В «Торпедо» дебютировал русский защитник-великан! Ему 17 лет, но он уже набирает очки в КХЛ

Поразительный прогресс Антона Силаева.

«Торпедо» продолжает открывать новые имена для КХЛ. В первый год работы Игоря Ларионова команда удивляла не только симпатичным стилем, но и прогрессом молодежи. Богдан Конюшков, Максим Федотов, Николай Коваленко, Владислав Фирстов и другие игроки сделали шаг вперед и закрепились на уровне КХЛ как лидеры «Торпедо». Эксперименты с юниорами продолжились в новом сезоне. Чемпионат только-только стартовал, а автозаводцы уже завели в основу 17-летнего защитника Антона Силаева.

Эксперимент Ларионова

Смелости тренеров «Торпедо» можно только позавидовать. Нижегородцы играли в шесть защитников, одним из которых заявили дебютанта КХЛ Силаева. В матче с «Локомотивом» — на секундочку, топ-клубом конференции — Антон вышел во второй паре с 28-летним Сизовым. Ларионов не побоялся доверить молодому защитнику полноценную игру с сильным соперником. В случае чего тренеры лишили себя маневров. Не пойдет игра у Силаева или другой защитник травмируется — заявка не предполагала прямую замену по амплуа.

Впрочем, ротация во время матча не потребовалась. Антон отыграл почти 20 минут, заработал «плюсик» в полезность и отсутствовал на льду, когда забивал «Локомотив». Образцовый матч для дебютанта. Не пришлось долго ждать и первого очка в КХЛ. Выход Силаева с ярославцами не стал разовой акцией. Защитник остался в составе на ближайшие матчи и против СКА сделал первую голевую передачу за нижегородцев. Антон смело покатил на пятак и поучаствовал в шайбе Василия Атанасова. На повторе и не верится, что смотришь на парня 2006 года рождения.

Силаев действительно выглядит старше своих лет. Защитника выделяют богатырские габариты. При росте два метра Антон весит 94 килограмма. Из полевых игроков выше нижегородского дебютанта только Степан Фальковский (205 см) из СКА и Никита Трямкин (202 см) из «Автомобилиста». Несмотря на габариты, Силаев классно катается и умело обращается с шайбой. Работа ног — один из ключевых навыков защитников при переходе из молодежки на уровень КХЛ. С мужиками нужно быстрее принимать решения и моментально реагировать на игровые ситуации. Силаев достойно справился с возложенной ответственностью: не пожарил, почти не проигрывал позицию, а иногда без робости подключался к атакам.

Фото photo.khl.ru

Обладатель Кубка Харламова

Силаев запомнился в прошлом плей-офф МХЛ, когда «Чайка» выиграла второй в истории Кубок Харламова. Защитник выделялся рациональной и не по годам зрелой игрой. Что, собственно, все и увидели, когда Антона повысили в КХЛ. По МХЛ Силаев не поражал результативностью, чего не скажешь о детской школе и первенстве России по году. С набором очков проблем не возникало. Этому есть простое объяснение. До девяти лет Антон играл в нападении — только потом тренер переставил Силаева в защиту.

С хоккеем Антон познакомился в родном Сарове. На первую тренировку парня привел папа, который раньше играл в хоккей. Отец и обучил Антона кататься на коньках. С ранних лет Силаев ходил на матчи «Сарова» и следил за играми ВХЛ.

— На свою первую тренировку я пришел в четыре года, но длилась она недолго — до первого моего падения. Я упал, заплакал и ушел. Спустя некоторое время мы с папой пришли на игру ВХЛ с участием ХК «Саров». Игра мне очень понравилась, и я сказал: «Папа, пойдем на тренировку в хоккей». Через день или два это произошло — было тяжело, но постепенно я начинал привыкать и чувствовать себя лучше, — рассказывал Силаев.

В 11 лет Антон переехал в Нижний Новгород. В «Торпедо» — 2006 талантливого парня пригласили после турнира, на котором защитник приглянулся тренеру Владиславу Белозерцеву. Какое-то время Силаев приезжал только на тренировки (можно назвать это просмотром), затем окончательно перебрался в «Торпедо». Так что Антон — полноправный воспитанник нижегородской школы. В прошлом сезоне защитник дебютировал в МХЛ. И не только выиграл с «Чайкой» Кубок Харламова, но и провел несколько матчей в роли капитана. Карьера Антона развивается стремительно, к чему сам хоккеист успел привыкнуть за время в ЮХЛ и МХЛ.

Фото photo.khl.ru

Любит рыбалку и ведет телеграм-канал

Необычный факт о Силаеве, который, вероятно, оставался без внимания: Антон ведет телеграм-канал. В нем защитник делится не только хоккейной рутиной, но и приоткрывает личную жизнь. По фотографиям с уловом легко понять, что дебютант «Торпедо» любит рыбачить. Можно найти посты с готовкой блюд — судя по каналу, Антон умеет удивлять и в кулинарных делах. Приятно впечатляет открытость молодого поколения в социальных сетях. Игроки не боятся рассказывать об увлечениях и жизни без клюшек — это только подкупает и заставляет внимательнее следить за успехами на льду.

Рано говорить, что Силаев забронировал место в основе «Торпедо». В длинной регулярке не исключены просадки, особенно у молодого игрока, который только в прошлом сезоне дебютировал в МХЛ. Однако прогресс Антона приводит в восторг. Повышение в «Торпедо» — хороший знак для скаутов, которые однозначно следят за фактурным защитником. Силаев только 2006 года рождения, а уже сделал три передачи в главной лиге России. Клубам НХЛ нужно внимательнее присмотреться к уроженцу Сарова. Защитники с такими данными ценятся за океаном.