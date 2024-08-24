Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:30

«Барыс» неожиданно подписал игроков сборной России. Но не все в Казахстане этому рады

Антон Бурдасов и Виктор Антипин перешли в «Барыс»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты Антон Бурдасов и Виктор Антипин
Антон Бурдасов и Виктор Антипин.
Фото ХК «Трактор»
Telegram Дзен
Антон Бурдасов и Виктор Антипин перешли в команду из Астаны.

Антон Бурдасов и Виктор Антипин стали игроками «Барыса» и должны помочь этой команде выйти в плей-офф, а решения этой задачи будет достаточно для того, чтобы сезон для казахского клуба считался успешным.

Антон Бурдасов. «Трактор» расторг контракт с сильнейшим игроком за неделю до начала сборов. В чем виноват Бурдасов?

Напомним, что «Трактор» расторг контракт с Антоном Бурдасовым слишком поздно, уже практически все команды сформировали составы, но самое важное — потратили деньги, выделенные на сезон. Форвард хоть и нервничал в этот момент, но исключительно из-за ситуации с челябинским клубом. Когда речь заходила о будущем, то Бурдасов был невозмутимым. Прекрасно понимал, что работу найдет. И спокойно относился к тому, что придется подвинуться по деньгам, тем более что он получил компенсацию от «Трактора», да и вообще понимал, что сейчас не та ситуация, чтобы думать о деньгах.

Варианты появились быстро. Сначала был осторожный интерес из минского «Динамо». С крайними там есть проблема, а Дмитрию Квартальнову нужны были те, кто сумеет замыкать передачи Вадима Шипачева. Но до переговоров дело не дошло. То ли в Минске лимит на легионеров, то ли совсем не осталось свободных средств.

Антон Бурдасов.
Фото ХК «Трактор»

Потом неожиданно заговорили о московском «Динамо». Вариант был реальным, но, опять же, несколько вопросов не получали ответа. Например, сумеет ли Бурдасов войти в систему Алексея Кудашова? Чье место он займет в составе? Как быть с большинством, ведь первое у бело-голубых уже определено? Да и контракт там давали невысокий. Из плюсов — возможность что-то выиграть в сезоне, доказать, что есть еще желание и возможности играть на высоком уровне.

Но тут появился «Барыс». Команду из Астаны возглавил Дэвид Немировски, и после первых тренировочных недель стало очевидно, что у него очень серьезные проблемы в составе. Это касалось как обороны, так и атаки. То есть хороших игроков удалось взять, но они не решили проблем.

Вячеслав Войнов, Евгений Кузнецов, Станислав Галиев. КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

Результаты турнира в Омске показывали, что тренер был прав в своих опасениях. И, наверное, поражение против «Сибири» было определяющим. Да, тогда выступал не основной состав, но Немировски убедился, что резерва нет.

Бурдасов — это игрок первого звена, он наверняка будет играть в тройке с Дамиром Жафяровым. И стоит рассчитывать на бомбардирские качества Антона. При этом не надо забывать, что для «Барыса» важно попасть в восьмерку. О том, что будет в плей-офф, нужно говорить весной, но главное, чтобы этот плей-офф был.

Хоккеист Виктор Антипин
Виктор Антипин.
Фото ХК «Трактор»

Казахстанский клуб подписал и Виктора Антипина, который неожиданно стал не нужен «Трактору» этим летом. Более того, игрок обороны вообще не имел никаких вариантов, что его, кстати, очень сильно напрягало. Если Антон относился к своему периоду без работы с улыбкой, то Виктор выглядел расстроенным.

Но, повторюсь, в «Барысе» очень серьезные кадровые проблемы. И Антипин точно попадет в топ-6, да уже сейчас он выглядит чуть ли не на голову сильней своих конкурентов.

Юхан Маттсон. Массовая закупка. Казахстанскому клубу КХЛ надоело быть аутсайдером

Правда, и Антону, и Виктору просто не будет. В Казахстане есть часть «хоккейной семьи», которая категорически против как легионеров из дальнего зарубежья, так и против российских игроков. Удивительно, но к ним прислушиваются и с опаской подписывают хоккеистов. Самое же смешное, что эта часть «семьи» весной начинает кричать, что клуб напрасно потратил деньги, провалился и такое нельзя терпеть. А когда им напоминают, что сделать сильным «Барыс» не удалось из-за их протестов, то они не слышат.

Бурдасову, Антипину, Немировски и всем в команде нужно обязательно показать хороший результат в регулярном чемпионате. Как для себя, так и для будущих игроков команды из Астаны.

Антон Бурдасов
Виктор Антипин
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
6
Обсудить
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Жена Сергея Мандреко рассказала о тяжелой болезни мужа
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Старший сын Аршавина в Большом театре, дочь — участница шоу «Танцы на ТНТ», второй сын-футболист и фанат «Спартака». У легенды «Зенита» родился пятый ребенок
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Каждый иностранец должен попробовать водку». Разговор с канадским новичком «Салавата Юлаева»