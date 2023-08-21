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Сегодня, 14:15

«Авангард» из фаворита превращается в середняка. Клуб спешно подписывает Николишина

Авангард подписал нападающего Амура Ивана Николишина в результате обмена
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеист «Амура» Иван Николишин
Иван Николишин.
Фото ХК «Амур»
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Капитан «Амура» не договорился с клубом и призван укрепить центральную линию омичей.

Неудачная игра «Авангарда» в матче против «Локомотива» заставила задуматься: а есть ли у команды запас прочности? Видимо, в клубе уже догадываются, что его не существует, потому и активизировались на трансферном рынке, забрав у «Амура» Ивана Николишина.

Напомню, что хабаровский клуб уже несколько раз обманывал Ивана на переговорах, а последний раз они решили, что такой хоккеист им совсем не нужен. Обиделись, хотя центральные нападающие в дефиците, да и вообще клуб повел себя по отношению к Николишину неправильно.

Последнее условие дальневосточников было удивительным. Они показывают пальцем на игрока омичей, «Авангард» его выкупает и отдает «Амуру» в обмен на Ивана. Правда, это только звучит просто. На самом деле хабаровчане рассматривали тех, кто не продается ни при каких обстоятельствах, и в Омске недоумевали, как так можно вести дела.

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Наконец, точки соприкосновения были найдены. Омичи отдают Кирилла Спиценко, Даниила Фисенко и еще получают деньги. Николишин перебирается в Омск и старается, как можно быстрей забыть отрезок в Хабаровске. Иван — центральный нападающий. А уже в игре с «Локомотивом» было заметно, что у «Авангарда» слишком много дыр в составе, но центральная линия — одна из самых слабых.

Райан Спунер еще не приехал, да и непонятно, в какой он форме. Кто-то уверен, что он сразу, с первого дня начнет давать результат? Без сборов, с незнакомыми партнерами. К тому же Владимиру Ткачеву нужно привыкнуть, да и Рид Буше — парень не из простых.

Иван Николишин.
Фото ХК «Амур»

К матчу с «Локомотивом» заболел Валентин Пьянов, и сразу же стало ясно, что даже его заменить некем. Пьянов, конечно, не эталон центра, его приглашение вообще выглядело спорным для клуба, который хочет бороться за кубок. Но без него вообще был бы провал. Никита Михайлов попал в первое звено, Никита Холодилин — во второе, а Иван Игумнов — в третье. Это даже не гарантированный выход в плей-офф, борьба за место в восьмерке, не иначе.

Нельзя сказать, что «Авангард» выглядел совсем плохо. Но после матча Михаил Кравец сетовал на какие-то проблемы с везением, однако тут про фарт говорить не приходится. Ярославцы выглядели на голову сильней, 5:1 в пользу «Локомотива» — это абсолютно справедливый счет, который показывает, на каком уровне сейчас находятся клубы.

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И так «Авангард» проведет весь ближайший месяц. Тот же Николишин занимался самостоятельно, про Спунера мы уже сказали, а заменить их некем.

Но болельщикам надо смириться с тем, что просто команде точно не будет, по крайней мере первое время. Не забывайте, что «Авангард» пережил революцию: там был человек, который работал на ослабление клуба, и все нормализовалось лишь в начале августа. Такие потрясения не проходят бесследно.

После приглашения Ивана Николишина надо что-то думать и по поводу игроков обороны. На рынке тяжело найти кого-то, может быть, стоит позвонить тому же Алексею Марченко и справиться о его здоровье. Ясно, что в команде не хватает надежных хоккеистов. Легионерские позиции уже, к сожалению, заполнены. И даже непонятно, стоит ли вообще всерьез рассматривать вопрос о четвертом легионере для ротации. Потому что рискованно убирать кого-то в запас искусственно.

Михаилу Кравецу не позавидуешь. После турнира в Сочи казалось, что все налаживается, но в Омске выяснилось, что работы впереди еще слишком много.

Иван Николишин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
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