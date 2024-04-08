Поговорили с менеджером омского клуба Евгением Забугой.

Омич Евгений Забуга — человек, который за десять лет прошел путь от простого юриста до спортивного директора родного «Авангарда». К 37 годам молодой специалист успел поиграть за сборную России по флорболу, получить степень кандидата юридических наук, сделать серьезное имя в адвокатской среде и получить в хоккейном мире неофициальный статус одного из самых перспективных менеджеров КХЛ. Теперь именно он в тандеме с Антоном Курьяновым отвечает за хоккейные операции и селекцию «ястребов».

В большом интервью «СЭ» один из боссов омичей рассказал:

как отреагировал на резкие слова Михаила Кравца в адрес бывшего клуба;

почему «Авангард» сделал ставку на Сергея Звягина;

кто еще был в шорт-листе омичей на позицию главного тренера;

будет ли обновленная команда играть в хоккей Боба Хартли;

как изменилась жизнь клуба с приходом Михаила Аверина и Германа Чистякова;

примет ли омский болельщик закрытый оборонительный хоккей;

почему в Северную Америку уезжает Глеб Трикозов;

с кем из хоккеистов сибиряки планируют продлить контракты;

останется ли в команде Райан Спунер;

почему «Авангарду» было бы проще играть с «Амуром» и «Спартаком»;

какое впечатление на него произвел «Локомотив»;

попал ли клуб в зависимость от наследия Хартли;

считает ли он ошибкой обмен Игоря Гераськина;

и многое другое.

В серии с «Локомотивом» казалось, что мы играем против сверхлюдей

— Многие восприняли в штыки ваши слова на итоговой пресс-конференции, что «Авангард» должен был играть в плей-офф с «Амуром» и «Спартаком», и проходить их. Откуда такая уверенность, что с этими соперниками было бы удобнее, чем с «Ладой» и «Локомотивом»?

— Применять слово «удобные» не совсем правильно. Мы все прекрасно знаем, что «Авангард» — команда играющая. Нам гораздо проще играть в достаточно открытый атакующий хоккей. Преподнес слова с этой позиции.

Вы сами видели два первых матча против «Локомотива». Было ощущение, что хорошие качественные пловцы каждый раз натыкались на волнорезы на, казалось бы, первоначально открытых дорожках. Это потребовало перестроения тактического рисунка и несвойственные действия в исполнении наших ключевых игроков — Владимира Ткачева, Рида Буше и других парней из верхних звеньев.

Если бы мы встретились со «Спартаком», то, скорее всего, увидели бы интересный комбинационный открытый хоккей. Тем более что по матчам в регулярке у нас был счет 1-1, причем каждая команда добилась гостевой победы. Противостояние двух фактически лучших троек чемпионата было бы украшением плей-офф.

Никто не говорит, что «Спартак» — легкий соперник. Да и «Амур» — не проходная команда. Ни в коем случае. При тех же перелетах на Дальний Восток мы бы столкнулись со спецификой местного часового пояса, а резкая смена времени никому не идет на пользу. Но у нас был удачный опыт матчей с «Амуром» в регулярном чемпионате — мы прошли дальневосточный выезд со стопроцентным результатом. С точки зрения нашей игровой модели мы могли бы сыграть с этими командами более продуктивно.

Несмотря на счет 4-1, серия с «Ладой» тоже получилась достаточно сложной. Вы помните, как сложно в физическом плане нам было в первых матчах. Мы попали на достаточно жесткую команду, которая умеет подстраиваться под соперника. Слава богу, что все остались живы-здоровы и никто не получил травму.

Плей-офф у нас получился коротким и энергозатратным. В обеих сериях «Авангарду» пришлось противостоять габаритным, физически крепким соперникам, которые выматывали наше мастеровитое нападение. Видел, как ребятам было непросто после каждого матча. Мы не имеем права упрекнуть кого-то. Каждый бился настолько, насколько ему позволяло мастерство и функциональная подготовка. «Локомотив» оказался более адаптирован под разрушение наших схем.

— Было ощущение, что «Локомотив» — это машина, которая по чистой скорости даст фору любой команде лиги?

— Смотрел вживую каждый матч — казалось, что мы играем против сверхлюдей с точки зрения функциональных человеческих способностей. «Локомотив» действовал настолько ровно и без каких-либо спадов, насколько это возможно. Вы правильно говорите: «Авангард» будто бы столкнулся с хорошо отлаженным механизмом, который не сбавляет своих оборотов и постоянно действует в одном темпе.

Еще обратил внимание на то, как дисциплинированно каждый из хоккеистов «Локомотива» подходил к игре. Когда возникали какие-то стычки у ворот и моменты, которые в рядовом матче регулярки могли привести к потасовкам, они отказывались от конфликтов и банального общения с нашими хоккеистами.

Это действительно хорошо обученная и четко понимающая свои задачи армия. Конечно, все это можно поставить в заслугу Игорю Валерьевичу Никитину, который ее создал.

Боб Хартли (справа) и Сергей Звягин в 2019 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У нас есть полная убежденность, что современный «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли

— На предсезонном турнире в Сочи показалось, что без Ткачева, ударного первого звена и внятного большинства «Авангард» близок к превращению в максимально рабочую бегущую команду.

— Это было вызвано отсутствием первой пятерки. Надо вспомнить тот состав: там было много молодых хоккеистов, которые получили первый шанс в полноценном цикле работы с основой.

Да, действительно, по тому времени можно было сделать такой вывод. Однако не забываем, что это все-таки летний хоккей, и против нас выходили команды, показывавшие плюс-минус аналогичную игру.

Плюс тогда мы столкнулись с первой пробой совершенно новой команды. Наверное, у нас не было ресурса играть во что-то кружевное. После точечных усилений, подписаний Ткачева и Спунера мы вернулись к своим прежним лекалам — к красивому атакующему хоккею.

— Согласны с тезисом, что омский болельщик отторгает закрытый и системный хоккей?

— У нас искушенный болельщик в хоккейном плане. Его не обманешь. Люди приходят за зрелищем и хотят видеть наших мастеров. Поэтому упор при комплектовании делается на ребят, которые дают шоу, — это никакой не секрет.

