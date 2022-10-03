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КХЛ

Сегодня, 11:10

Все арены «Авангарда»: от футбольно-хоккейной 70 лет назад до супердворца сейчас

Вот так выглядит «G-Drive Арена» в Омске.
Фото photo.khl.ru
50-е годы прошлого века. Омский «Спартак» принимает соперника на хоккейной площадке «Динамо».
Фото ХК «Авангард» (Омск)
Общий вид стадиона «Динамо» в Омске.
Фото ХК «Авангард» (Омск)
Спортивно-концертный комплекс «Иртыш» в 1988 году.
Фото ХК «Авангард» (Омск)
«Арена Омск» перед хоккейным матчем «Авангарда» в 2010 году.
Фото Валерий Гашеев
Хоккейный матч на «Арене Омск» в 2010 году.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Ледовый дворец имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Закрытие сезона-2021/22 на «Арене Балашиха» 2 апреля 2022 года.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Великолепный вечерний вид на новую арену «Авангарда».
Фото photo.khl.ru
В первом матче на новом стадионе «Авангард» обыграл «Сибирь» — 2:1.
Фото photo.khl.ru
Эмблема «Авангарда» на льду новой арены клуба.
Фото photo.khl.ru
Фирменный магазин на новом стадионе «Авангарда».
Фото photo.khl.ru
«G-Drive Арена».
Фото photo.khl.ru
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История стадионов омского клуба в фотографиях

1 октября омский «Авангард» провел первую игру в КХЛ на новой «G-Drive Арене» в КХЛ. Омичи обыграли «Сибирь» — 2:1. Для «ястребов» этот дворец — пятый дом в их более чем семидесятилетней истории.

После основания в 1950 году «Спартак» (первое название «Авангарда») выступал на стадионе «Динамо», старейшем спортивном сооружении города на берегу Иртыша.

Общий вид стадиона «Динамо» в Омске. Фото ХК «Авангард» (Омск)
Общий вид стадиона «Динамо» в Омске.
ХК «Авангард» (Омск)

Летом здесь играли в футбол, а зимой — в хоккей. Только в 1974 году появилась площадка с искусственным льдом. Ее вместимость на 4000 зрителей не всегда позволяла принять всех желающих.

50-е годы прошлого века. Омский «Спартак» принимает соперника на хоккейной площадке «Динамо». Фото ХК «Авангард» (Омск)
50-е годы прошлого века. Омский «Спартак» принимает соперника на хоккейной площадке «Динамо».
ХК «Авангард» (Омск)

Идея построить более просторную хоккейную арену для омского клуба появилась в середине 70-х, но осуществить ее удалось только в 1987 году, когда ввели в эксплуатацию дворец «Иртыш» (с 2000-го переименован в Спортивно-концертный комплекс имени В.Блинова) на 5200 зрителей.

Спортивно-концертный комплекс «Иртыш» в 1988 году. Фото ХК «Авангард» (Омск)
Спортивно-концертный комплекс «Иртыш» в 1988 году.
ХК «Авангард» (Омск)

В 2007 году «Авангард» переехал на новую «Арену Омск» на 10 000 зрителей.

«Арена Омск» перед хоккейным матчем «Авангарда» в 2010 году. Фото Валерий Гашеев
«Арена Омск» перед хоккейным матчем «Авангарда» в 2010 году.
Валерий Гашеев

11 лет она служила домашней ареной «Ястребам», пока не стало ясно, что сооружение находится в аварийном состоянии.

Хоккейный матч на «Арене Омск» в 2010 году. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Хоккейный матч на «Арене Омск» в 2010 году.
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

На четыре года домом для хоккеистов «Авангарда» стал Ледовый дворец имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе.

Ледовый дворец имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Ледовый дворец имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе.
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Вместимость арены — 5500 зрителей. В прошлом году здесь, на расстоянии в 2235 километров от родного Омска, «Авангард» во второй раз после 2004 года стал чемпионом страны, переиграв в финале Кубка Гагарина ЦСКА.

Закрытие сезона 2021/2022 на «Арене Балашиха» 2 апреля 2022 года. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Закрытие сезона-2021/22 на «Арене Балашиха» 2 апреля 2022 года. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

И вот — новая страница в истории омского клуба.

Великолепный вечерний вид на новую арену «Авангарда». Фото photo.khl.ru
Великолепный вечерний вид на новую арену «Авангарда».
Фото photo.khl.ru

Неслучайно первый матч на «G-Drive Арене» прошел между «Авангардом» и «Сибирью». В 2023 году в Омске и Новосибирске должен был пройти молодежный чемпионат мира, однако из-за санкций по отношению к российскому спорту он был перенесен в Канаду.

В первом матче на новом стадионе «Авангард» обыграл «Сибирь» — 2:1. Фото photo.khl.ru
В первом матче на новом стадионе «Авангард» обыграл «Сибирь» — 2:1.
Фото photo.khl.ru

Новая хайтековская арена «Авангарда» способна вместить 12000 зрителей.

Эмблема «Авангарда» на льду новой арены клуба. Фото photo.khl.ru
Эмблема «Авангарда» на льду новой арены клуба.
Фото photo.khl.ru

Здесь есть все необходимое для проведения спортивных матчей, концертов и других зрелищных мероприятий.

Фирменный магазин на новом стадионе «Авангарда». Фото photo.khl.ru
Фирменный магазин на новом стадионе «Авангарда».
Фото photo.khl.ru

Вот так выглядела «G-Drive Арена» во время первого в своей истории хоккейного матча КХЛ.

G-Drive Арена. Фото photo.khl.ru
«G-Drive Арена». Фото photo.khl.ru
Фото photo.khl.ru
КХЛ
ХК Авангард
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