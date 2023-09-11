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Сегодня, 20:00

Нокаут на глазах Хартли. «Авангард» проиграл дома «Амуру» впервые за шесть лет

«Авангард» проиграл дома «Амуру» в КХЛ впервые за шесть лет
Михаил Зислис
Обозреватель
11 сентября. «Авангард» дома проиграл «Амуру».
Фото ХК «Авангард»
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Хабаровчане забросили пять шайб в ворота омичей.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» — «Амур» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Голы: Шевченко — 1 (бол., Хохлачев), 19:13 — 0:1. Шевченко — 2 (бол., Рылов, Волгин), 25:28 — 0:2. Ткачев — 2 (Рейнгардт, Спунер), 29:15 — 1:2. Гиздатуллин — 2 (Хохлачев), 34:57 — 1:3. Гиздатуллин — 3 (Хохлачев), 41:38 — 1:4. Дрозг — 1 (Ли), 53:06 — 1:5.
Вратари: Демченко (Мишуров, 41:38) — Лозебников.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 36 (12+11+13) — 26 (5+14+7).
Судьи: Беляев, Кочетов.
11 сентября. Омск. «G-Drive Арена». 10455 зрителей.

«Авангард» капитально провалился в отдельно взятом матче. Крупное поражение дома от «Амура» — крайне неприятный сигнал. У команды, выигравшей три предыдущих матча и входившей в лидирующую группу Восточной конференции, слишком скромный запас прочности. Из отдельной неудачи не стоит делать конец света. Но к потенциалу омской команды надо относиться, стоя обеими ногами на земле и не летая в небесах. «Авангарду» предстоит еще много чего сделать, чтобы вернуться в список реальных претендентов на Кубок Гагарина.

Михаил Кравец. «Крылов никогда не говорил, как нам нужно играть». Большое интервью главного тренера «Авангарда»

Неожиданными результатами в первые недели чемпионата в КХЛ давно не удивишь. Длинный сезон подразумевает относительно спокойное отношение к неудачам на старте. ЦСКА и СКА пока на двоих выиграли лишь четыре матча из девяти при явных проблемах по нескольким направлениям. Однако никто не сомневается, что армейские тяжеловесы исправят эту ситуацию. В отличие от них, у омичей ситуация более сложная. Стоило только получить удар клюшкой в лицо уже в первой смене Риду Буше, потерявшему зуб и ушедшему в раздевалку до конца матча, как провисла атака. Владимир Ткачев забил, но в одиночку вытащить команду не всегда получится даже у самого дорогого игрока чемпионата.

Мне лично рассказывал бывший босс «Авангарда» Александр Крылов, что пригласить в команду Дмитрия Шевченко было пожеланием Боба Хартли. Силовой, работоспособный форвард понравился канадцу во время матчей против «Барыса». Шевченко даже мне как-то звонил, когда омский клуб снимал очередное модное шоу. Кажется, я дал ему тогда правильную подсказку. С тех пор слежу за Дмитрием и желаю ему только успехов.

За полтора сезона в «Авангарде» Шевченко забросил две шайбы, сегодня в ворота бывшей команды — столько же, но всего за пол-игры. Причем он сделал это на глазах Хартли, который прилетел в Омск для работы в академии. Оба гола забиты воспитанником воскресенского хоккея в большинстве. Вот это сюжет!

Дублем неожиданно отметился и центрфорвард четвертой тройки Артур Гиздатуллин. За 108 матчей в предыдущих сезонах КХЛ 26-летний игрок отличился всего семь раз, а в нынешнем сезоне забросил уже три шайбы.

Для «Амура» победа стала первой после трех поражений подряд. Мощно усилившиеся в межсезонье хабаровчане пока с трудом входят в сезон, но сегодняшняя победа в Омске добавила оптимизма.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
Боб Хартли
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6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Динамо Мн 4 2 2 4
9 Локомотив 3 2 1 4
10 Сочи 4 1 3 2
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Автомобилист 4 3 1 7
3 Ак Барс 4 3 1 6
4 Авангард 4 3 1 6
5 Трактор 4 2 2 5
6 Сал. Юлаев 4 2 2 4
7 Амур 5 2 3 4
8 Сибирь 4 2 2 4
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12 Нефтехимик 3 0 3 1
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11.09 16:30
Авангард – Амур
 1 : 5
11.09 17:00
Сал. Юлаев – Металлург Мг
 1 : 2
11.09 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
11.09 19:00
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