Сейчас сложно говорить, принял бы омский болельщик оборонительный хоккей, потому что нам не с чем сравнивать. Иной стиль хоккея у «Авангарда» был в другой локации, когда команда уезжала в Балашиху. Там аудитория принимала его достаточно позитивно. В Омске же до прошлого сезона хоккея не было более четырех лет.

Местный болельщик истосковался по хоккею. Первоначально «Авангард» приняли бы любым. Но если говорить про наш сегодняшний хоккей — это то, что хотят видеть наши зрители. Поэтому мы очень дорожим мастерами и желаем видеть их на длинных контрактах. Хоккейные личности всегда ценились в Омске. Спортсменов, которые были лидерами «Авангарда» 90-х и 00-х, до сих пор боготворят. Мы обязаны продолжать эти традиции.

Давайте будем честны: в отличие от Москвы и центральной России в Омске гораздо меньше зрелища. Если в столице человек может выбирать между футболом, хоккеем, баскетболом и другими видами спорта, то в нашем городе единственная религия — это хоккей. Люди считают важным попасть на арену и поддержать команду, и им хочется видеть в этом большом театре красивые постановки.

— Можно ли сказать, что сейчас «Авангард» попал в некую зависимость от наследия Боба Хартли, аналогичную той, что была после Раймо Сумманена? Многие болельщики воспринимают возвращение к системе канадца как некую панацею, которая поможет в любой стрессовой ситуации.

— Ответ на этот вопрос лежит в коллективном сознании русского народа — у нас есть традиции создавать кумира и тиражировать его в каждой сложной ситуации. Тренер, который за четыре сезона принес долгожданное чемпионство и еще один раз остановился в шаге от кубка, вызывает только положительные эмоции.

Омский болельщик вживую хоккей Хартли практически не видел. Второй момент — эта эйфория была в совершенно другой психологической ситуации, когда команда оказалась вдали от дома и в Омске царила неопределенность. Наверное, весь контекст был вызван совокупностью обстоятельств.

Сегодня все по-другому. У нас нет московской локации и существуют геополитические вопросы на повестке дня. Антон Курьянов правильно говорит: «Да, это была красивая история страница в истории омского хоккея. Но на сегодняшний день она перевернута».

Меня очень смущает текущая ситуация, при которой все отождествляют Сергея Звягина с Хартли. Не бывает двух абсолютно одинаковых людей. Хотя это две личности, которые прекрасно понимают хоккей и очень глубоко разбираются в нюансах. Однако это разные люди.

У нас есть полная убежденность, что современный «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли. Он будет играть в хоккей Звягина — это будет упор на дисциплинированный, но в то же время красивый атакующий стиль. Период романтики относительно Боба уже наконец-то должен закончиться. Мы находимся на новом этапе развития и должны его принять.

— Был ли у клуба шорт-лист кандидатов на пост главного тренера или сразу же понимали, что в следующий сезон идете со Звягиным?

— Шорт-лист был и формировался сразу же после того, как произошла смена главного тренера. Если бы мы с Антоном Алексеевичем принесли бы руководству лист с одной единственной кандидатурой в лице Сергея Евгеньевича, то нас бы просто не поняли. Всегда нужно рассматривать и обсуждать разные варианты.

Наш список состоял примерно из восьми специалистов — все они были североамериканцами. Двое из них имеют опыт работы главным тренером команды НХЛ. Один буквально в этом сезоне закончил работу в лиге. Еще один кандидат имел, помимо тренерского, опыт работы генеральным менеджером клуба НХЛ. Остальные — прошли через АХЛ в тех или иных ипостасях. Однако при совместном обсуждении выделили для себя сразу несколько критериев.

Первый — что новый человек может нам привнести. Каждый североамериканский тренер, приезжая в Россию, имеет какую-то свою собственную мотивацию. Как правило, те, у кого есть опыт работы в НХЛ, уже возрастные специалисты, которые зачастую видят КХЛ как финиш своей карьеры. И это первый минус, который можно назвать.

Второй момент — каждый специалист наверняка захочет привезти с собой определенный пул помощников, что может нарушить баланс в уже имеющемся штабе.

Третий момент — в «Авангарде» задан достаточно высокий стандарт североамериканского тренера. Тот же Хартли — это тренер, который выигрывал Кубок Стэнли. Подписание специалиста меньшего калибра было бы воспринято аудиторией как некий откат назад, что в нашем понимании недопустимо.

И самый главный критерий — если бы Звягин был бы человеком приходящим и уходящим, то по нему были бы вопросы. Однако он в течение шести сезонов качественно делал свою работу и показывал определенную преданность по отношению к клубу. Мы знали его человеческие качества. Было бы несправедливо принять решение о назначении другого тренера. У нас не было критериев, при которых мы при североамериканском специалисте могли бы сказать, что точно окажемся в лучшей ситуации. Например, кто знает, как бы его восприняла команда?

Нужно поговорить и о статистике. На сегодняшний день у нас 22 хоккеиста из 29 имеют контракты на следующий чемпионат. За сезон мы добились стабильности и устойчивости состава. Сергей Евгеньевич знает каждого из тех, кто остается на следующий сезон. А каждый из них понимает требования Звягина. Брать и на ровном месте рушить то, что строилось в течение всего сезона, мы посчитали неправильным.

Совокупность всех этих критериев позволила сделать вывод, что гораздо полезнее будет дать шанс Звягину. И его двухлетний контракт — это показатель доверия. Прекрасно понимаем, что тренер должен чувствовать его для дальнейшей работы.

Михаил Кравец (справа) и Сергей Звягин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Был удивлен интервью Кравца. Мне казалось, у нас отсутствовала конкуренция внутри штаба

— Михаил Кравец говорил, что решение об отставке ему озвучил Курьянов вместе с вами. Эти слова самые сложные, которые пока приходилось произнести на посту спортивного директора?

— Не могу сказать, что они были самыми сложными. К сожалению, частью моей работы является не только прием спортсменов и тренеров в нашу хоккейную семью, но и расставание с ними.

