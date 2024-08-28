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Сегодня, 19:35

Скандал на предсезонке КХЛ: Разин увел «Металлург» со льда из-за жуткой травмы своего игрока!

Хоккеиста Вовченко унесли на носилках из-за жуткой травмы
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Даниил Вовченко получил тавму в матче с «Нефтехимиком».
Фото Скриншот трансляции
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Даниила Вовченко унесли на носилках.

Обычный предсезонный матч завершился скандалом. Игра Мемориала Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком» протекала достаточно спокойно, но взорвалась в середине третьего периода. Нападающий хозяев Даниил Вовченко входил в зону соперника, пригнулся и тут же получил чувствительный удар плечом в голову от защитника нижнекамцев Романа Абросимова.

Вовченко остался лежать на льду и не двигался. Игроки обеих команд тут же начали звать докторов, которые выбежали на лед, зафиксировали шею Вовченко с помощью специального устройства и укатили на носилках.

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Арбитры несколько минут смотрели видеоповтор момента и в итоге решили не удалять Абросимова. Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин сначала саркастически поаплодировал судьям, а затем дал знак своим игрокам уходить со льда в знак протеста. Нижнекамцы остались, и судьям ничего не оставалось, кроме как зафиксировать техническое поражение «Металлурга».

Вовченко остается только пожелать здоровья — кажется, основной урон Даниил получил от удара головой об лед при падении. Разина понять можно — эмоциональный тренер был вне себя после такого инцидента со своим игроком. Но, кажется, в действиях Абросимова не было злого умысла — такие моменты происходят в каждом матче.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
Андрей Разин
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