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Сегодня, 20:30

«Авангард» опять спасается в серии с «Локомотивом»! В Омске обнулили мощную атаку Никитина и выбесили Радулова

«Авангард» победил «Локомотив» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Артем Белинин
Корреспондент
Алекс Грант и Александр Радулов в матче «Авангард» — «Локомотив» (3:0) 21 апреля.
Фото ХК «Авангард»
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Никита Серебряков — главный герой.

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Кулик — 2 (Ткачев, Прохоркин), 13:12 — 1:0. Якупов — 4 (Окулов, Спунер), 54:59 — 2:0. Буше — 5 (п.в.), 59:15 — 3:0. Нереализованный буллит: Спунер (Авангард), 39:44 (Вратарь).
Вратари: Серебряков — Исаев (58:11 — 59:15).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 16 (4+7+5) — 32 (11+9+12).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
21 апреля. Омск. «G-Drive Арена».
Счет в серии: 3-3.

«Локомотив» — без голов

В попытке спастись от вылета «Авангард» выдал по-настоящему мощное выступление, пусть прежде всего и оборонительное. Ярославцы не смогли поразить ворота соперника впервые за несколько месяцев (!) — последний раз «Локомотив» проиграл всухую московскому «Динамо» 26 ноября 2024 года (0:3).

Отличную игру показал голкипер «Авангарда» Никита Серебряков — он парировал 32 броска ярославцев. Для Никиты это первый шатаут в плей-офф и третий за «Авангард» после перехода из СКА. Ранее он оставлял ворота в неприкосновенности в играх регулярного чемпионата с ЦСКА (4:0) и «Ак Барсом» (2:0).

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«Авангард» — в порядке

Омичи большую часть матча удерживали счет, играя строго от обороны. В середине первого периода после напряженной борьбы у борта и паса Владимира Ткачева шайбу на пятачке получил защитник Евгений Кулик — и оказался точен со средней дистанции.

Второй период прошел без голов, при этом «Авангард» упустил отличную возможность увеличить преимущество, не реализовав буллит в самом конце двадцатиминутки. Райан Спунер не смог переиграть Даниила Исаева.

Третий период тоже долго проходил глухо, но за пять минут до сирены «Авангард» забросил вторую шайбу. Постарался Наиль Якупов, подправивший дальний выстрел Константина Окулова.

Последний гол омичи оформили за 45 секунд до конца игры. Рид Буше воспользовался ошибкой защитника «Локомотива», потерявшего шайбу, и устремился к пустым воротам гостей — никто не смог остановить американца.

Уже после сирены игроки «Локомотива» выплеснули эмоции — нападающий Александр Радулов развязал мощную потасовку с Игорем Мартыновым из «Авангарда». Разнимали парней долго — вероятно, последняя встреча получится еще более горячей, чем могла бы быть.

Седьмой матч

«Авангард» сотворил подвиг — команда Ги Буше отыгралась с 1:3 в серии и увела противостояние в седьмой матч. Примечательно, что в прошлом году в четвертьфинале «Авангард» также играл с «Локомотивом» — и тогда дело тоже дошло до седьмого матча.

Более того, результат серии повторяется почти в точности — в Кубке Гагарина-2024 «Авангарду» тоже пришлось спасаться с 1-3. Омичи сравняли счет, но в седьмой встрече проиграли 0:2.

Серия в этом плей-офф отличается деталями — она началась с победы «Авангарда» (в прошлом году первым победил «Локо») и закончится в Ярославле, а не в Омске. Поменяется ли исход в сравнении с прошлогодним — узнаем уже 23 апреля.

Александр Радулов
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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