В прошлом сезоне у нас было гораздо больше расставаний. Вы помните, что были отправлены в отставку Дмитрий Рябыкин, Константин Курашев, Олег Микульчик. С Дмитрием Анатольевичем у меня сложились замечательные человеческие отношения. Каждый, кто приходит к тебе и слышит подобные новости, сложно воспринимает их.

Михаил Григорьевич не стал исключением. У меня с ним также были добрые отношения. Конечно, эти слова оказалось произнести достаточно сложно. Кроме того, все это произошло на фоне такой стрессовой ситуации — все помнят, что было за день до этого. Однако у нас не было времени, чтобы анализировать эту тему и переживать, потому что в этот же день мы вылетали в Ярославль и нам нужно было думать, как спасти плей-офф.

— Как отреагировали на его последние резкие интервью в адрес клуба?

— Сложно понять, чем он руководствовался. Мы не знаем, в каком он настроении находился после этого и с кем общался. Никак не можем комментировать эту ситуацию.

Скажу честно: я был достаточно удивлен этим интервью. Как мне казалось, у нас в течение всего сезона внутри тренерского штаба отсутствовала какая-то конкуренция. Все профессионально выполняли работу на своих направлениях. Никакого давления на тренеров со стороны высшего руководства не оказывалось — никто не вмешивался в их работу, не давал им советы по формированию состава.

Однако не вижу оснований менять свое отношение к Михаилу Григорьевичу. Оно как было положительным, так им и останется. Эмоции уйдут, и надеюсь, что в нашем замкнутом хоккейном социуме у нас останутся хорошие человеческие отношения.

Кравец редко выражал яркие эмоции в быту. Он совершенно спокойно и стойко воспринял сказанное. Мы провели собрание с командой, на которой довели до них это решение, и Михаил Григорьевич сказал очень много теплых слов коллективу. Все было максимально по-человечески.

— Настроение лидеров повлияло на решение об отставке?

— Не могу сказать, что лидеры демонстрировали какие-то настроения. Все были ошеломлены результатом второго матча с «Локомотивом», присутствовало всеобщее состояние подавленности.

Для нас главным и определяющим был вопрос перестроения команды и изменение рисунка игры. Понимали, что не сможем сыграть в присущий нам открытый атакующий хоккей. Меры, которые нужно было предпринять, и определили это решение.

Как правильно говорил Антон Алексеевич, у нас не было права бездействовать. Все силы были брошены на то, чтобы спасти раунд плей-офф и сезон. Для нас остановка в 1/4 финала достаточно болезненна.

Честно скажу, что до сих пор воспринимаю ее максимально сложно. Каждое утро, открывая глаза, мне не хочется верить, что в начале апреля мы уже не играем в хоккей. Для Омска — это достаточно серьезное потрясение. Будем делать выводы по поводу произошедшего. Надеюсь, что рецидивов больше не случится.

— Какой была ваша реакция на эмоциональный выплеск Звягина в седьмом матче?

— Ваш вопрос — это ответ на то постоянное сравнение Звягина с Хартли. Вы видите, что это совершенно разные люди.

В публичном пространстве было высказано популярное мнение, что это какая-то показуха. Но я знаю его не один год, и он такой, какой есть. Это был искренний выплеск. Тренер всячески пытался помочь команде, встряхнуть лавку и дать парням надежду, что с помощью болельщиков реально переломить ход матча.

В городе его поведение восприняли позитивно. Хотя это действительно беспрецедентный жест для тренера «Авангарда». Это то, что точно запомнится.

— Не секрет, что функционал Звягина выходил за рамки полномочий тренера вратарей. Кравец не воспринимал ревностно этот факт?

— Не буду говорить за всех, а скажу, как я видел ситуацию. На мой взгляд, никакой ревности не было. Все прекрасно понимали, что при наличии результата у нас у всех будет положительная пресса. Каждый занимался своим делом.

Думаю, Кравец воспринимал это совершенно нормально. Тем более что такая модель взаимодействия в штабе сложилась еще в прошлом сезоне, когда команда выиграла бронзовые медали.

— К Кравцу были претензии за работу с молодежью? Говорят, что ему гораздо проще было работать с готовыми игроками, а не дополнительно водить юниоров по льду за руку.

— Плотность календаря не позволяет кого-то водить за руку по льду. Спортсмены, попадающие в первую команду, должны иметь определенный набор навыков, который позволит им адаптироваться к модели действующего тренера.

Не считаю, что Михаил Григорьевич не любил работать с молодежью. Это доказывают фамилии, который появились в составе «Авангарда» при нем. Те же Миша Гуляев и Никита Холодилин прошли при нем становление в качестве игроков КХЛ.

В прошлом сезоне Иван Мирошниченко получал игровое время и прошел серьезную перезагрузку в мужском хоккее после тяжелой болезни. Мы видим, что тот опыт сегодня помогает ему в НХЛ.

Также неоднократно привлекался к основе Глеб Трикозов. Определенную часть времени с «Авангардом» провел Александр Филатьев, который набирал очки и достаточно нагло вел себя на льду. Мы увидели способным играть в мужской хоккей Илью Рейнгардта, несмотря на то что его преследовали травмы.

Не могу сказать, что Кравец чертил какую-то демаркационную линию между взрослыми готовыми спортсменами и молодежью. Мы должны понимать, что всегда есть пул людей с односторонними контрактами, причем зачастую на внушительные суммы, которые будут в приоритете. Не увидел в этом плане больших различий между ним и другими тренерами. Это клише было кем-то придумано и стало кочевать из уст в уста.

Были разговоры по Кормье

— Довольны оффершитом Игорю Мартынову?

— Планируем продлить сотрудничество с Игорем. На сегодняшний день у него есть контракт на следующий сезон, но мы хотим пролонгировать его еще на два сезона. У парня большой нереализованный потенциал. Его безусловная сильная сторона — это скорость. В этом сезоне он был для нас своеобразным мотором. Считаю, что приняли правильно решение по нему.

