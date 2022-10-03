Все арены «Авангарда»: от футбольно-хоккейной 70 лет назад до супердворца сейчас

История стадионов омского клуба в фотографиях

1 октября омский «Авангард» провел первую игру в КХЛ на новой «G-Drive Арене» в КХЛ. Омичи обыграли «Сибирь» — 2:1. Для «ястребов» этот дворец — пятый дом в их более чем семидесятилетней истории.

После основания в 1950 году «Спартак» (первое название «Авангарда») выступал на стадионе «Динамо», старейшем спортивном сооружении города на берегу Иртыша.

Общий вид стадиона «Динамо» в Омске. ХК «Авангард» (Омск)

Летом здесь играли в футбол, а зимой — в хоккей. Только в 1974 году появилась площадка с искусственным льдом. Ее вместимость на 4000 зрителей не всегда позволяла принять всех желающих.

50-е годы прошлого века. Омский «Спартак» принимает соперника на хоккейной площадке «Динамо». ХК «Авангард» (Омск)

Идея построить более просторную хоккейную арену для омского клуба появилась в середине 70-х, но осуществить ее удалось только в 1987 году, когда ввели в эксплуатацию дворец «Иртыш» (с 2000-го переименован в Спортивно-концертный комплекс имени В.Блинова) на 5200 зрителей.

Спортивно-концертный комплекс «Иртыш» в 1988 году. ХК «Авангард» (Омск)

В 2007 году «Авангард» переехал на новую «Арену Омск» на 10 000 зрителей.

«Арена Омск» перед хоккейным матчем «Авангарда» в 2010 году. Валерий Гашеев

11 лет она служила домашней ареной «Ястребам», пока не стало ясно, что сооружение находится в аварийном состоянии.

Хоккейный матч на «Арене Омск» в 2010 году. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

На четыре года домом для хоккеистов «Авангарда» стал Ледовый дворец имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе.

Ледовый дворец имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Вместимость арены — 5500 зрителей. В прошлом году здесь, на расстоянии в 2235 километров от родного Омска, «Авангард» во второй раз после 2004 года стал чемпионом страны, переиграв в финале Кубка Гагарина ЦСКА.

Закрытие сезона-2021/22 на «Арене Балашиха» 2 апреля 2022 года. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

И вот — новая страница в истории омского клуба.

Великолепный вечерний вид на новую арену «Авангарда». Фото photo.khl.ru

Неслучайно первый матч на «G-Drive Арене» прошел между «Авангардом» и «Сибирью». В 2023 году в Омске и Новосибирске должен был пройти молодежный чемпионат мира, однако из-за санкций по отношению к российскому спорту он был перенесен в Канаду.

В первом матче на новом стадионе «Авангард» обыграл «Сибирь» — 2:1. Фото photo.khl.ru

Новая хайтековская арена «Авангарда» способна вместить 12000 зрителей.

Эмблема «Авангарда» на льду новой арены клуба. Фото photo.khl.ru

Здесь есть все необходимое для проведения спортивных матчей, концертов и других зрелищных мероприятий.

Фирменный магазин на новом стадионе «Авангарда». Фото photo.khl.ru

Вот так выглядела «G-Drive Арена» во время первого в своей истории хоккейного матча КХЛ.