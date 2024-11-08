«Авангард» проваливает сезон. Превентивные меры не помогают

Омский клуб рискует не попасть в плей-офф.

Игра «Авангарда» в нынешнем сезоне — одно из главных разочарований. Беды омичей начались с межсезонья, когда тяжелую травму получил самый высокооплачиваемый игрок КХЛ Владимир Ткачев (120 миллионов рублей в год). Пропустил старт регулярного чемпионата и еще один лидер атаки Рид Буше. До сих пор не восстановился вратарь Михаил Бердин, которого планировали в роли основного. А на прошлой неделе из-за сложностей в семье покинул «Авангард» лучший центрфорвард Линден Вей.

Все это наложилось на дебютный сезон в качестве главного тренера Сергея Звягина — весь его опыт в этой роли ограничился пятью матчами в серии с «Локомотивом» в прошлом плей-офф. И пока очевидно, что у него не получается выстроить командную игру. Даже в выигранном матче с «Амуром» (2:1) хабаровчане выглядели намного острее, и только отличная игра вратаря Павла Хомченко позволила омичам увезти два очка. С «Адмиралом» же «Авангард» спасся в самой концовке.

Проблемы с составом омский клуб решает с помощью подписания свободных агентов — с начала межсезонья были приглашены нападающие Станислав Галиев, Алексей Макеев и Райан Спунер, а недавно «Авангард» пополнили центрфорвард Николай Прохоркин и защитник Алекс Грант. Омичи давно хотели выменять из «Спартака» нападающего Матвея Заседу и потратили на него 15 миллионов рублей, отдав при этом еще и 17-летнего защитника Ухмылова, а также права на играющего в системе «Каролины» Трикозова.

Макеев и Галиев неплохо начали, но быстро потерялись. Примерно то же самое можно сказать и про Спунера. Прохоркин в трех первых матчах набрал четыре очка, но где гарантия, что он сможет сохранить такой темп? Откровенно неудачным стоит назвать приобретение американского центра Кэсселса (1 очко и «-8» в 18 матчах), большего ждали от опытных защитников Дица и Коледова.

Менеджеров «Авангарда» стоит похвалить за то, что они не сидят сложа руки и не смирились с ситуацией. Непопадание в плей-офф будет катастрофой для клуба, который еще недавно выигрывал Кубок Гагарина. Но не стоило ли уйти в перезагрузку сейчас, чтобы вернуться сильнее в следующем сезоне?

Игроки «Авангарда» Михаил Гуляев и Дмитрий Злодеев. Фото ХК «Авангард»

Да, для нашей лиги не всегда подходит «ребилд», как принято называть подобные процессы в заокеанских лигах. В КХЛ только думают о том, чтобы вернуть драфт, и опытных звезд на пики не разменяешь. Но и набирать скопом ветеранов, которые вплоть до начала сезона сидели без работы из-за отсутствия большого спроса, — так себе стратегия.

В основном составе «Авангарда» немало молодежи — Чистяков давно стал лидером обороны, давно стабильно играет защитник 2005 года рождения, в этом сезоне полноценно закрепились нападающие Рейнгардт, Филатьев и Холодилин. Но если уж не получается подписать по-настоящему качественных свободных агентов, то не проще ли дать играть молодым игрокам на больших минутах и потихоньку подпускать остальных? Вратарь Бережной, защитники Фигурин, Мурылев, Степанов, нападающие Хворов, Голоднюк, Власенко — перспективные игроки.

В итоге получается, что в отсутствие Ткачева «Авангард» превращается в абсолютно серую команду, не способную доминировать даже против аутсайдеров. Не удается и найти замену Звягину: на российском рынке нет подходящих специалистов, а привезти тренера из Северной Америки по ходу сезона очень сложно. Но с такой игрой, какая есть сейчас, «Авангард» сильно рискует не попасть в плей-офф. А это уже будет настоящей трагедией. Но только если можно будет хоть немного поверить в светлое будущее, отношение к этой трагедии будет иным.