Но надо понимать, что для него переход в «Авангард» стал первым выездом из дома на уровне КХЛ. Здесь его ждали новый город, новые люди, новая команда — адаптационные процессы никто не отменял. Первый сезон для него сложился достаточно успешно. Однако в следующем чемпионате мы можем увидеть качественно нового Мартынова, который уже адаптировался к новым обстоятельствам.

— Какая ситуация с контрактами Жафярова, Прохоркина, Телегина и Киселевича?

— Помимо названных имен, контракты истекают также с Томашом Юрчо и Райаном Спунером. На данный момент у нас есть время до 30 апреля. Пока находимся в стадии общения с их представителями, выслушиваем их пожелания и запросы.

Со следующего сезона для нас усложняется жизнь с точки зрения потолка зарплат. Лига сократила размер бонуса, который не учитывается под потолком: в этом сезоне он составлял 20% от общей заработной платы, в следующем сезоне цифра сократится до 10%. Сейчас у нас уже есть таблица с цифрами, где мы примерно представляем, как будет выглядеть состав, исходя из запросов игроков.

Пока каких-то финальных решений нет. Надо понять, что еще свежи события седьмого матча с «Локомотивом». Невозможно принимать их по горячим следам — сейчас еще не тот уровень восприятия. Все перечисленные хоккеисты — большие мастера, и мы рады, что нам удалось с ними посотрудничать. Нельзя сказать, что кого-то из них «Авангард» с легкостью готов вычеркнуть из своего ростера.

— Слова Курьянова про оценку сезона Спунера выглядели как намек на то, что его не будет в следующем сезоне в Омске.

— Райан провел свой лучший сезон, и теперь определяющей будет его оценка на рынке хоккейного труда. Пока мы не получили от его агента эту самую оценку. У нас есть принцип — мы никогда не отвергаем предложения людей и всегда слушаем, смотрим и анализируем их. Не могу сказать, что по Спунеру страница перевернута. Его история с «Авангардом» вполне может продолжиться.

— Не секрет, что в прошлом сезоне приоритетным кандидатом на замену Найту был Патрис Кормье. Можно ли сказать, что Ткачеву удобнее играть с более рабочими центрами?

— Да, Спунер — остроатакующий центр, в приоритете у которого стоит набор очков. Если мы посмотрим на статистику Найта в сезоне-2022/23, то он набрал почти в полтора раза меньше очков, чем Райан. Согласен, что Корбэн был более заточен на черновую работу.

Действительно, у нас были разговоры по Кормье. В том числе он анализировался с точки зрения ролевой модели. Однако, когда Найт сообщил нам о своем решении, Патрис уже имел договоренности в DEL и как порядочный человек не мог отыграть их назад. И выкупить его мы уже не пытались.

— Реально ли сейчас вернуть в Россию Клима Костина? Он сейчас попал в слабую команду, где ему дают хороший айстайм.

— Как раз недавно смотрел матч «Сан-Хосе» с «Лос-Анджелесом» и порадовался за Клима, который забросил шайбу. Если вы обратите внимание на текущую статистику Костина в «Шаркс», то он вполне может приблизиться к показателю «очко за игру». Думаю, он реально попал в команду, где будет играть в хоккей и не будет выполнять роль чеккера.

У нас было общение с ним в течение этого сезона. Как мне показалось, в какой-то момент у него уже появилась решимость вернуться обратно. Но тот самый обмен развязал ему руки. Будем всегда рады видеть его в «Авангарде». Однако с его нынешней зарплатой и ролью он, скорее всего, продолжит свое развитие в НХЛ.

— У «Авангарда» есть интерес к Павлу Коледову?

— Он — один из тех хоккеистов, кого мы рассматриваем. Коледов — хороший качественный защитник с определенным набором лидерских качеств. Грех не рассматривать на рынке НСА такого человека. Тем более, что нам необходимы защитники с правым хватом. Но хочу сразу отметить, что до 1 мая мы не вправе совершать какие-либо действия по Павлу.

Обмен Гераськина доказал — насильно мил не будешь

— Правда ли, что летом уехавший в «Каролину» Глеб Трикозов был в так называемом «обменном фонде»?

— Не назвал бы это нахождением в обменном фонде. Не буду скрывать, к нему был интерес со стороны нескольких клубов. Камнем преткновения для них становилось дальнейшее желание Трикозова уехать в «Каролину» после истечения контракта 30 апреля. У него есть мечта попробовать себя в Северной Америке. Тем более, перед глазами есть положительный пример Вани Мирошниченко, который заставляет оптимистично смотреть на свои шансы в НХЛ.

Мы скорее рассматривали вариант с официальной арендой Глеба, чтобы дать ему возможность получить большую игровую практику в КХЛ — это тот путь, по которому шли Гребенкин и Лихачев. Однако «белая» аренда была возможна только при наличии действующего контракта с «Авангардом» на следующий сезон.

В итоге клуб отказался от этой идеи, чтобы у парня и его агента не было мысли, что у нас есть желание закамуфлировать принудительное продление контракта. Считаю, что «Авангард» достаточно честно и открыто общается с хоккеистами. Так же было и в случае с Мирошниченко. Глеб сейчас будет пробовать реализовать свою мечту. Мы будем рады видеть его успешным хоккеистом и хотим радоваться за него так же, как и за Егора Чинахова.

— Не пытались его отговорить от этой поездки? У «Каролины» сейчас сильная команда с претензией на чемпионство и крайне непростая ситуация с фарм-клубом.

— Мое мнение — лучше попробовать, чем не попробовать и пожалеть. Если спортсмен для себя в течение нескольких лет вынашивает эту идею, как центральную в собственной карьере, то клуб просто не имеет права ему препятствовать. В данном случае, он должен руководствоваться собственной волей.

Этот сезон доказал мне правильность тезиса «насильно мил не будешь». В хоккей невозможно играть по принуждению. «Авангард» должен был с уважением принять его решение. Мы сохранили спортивные права на него, и всегда будем готовы принять его обратно. Не вижу предпосылок смотреть на Трикозова косо.

