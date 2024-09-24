«Авангард» угодил в яму. Похоже, главный тренер не видит пути выхода из кризиса

Что нужно сделать омичам, чтобы исправить положение.

«Авангард» терпит пятое поражение подряд. В понедельник они уступили СКА, причем совершенно по делу. Но больше напрягает даже не неудачная серия: в конце концов, у клубов бывают взлеты и падения. Больше болельщиков должно напрячь то, что главный тренер Сергей Звягин, кажется, не совсем понимает, что происходит.

Очевидно это стало на пресс-конференции после поражения. Тренеру задали четкий вопрос: «В какой момент что-то пошло не так? Какие моменты нужно исправлять и делать это как можно быстрее?»

Тут важно было понять даже не то, есть ли у Звягина план, а насколько он уверен в том, что нынешняя ситуация — недоразумение. Но вместо ответа главный тренер показал, что абсолютно растерян.

Если ответ напечатать, то пропадет интонация, а самое главное даже было не в словах, а в том, как они были произнесены. Звягин полностью потерялся. Он даже, похоже, внутренне не имел ответа. Он просто не понимает, о чем его спрашивают.

Винить Звягина трудно. Когда ты работаешь с вратарями, затем переводишь Боба Хартли, а далее тебе дают мелкие поручения по работе с защитниками, то ты никак не становишься главным тренером. Быть им — демонстрировать уверенность, что за тобой пойдут и будут биться.

Можно, конечно, быть интеллигентным специалистом, который очень мягко общается с хоккеистами, но я таких не встречал на профессиональном уровне. А если такие были, то они не задерживались и уж точно ничего не выигрывали. Но кроме особенностей характера есть и более серьезные проблемы. Звягин не знает, какой хоккей должна показывать его команда.

Сергей Звягин. Фото ХК «Авангард»

Я повторюсь, менеджеры клуба поработали очень хорошо. Даже когда стало известно, что из строя на долгий срок выбыл Владимир Ткачев, были предприняты правильные шаги. К сезону команда подходила укомплектованной. Сильная защитная линия, отличный обмен, в результате которого пришел мотивированный вратарь Михаил Бердин. Правильное строительство троек. Вот первое ударное звено, вот три центра с разными функциями. Да, выбыл Ткачев, но и клуб правильно нашел замены. Макеев и Галиев должны были сделать и вторую тройку очень мощной. В третьей линии — Иван Николишин, в четвертой — Дмитрий Злодеев.

Так те, кто любит игру в хоккейного менеджера, формируют свой состав, а потом считают себя великолепными специалистами. Но набрать игроков и руководить ими — это разная работа. Потому что живые люди могут неправильно действовать на льду, ошибаться, им нужно указывать на недостатки и принимать мгновенные решения, чтобы что-то исправить.

Звягин ничего этого не делает. Ему набрали состав, он выпускает их на площадку, а хоккеисты делают то, чему их научили давным-давно. Никакого руководства игрой, никаких мгновенных решений. Все идет по накатанной. И когда что-то ломается, то это становится для него неожиданностью.

Просто у тренера нет необходимых навыков. Он не попадал в стрессовую ситуацию, когда требуется кого-то резко посадить, изменить сочетания или даже наорать на провинившегося. Он не умеет вести к победам, а может только стоять на скамейке и переживать вместе со зрителями по ходу матча.

Фото ХК «Авангард»

Так что не удивляйтесь неудачам. Надо ли менять Сергея Звягина? Если в клубе видят, что он растет, то, наверное, нет, но со стороны его прогресс не виден. Так что тут надо определиться. Но замена главному тренеру есть. Антон Курьянов давно мечтает об этой должности, было известно, что он едва-едва не сменил Кравца в начале прошлого сезона. Может быть, пора что-то делать?

А то, что это будет выглядеть смешно и вызовет много критики, — неважно. Сейчас все равно ситуация не лучше.