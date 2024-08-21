Интервью трехкратного обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА Антона Слепышева о новой команде, работе с Сергеем Федоровым и выступлении на Олимпиаде.

Не знал, что «Динамо» хотело меня давно

— Ваша команда в период минского сбора побывала на Мемориальном комплексе «Хатынь». Поделитесь впечатлениями от поездки.

— На самом деле тяжелые впечатления, место достаточно мрачное. Нужно было туда съездить, чтобы все прочувствовать на себе, перенести это. Это память, об этом нужно помнить. Это была важная поездка.

— Такие поездки во время сборов помогают отвлечься от нагрузок?

— Можно сказать, что переключают голову, но на самом деле это была достаточно тяжелая поездка, но нужная. Такие мероприятия всегда сплачивают.

— На сборах команда тренировалась на конькобежном стадионе. Для вас это впервые?

— Да, для меня это было впервые, до этого не встречал подобной практики. Скажу честно, было очень тяжело, на хоккейных коньках лезвия намного короче, чем на конькобежных, плюс еще экипировка имеет вес.

— Как вам после стольких лет игры за ЦСКА в динамовской форме?

— Такова судьба профессионального спортсмена, приходится менять и города, и команды. Отнесся нормально к этому. Шесть лет был в ЦСКА, теперь в «Динамо». Привыкаю пока что.

— Спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин говорил, что команда хотела вас видеть в своем составе еще три года назад, и вот вы наконец в «Динамо».

— Я не знал об этом даже и слухов таких не слышал. Может быть, через агента пытались.

— Как проходили переговоры с клубом? Когда поступило предложение?

— Переговоры проходили достаточно быстро, «Динамо» вышло на связь, обозначило свои цели, задачи. Достаточно быстро согласился на их условия, буквально пара звонков, и я принял предложение. Со мной связались летом, в межсезонье.

— Когда в ЦСКА вам сообщили о том, что клуб больше в вас не нуждается?

— Когда мы вылетели в первом раунде, было понятно, что будут расставаться с лидерами, что команде нужны какие-то перемены после стольких лет финалов и кубков. Было ожидаемо, что я войду в число тех игроков, с которыми расстанутся.

— Почему было ожидаемо? Из-за неудачного сезона после травмы?

— И сезон скомканный у меня, у команды тоже. Внутри было ощущение, что назревали перемены в ЦСКА.

— Были ли предложения из других команд?

— Были звонки с агентом, переговоры. Но до чего-то конкретного так и не дошли.

— Фактор Москвы сыграл определяющую роль в выборе команды?

— Конечно, мы долго в Москве. Дети тут ходят в школу, семья привыкла тут жить. Этот фактор сыграл, разумеется.

— Вам пришлось пойти на понижение зарплаты.

— Это естественно, чтобы принять предложение от хорошей команды с большими задачами и остаться в Москве, пришлось пойти на понижение условий. Это нормально, я считаю.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все силы ЦСКА ушли на прошлые Кубки

— Прошедший сезон получился неудачным как у клуба в принципе, так и у вас в частности. Вы пропустили внушительную часть сезона из-за травмы. Сейчас здоровье вас не беспокоит?

— Травма была, да, много пропустил в прошлом сезоне, восстанавливался. Это помешало провести сезон в хорошей форме. Сейчас, слава богу, не беспокоит, все хорошо.

— С чем можно связать такой провал? Неужели отсутствие мотивации после стольких побед?

— За мои шесть лет в ЦСКА было четыре финала и один год карантина. Мне кажется, эмоционально, каждый год доходя до финала, до последней игры, все-таки мы потратили моральные силы. И тот сезон скомканный, мы все думали, что сейчас придет плей-офф, мы соберемся, ждали снова этот кубковый дух. Наверное, мы потратили все эти силы на те Кубки, которые завоевали, и уже не смогли найти новые. Настал плей-офф, и очень мало времени было отыскать этот дух победителя снова.

— Много было разговоров о том, что регулярный сезон для ЦСКА не так важен, как плей-офф, все ждали, что увидят привычную игру ЦСКА в розыгрыше Кубка.

— Мы тоже на это рассчитывали, но это было иллюзией. Мы понадеялись на атмосферу, наверное, как это было с последним Кубком. Но этого не произошло. Я думаю, что нам не хватило просто моральных сил, волевых.

— Как в команде относились к неудачному ходу регулярного сезона? Было ощущение, что настрой угасает?

— На тот момент как раз этого не ощущалось, все равно была иллюзия. По ходу сезона нужно было что-то менять, приводить себя в чувство, но мы этого так и не смогли сделать. Надеялись на плей-офф, атмосферу кубковой весны. Тяжело еще что-то сказать.

— Какова была роль тренерского штаба? Было много слухов о разногласиях и недопониманиях с Сергеем Федоровым.

— Никаких недопониманий не было, все-таки за три года взяли два Кубка. Невозможно достичь такого без какого-то понимания и диалога с тренерским штабом. Все было на волне. Но я думаю, что тренерский штаб после двух победных сезонов немного не понимал, что должно привести нас в чувство, как это сделать. Их тоже можно понять, это тяжелая работа, как тренерская, так и психологическая. Всем нам вместе чего-то не хватило. Ожидать третий Кубок подряд было бы чудом, наверное.

— В первый год работы Федорова, когда команда взяла Кубок, высказывалось мнение, что успех команды — багаж работы Никитина, а не работа нового главного тренера.

— Если насчет первого Кубка и можно сказать, что это какие-то отголоски, реально сказался опыт Никитина и построение команды. Во второй сезон Федоров доказал всем, что не только опыт Никитина, но и опыт Федорова принес победу нам во второй год. И только в третий сезон работы тренерского штаба Сергея Викторовича мы потерпели неудачу.