В «Авангарде» были разные ролевые модели хоккеистов, которые покидали клуб. Кто-то уезжал сложившимся хоккеистом, как Илья Михеев, который прошел всю хоккейную кухню. Помню Илью еще в середине 10-х годов. Мы видели, как он из мальчика превращается в мужчину. Он, в хорошем смысле слова, по-солдатски принимал любые решения в его адрес: никогда не комментировал их, никогда не пытался что-то противопоставить. Если его направляли в фарм-клуб, то он честно ехал и играл в ВХЛ. Если поднимали в КХЛ, то честно ложился под шайбу в первой команде. Михеев — просто идеальный образец.

Есть иной пример — это тот же Егор Чинахов, который максимально успешно провел дебютный сезон в КХЛ и уехал в «Коламбус». И мы очень рады, что он наконец-то обретает себя, потому что знаем его реальную силу. Вполне возможно, что отъезд в Северную Америку добавит Глебу определенной уверенности в себя и это послужит импульсом для дальнейшего развития. Искренне желаем ему успехов, потому что мы убеждены — игра в МХЛ уже точно не для него.

— Какая у вас ситуация с Русланом Газизовым, который теряет время в Онтарио?

— Наблюдаем за ним. Есть определенные мысли по нему. Если Руслан примет решение о возвращении в Россию, то по дате и году рождения уже не сможет играть в МХЛ. Поэтому, конечно же, «Авангард» без проблем даст ему двухсторонний контракт и возможность проявить себя. Будем рады видеть его в клубе. Это бесспорно мастеровитый и одаренный хоккеист, у которого при надлежащем отношении к себе и делу будут все шансы выйти на хороший уровень в КХЛ.

— Чего не хватило бывшему капитану «Ястребов» Вячеславу Малову, чтобы получить шанс в «Авангарде», а не в «Торпедо» у Игоря Ларионова?

— Могу только предполагать. Честно говоря, никогда не слышал конкретику от тренерского штаба, почему в составе видят Филатьева, а не Малова. Приоритет отдали Саше, который зашел четвертым центром на первый предсезонный сбор. Лучше задать этот вопрос Максиму Гафурову, как очевидцу того, что происходит в «Торпедо». Это была наша совместная с ним идея относительно этой взаимной официальной аренды.

У «Торпедо» нет собственного фарм-клуба, и Лоренс Зинаддин не смог получить практику в командах-партнерах. Сами понимаете, что «АКМ» — это организация, которая идет в плей-офф за Кубком Петрова. Уже говорил на пресс-конференции, что самостоятельному клубу ВХЛ неинтересно развивать чужих хоккеистов. Парень просто стал заложником ситуации.

Мы прекрасно помнили его по прошлому сезону, в котором он был одним из творцов победы «Чайки» в Кубке Харламова. Считал, что мы просто обязаны протянуть ему руку и дать возможность сыграть за «Омские Крылья». Тем более, что мы отпустили Федора Коротаева в белорусскую Экстралигу.

Что касается Славы, то он бы отыграл на своем уровне и в ВХЛ, и в МХЛ. Однако было полное понимание, что он не получит шанса в «Авангарде», нам хотелось посмотреть его на примере того же Тимура Муханова, который за короткий срок стал игроком КХЛ. Кроме того, хотели посмотреть на парня в иных условиях. Условия, которые мы создаем в Омске, порой расслабляют хоккеистов. В результате получилось что-то вроде программы обмена опытом, когда студенты из разных стран посещают друг друга и обучаются в других университетах. Хотели, чтобы он оказался у Игоря Николаевича Ларионова и поварился у него в мужской команде.

Нисколько не жалеем, что так получилось. С нетерпением ждали, когда Слава дебютирует в КХЛ. Если помните, то в первом матче он выиграл 80% вбрасываний. Подумал тогда: «Ничего себе, какой у человека импульс!». Понятно, что в тот момент была некая эйфория, но тем не менее. Да, у него был небольшой айстайм. Но мы оцениваем не только необходимость играть, но и быть в команде КХЛ. Надеюсь, что он принесет с собой определенный багаж, которым, может быть, поделится с другими ребятами.

На сегодняшний день — они возвращаются на свои места 1 мая. Пока никаких взаимных договоренностей нет. Прекрасно понимаю, что если у «Торпедо» будет собственный фарм, чего их система давно заслуживает и требует, то Зинаддин станет вратарем нового клуба ВХЛ. Если этого не произойдет, то будем обсуждать. В целом мы хотели бы видеть Лоренса в «Омских Крыльях».

— Вы обронили фразу «насильно мил не будешь». Имеете ее в виду в контексте обмена Игоря Гераськина?

— Да, совершенно верно. Считаю, если хоккеист принимает квалификационное предложение другого клуба, то делает это не насильно, а по своей воле. До самого обмена Гераськина в «Металлург» меня не отпускала эта ситуация. Мы видели, что Игорь старается и работает. Но, знаете складывалось ощущение, что человек физически рядом, а душой — нет. Мы видели, что ему самому тяжело. Особенно после того, как он сыграл за «Авангард» более 30 матчей и был максимально недоволен своей статистикой.

Плюс у него имелись вопросы к собственному игровому времени и желание занять позицию центрального нападающего, которую он получает в «Магнитке». Зная его реальные способности и понимая, что хоккейный век не резиновый, приняли решение вернуть в его в клуб, который он сам себе выбрал. Считаю, что это правильный шаг. Сейчас мы видим другого Игоря Гераськина -играющего в привычный ему хоккей, улыбающегося и приносящего результат. Дай Бог, чтобы у него все получалось в карьере. Расстались с ним на хорошей человеческой ноте. Надеюсь, он остался нам благодарен.

Если вы посмотрите на наши хоккейные операции в этом сезоне, то увидите, что один из главных векторов «Авангарда» — это не неволить людей и давать им возможность развития. Посмотрите на Никиту Михайлову, который был обменян в «Ладу» и вернулся в свой родной город. Посмотрите на Диму Соколова, который не попадал в первую команду и не так давно получил первый в своей карьере односторонний контракт от «Нефтехимика». Наша общая задача — не держать спортсменов в плену и душить их, а давать возможность развиваться. От этого выигрывают все, и главным образом КХЛ.

