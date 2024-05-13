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«Чтобы ехать в НХЛ, нужно стать состоявшимся игроком в России». Интервью главного таланта «Торпедо»

Хоккеист «Торпедо» Силаев рассказал об общении с Ларионовым
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Антон Силаев.
Фото Global Look Press
Антон Силаев.
Фото ФХР
Антон Силаев.
Фото ФХР
Антон Силаев.
Фото Global Look Press
Антон Силаев.
Фото Global Look Press
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Антон Силаев — об общении с Ларионовым и переходе во взрослый хоккей.

Защитник «Торпедо» Антон Силаев — одно из главных открытий минувшего сезона и номинант на приз лучшему новичку чемпионата. В интервью «СЭ» во время Кубка Будущего он рассказал о преддрафтовой шумихе, выступлении в плей-офф, своем стиле игры, общении с Игорем Ларионовым, учебе и многом другом.

Планирую заниматься английским с репетитором

— На Кубке Будущего достаточно много энхаэловских скаутов. Ты говорил, что в начале сезона тебе было сложно абстрагироваться от разговоров про драфт. Сейчас их уже удается воспринимать как белый шум?

— Наверное, тогда это было сказано на эмоциях. Сказал, что они мешали, потому что тогда пошел спад в игре. Может, в этот момент где-то не хватило профессионализма. Сейчас отношусь к этому уже абсолютно спокойно. Понял, что скауты и общение с ними — часть моей работы.

— Самый странный вопрос, который задавали скауты во время преддрафтовых собеседований?

— У всех есть свои интересные вопросы. Даже не вспомню сейчас какой-то один конкретный.

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— Как у тебя дела с английским?

— Когда в команде было регулярное общение с Мэдисоном Бауи и Игорем Ларионовым-младшим, то старался их понимать и что-то отвечать им. Пусть говорил и не полными предложениями, но пару-тройку слов связать точно мог. Сейчас пока нет регулярной практики. Но со следующего сезона планирую начать заниматься английским с репетиторами. На данный момент на это нет времени из-за сдачи экзаменов и немного других целей.

— Ты рассказывал, что в какой-то момент у тебя начались проблемы с учебой, и Ларионову пришлось разговаривать о них с твоими учителями.

— Да, учителя общались с Игорем Николаевичем. Была хорошая беседа с моим классным руководителем и директором школы. Сейчас уже все нормально. Буду сдавать на ЕГЭ обществознание, базовую математику и русский. Когда появляется свободное время, то сразу стараюсь готовиться и что-то решать по мере поступления.

Любой профессиональный спортсмен скажет: либо спорт, либо учеба. Отец с мамой всегда говорили: «Антон, либо ты учишься, либо играешь в хоккей». У меня постоянно сидели эти слова в голове. Но когда начал играть в ЮХЛ и МХЛ, то старался совмещать все, чтобы не оставаться дураком.

Антон Силаев.
Фото Global Look Press

— У тебя есть цель уйти в топ-5 драфта?

—  У вас [журналистов] это любимый вопрос на сегодняшний день? (Смеется.) Совершенно спокойно отношусь к этому. Ну не выберут в первой пятерке. Что поделать? Это лотерея

— Следишь ли ты за Артемом Левшуновым, которого называют наряду с тобой лучшим защитником предстоящего драфта?

— Видел некоторые моменты его игр. Классный защитник с хорошей техникой катания. Но особо за ним не слежу.

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— Ты говоришь, что планируешь еще какое-то время развиваться в России. Давай смоделируем ситуацию: ты уходишь в топ-3 и тебе сразу же предлагают твердое место в основе. Прорабатывали ли с агентом вариант с отъездом за океан уже в следующем сезоне?

— Алексей (Дементьев. — Прим. «СЭ») уже давал интервью на этот счет, и я согласен с ним. У меня контракт с «Торпедо» до 2026 года, и торопиться куда-то нет смысла. Считаю, что нужно стать состоявшимся игроком здесь, чтобы ехать в НХЛ и становиться топом уже там.

— Планируешь лично посетить церемонию?

— Да, конечно. После турнира у меня стопроцентно будет три недели отдыха. В это время будет продолжаться подготовка к экзаменам. Думаю, в начале июня начну работать на земле с тренером по ОФП и где-то в 20-х числах полечу на драфт.

— Был ли у тебя интерес к драфт-комбайну?

