Скандал на предсезонке КХЛ: Разин увел «Металлург» со льда из-за жуткой травмы своего игрока!

Даниила Вовченко унесли на носилках.

Обычный предсезонный матч завершился скандалом. Игра Мемориала Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком» протекала достаточно спокойно, но взорвалась в середине третьего периода. Нападающий хозяев Даниил Вовченко входил в зону соперника, пригнулся и тут же получил чувствительный удар плечом в голову от защитника нижнекамцев Романа Абросимова.

Вовченко остался лежать на льду и не двигался. Игроки обеих команд тут же начали звать докторов, которые выбежали на лед, зафиксировали шею Вовченко с помощью специального устройства и укатили на носилках.

Арбитры несколько минут смотрели видеоповтор момента и в итоге решили не удалять Абросимова. Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин сначала саркастически поаплодировал судьям, а затем дал знак своим игрокам уходить со льда в знак протеста. Нижнекамцы остались, и судьям ничего не оставалось, кроме как зафиксировать техническое поражение «Металлурга».

Вовченко остается только пожелать здоровья — кажется, основной урон Даниил получил от удара головой об лед при падении. Разина понять можно — эмоциональный тренер был вне себя после такого инцидента со своим игроком. Но, кажется, в действиях Абросимова не было злого умысла — такие моменты происходят в каждом матче.