— Оглядываясь назад, решение обменять Гераськина на заигравших в «Северстали» Давыдова и Муханова — ошибка?

— Наверное, не жалею об этом обмене и не буду называть его ошибкой. Есть два аспекта оценки принятого решения: первый — задним умом, а второй — в тот момент, когда ты принимаешь то самое решение.

Если вспомнить период времени, когда произошел обмен с «Северсталью», то это был май 2023-го. На тот момент у нас была в лучшем случае 1/3 от необходимого комплекта, и мы понимали, что неизбежно теряем Грицюка и Толчинского. Тогда приобретение Гераськина выглядело как однозначное усиление команды. Нужно открыто говорить, что альтернатив на внутреннем рынке не было.

Кроме того, Игорь был опытен, несмотря на свой относительно небольшой возраст. Понимали, что у него есть лидерские качества — в той же «Северстали» он получал капитанскую нашивку. При этом он был еще не на пике карьеры, и мы рассчитывали на его прогресс. Повторюсь, по самоотдаче и работе к нему не может быть никаких вопросов. Просто «не пошло». Объяснить это достаточно сложно.

Председатель Совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин. Фото ХК «Авангард»

Аверин чаще находится с командой, чем Крылов

— Насколько изменился уклад клуба после ухода Крылова и назначения на его место Михаила Аверина? В свое время Крылов принес с собой в «Авангард» много стандартов работы «Газпром нефти».

— Не могу сказать, что были глобальные изменения в плане уклада работы со сменой председателя совета директоров. Как раньше, так и сейчас мы имеем одни и те же финансовые гарантии от нашего генерального спонсора. Имеем одни и те же высокие задачи, которые перед нами ставит совет директоров. Поскольку «Авангард» — это дочернее предприятие ПАО «Газпром нефть», то вся наша хозяйственная обвязка строится через те управленческие матрицы, которые есть в материнской организации.

Если сравнивать период работы с Александром Владимировичем и с Михаилом Сергеевичем Авериным, то Михаил Сергеевич больше находится с командой, чаще бывает на выездных матчах. Для него сейчас идет своеобразный процесс адаптации, и он максимально ориентирован на то, чтобы вникнуть в детали и во все процессы непосредственно «на земле».

То же самое можно сказать и о Германе Анатольевиче Чистякове — для него это первый опыт работы в хоккее. Ранее он был футбольным функционером. Мы понимаем, что принципы управления любым спортивным клубом имеют общее начало. Тем не менее, он погружается в хоккейные особенности.

Мы достаточно много общаемся между собой. У нас идет постоянное оперативное обсуждение всех клубных вопросов. Точно так же обсуждаем каждую кандидатуру любого интересующего нас спортсмена, либо расставание с кем-то из уже имеющихся. Если бывают рабочие дискуссии по каким-то вопросам, то наши аргументы всегда слушают.

— Сколько занял процесс адаптации у Аверина и Чистякова к хоккейным реалиям?

— Честно, не почувствовал, что у них были какие-то пробелы. С первого же дня предсезонных сборов они присоединились к команде. В том числе посетили наши летние турниры. В целом, они органично вливались в процессы, которые происходят в спортивном блоке. Мы с Антоном Алексеевичем Курьяновым максимально открыты и всегда подробно стараемся объяснить вещи, которые для них в новинку. Не было периода, когда можно было бы сказать, что люди находились «не в теме». Все было достаточно четко, прозрачно и понятно.

Самый главный плюс — с первого дня совместной работы к нам с Антоном Алексеевичем было доверие. Без него в принципе было бы сложно работать. Примерно знаю от коллег из других топ-клубов, как порой им сложно взаимодействовать с советом директоров, с наблюдательным советом. Поэтому хотелось бы сказать им спасибо, что в этой части у нас отсутствует какая-то существенная бюрократия.

Да, есть процедуры, в том числе корпоративные, через которые мы проходим — устав нашего общества заставляет их соблюдать. Но у нас нет каких-то тотальных контроля и недоверия. Все очень слажено. Процессы проходят оптимально.

— Крылов был максимально погружен в хоккейную повестку, был подписан на множество телеграм-каналов.

— Скажу честно: для меня, как и для многих, его уход из «Авангарда» был большой новостью. Как и другие сотрудники, узнал о нем из официальных источников. Сначала было не совсем понятно, что произошло. Казалось, что на календаре было первое апреля.

Но у нас не было времени, чтобы рефлексировать по этому поводу. На тот момент у нас максимум на одну треть была укомплектована первая команда. Те текущие процессы полностью заставляли погружаться в работу и не пытаться выяснить суть принятого решения. Плюс у нас достаточно серьезно развита субординация — никто не будет выяснять решения высших руководителей. Нам дают их исполнять, а не обсуждать.

Да, Крылов был максимально вовлечен в процессы. Насколько понимаю, он постоянно мониторил публичную повестку, выяснял, какие настроения формируются в ведущих телеграм-каналах. Каждый имеет право на собственные взгляды. У него это было через публичную составляющую — это надо признать.

— Вы на пресс-конференции отметили, что у вас сложились максимально доверительные отношения с Курьяновым. Как у вас складывались отношения с Радишом Хабибулиным, который заменил Алексея Волкова в конце прошлого сезона? Показалось, что на фоне Волкова — он менеджер гораздо более старой формации.

— Рашид Хабибулин — ровесник моего отца. Прекрасно понимал, что требовать и ждать от достаточно взрослого человека тинейджерского подхода, бессмысленно. У нас сложились совершенно нормальные рабочие отношения. У меня не было особой возможности обсуждать принимаемые им решения. В ряде вопросов он привлекал всех сотрудников и слушал альтернативные мнения. В целом, он во многих моментах прислушивался к точкам зрения, которые не совпадали с его видением.

События сезона-2022/2023 происходили настолько стремительно, что возможности что-то глобально обдумывать, опять же, не было. Скажу честно: для меня уход Волкова из клуба получился достаточно болезненным. Считаю, что мы с ним достаточно хорошо сработались. Все зоны ответственности и зоны работы были четко поделены. В глубине души надеялся, что Алексей доработает сезон до конца. Но он принял то решение, которое посчитал нужным для себя.

