Что будет с «Авангардом» без Ткачева и Буше? В Омске нашли хоть какую-то замену звездам

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Второй год подряд «Авангард» претендует на звание самой нефартовой команды предсезонки. Прошлым летом всего за несколько дней до старта августовского турнира в Сочи омичи остались без Корбэна Найта, решившего с подачи жены не возвращаться в Россию из отпуска в аккурат перед стартом самой важной фазы сборов. Теперь же по восточному топ-клубу почти одновременно ударили травмы двух ключевых нападающих — Владимира Ткачева и Рида Буше.
Год назад спокойно пережить демарш канадца и избежать катастрофы в центральной оси на старте регулярки помог словенский агент Алеша Пилко, который мгновенно привез в Омск вместо Найта другого своего клиента Райана Спунера. Этим же летом боссам «ястребов» Антону Курьянову и Евгению Забуге, смотревшим до вылета лидеров в сторону приобретения еще одного иностранца, удалось решить кадровые проблемы за счет внутреннего рынка, на который после смягчения лимита на легионеров была выброшена целая россыпь мастеров с российским паспортом. Если пробоину на левом фланге атаки омичи моментально закрыли Станиславом Галиевым, то замену американскому снайперу достаточно оперативно нашли в лице Алексея Макеева.
Прошлый сезон стал для 32-летнего нападающего, дошедшего с «Автомобилистом» до полуфинала Кубка Гагарина, лучшим в карьере. Особенно ярко он провел плей-офф, в котором с 11 очками стал вторым бомбардиром и неожиданным лидером команды Николая Заварухина. Причем больше всего от него досталось СКА, чьи ворота он поразил четырежды за пять матчей серии.
Казалось, один из главных авторов первой бронзы в клубной истории в это межсезонье не покинет город, в котором давно осел вместе с семьей. Однако уже в апреле, за пять дней до окончания его контракта, екатеринбуржцы объявили о том, что не будут предлагать ему новое соглашение. Решение боссов уральцев Максима Рябкова и Олега Гросса логичным вроде бы назвать было сложно. Однако и другие гранды не торопились брать форварда к себе.
Время стремительно летело к началу первых предсезонных турниров, а Макеев вместе с другими видными россиянами вроде Антона Бурдасова, Николая Прохоркина и Виктора Антипина по-прежнему сидел без работы. По информации «СЭ», «Автомобилист» принял решение расстаться с ним отнюдь не по игровым причинам, а по дисциплинарным — и это было связано с инцидентом, который произошел в последнем плей-офф. Разумеется, в достаточно тесной хоккейной песочнице большие команды, в которых хотел бы оказаться Алексей, прекрасно были осведомлены об этом моменте. И неизвестно, сколько бы он пролежал на рынке, не случись в Омске еще один черт побери.
Как и в случае с парой Ткачев — Галиев, Макеева можно назвать временной заменой Буше по позиции, но отнюдь не по игровому стилю. Набор его сильных сторон прекрасно известен уже не первый год. У леворукого вингера нет убойного щелчка с ходу, как у беззубого парня из Мичигана. Зато есть великолепная скорость и большой объем катание, а главное — великолепное умение вовремя оказываться на добиваниях и отскоках, которые он крайне эффективно реализовывает. Последнее Макеев наглядно демонстрировал не только прошлой весной, но и в сезоне-2020/21, когда Билл Питерс сделал из него классного завершителя в тройке с Анатолием Голышевым и Павлом Дацюком. Если Буше со своим лазерным броском — это угроза почти по всей чужой зоне, то новичок «Авангарда» представляет наибольшую опасность непосредственно в зоне под воротами.
«Нам был нужен креативный, быстрый, техничный нападающий. Опытный, умеющий распоряжаться шайбой, создавать и завершать моменты. Это именно те качества, которыми обладает Алексей. Надеемся, что он нам поможет.
Нужно быстрее донести до него систему, что мы хотим от него видеть. По движению и мастерству он находится в хорошей форме. Думаю, что в ближайшем матче он уже выйдет на лед», — прокомментировал подписание Антон Курьянов.
Всего через пару дней на домашнем Мемориале Блинова «Авангарду» предстоит учиться жить без монструозного первого звена, в котором вожаков омичей должен был связывать канадец Линден Вей. Сильнее всего придется перестраивать большинство, из которого выпали два ключевых и системообразующих винтика. В теории заместить Буше в качестве завершителя должен Галиев, чья фигура в первой спецбригаде должна поменять акцент розыгрыша с правого на левый флаг. А вот кто примерит на себя и потянет ли вообще роль основного плеймейкера в основном юните — пока не знает никто. Еще одного игрока за спиной у 19-го номера, способного регулярно генерировать вертикальные переводы с одного борта на другой и обостряющие диагонали, в команде Сергея Звягина пока не видно.
В предыдущем сезоне сибиряки достойно пережили потерю Ткачева из-за микротравмы, выиграв в середине января пять из шести матчей в его отсутствие. Причем битыми тогда оказались ЦСКА, «Спартак», «Ак Барс» и «Северсталь». Но по-настоящему ответят на вопрос, насколько в реальности «ястребы» зависимы от праворукого мастера, именно ближайшие три месяца. А в особенности — первые десять матчей регулярки, в которых они встретятся сразу с шестью топами.