— Да, очень хотел поехать на тесты. Но из-за экзаменов чисто физически не смогу на них попасть.

Антон Силаев.
Фото ФХР

Никто не знал, что я играл в плей-офф МХЛ с травмой

— Если возвращаться к серии плей-офф со СКА, то уже удалось с холодной головой понять, чего не хватило «Торпедо»?

— Здесь можно сказать многое. Можно сказать, что не хватило опыта, сил или еще чего-то. Думаю, все зависело только от нас и нашей игры. До сих пор не могу сказать, с чем точно это связано. Уверенно выиграли первый матч, затем отдали игру в овертайме, а после словили какой-то резкий спад. Наверное, все уже объяснил Игорь Николаевич на итоговой пресс-конференции. Могу только согласиться с его словами.

— В СКА постоянно говорят, что они играют в советский комбинационный хоккей. Но во время этой серии не было ощущения, что против вас играет команда с совершенно другим стилем — быстрым, силовым, вертикальным.

— Против них было интересно играть. Они много атаковали, но во втором раунде отлетели «Автомобилисту». Значит, нашлась команда поинтереснее и сплоченнее.

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— В конце сезона у вас образовалась чрезвычайно молодая оборонительная линейка, когда в основу подняли Дмитрия Бреуса и Арсения Варлакова. Не было ощущения, что вам не хватает более взрослых людей в обороне?

— Честно, не могу сказать, что мы как-то сильно уступали в обороне. Мы старались играть правильно и рационально. Да, были моменты, где мы как-то проседали. Но чтобы нас как-то дико переигрывали...

— Когда спустили на плей-офф в МХЛ, уже был не таким голодным до хоккея?

— С одной стороны, после серии со СКА эмоции как-то поутихли. Но просто на тот момент никто не знал, что я играл с травмой. Спокойно отнесся к критике, потому что многие люди не знали точных деталей. Вообще не обращал внимания на то, что говорили диванные эксперты.

Если говорить про команду, то «Чайка» очень хотела выиграть Кубок Харламова. У нас было много ребят, которые поднялись с низов. Например, знаю трех ребят, которые играли со мной в ЮХЛ, и в них не видели потенциальных игроков основы. Если бы за спиной у этих парней был бы еще один сезон в МХЛ, то команда стала бы еще увереннее и опытнее. Да, может быть, не хватило этого самого опыта. Но ссылаться на это — последнее дело.

— Многим запомнился момент с твоим удалением за выброс клюшки в серии с «Локо». Никите Артамонову за его неприличный жест в адрес скамейки соперников Ларионов устроил публичный разнос. Был ли у тебя с ним разбор полетов?

— Да, Игорь Николаевич сразу же позвонил мне и спросил, что случилось: «Кому-то колено оторвал? Судью обозвал? Выбросил кого-то за борт?» Ответил: «Нет, просто сломал клюшку и выбросил на автомате, чтобы не получить удаление». Кто ж знал, что получится ее кинуть на 20 минут?

Игорь Николаевич спокойно все объяснил. Плюс дал понять, что сейчас будет много диванных экспертов, которые будут говорить, что я кидаю клюшки в соперников. Сказал даже не переживать по этому поводу и посоветовал рационально сыграть в следующей игре, как я умею. Ларионов изначально просил меня играть правильно и беречь свое колено, чтобы не усугубить травму

— За этот сезон научился убирать телефон и абстрагироваться от критики?

— Да, хотя это и очень тяжело. Все равно из-за учебы и собеседований со скаутами не получается вылезать из интернета. У меня постоянно включен либо ноутбук, либо телефон.

Антон Силаев.
Фото Global Look Press

Если есть возможность, то всегда играю в тело

— В чем тебе советуют прибавлять скауты?

— Практически во всем том же самом, о чем мне говорит Игорь Николаевич. Он все эти вещи обсуждает со скаутами. Считаю, что мне удалось за этот сезон добавить в катании и работе клюшкой.

— Многие отмечали то, как ты здорово прошил трафик кистевым от синей линии в матче с «Ак Барсом». Если брать такие набросы, то Робин Пресс — лучший игрок лиги в этом компоненте?

— Да, один из лучших точно. Но если брать щелчок, то, наверное, назову Никиту Нестерова, который прошивает все на своем пути.

— На кого из защитников ты ориентируешься, когда дело заходит о работе на чужой синей линии?