Когда пришел Хабибулин, в моей деятельности по большому счету ничего не изменилось. У меня остались прежние зоны ответственности, и между нами соблюдалась деловая этика.

— Не было ощущения, что «Авангард» с приходом Хабибулина резко откатился назад? Если тот же Волков — это человек, который всегда самостоятельно отсматривал новичков, делал аналитические обзоры на них, то Хабибулин — собирал мнение об игроке из разных источников и не полагался на видео.

— С моей стороны некорректно будет сравнивать двух этих менеджеров. Вы правы — у них совершенно разный подход. Если говорить о методах работы Алексея, то это тот человек, который максимально был занят просмотрами. Он четко мониторил различные лиги. Например, очень часто видел его смотрящим матчи АХЛ. Это его стиль, который выработался еще в ЦСКА и «Автомобилисте».

Что касается Рашида, то он действительно уделял большое внимание общению и наведению справок. Опять же, и тот, и другой метод работы имеют право на жизнь. Двух одинаковых людей в принципе не может быть. Каждый из них старался быть эффективным и работать на максимум.

— В кулуарах говорят, что Волков с трудом прислушивается к чужим мнениям.

— Мы с ним начали работать в очень интересную пору, которой никогда не было, и, надеюсь, она больше никогда не повторится — это ковидный период. Вышло так, что мы с ним познакомились дистанционно. И тот самый чемпионский «Авангард» собирался в дистанционном режиме.

У меня как-то сразу сложились с ним доверительные отношения. Хотя вы сами представляете: два абсолютно незнакомых друг другу человека волею судеб были вынуждены сотрудничать. Причем для него это был первый опыт работы генеральным менеджером. Поэтому я чувствовал еще большую ответственность и понимал, что каждое мое действие может отразиться на нем, как в положительную, так и в негативную сторону.

Результаты сезона-2020/21 доказали, что каждое из принятых решений оправдало себя. Да, были ситуации, когда разгоралась полемика по каким-то персоналиям. Но для меня всегда была важна субординация. Понятно, что последнее слово всегда оставалось за генеральным менеджером. Считаю, наши отношения были конструктивными и нам удавалось принимать эффективные шаги.

Не могу сказать, что видел какую-то тотальную закрытость. Это ведь вопрос отношения к каждому конкретному человеку. Мне удалось найти подход к Алексею. У нас не было каких-то стрессовых кризисных ситуаций между друг другом. У Алексея есть очень хорошее качество в работе — он всегда готов принять ответственность на себя. Это достаточно важное качество для руководителя.

Евгений Забуга (справа) и генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. Фото ХК «Авангард»

Условия, которые мы создаем в Омске, порой расслабляют хоккеистов

— Как оцените сезон для «Омских Ястребов»?

— Серия с «Белыми Медведями» причинила мне некую душевную боль. Команда, которая выиграла пять матчей подряд в плей-офф, казалось бы, была близка к шестой победе и выходу в полуфинал. Мы еще будем разбираться в причинах такого результата, когда «Омские Ястребы» выйдут 8 апреля на заключительный сбор. Будем выяснять с тренерами и ребятами, где произошел этот надлом.

Был уверен, что мы как минимум повторим результат прошлого сезона. Мне реально казалось, что у нас самая сильная вратарская бригада — у нас были Бережной и Зиннадин, которые в прошлом сезоне играли друг против друга в финале. Плюс не забываем про Никиту Подлягина, хорошо проявившего себя в прошлом году в серебряном «Соколе».

— Вы дали по ходу сезона новый контракт Виталию Черночубу.

— Мы изначально планировали это сделать. Считаем, что Виталий Геннадьевич заслужил этого своими результатами. Он выигрывал с командой и бронзу, и серебро. Сразу сказали, что он может работать без какого-либо психологического давления и что никто не будет судить его по результату третьего года.

Нам важно, чтобы тренеры чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Он уже достаточно тесно связан с Омском — его сын занимается в академии «Авангарда». Находиться под постоянный давлением некомфортно. Черночуб в основной своей массе работает с несовершеннолетними парнями, и мы не хотели, чтобы в нем сквозили напряжение и наэлектризованность. У нас нет замечаний и претензий к нему и его тренерскому штабу.

— Видите ли его тренером, который должен подниматься по клубной вертикали?

— Да, такая возможность неоднократно обсуждалась. Здесь будет учитываться его личная готовность стать тренером команды ВХЛ. Прекрасно понимаем, что специфика работы в фарм-клубе существенно отличается — там приходится работать с мужиками и сложившимися хоккеистами.

С учетом того, что в следующем сезоне базисом «Омских Крыльев» станут ребята 2002-2005 годов рождения, которые проходили через молодежную команду Черночуба, у него должен быть рост в этом направлении.

— В Омске регулярно возникает вопрос целесообразности существования «Крыльев».

— Всем неприятно проигрывать. Когда команда забуксовала в самом начале сезона, это давало неприятный общий фон. Не забываем, что это команда, которая выходит с логотипом «Авангарда» на груди. Да, у нас были неоднократно беседы относительно целесообразности. Но потом все пришли к единогласному мнению, что в системе клуба с собственной академией и сильной молодежкой не может не быть собственного фарма.

Мое убеждение — после 19 лет хоккеистам нечего делать в МХЛ. Те ребята, которые играют в молодежке до предельного возраста, как правило, становятся профнепригодными для ВХЛ, потому что дебют во взрослом хоккее в 21 год — это уже шаг назад. В этом возрасте хоккеист должен уже подбираться к команде КХЛ.

— Нет ощущения, что после того, как «Авангард» несколько лет назад ввязался в гонку за юниоров со СКА, клубная система не может переварить нынешнее количество качественной молодежи?

— Не могу так сказать. Мне кажется, что это результат естественного отбора. Скаутинг детско-юношеского хоккея — это одна часть работы. Наш главный скаут Вячеслав Ренев все эти годы очень качественно занимается своим делом. Но в последующем все равно идет естественный отбор.

