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Сегодня, 22:15

«Когда назначили нового главного тренера, а руководил командой старый, все стало понятно». Курьянов — об уходе из «Авангарда»

Антон Курьянов рассказал подробности ухода из «Авангарда»
Михаил Зислис
Обозреватель
Антон Курьянов.
Фото ХК «Авангард»
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Интервью бывшего генменеджера омичей, вошедшего в тренерский штаб «Локомотива».

Еще недавно Антон Курьянов был генеральным менеджером и ассистентом главного тренера «Авангарда», но перемены в омском клубе привели к тому, что он остался без работы. Впрочем, Курьянов довольно быстро получил новое назначение — он вошел в тренерский штаб Игоря Никитина в «Локомотиве». В интервью «СЭ» Курьянов рассказал о новом назначении и уходе из «Авангарда».

— Как быстро прошли ваши переговоры с «Локомотивом»?

— В день, когда состоялось увольнение из «Авангарда», меня набрал Игорь Валерьевич Никитин и поинтересовался моими планами. Я сказал, что готов продолжить работу. Через какое-то время поступило конкретное предложение от «Локомотива».

Антон Курьянов стал тренером &laquo;Локомотива&raquo;. «Авангард» уволил тренера, но его тут же подобрали в Ярославле. Каков мотив «Локомотива»

— В «Авангарде» как к этому отнеслись?

— Мы расстались спокойно — пожали друг другу руки и на этом разошлись.

— Есть понимание, как будет строиться ваша работа в «Локомотиве»?

— Я только приехал в Ярославль и еще не приступил к исполнению своих обязанностей. Работать мы будем вместе с Антоном Бутом, улучшая те моменты, в которых видим проблему. Мне как новичку еще предстоит узнать все правила поведения в организации, прежде чем погружаться в нюансы и о чем-то рассуждать. Для начала надо как можно быстрее познакомиться с ребятами.

— Многих из них знаете лично?

— Радулова, Береглазова и Мельничука.

— Со стороны игру «Локомотива» анализировали?

— Когда работаешь в одной команде, то пристально за другими не следишь. Но все понимают, как играет «Локомотив». Строго, системно. И главное, что это приносит результат.

— Как совместить эту строгость и ваше желание вносить креатив в действия нападающих?

— Окончательное решение принимает главный тренер. Это рабочие моменты, которые мы обсудим. Дело каждого тренера — правильно донести информацию до ребят и помочь им сделать следующий шаг в своем развитии.

— Когда увольняли Сергея Звягина, вы могли еще остаться в тренерском штабе «Авангарда»?

— Накануне вечером перед тем, как было объявлено об отставке, у меня состоялся разговор с руководителями клуба. Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я остался работать в системе «Авангарда». Тогда же мне поступило предложение войти в штаб «Омских крыльев». Я попросил время до утра для обсуждения всех вопросов. Но тем же утром со мной и попрощались, поблагодарив за работу.

Ги&nbsp;Буше. Лицо со шрамом. Кто такой Ги Буше — новый главный тренер «Авангарда»

— Вариант с вхождением в штаб Ги Буше рассматривался?

— Нет. У руководства клуба был свой взгляд на ситуацию.

— Вы поняли, что и почему в «Авангарде» в какой-то момент пошло не так?

— У меня было время подумать. Но сейчас об этом некорректно рассуждать публично и предъявлять кому-то претензии, когда ребята в Омске продолжают играть за команду. Надо смотреть в первую очередь на себя самого. Тренерский штаб сделал неправильные вещи в определенных моментах. Травма Владимира Ткачева также нас немного выбила из колеи. Пропустил матчи из-за повреждения Рид Буше, по семейным обстоятельствам покинул команду Линден Вей. Это важные причины неудачного выступления, но далеко не самые главные.

Антон Курьянов и Сергей Звягин.
Фото ХК «Авангард»

— Вы допустили ошибки как менеджер?

— Конечно, от кого-то из новичков мы ждали большего. Хотели увидеть от них совсем другое. Давайте только сейчас без фамилий. Может, у них еще все наладится. Год назад, когда ситуация была тяжелее, мы летом попали в цель почти по всем новичкам. В этом сезоне такого не получилось, но это рабочие моменты.

— Были опасения при назначении Звягина?

— Мы понимали, что делаем. Но если бы у нас еще были какие-то альтернативы и тогда мы выбрали неправильную сторону — это одно. Но выбор как таковой у нас отсутствовал. Не считаю, что в моменте мы сделали плохое решение, назначив Звягина. Проблемы начались по ходу чемпионата.

Антон Курьянов и&nbsp;Сергей Звягин покинули &laquo;Авангард&raquo;. В «Авангарде» разогнали тренерский штаб. Чем еще удивит омский клуб

— В какой момент ситуация стала выходить из-под контроля?

— Тяжело вспомнить конкретный момент. Мы старались не опускать рук до конца. Но когда в команду назначили нового главного тренера, а руководил ею еще старый, то все стало понятно. Ситуация шла не так, как была должна.

— Поток критики в ваш адрес удивил?

— Все меряется результатом. Год назад ты был на коне, а сейчас — нет. Ничего больше объяснять не надо. Раз результат отсутствует, то критика имеет право на жизнь. Не люблю только огульных обвинений. К критике со стороны хоккейных людей отношусь нормально.

Антон Курьянов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
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