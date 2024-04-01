«Копать от забора и до обеда»? Как будет играть «Сибирь» с новым главным тренером

До прихода в новосибирский клуб Анвар Гатиятулин добивался успехов и проваливался с «Трактором».

Новая метла — новый тренер

Пока в КХЛ продолжается плей-офф, в «Сибири» вовсю идет глобальная управленческая перестройка, ожидаемо начавшаяся после окончания эры Кирилла Фастовского. Не так давно губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил новое руководство клуба, в которое вошли генеральный директор Лев Крутохвостов и спортивный директор Виктор Меркулов. А вчера сибиряки объявили, что новым главным тренером станет освободившийся по ходу регулярного чемпионата из «Трактора» Анвар Гатиятулин.

«Анвар Рафаилович — опытный тренер со своими устоявшимися взглядами. Мы прекрасно понимаем наши возможности на сегодняшний день и экстраполируем их на те цели, которые ставим. Мы пришли к мнению, что такой тренер, как Гатиятулин, поможет достичь цели, которые ставятся клубу на ближайшее будущее.

У него хороший опыт работы с командами без большого количества ярких звезд. Хотя, безусловно, у «Сибири» тоже есть звезды в составе. В то же время он умеет работать с молодыми игроками. В конце концов, он начинал свой путь с работы детским тренером и в «Белых Медведях» в МХЛ, с которыми добивался неплохих результатов. Дальше он шел наверх шаг за шагом.

В его «Трактор» образца сезона-2017/18 мало кто верил. Но результат был более чем достойный. Если смотреть глобально, то «Трактор» до сегодняшнего дня добивался таких результатов только с ним — спустя четыре года после его возвращения из Санкт-Петербурга. Надеемся, что те качества, опыт и знания, которые у него есть, помогут нашей команде добиваться не только результата, но и развития молодых игроков», — прокомментировал назначение в большом интервью «СЭ» новый спортивный директор новосибирцев Виктор Меркулов.

Переговоры с «Сибирью» Гатиятулин вел дистанционно из Ванкувера, несмотря на 14-часовую разницу в часовых поясах. Причем общался он не столько с новым руководством, сколько напрямую с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, который утвердил нового главного тренера без традиционного заседания попечительского совета. Именно поэтому новосибирцы, желавшие поскорее пресечь на корню поднадоевшие слухи о возвращении Дмитрия Квартальнова или Андрея Скабелки, решились объявить о назначении нового тренера еще до формальной процедуры подписания контракта.

Фото ХК «Трактор»

На чем погорел в Челябинске

В Британскую Колумбию, где сейчас гремят «Кэнакс» во главе с Риком Токеттом, 48-летний специалист улетел в середине марта, чтобы посмотреть вживую несколько матчей НХЛ и набраться новых идей. В 2018-м он уже ездил на недельную стажировку к Кену Хичкоку в «Даллас», которую помог организовать его челябинский друг и тренер «Старз» Станислав Туголуков. Как признавался он сам, та поездка добавила ему хороший объем знаний. Только принципиально его взгляды после вояжа в Северную Америку не изменились.

Собственно, именно на нежелании меняться новый тренер сибиряков и погорел в свой второй заход в «Тракторе». Если в 2018-м у него не была достаточно рабочая команда, которая принимала его закрытую игровую модель, то нынешняя россыпь мастеров во главе с Антоном Бурдасовым со временем начала отторгать ее и вместе с руководством требовала изменений. И как бы стилистическая перестройка ни напрашивалась, Гатиятулин продолжал жить старыми догмами и конспектами.

Кто войдет в обновленный тренерский штаб сибиряков, клуб пока не раскрывает. Впрочем, две фамилии уже известны — это Александр Бойков и Ярослав Люзенков. Еще один выходец из Челябинска Бойков последние два сезона помогал Олегу Знарку и Зинэтуле Билялетдинову в «Ак Барсе». А вот не потянувший в этом сезоне роль главного тренера питерского «Динамо» Люзенков — воспитанник новосибирского хоккея. В 2016-м он выигрывал бронзу МХЛ в роли главного тренера «Сибирских Снайперов», а через несколько лет поднимал над головой Кубок Харламова вместе с молодежкой «Динамо». При этом Меркулов не исключает, что к Гатиятулину присоединится кто-то из специалистов, с которыми клуб попрощался пару дней назад. Так что лить слезы по Андрею Тарасенко и Егору Подомацкому местным болельщикам еще рано.

До начала предсезонных сборов никто не скажет, изменился ли Гатиятулин и привез ли из-за океана необходимое ему новое видение хоккея. Как бы то ни было, «Сибири» с ее привычным методом комплектования по остаточному принципу перемены в сознании своего нового главного тренера могут оказаться не нужны. Без возвращения в Новосибирск матчей плей-офф дебютный сезон для кого-то из свежесобранной связки Крутохвостов — Меркулов может стать первым и последним в клубе. А значит, в текущей ситуации надежнее будет согласиться с решением основного бенефициара, довериться не самому гибкому тренеру и вернуться к истокам, дававшим минимально приемлемый результат.

Фото ХК «Трактор»

«Если говорить про стиль игры, то здесь все достаточно условно. Что такое атакующий хоккей? Это когда все бегут вперед с шашками наголо? Это, конечно, все здорово, если ты понимаешь, что у тебя все в порядке сзади и у тебя команда обучена игре в обороне. Но от игры к игре тактика варьируется. С кем-то ты можешь позволить себе сыграть в атакующий хоккей, с кем-то приходится подстраиваться под соперника и играть осторожнее.

Наш руководитель, губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников тоже общался с ним. Мы пришли к общему знаменателю, что команда в идеале должна придерживаться современного атакующего хоккея. Однако все будет зависеть от исполнителей, которых мы будем иметь в составе. Хотим выстроить систему, чтобы игроки понимали: в определенных ситуациях они должны действовать в определенной манере.

Очень надеюсь, что у нас получится играть в хоккей, который будет нравиться болельщикам, но при этом еще и приносить результат. Сами понимаете, что результат порой превалирует над содержанием», — отметил Меркулов в разговоре с «СЭ».

Мысль нового спортдира «Сибири» предельно ясна: после абсолютно провального сезона и максимально нелепой попытки заиграть «как Торпедо» новосибирцам с их нынешним набором исполнителей и глубиной вертикали куда полезнее будет откатиться к базовым рабоче-крестьянским настройкам. Одного желания играть в гиператакующий хоккей и плести кружева через мелкий пас мало. Для этого нужно иметь ресурсы и подготовленную почву. Похоже, новое руководство клуба это прекрасно понимает и не желает наступать на грабли предшественников.