Мы часто вспоминаем о примере Никиты Холодилина, который, чего греха таить, изначально не считался перспективным для КХЛ. Помню, как пригласил его для подписания первого профессионального контракта. Тогда многие парни его 2002 года рождения отыграли первый сезон в МХЛ. Надо было видеть его искреннюю радость, когда в него поверили. Это дает свои результаты.

Я уже упомянул Илью Михеева. На примере нашего клуба можно сказать, что лучшую конкурентоспособность показывают ребята, не блиставшие на детско-юношеском уровне. Это не «новые Овечкины и Малкины», а парни, достигающие всего через работу. Результат развития каждого спортсмена — это еще и вопрос его судьбы. В «Авангарде» для всех предоставляются замечательные условия, но не все могут правильно ими воспользоваться. Хотелось бы видеть большую признательность от воспитанников за ту инфраструктуру, которую им дают клуб и академия.

Евгений Забуга (слева) в матче в флорбол. Фото ХК «Авангард»

Как Забуга прошел путь от юриста до спортивного директора «Авангарда»

— Вы сказали, что оказались в «Авангарде» десять лет назад. Вспомните, как это было.

— Да, впервые оказался в клубе в сезоне-2014/15. Тогда в «Авангард» пришел в качестве президента Владимир Шалаев. Мое появление было вызвано тем, что в клубе начали возникать спортивно-правовые споры с хоккеистами. Поскольку это было новым явлением, требовался человек, который мог бы трезво и стойко воспринимать эту спорную составляющую.

С этого момента и начал вникать в эту хоккейную специфику. Знакомился с работой менеджерского состава, впитывал премудрости этого дела. Продолжал этим заниматься и после прихода в клуб Евгения Хацея и Максима Сушинского. Причем не только на уровне первой команды и молодежки, но и на уровне академии — там тоже возникали сложности при переходе юниоров.

Все шло планомерно, и в марте 2020 года Евгений Хацей сделал мне предложение прийти на работу в клуб уже по трудовому договору. После прихода Алексея Волкова произошло переименование должности, и я стал ассистентом генерального менеджера. К тому моменту уже полностью был готов к этой деятельности: был знаком с информационными ресурсами, с ЦИБом КХЛ, достаточно хорошо знал нормативную основу и регламенты КХЛ. Для меня это уже не было чем-то новым.

— Сушинский более чем критически относился к назначению на ту же должность помощника генменеджера Игоря Еронко из-за отсутствия у него опыта игры в хоккей. Но ведь вы тоже не играли в хоккей на профессиональном уровне.

— Максим Юрьевич в должности президента клуба как раз был одним из тех, кто согласовывал мой приход на полную занятость в 2020 году, за что я ему благодарен. Я с самого детства был связан со спортом. Начинал свой путь с ДЮСШ «Авангард». Но когда у 87-го года рождения появился спорткласс, мой папа выступил за то, чтобы я получил хорошее образование. Его не устраивала ситуация, при которой я буду три часа в день посвящать учебе, а все остальное время — тренировкам.

Поскольку не было альтернатив, попытался совмещать занятия хоккеем с учебой в обычной школе. Естественно, успеваемость начала падать, потому что учебе уделял не так много времени. После этого отец четко поставил вопрос так, что нужно выбирать учебу. Тогда с детской горечью был вынужден оставить хоккей и начал играть в ринкбол — это как бенди, но только в хоккейной коробке. Как раз в Омске в 98-м проходил чемпионат мира по ринкболу. В итоге начал достаточно успешно играть в воротах и уже в 13 лет попал в мужскую команду.

Ринкболисты параллельно занимались флорболом, потому что это смежные виды спорта. Так и перекочевал туда. Уже в 2003-м году сыграл за старший возраст на МЧМ, в 2005-м — поехал на второй МЧМ и выиграл золото в дивизионе B, а в 2006-м — съездил на мужской ЧМ. Последний раз сыграл за сборную России на ЧМ в 2012-м.

В общей сложности посвятил флорболу 17 лет. Так что всегда был в спорте. Хоккей с самого детства был не просто увлечением, а мечтой. Поэтому сегодняшнюю работу в «Авангарде» воспринимаю как часть жизни, без которой уже не существую.

Если говорить про Игоря, то никто не спрашивал моего мнения относительно его появления в клубе. Фактически мы появились в клубе с ним автономно в один период времени. Достаточно редко пересекались с ним по работе. Не могу сказать, что в наших отношениях была какая-то кооперация или конкуренция. Вероятно, перед ним ставили какие-то свои задачи. Я же работал непосредственно с Алексеем Волковым в постоянном контакте в одной локации.

— Чувствовали предубеждение к себе из-за того, что «не поиграли»?

— Не чувствую к себе особых предубеждений, поскольку все равно воспринимаюсь как спортсмен и имею звание мастера спорта. Пусть и не по хоккею. Надо понимать, что специфика моей деятельности связана не непосредственно с работой на льду, а с правовым и документальным обеспечением, переговорным процессом. Скажу прямо: для того, чтобы осилить этот пласт деятельности, профессиональному хоккеисту при желании этим заниматься нужно получить большой объем навыков и, желательно, соответствующее образование.

Помню интервью Максима Гафурова с заголовком «меня до конца жизни будут считать нехоккейным человеком». Однако мне никто пока не говорил мне с каким-то высокомерием, что я — нехоккейный человек.

Мы часто равняемся на НХЛ и там есть достаточно большое количество примеров, когда люди без игрового опыта делают удачные менеджерские карьеры. Для меня ролевая модель — это Жюльен Брисбуа, который начинал свой трудовой путь с должности юриста «Монреаля». Как мы знаем, он взял уже два Кубка Стэнли. Это еще раз доказывает, что эти предубеждения и штампы должны остаться в прежней ментальности.

Все-таки мы уже находимся на другом уровне развития. В профессиональном хоккее очень сложное регулирования. Знаете, порой ощущаю себя работником какого-то министерства с тем количеством переписок и корреспонденции, которая поступает в клуб. Взять ту же работу системы хозяйственного учета.