Что будет с «Авангардом» без Ткачева и Буше? В Омске нашли хоть какую-то замену звездам

Начало сезона для «Ястребов» будет очень тяжелым.

Второй год подряд «Авангард» претендует на звание самой нефартовой команды предсезонки. Прошлым летом всего за несколько дней до старта августовского турнира в Сочи омичи остались без Корбэна Найта, решившего с подачи жены не возвращаться в Россию из отпуска в аккурат перед стартом самой важной фазы сборов. Теперь же по восточному топ-клубу почти одновременно ударили травмы двух ключевых нападающих — Владимира Ткачева и Рида Буше.

Год назад спокойно пережить демарш канадца и избежать катастрофы в центральной оси на старте регулярки помог словенский агент Алеша Пилко, который мгновенно привез в Омск вместо Найта другого своего клиента Райана Спунера. Этим же летом боссам «ястребов» Антону Курьянову и Евгению Забуге, смотревшим до вылета лидеров в сторону приобретения еще одного иностранца, удалось решить кадровые проблемы за счет внутреннего рынка, на который после смягчения лимита на легионеров была выброшена целая россыпь мастеров с российским паспортом. Если пробоину на левом фланге атаки омичи моментально закрыли Станиславом Галиевым, то замену американскому снайперу достаточно оперативно нашли в лице Алексея Макеева.

Прошлый сезон стал для 32-летнего нападающего, дошедшего с «Автомобилистом» до полуфинала Кубка Гагарина, лучшим в карьере. Особенно ярко он провел плей-офф, в котором с 11 очками стал вторым бомбардиром и неожиданным лидером команды Николая Заварухина. Причем больше всего от него досталось СКА, чьи ворота он поразил четырежды за пять матчей серии.

Алексей Макеев. Фото Global Look Press

Казалось, один из главных авторов первой бронзы в клубной истории в это межсезонье не покинет город, в котором давно осел вместе с семьей. Однако уже в апреле, за пять дней до окончания его контракта, екатеринбуржцы объявили о том, что не будут предлагать ему новое соглашение. Решение боссов уральцев Максима Рябкова и Олега Гросса логичным вроде бы назвать было сложно. Однако и другие гранды не торопились брать форварда к себе.

Время стремительно летело к началу первых предсезонных турниров, а Макеев вместе с другими видными россиянами вроде Антона Бурдасова, Николая Прохоркина и Виктора Антипина по-прежнему сидел без работы. По информации «СЭ», «Автомобилист» принял решение расстаться с ним отнюдь не по игровым причинам, а по дисциплинарным — и это было связано с инцидентом, который произошел в последнем плей-офф. Разумеется, в достаточно тесной хоккейной песочнице большие команды, в которых хотел бы оказаться Алексей, прекрасно были осведомлены об этом моменте. И неизвестно, сколько бы он пролежал на рынке, не случись в Омске еще один черт побери.

Как и в случае с парой Ткачев — Галиев, Макеева можно назвать временной заменой Буше по позиции, но отнюдь не по игровому стилю. Набор его сильных сторон прекрасно известен уже не первый год. У леворукого вингера нет убойного щелчка с ходу, как у беззубого парня из Мичигана. Зато есть великолепная скорость и большой объем катание, а главное — великолепное умение вовремя оказываться на добиваниях и отскоках, которые он крайне эффективно реализовывает. Последнее Макеев наглядно демонстрировал не только прошлой весной, но и в сезоне-2020/21, когда Билл Питерс сделал из него классного завершителя в тройке с Анатолием Голышевым и Павлом Дацюком. Если Буше со своим лазерным броском — это угроза почти по всей чужой зоне, то новичок «Авангарда» представляет наибольшую опасность непосредственно в зоне под воротами.

«Нам был нужен креативный, быстрый, техничный нападающий. Опытный, умеющий распоряжаться шайбой, создавать и завершать моменты. Это именно те качества, которыми обладает Алексей. Надеемся, что он нам поможет.

Нужно быстрее донести до него систему, что мы хотим от него видеть. По движению и мастерству он находится в хорошей форме. Думаю, что в ближайшем матче он уже выйдет на лед», — прокомментировал подписание Антон Курьянов.

Всего через пару дней на домашнем Мемориале Блинова «Авангарду» предстоит учиться жить без монструозного первого звена, в котором вожаков омичей должен был связывать канадец Линден Вей. Сильнее всего придется перестраивать большинство, из которого выпали два ключевых и системообразующих винтика. В теории заместить Буше в качестве завершителя должен Галиев, чья фигура в первой спецбригаде должна поменять акцент розыгрыша с правого на левый флаг. А вот кто примерит на себя и потянет ли вообще роль основного плеймейкера в основном юните — пока не знает никто. Еще одного игрока за спиной у 19-го номера, способного регулярно генерировать вертикальные переводы с одного борта на другой и обостряющие диагонали, в команде Сергея Звягина пока не видно.

В предыдущем сезоне сибиряки достойно пережили потерю Ткачева из-за микротравмы, выиграв в середине января пять из шести матчей в его отсутствие. Причем битыми тогда оказались ЦСКА, «Спартак», «Ак Барс» и «Северсталь». Но по-настоящему ответят на вопрос, насколько в реальности «ястребы» зависимы от праворукого мастера, именно ближайшие три месяца. А в особенности — первые десять матчей регулярки, в которых они встретятся сразу с шестью топами.