Один из лидеров челябинцев может покинуть клуб по решению руководства.

Информация о том, что один из лидеров «Трактора» Антон Бурдасов вот-вот покинет родной клуб, несмотря на действующий контракт до 2025 года, появилась с самого начала межсезонья. О конкретных претензиях к форварду судить сложно. Два года подряд Бурдасов стабильно набирает очки. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром команды с 46 (19+27) очками. В прошедшем хоть и набрал меньше баллов — 36 (19+17), все равно был одним из лидеров. Возможно, претензия кроется в слишком высокой, по мнению руководства, зарплате — 80 миллионов рублей в год. О том, как Антон видит свое будущее в «Тракторе», он рассказал в интервью.

Фото ХК «Трактор»

— Что можете сказать по вашему будущему в «Тракторе»? Генменеджер говорит одно, с вашей стороны нет никаких комментариев.

— Я тренируюсь. Готовлюсь к сезону, 30 июля поеду домой в Челябинск. У меня все нормально, обычно.

— Выходили ли на вас с каким-нибудь предложением? Может быть, по обмену, расторжению?

— Нет. Ничего не было.

— А откуда вообще пошли слухи, что кто-то недоволен вашей ролью в «Тракторе»?

— Мы знаем, кто это придумал. Посмотрим, что будет.

— Непонятно, почему на вас ставят крест. Вы точно не последний игрок в команде. Какие-то ваши навыки пригодятся в КХЛ.

— Я могу играть в любой хоккей. Что по претензиям — я ничего не узнавал. И мне никто не звонил. Не хотят, не звонят. Может быть, инициатор всей этой затеи потерял телефон. Пусть что хотят, то и делают.

— Насколько вы готовы, мотивированы играть в следующем сезоне?

— На 120 процентов. Заряжен, готовлюсь, больше месяца тренируюсь. Главное, чтобы дали играть. Ты же сам понимаешь, что человека можно засунуть в запас и выпускать раз в три недели. Потом сказать, что он что-то не то делает. Мы это все проходили. У меня даже есть пример такого отношения — тоже в «Тракторе».

— Судя по вашему виду, вы находитесь в оптимальной форме.

— Да, я хорошо отдохнул, хорошо поработал. Чувствую себя великолепно.

— Удивительно такое отношение к вам после самого удачного сезона «Трактора» за последнее время. Команда иногда не выходила в плей-офф, а тут завоевала бронзу. Отчего такие резкие перемены в отношении к вам?

— Первый сезон после моего возвращения был плохим, закончили его рано (команда не попала в плей-офф. — Прим. «СЭ»). Мое личное состояние было ужасным, первый раз испытал такое за последние лет 12, наверное. Очень было непривычно. И повторять такого точно не хотелось. Что касается нынешнего плей-офф, то мы реально обыграли грандов, побеждали именно коллективом.

— Вы и «Локомотив» могли пройти.

— Могли, да. Считаю, что эта пауза в 12 дней после победы над «Динамо» (4-0 в серии. — Прим. «СЭ») пошла не на пользу. Как потом и им самим в финале с «Магниткой». Думаю, надо было выстроить тренировочный процесс в эти дни чуть по-другому. Но это в любом случае опыт для тренерского штаба.

— Наверное, сказалась и травма основного вратаря, Зака Фукале.

— Думаю, что да. Он очень важный человек в команде, в раздевалке. Эмоционально, морально эта ситуация нас немного подломила.

— Как будете вливаться в тренировочный процесс? Непросто ведь, когда руководство не очень вас ждет в команде.

— Я не знаю... У меня есть контракт, я профессионал. Главное, чтобы дали играть. Не собираюсь ни с кем детей крестить. Просто хочу играть, чтобы мне доверяли, и показывать хороший хоккей.

Фото ХК «Трактор»

— Вы тренируетесь с Максимом Шалуновым. Но ведь именно он нанес травму вашему вратарю Фукале.

— Мы это даже не обсуждали. Знаю Макса давно, он не грязный игрок, все бывает.

— У вас один из лучших бросков в КХЛ. И когда с таким хоккеистом так поступают, не кажется ли вам это странным?

— Как поступают?

— Дают понять, что вы не нужны.

— Я не слежу за новостями, не подписан ни на один хоккейный Telegram-канал. Мне лично никто ничего не сказал. Я просто готовлюсь к сезону, вот и все.

— Есть же командные чаты. Вы там присутствуете?

— Добавили на прошлой неделе.

— Я надеюсь, что вы убедите нового главного тренера Бенуа Гру в том, что без вас ему будет тяжело.

— Будет доверие, будет и ответная реакция. С хорошим доверием я еще ни одного тренера не подводил.

— Вы готовы показывать все, что вы умеете, с нуля?

— Конечно. Это ведь новый тренер в лиге, он меня не знает. Поэтому я буду играть так хорошо, как могу, слушать его требования. Как он скажет, так и будем действовать.