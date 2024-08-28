Оправдать поведение Разина невозможно. Тренер-чемпион не имеет права унижать других

КХЛ тоже должна обратить внимание на его слова на пресс-конференции после матча с «Нефтехимиком».

Мнение

Самый страшный, скандальный и местами позорный момент всего межсезонья произошел в Магнитогорске на Мемориале Ромазана. Нападающий Даниил Вовченко после силового приема со стороны защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова ударился головой об лед, видимо, потерял сознание и был увезен с площадки на носилках. Арбитры в моменте не углядели ничего криминального. Самый большой резонанс вызвал не сам эпизод, а последующая реакция со стороны главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

Он, не совладав с эмоциями, увел команду со льда в середине третьего периода, причем уральцам были засчитано поражение. Сложно вспомнить, когда такое происходило в КХЛ в последний раз. Этой выходкой дело не завершилось. На пресс-конференции Разин снова не сдержался и пошел во все тяжкие. Он произнес несколько некрасивых слов в адрес главного тренера «Нефтехимика». Чего стоит только фраза: «Как говорил Валерий Белоусов, лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев»! Заодно Разин потребовал осуждения Абросимова.

Найти причину для оправдания такого поведения тренера-чемпиона невероятно тяжело, какой бы страшной ни казалась на первый взгляд травма Вовченко. Разин и Леонтьев почти десять лет назад успели вместе поработать в тренерском штабе «Ижстали», но позднее их пути разошлись. О том, почему два специалиста до сих пор не зарыли топор войны, лучше спросить их самих. Это еще не повод публично унижать коллегу по нелегкому ремеслу.

Бедолаге Вовченко остается пожелать здоровья. Но все, с кем удалось пообщаться, признали прием Абросимова абсолютно чистым — от действующих игроков до ветеранов. Ни один человек не согласился с позицией Разина. Андрей Владимирович находится в таком возрасте и таком статусе, что должен научиться контролировать себя вне зависимости от того, что происходит на льду. Завтра ему, наверное, будет как минимум неудобно. Сейчас за него стыдно нам всем.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хоккейное сообщество привыкло посмеиваться над Романом Ротенбергом, который тоже бросался фразами типа «шрам на всю жизнь». Однако то, что сделал Разин, смотрится заметно хуже. Тренер, который выиграл титул, автоматически становится примером для подражания для всех остальных. И то, что сотворил главный тренер «Магнитки», не поддается никакому оправданию. КХЛ позиционирует себя как серьезная лига, а не междусобойчик для хулиганов. Как бы ни хотелось не доводить ситуации до крайности, но лига обязана отреагировать. С рук спускать это нельзя.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.