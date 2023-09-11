Нокаут на глазах Хартли. «Авангард» проиграл дома «Амуру» впервые за шесть лет

Сегодня, 20:00
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» — «Амур» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Голы: Шевченко — 1 (бол., Хохлачев), 19:13 — 0:1. Шевченко — 2 (бол., Рылов, Волгин), 25:28 — 0:2. Ткачев — 2 (Рейнгардт, Спунер), 29:15 — 1:2. Гиздатуллин — 2 (Хохлачев), 34:57 — 1:3. Гиздатуллин — 3 (Хохлачев), 41:38 — 1:4. Дрозг — 1 (Ли), 53:06 — 1:5.
Вратари: Демченко (Мишуров, 41:38) — Лозебников.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 36 (12+11+13) — 26 (5+14+7).
Судьи: Беляев, Кочетов.
11 сентября. Омск. «G-Drive Арена». 10455 зрителей.
«Авангард» капитально провалился в отдельно взятом матче. Крупное поражение дома от «Амура» — крайне неприятный сигнал. У команды, выигравшей три предыдущих матча и входившей в лидирующую группу Восточной конференции, слишком скромный запас прочности. Из отдельной неудачи не стоит делать конец света. Но к потенциалу омской команды надо относиться, стоя обеими ногами на земле и не летая в небесах. «Авангарду» предстоит еще много чего сделать, чтобы вернуться в список реальных претендентов на Кубок Гагарина.
Неожиданными результатами в первые недели чемпионата в КХЛ давно не удивишь. Длинный сезон подразумевает относительно спокойное отношение к неудачам на старте. ЦСКА и СКА пока на двоих выиграли лишь четыре матча из девяти при явных проблемах по нескольким направлениям. Однако никто не сомневается, что армейские тяжеловесы исправят эту ситуацию. В отличие от них, у омичей ситуация более сложная. Стоило только получить удар клюшкой в лицо уже в первой смене Риду Буше, потерявшему зуб и ушедшему в раздевалку до конца матча, как провисла атака. Владимир Ткачев забил, но в одиночку вытащить команду не всегда получится даже у самого дорогого игрока чемпионата.
Мне лично рассказывал бывший босс «Авангарда» Александр Крылов, что пригласить в команду Дмитрия Шевченко было пожеланием Боба Хартли. Силовой, работоспособный форвард понравился канадцу во время матчей против «Барыса». Шевченко даже мне как-то звонил, когда омский клуб снимал очередное модное шоу. Кажется, я дал ему тогда правильную подсказку. С тех пор слежу за Дмитрием и желаю ему только успехов.
За полтора сезона в «Авангарде» Шевченко забросил две шайбы, сегодня в ворота бывшей команды — столько же, но всего за пол-игры. Причем он сделал это на глазах Хартли, который прилетел в Омск для работы в академии. Оба гола забиты воспитанником воскресенского хоккея в большинстве. Вот это сюжет!
Дублем неожиданно отметился и центрфорвард четвертой тройки Артур Гиздатуллин. За 108 матчей в предыдущих сезонах КХЛ 26-летний игрок отличился всего семь раз, а в нынешнем сезоне забросил уже три шайбы.
Для «Амура» победа стала первой после трех поражений подряд. Мощно усилившиеся в межсезонье хабаровчане пока с трудом входят в сезон, но сегодняшняя победа в Омске добавила оптимизма.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|5
|2
|3
|4
|8
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Лада
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|1 : 5
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|1 : 2
|11.09
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|11.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|11.09
|19:30
|
Динамо – Барыс
|- : -