— Чемпионское окно все-таки закрылось.

— Да, все-таки оно закрылось.

Фото ХК «Динамо»

Коллектив «Динамо» готов для больших побед

— В Динамо много легионеров. Увеличение лимита позволило команде подписать новых иностранцев. Как вообще вы относитесь к этому?

— Здесь собрались классные ребята-иностранцы. В первую очередь они хорошие люди в раздевалке и очень качественные игроки, доказали это в прошлом сезоне. Их сохранили и в этом году, подписали новых. На них большая надежда. Самое главное, что коллектив в этому году у «Динамо» собрался дружный, готовый для больших побед.

— Недавно в КХЛ появилось новое правило, как в НХЛ, относительно овертаймов. Теперь если команда снимает вратаря и пропускает, она не получает ни одного очка.

— Достаточно интересно было, когда мы использовали это в овертаймах. Теперь это еще больший риск, думаю, мало команд пойдет на такое.

— Как вам кажется, такое справедливо?

— Это еще больший риск, потеря очков и полноценный проигрыш. Мне кажется, теперь все команды будут играть «3 на 3» в овертаймах.

— Вы уже работали с Алексеем Кудашовым на Олимпиаде. Это стало одним из факторов при выборе команды?

— Конечно, то, что по играм за сборную был знаком с Алексеем Николаевичем, учитывалось. Я представлял, что это за человек, что за тренер, какие у него требования. Это тоже сыграло свою роль.

— В тренерском штабе присутствует также Вячеслав Козлов, еще одна легенда и рекордсмен НХЛ в прошлом. В ЦСКА работали с Сергеем Федоровым. У вас есть осознание того, с какими легендами вы работаете?

— Держишь это в голове каждый день, когда слушаешь их советы, требования. Понимаешь, что говоришь с легендой. Это очень приятно и в то же время трепетно и волнительно, что такие люди чему-то учат тебя. Слушаешь с открытым ртом, пытаешься все это впитать. Может быть, не все удается повторить, что они требуют, а им это удавалось в свое время, но по крайней мере стараешься на все 100 процентов.

Фото ХК «Динамо»

Хочется сыграть против Кузнецова

— После Олимпиады вы стали одной из самых популярных фигур благодаря высказываниям в социальных сетях. Много после этого получили гневных сообщений?

— Приходили сообщения, да. Здесь самое главное, что вынес урок, эмоции нужно держать при себе, это было лишним. На тот момент нужно было пройти этот урок и высказаться так.

— Не подтолкнуло ли это, чтобы закрыться от ведения социальных сетей?

— На тот момент мысли закрываться не было. Это просто был большой урок для меня.

— Как вообще относитесь к тому, что все больше игроков активно ведут социальные сети?

— Положительно. Сейчас это популярно. Многие дела ведутся через соцсети. Очень рад за ребят, которые активно это делают.

— Не задумывались над тем, чтобы тоже начать вести свои социальные сети?

— Всему свое время, пока не готов, наверное.

— В «Динамо» придется быть более активным с точки зрения медиа.

— Я заметил, что в «Динамо» в этом плане поактивнее, чем было в ЦСКА. Раскрепощеннее ведется работа с медиа, возможно, это подтолкнет меня. Дай бог, чтобы победы подтолкнули.

— Будет ли выступать за «Динамо» спокойнее с точки зрения психологического давления? Понятно, что за Кубок борются все команды, но в ЦСКА задача — выиграть Кубок каждый год — и никак иначе.

— Для меня, наверное, после ЦСКА осталось это внутри все равно. Кроме Кубка, «Динамо» сейчас ничего не рассматривает. Уже столько лет болельщики ждут возвращения трофея. Здесь тоже одна цель.

Часть нашей профессии — справляться с этим давлением, но я думаю, что эта команда тоже нацелена — только Кубок.

— В это межсезонье было много громких переходов, один из которых — уход Андрея Миронова в «Спартак», хотя казалось, что он будет играть за «Динамо» и ни за какой другой клуб, тем более московский.

— Спорт — это игра на результат, за него должен кто-то отвечать. Плюс это еще и бизнес. Думаю, игру только за одну команду мы будем встречать все реже и реже. Если ты даешь результат, то сохраняются костяки, сохраняются составы, сохраняются команды. Если результата нет, то руководство ищет замены и какие-то ключики к победе. Это закономерно.

— Второй — конечно, переход Кузнецова в СКА. Интересно будет сыграть против него?

— Всегда хочется сыграть против таких опытных игроков, таких мастеровитых, как Женя Кузнецов. Будет очень интересно. Он привлек такое внимание к хоккею уже летом. Очень хочется сыграть против СКА. А так, эта команда на слуху всегда, в медиа, наверное, на первом месте. Хороший раздражитель для каждой команды, мне кажется, у них каждая игра как дерби.

— Чем вы любите заниматься в свободное от хоккея время?

— Я достаточно открытый, но скромный человек, поэтому все время провожу с семьей, с детьми. Каких-то хобби нет, все время занимает хоккей и семья. Если есть время, люблю выбираться и на рыбалку, но все это происходит в семейной атмосфере.

— А если говорить про выезды? Чем занимаетесь обычно в дороге?

— Общаемся с ребятами, смотрим фильмы. Всего по чуть-чуть.

— Вашему сыну нравится хоккей? Собираетесь отдать его в этот вид спорта?

— Нет, мы попробовали с женой и решили, что одного хоккеиста в семье будет достаточно. Это тяжелый спорт. Хочется, чтобы сын попробовал другой вид. Пока играет в футбол, но для себя, не профессионально. Спорт в жизни должен присутствовать, но чтобы именно профессионально, такого нет.