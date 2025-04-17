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17 апреля, 22:15

Радулов прибил «Авангард» в овертайме. Ветеран перевернул серию и ведет «Локомотив» к кубку

Гол Радулова принес «Локомотиву» победу в четвертом матче серии с «Авангардом»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов (второй справа) в матче с «Авангардом».
Фото ХК «Локомотив»
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Вот зачем его подписали в Ярославле.

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Авангард» — «Локомотив» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Буше — 4 (бол., Окулов, Шарипзянов), 20:27 — 1:0. Елесин — 1, 25:36 — 1:1. Радулов — 3 (Алексеев, Сергеев), 67:25 — 1:2.
Вратари: Серебряков — Исаев.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 21 (2+5+10+4) — 32 (16+9+4+3).
Судьи: Наумов, Ромасько.
17 апреля. Омск. «G-Drive Арена». 12 011 зрителей.
Счет в серии: 1-3

Страшно представить, какие мысли терзали главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина после поражения в финале прошлого Кубка Гагарина. К золотой серии ярославцы подходили фаворитами. Эксперты почти единогласно верили в их победу и первое чемпионство в кахаэловской истории. На деле финальная повесть получилась трагичной: дерзкая «Магнитка» Андрея Разина закрыла серию за четыре матча.

Ярославцы получили тяжелый удар и большой объем информации к размышлению. И летом «Локомотив» пошел на неоднозначный ход, призванный добавить команде опыта и укрепить ее дух, — подписать контракт с Александром Радуловым.

Никитин уже работал с главным энергетическим вампиром КХЛ. Они пересекались в ЦСКА, и тренер прекрасно понимал, какой человек едет в команду. В свои 38 лет Александр не растерял прежние качества: он, как и раньше, горит на льду и умеет переворачивать важные матчи. Именно это нападающий сделал сегодня в четвертой игре серии с «Авангардом». «Локомотив» доминировал почти все 60 минут основного времени, значительно перебросал омичей, но матч все равно затянуло в овертайм. Его исход решил опытнейший Радулов, который удачно действовал перед воротами и добил отскочившую от Никиты Серебрякова шайбу.

Пересматривая гол в падении, отказываешься верить в то, что его автору в июле исполнится 39 лет. Радулов закрепился в образе злого гения «Авангарда». Важный второй матч во многом сложился удачно для ярославцев благодаря стараниям Александра. Ветеран поучаствовал в трех шайбах: забил сам и дважды ассистировал партнерам. А еще заводил лавку, провоцировал соперников и излучал невероятную энергию — все, к чему мы успели привыкнуть за долгую карьеру Радулова в КХЛ.

Подписание Александра в «Локомотив» вызвало немалый скепсис. Андрей Разин вовсе отметил, что лучшие годы легенды #47 позади. Любители заглянуть в паспорт обращали внимание на солидный возраст игрока.

Разговоры о Радулове не обходятся без упоминания его непростого характера. Однако Никитин нашел способ, как направить энергию нападающего в нужное русло. Александр стал настоящим дядькой для «Локомотива» и в плей-офф включается в самые нужные моменты. Плох тот мотиватор, который сам не может сделать то, к чему призывает остальных. Радулов доказывает свою значимость не только словами, но и делом — его шайба в овертайме поставила «Авангард» в тяжелейшее положение.

В плей-офф «Локомотив» пока проиграл только один матч. План на омскую часть серии команда Никитина выполнила великолепно. Железнодорожники возвращаются домой после драматичной победы в овертайме. Такие поражения сильно бьют по психологии проигравших. «Авангард» был близок к перелому серии, но Радулов испортил задумку «ястребов». Именно для этого прошлым летом Александра и приглашали в «Локомотив».

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Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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