— Мне всегда нравились два защитника — Виктор Хедман и Расмус Далин. Можно отметить многих, но пристальнее всех слежу именно за ними.

— Как в начале сезона взрослые игроки в КХЛ реагировали на то, что их бьет пацан в маске?

— Если есть возможность, то всегда играю в тело — это мой стиль игры. Меня с детства к этому приучали — большой защитник всегда должен идти в силовую. Хотя сейчас хоккей стал более быстрым и приходится куда чаще играть клюшкой. Против некоторых команд банально тяжело подстроиться «в тело».

— Атанасова с его низким центром тяжести реально поймать на силовой?

— Он как раз один из тех нападающих, кого тяжело поймать. Василий — маленький, юркий. Против таких надо действовать в отборе клюшкой. Я со своим ростом при силовой могу либо ногу ему оторвать, либо получить 5+20 за то, что въеду ему в голову.

— Как сильно по команде ударила ситуация с отстранением от игр и тренировок Антона Сизова?

—  Особо никак не ударила. Просто поговорили об этом внутри коллектива. Но то, что было в этой беседе, должно остаться в команде.

— Алексей Кручинин сказал, что он был выведен из состава, потому что не оказывал должного влияния на молодежь. Ты заметил какую-то разницу в плане его вклада в раздевалку, по сравнению с прошлым сезоном?

- Я иногда поддерживаю связь с Антоном Сизовым. Мы с ним в хороших отношениях, несмотря на ситуацию в команде. Это один из тех людей, которые мне помогли адаптироваться в «Торпедо». Всегда могу написать ему и спросить какой-то совет. Алексей Кручинин — тоже очень добрый и отзывчивый человек, который всегда придет на помощь. Не могу сказать про них вообще ничего плохого.

— Предсезонка у Филиппа Арзамазова отличается от тех стандартов, к которым тебя приучали ранее?

— Конечно. Во-первых, у нас команда собирается в августе. Во-вторых, впервые у меня не было бегов на сборах. Но здесь тоже есть свои трудности. Например, мне в первые дни очень тяжело дался лед, потому что занятия были очень динамичными и интенсивными — у меня поначалу чуть легкие не вылетали.

Кто-то думает, что раз нас собирают в августе, то все проходит легко. На самом деле это не так. У тебя есть десять дней, и за это время ты должен выйти, отпахать и все доказать тренерам.

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— Если смотреть объективно, в начале сезона ты был готов забрать место во второй спецбригаде большинства, или этот шаг Ларионова больше был авансом?

— Игорь Николаевич просто как-то сказал мне, что хочет попробовать меня в большинстве. Подумал тогда: «О, круто! Значит, надо доказывать, что могу играть там».

Может быть, тренеры решили попробовать меня поставить в спецбригаду, потому что раньше у меня был более простой стиль игры, где я больше вбрасывал шайбу. Здесь же мне пришлось играть более креативно и постоянно стараться сохранять контроль. Это хороший опыт, который помогает мне в сборной. Сейчас могу совершенно спокойно сделать паузу, сохранить шайбу и отдать осознанную передачу.

— Наличие Николая Воеводина, с которым ты выигрывал Кубок Харламова, в тренерском штабе сборной наверняка ведь облегчает работу.

— Да. Помню еще, как он работал у нас в Сарове. Воеводин очень тепло принял нас в команде. Но я был в сборной у разных тренеров и давно уже спокойно адаптируюсь к разным требованиям.

Антон Силаев.
Фото ФХР

— Никита Артамонов сейчас самый близкий твой партнер по команде, учитывая, что вы одновременно с ним зашли в основу «Торпедо»?

— Мы со всеми в команде хорошо общаемся. Нет такого, что ходим с Никитой только вдвоем. Например, у меня очень теплые отношения сложились с Кириллом Ворониным. Но абсолютно со всеми можно пошутить и улыбнуться.

— Ларионов — не тот тренер, который будет ходить с дубиной в руках и тотально контролировать своих игроков. Эта атмосфера доверия тебя не расхолаживала в первые месяцы?

— Когда тренер доверяет тебе, то ты должен оправдывать это. Если допускаешь какие-то косяки, то всем видом показываешь ему, что ты его не уважаешь. В конечном счете ведь это доверие переносится на лед. Дисциплина должна быть как в быту, так и на льду.

Хоккей
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Антон Силаев
Игорь Ларионов (хоккей)
МХЛ
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