые дружили со мной во времена работы в «Автомобилисте», потом обиделись на меня из-за одной ситуации, связанной с одним хоккеистом. А после победы в Кубке Гагарина слышал, что они говорят: мы с ним дружим.

— Почему вам нравится то, чем вы сейчас занимаетесь?

— Я в своей жизни перепробовал очень многие сферы, в том числе вне хоккея. Где-то у меня получалось, где-то нет. А в хоккее я как рыба в воде. Мне нравится работать, учиться, совершенствоваться. Все это доставляет мне удовольствие.

— Время, когда вы занимались бизнесом, отбило желание возвращаться в эту сферу? Максим Сушинский, Игорь Ларионов и другие известные экс-хоккеисты закрепились в этом деле.

— И все они вернулись в хоккей. Хотя у того же Сушинского прибыльный бизнес, но все равно, уверен, он был бы не против вернуться в хоккей в любом качестве. Бизнес отнимает много времени. Надо быть полностью погруженным во все процессы. Те, кто думает, что можно вложиться в бизнес и ждать прибыли, глубоко ошибаются. Вам нужно все контролировать самому. Работая в строительной сфере, я старался все это делать. И это приносило определенный доход. Но мне это не нравилось, я это ненавидел. Поэтому я с удовольствием ушел в тренерство, потеряв на первых порах в финансовом плане в десятки раз. Зато занялся делом, которое мне нравится.

— Ваша дочь тоже в спорте, занимается фигурным катанием. Как это получилось?

— В два года она попросила купить ей коньки. Она встала на лед, упала, но сама поднялась. Ей это нравится, поэтому она занимается. Она с удовольствием ходит на тренировки, общается в коллективе. Фигурное катание — это дисциплина, подтянутая фигура. Я только за ее увлечение. Но мы не стремимся, чтобы наша дочь стала олимпийской чемпионкой. Это не вершина жизни. Я хорошо знаю Ильназа Загитова, папу Алины Загитовой, и прекрасно понимаю, что после того как ты выиграл все что можно в спорте, жизнь на этом не заканчивается, а только начинается. Поэтому самое главное, чтобы мои дети были здоровы и счастливы.

— А если ваша дочь скажет, что хочет стать олимпийской чемпионкой, вы же не будете ее отговаривать?

— Она прежде всего должна сказать это себе. Конечно, я сделаю все, чтобы она шла к этой цели, но по головам других людей не пойду.

— Какой совет вы бы дали себе 20-летнему?

— Не лезь в бизнес, оставайся в хоккее и не трать свое время на что-то другое.